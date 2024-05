Ukraine-Konflikt gerät außer Kontrolle

Paul Craig Roberts

In meinem Bemühen, die Menschheit vor ihrem Untergang in einem drohenden Atomkrieg zu warnen, habe ich mit dem Finger auf Putins und Xis Irrglauben gezeigt, der Weg zur Vermeidung dieses Krieges bestehe darin, Provokationen zu ignorieren und darauf zu warten, dass Washington zur Vernunft kommt.

Das ist Diplomatie auf höchstem Niveau, aber es ist ein Fehler. Ignorierte Provokationen ermutigen zu mehr und schlimmeren Provokationen.

Glaubt man der Asia Times, so hat die NATO mit der Stationierung von Truppen zur Verteidigung der Ukraine begonnen. Hier auf Deutsch übersetzt.

“Die NATO beginnt mit der Entsendung von Kampftruppen in die Ukraine: Soldaten aus Polen, Frankreich, Großbritannien, Finnland und anderen NATO-Mitgliedern treffen in großer Zahl ein.

“Obwohl Russland behauptet, dass sich mehr als 3.100 Söldner in der Ukraine befinden, sind diese neu eintreffenden Truppen keine Söldner. Sie tragen Uniformen, deren Abzeichen ihr Herkunftsland verraten. Sie konzentrieren sich vorwiegend im Westen des Landes, obwohl sie sich in einigen Fällen in der Nähe der eigentlichen Kampfgebiete im Osten aufhalten.

“Die NATO behauptet, es handele sich nicht um Kampfsoldaten, sondern sie seien in der Ukraine, um hoch entwickelte westliche Ausrüstung zu bedienen. Aber wenn sie auf die Russen schießen, kann man ihre Anwesenheit nur so interpretieren, dass sie eine aktive Rolle im Schießkrieg spielen”.

Es ist derselbe Plan wie bei der Intervention Washingtons in Vietnam. Wie wird es weitergehen?

Putin und XI sind Diplomaten. Aber sie verstehen Washington nicht. Ihre Naivität macht sie blind für die Realität. Folglich laufen sie auf ein Armageddon zu, wenn sie auf die Vernunft Washingtons setzen.