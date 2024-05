Forschung: Ältere Menschen starben im April 2020 nicht an Corona, sondern wurden mit diesem Medikament systematisch eingeschläfert

Zu Zeiten von Covid starben alte Menschen einsam in Pflegeheimen. Starben sie an Corona, wie allgemein angenommen wird? Nein, der Forscher Wilson Sy hat in Großbritannien einen Zusammenhang zwischen dem Konsum einer bestimmten Substanz und der Übersterblichkeit älterer Menschen im Jahr 2020 festgestellt. Er hat darüber einen Artikel geschrieben.

Sy kommt zu dem Schluss, dass der Sterblichkeitsgipfel im April 2020 nicht auf Corona zurückzuführen ist, sondern auf Injektionen des Medikaments Midazolam, die in großem Umfang älteren Menschen verabreicht werden. Dies deute darauf hin, dass es möglicherweise eine Politik der systematischen Euthanasie gegeben habe.

Die Pandemie in Großbritannien wurde durch Euthanasie-Todesfälle verursacht, die auf Midazolam und wahrscheinlich auch auf COVID-Injektionen zurückzuführen waren.

Were they really Covid deaths or were they due to Midazolam.



This has been an issue for some time in the UK and now Dr John Campbell highlights a very tight correlation between the use of Midazolam and excess deaths.



