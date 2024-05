Andrew Korybko

Die meisten Menschen im Westen beginnen zu begreifen, dass die lange hinausgezögerte Hilfe der USA für die Ukraine nicht das ist, was sie zu sein vorgibt, und dass sie bestenfalls das Tempo der immer schneller werdenden russischen Vorstöße vorübergehend verlangsamen wird. Das Tempo des Konflikts hat sich allmählich verschärft, da Russland die katastrophale Gegenoffensive der Ukraine ausgenutzt hat, um die militärisch-strategische Initiative zurückzugewinnen. Die Probleme der Ukraine sind immens und vielschichtig, doch hängen sie alle auf die eine oder andere Weise mit den folgenden fünf Faktoren zusammen.

1:Der militärisch-industrielle Komplex Russlands übertrifft weiterhin den der NATO.

Russland hat den “logistischen Wettlauf”/”Abnutzungskrieg” mit der NATO längst für sich entschieden und in den vergangenen 18 Monaten weiter an Boden gewonnen. Die Sanktionen haben den Kreml nicht in den Bankrott getrieben, die für die Produktion notwendigen Ressourcen sind nach wie vor problemlos verfügbar, Sabotageakte hatten keine Auswirkungen auf die Fließbänder. Die NATO war nicht nur nicht in der Lage, den militärisch-industriellen Komplex Russlands zu stoppen, sondern konnte in dieser Zeit auch ihren eigenen nicht hochfahren, wodurch eine unüberbrückbare Lücke entstand, die die Ukraine von Woche zu Woche mehr schwächt.

2: Die Ukraine kämpft darum, ihre dezimierten Streitkräfte wieder aufzufüllen.

Die Niederlage der NATO in dem bereits erwähnten militärisch-industriellen Wettlauf mit Russland, das anschließende Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive und die nachfolgenden russischen Geländegewinne haben die ukrainischen Männer davon abgehalten, sich den Streitkräften anzuschließen und zur Auffüllung ihrer dezimierten Reihen beizutragen. Ohne genügend Soldaten kann die Ukraine den russischen Vormarsch nicht aufhalten und riskiert den drohenden Zusammenbruch der Front. Letztlich handelt es sich nur um ein Zahlenspiel, und der Trend in der Ukraine geht weiter nach unten.

3: Weniger Ausrüstung und Truppen bedeuten mehr Schwierigkeiten beim Aufbau neuer Verteidigungsanlagen.

Die Geschwindigkeit, mit der Russland in letzter Zeit im Donbass an Boden gewonnen hat, belastet die bestehenden Verteidigungslinien der Ukraine wie nie zuvor und zwingt die Ukraine, neue Linien weiter hinter der Front aufzubauen. Obwohl Zelensky dies bereits Ende letzten Jahres gefordert hatte, wurden aufgrund des Mangels an Ausrüstung und Truppen, die den russischen Vormarsch aufhalten und gleichzeitig diese Aufgabe erfüllen könnten, kaum Fortschritte erzielt. Der Durchbruch, vor dem die ukrainische Geheimdienstkommission gewarnt hat, ist nun wahrscheinlicher denn je.

4: Politische Instabilität bleibt ein Damoklesschwert über der Ukraine

In derselben Botschaft vom Februar warnte das Komitee auch vor politischen Unruhen, die im nächsten Monat ausbrechen könnten, wenn Zelenskys Amtszeit am 21. Mai ausläuft. Natürlich behaupteten sie, Russland stecke dahinter, was es Ende letzten Jahres seinen Partnern fälschlicherweise weismachen wollte, aber in Wirklichkeit wäre dies eine echte Reaktion auf wachsende Probleme. Autoritarismus, Korruption, Zwangsrekrutierung, schwere wirtschaftliche Probleme und das Fehlen eines realistischen Endspiels machen die Ukrainer wütend.

5: Die Ukraine glaubt immer noch, es besser zu wissen als die USA.

Der zweiteilige Post-Mortem-Bericht der Washington Post über die gescheiterte Gegenoffensive im vergangenen Sommer zeigte, dass diese unter anderem deshalb scheiterte, weil sich die Ukraine weigerte, auf die Ratschläge der USA zu hören. Dieses Problem ist Zelenskij anzulasten, der seinen Streitkräften zuletzt befohlen hatte, die russische Energieinfrastruktur unter Missachtung der USA und auf Kosten taktisch wichtigerer Ziele anzugreifen. Schuld daran sind allerdings die USA selbst, deren Medien ihm einredeten, er sei ein “Gott unter Menschen”.

Diese unlösbaren Herausforderungen haben sich für die Ukraine zu einer ausgewachsenen Krise verdichtet, die Oberbefehlshaber Syrsky nicht zu lösen vermag, weshalb er die Partner der Ukraine offen darüber informierte, dass “die schwierige operative und strategische Lage … sich tendenziell verschlechtert”. Wenn die Ukraine nicht bereit ist, die noch von ihr kontrollierten Gebiete östlich des Dnjepr zu entmilitarisieren und in eine Pufferzone umzuwandeln, könnte die Front bis zum Sommer zusammenbrechen, was entweder zur Kapitulation oder zu einer NATO-Intervention führen könnte.