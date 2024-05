Hebamme warnt vor Injektion: Missbildungen bei Kindern, wie einst bei Contergan nebst organischen Defekten

Immer mehr junge Mütter wenden sich an uns, weil sie bereits gesunde Kinder zur Welt gebracht haben und nun nach der Impfung Kinder mit schweren Behinderungen zur Welt bringen oder erst nach der Geburt gesundheitliche Schäden und deutliche Entwicklungsstörungen aufweisen. Wir hatten schon über blind geborene Kinder berichtet, aber tatsächlich auch über Missbildungen.

Jetzt hat sich eine Hebamme zu Wort gemeldet, die auch darüber berichtet, was sich nahtlos in unser diffuses Anfangsbild einfügt.

Impfungen scheinen weit mehr Einfluss auf Neugeborene zu haben, als wir uns das derzeit vorstellen können – so meine Befürchtung.

Wer in der Wissenschaft hat sich dieses Themas bisher umfassend und bewertend angenommen? Das Thema wird uns in den nächsten Jahrzehnten in einem ganz anderen Ausmaß begleiten.

Ich sehe einen Ansatz in der DNA-Sequenzierung und in den Vergleichen vorher/nachher oder eigentlich in der Erforschung dessen, was es mit unseren Keimzellen macht, wenn dort in hohem Maße – wie in den tierexperimentellen Studien sichtbar – die LNP in die Hoden und Ovarien gehen. Was passiert dann und welche Folgen hat das?