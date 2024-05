Was uns auch drohen könnte: Uganda ordnet ID-Verifizierung für digitale Finanztransaktionen an

Eine kürzlich von der Bank of Uganda (BoU) erlassene Richtlinie, nach der alle digitalen Finanztransaktionen ab einer Million Uganda-Schilling (260 US-Dollar) nur noch gegen Vorlage eines von der Regierung ausgestellten Personalausweises abgewickelt werden können, hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen.

Kritiker sind überzeugt, dass die von der Zentralbank des Landes in diesem Monat angekündigte Maßnahme eine Reihe von Problemen mit sich bringen und die Wirtschaft bremsen wird, da viele Bürger des Landes keinen Personalausweis besitzen.

Am 19. April kündigte die BoU in einer Nachricht auf ihrem X-Account an, dass sie sich aufgrund eines Anstiegs von Betrugsfällen im digitalen Zahlungsverkehr gezwungen sehe, die zugelassenen Betreiber zur Einhaltung bestimmter regulatorischer Anforderungen zu zwingen.

“Mobile Geldsysteme sind gelegentlich das Ziel von Cyberkriminalität durch Agenten, die mit Kriminellen zusammenarbeiten”, heißt es in einem Teil der Nachricht.

Gemäß Section 55(1)b des National Payments Systems Act, 2020 und Regulation 7(h) der National Payment Systems (Agents) Regulations, 2021 müssen alle Finanztransaktionen mit einem Betrag von Ugx. 1.000.000 [$260] oder mehr, die an autorisierten Agentenstandorten und Betreiberzentren auf digitalen Finanzdienstleistungsplattformen durchgeführt werden, nach Überprüfung der Identität des Inhabers abgeschlossen werden.

Die Überprüfung muss laut BoU anhand eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses für Ugander, eines Flüchtlingsausweises oder eines Ausländerausweises für in dem ostafrikanischen Land lebende Ausländer erfolgen.

Die lokale Zeitung Nile Post berichtet, dass die Maßnahme von einigen Bürgern als Möglichkeit begrüßt wird, den zunehmenden Betrug mit digitalem Geld einzudämmen, während andere befürchten, dass dadurch neue Probleme entstehen, insbesondere für diejenigen, die keine von der Regierung ausgestellten Ausweispapiere besitzen.

Ein von der Zeitung zitierter Experte für Cybersicherheit befürchtet, dass die Richtlinie auch zu einem “Fälschungsrisiko für nationale Ausweise” führen könnte. Diese Befürchtung deckt sich mit den Ergebnissen eines Berichts von Smile ID, der Anfang des Jahres veröffentlicht wurde. Aus dem Bericht geht hervor, dass Betrüger, die sich Zugang zu Finanzdienstleistungen verschaffen wollen, in der Regel versuchen, die Onboarding-Protokolle zu umgehen, indem sie gefälschte, von der Regierung ausgestellte Ausweise verwenden, die bei den meisten digitalen Transaktionen den Eckpfeiler der Identitätsprüfung bilden.

Uganda plant, im Juni mit der Massenregistrierung von Bürgern für die neue Generation biometrischer Personalausweise zu beginnen.