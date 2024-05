Das Auto beobachtet jetzt Ihre Augenbewegungen

Früher war das Auto ein privater Raum zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, in dem man allein sein konnte – vorausgesetzt, es war niemand da. Heute ist immer etwas anderes dabei – und verfolgt einen.

Subaru nennt es EyeSight – und es behält einen im Auge. Die Augen sind elektronisch und man kann sie nicht mit den Augen sehen. Wenn man sie sehen will, schwenkt man eine Kamera über das Armaturenbrett und sieht ein Paar rot blinkende Infrarotlichter. Das sind die Pupillen – wenn Sie so wollen – der Augen, die Sie immer im Blick haben. Sie beobachten, ob Sie dorthin schauen, wo das Auto meint, dass Sie hinschauen sollen – nämlich geradeaus und nicht zu lange nach links oder rechts.

Wenn die Augen, die einen immer beobachten – sie schlafen nie – meinen, man werde “schläfrig” (was die Programmierung so definiert, dass man nicht dorthin schaut, wo die Programmierung der Maschinenintelligenz hinter diesen Augen meint, dass man hinschauen sollte), klopft sie einem elektronisch auf die Finger und gibt korrigierende visuelle und akustische Anweisungen.

Das System von Subaru ist nur eines von vielen, und im Grunde sind sie alle gleich. Kürzlich habe ich eine Testfahrt mit einem anderen Modell – einem Lexus RX – gemacht, der die gleichen Augen hatte, die einen immer anstarrten, wie man im Video oben sehen kann. Ich habe sie daran gehindert, mich zu sehen, indem ich sie mit blauem Klebeband abgeklebt habe. Ich tat dies, weil es mich störte, von dem Auto beobachtet zu werden, das außerdem darauf bestand, dass ich mich “hinsetzte”, um mich besser sehen zu können. Das Klebeband über den Augen löste einen Wutanfall aus, der sich schließlich legte. Auf dem Bildschirm des Armaturenbretts erschien die Meldung, dass das Sicherheitssystem deaktiviert sei und ich in der Bedienungsanleitung nachsehen solle.

Kursiv, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass “Sicherheit” genauso viel mit Überwachung zu tun hat wie das Abtasten am Flughafen mit der Abwehr von “Terroristen”. Beides sind Maßnahmen, die Sie wissen lassen sollen, wer das Sagen hat – und das sind nicht Sie. Damit Sie wissen, wer das Sagen hat.

In beiden Fällen handelt es sich um eine trostlose Tyrannei der allgemeinen Konformität um der Konformität willen. Es ist alles, was die alte Sowjetunion war, nur jetzt technologischer. Sie sind nur ein Gadget, eines von vielen. Sie sind zu minderwertig, um die Würde zu besitzen, als Individuum behandelt zu werden. So wie jede Kuh auf der Weide, und so sehen uns die Technokraten, die hinter all dem stehen. Sie sind die neuen Apparatschiks – sie verbinden politische Autorität mit technologischer Macht, wobei letztere mit jedem Tag mehr in den Vordergrund rückt.

Im Zusammenhang mit Autos kann man davon ausgehen, dass “Sicherheit” bedeutet, dass man als absoluter Idiot angesehen wird, dem man nicht zutraut, ein Auto sicher zu fahren. Dementsprechend muss “Sicherheitstechnik” in Autos eingebaut werden, um einen vor sich selbst und (vermeintlich) andere vor sich selbst zu schützen.

Man beachte die Vorannahme der generellen Inkompetenz, die all dem zugrunde liegt.

Ein anschauliches Beispiel dafür ist die bevorstehende Einführung von noch mehr “Technologie”, die angeblich dazu dienen soll, “betrunkene” Fahrer, die noch nie wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt wurden, präventiv aus dem Verkehr zu ziehen. Früher mussten nur diejenigen, die wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt worden waren, eine Technologie in ihr Auto einbauen lassen – unter anderem ein Zündschloss -, um zu verhindern, dass sie wieder betrunken Auto fahren.

Jetzt – bald – gilt jeder Fahrer als “betrunken”, und die Technologie wird ab dem Modelljahr 2026 in jedem Neufahrzeug vorgeschrieben sein. Und die “Augen auf Sie” sind diese Technologie.

Und sie ist bereits in vielen Neuwagen eingebaut.

Statt in ein Gerät zu atmen, das vor dem Einschalten des Zündschlüssels feststellt, ob man Alkohol im Blut hat – eine Technologie, die von Gerichten häufig von Personen verlangt wird, die wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt wurden -, werden alle Autos Ihre Augenbewegungen beobachten, und jede Abweichung von den programmierten Parametern wird von der maschinellen Intelligenz, die das Auto steuert, als Anscheinsbeweis dafür gewertet, dass Sie “schläfrig” sind – was als Synonym für “beeinträchtigt” angesehen wird -, was wiederum ein Synonym für “betrunken” ist.

So wie jeder, der Auto fährt, im Sinne des Gesetzes bereits als “betrunken” gilt. Bis er das Gegenteil beweist – zur Zufriedenheit eines bewaffneten Beamten bei sogenannten “Nüchternheitskontrollen”, bei denen jeder als “betrunken” gilt.

Jetzt wird Ihr Auto zu Ihrem ganz persönlichen mobilen Kontrollpunkt.

Und es wird zwangsläufig mehr tun, als nur das Fahren zu überwachen. Das ist keine Projektion. Es ist eine Unvermeidlichkeit – und auch eine Gesetzmäßigkeit. Das Unvermeidliche hat damit zu tun, dass eine Sache logisch auf eine andere folgt. Wenn es zu Ihrer eigenen “Sicherheit” und der anderer notwendig ist, Sie während der Fahrt zu überwachen, dann ist es implizit auch notwendig, Sie daran zu hindern, “unsicher” zu fahren. Die Technologie wird mehr tun, als Ihnen mit optischen und akustischen Korrekturen auf die Finger zu klopfen.

Dies wird Sie unweigerlich an der Weiterfahrt hindern.

Auch diese Technik ist bereits eingebaut. Nicht Sie kontrollieren das Gaspedal oder die Bremsen, sondern die Technologie. Sie gaukelt es Ihnen nur vor – für den Moment. Mit der Zeit wird klar werden, wer Ihr Auto steuert.

Und die eidgenössische Sicherheitsverordnung, die ab 2026 in Kraft treten wird, wird es deutlich machen.