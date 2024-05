Israel errichtet Checkpoints, um palästinensische Männer an der Ausreise aus Rafah zu hindern: Bericht

Israel hat zahlreiche palästinensische Männer entführt, gedemütigt und gefoltert, nachdem sie bei früheren Offensiven in Gaza von ihren Familien getrennt worden waren.

Israel errichtet ein komplexes System von Kontrollpunkten, um Männer im “wehrfähigen Alter” an der Flucht aus Rafah zu hindern, bevor Israel einen Bodenangriff auf die südliche Grenzstadt des Gazastreifens plant, berichtete Middle East Eye (MEE) am 30. April.

Ein hochrangiger westlicher Beamter, der mit den militärischen Plänen Israels vertraut ist, sagte MEE, dass die Kontrollpunkte einigen Frauen und Kindern die Flucht aus Rafah ermöglichen würden, dass aber unbewaffnete palästinensische Männer in Zivilkleidung von ihren Familien getrennt und gezwungen würden, während des Angriffs in Rafah zu bleiben.

Die Errichtung eines Rings von Kontrollpunkten um Rafah durch Israel ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Pläne für einen Angriff auf die Stadt voranschreiten. Premierminister Benjamin Netanjahu droht seit Monaten mit einer Invasion in Rafah, und israelische Unterhändler haben versucht, diese Drohung als Druckmittel einzusetzen, um die Hamas zur Freilassung von Gefangenen zu zwingen, die sie im Gazastreifen festhält.

Die internationale Gemeinschaft reagierte auf Netanyahus Drohungen mit der Warnung, dass ein Einmarsch in Rafah ein “Blutbad” wäre, bei dem viele Zivilisten getötet würden. Eine Invasion würde auch die Hunderttausende von Palästinensern erneut vertreiben, die aufgrund der israelischen Bombardierungen aus ihren Häusern im Norden des Gazastreifens fliehen mussten und nun in Rafah in provisorischen Zeltstädten leben.

Als Israel den Norden des Gazastreifens bombardierte und einmarschierte, forderte es die Palästinenser auf, in den Süden zu fliehen, und bombardierte häufig Straßen, die es für sicher hielt.

Israel verhaftete auch Tausende Zivilisten, zog sie bis auf die Unterwäsche aus, verband ihnen die Augen und zwang sie, auf der Straße zu knien. Die israelischen Streitkräfte brachten sie dann auf Lastwagen in unbekannte Gefangenenlager, wo sie verhört und oft gefoltert wurden. Das israelische Militär veröffentlichte Bilder von Dutzenden dieser Gefangenen, mit verbundenen Augen und entkleidet, sodass die Erniedrigung über Satellitenkanäle und soziale Medien weitverbreitet wurde.

Ein Mann berichtete Reuters, dass er und seine Brüder Anfang Dezember festgenommen wurden, nachdem das israelische Militär das Gebiet umstellt hatte, in dem sie lebten und als Tagelöhner im Al-Zaytoun-Viertel von Gaza-Stadt arbeiteten.

Er sagte, vier Soldaten hätten ihn geschlagen, nachdem er wegen einer Beinverletzung nicht auf einen Lastwagen klettern konnte, und ihn dann auf ein offenes Gelände gebracht, wo israelische Wachen “geraucht und Zigaretten auf unseren Rücken ausgedrückt, uns mit Sand und Wasser bespritzt und auf uns uriniert” hätten.

Das System der Checkpoints deutet darauf hin, dass die israelische Armee ähnliche Verhaftungen von Zivilisten vornehmen könnte, die mit ihren Familien aus Rafah fliehen wollen.

“Israel betrachtet jeden Mann als Hamas-Kämpfer, bis das Gegenteil bewiesen ist”, sagte Abbas Dahouk, ein ehemaliger Militärberater des US-Außenministeriums, gegenüber MEE.

“Das ist kein vernünftiger Schritt. Rafah abzuriegeln ist eine gewaltige Aufgabe, und viel Glück dabei, Väter und Söhne von ihren Familien zu trennen.