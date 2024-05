Gaza: Alle Bürger trinken “unsicheres Wasser” wegen Israels Krieg und Belagerung

Israel hat die Einfuhr von Materialien zur Wasseraufbereitung in den Gazastreifen verweigert, so dass die Gesundheit aller Bewohner des Gebiets gefährdet ist.

The New Arab Staff

Im Gazastreifen herrschen unhygienische Zustände, und die Bewohner des Gebiets müssen aufgrund des Krieges und der Belagerung durch Israel unhygienisches Wasser trinken.

Das Gesundheitsministerium im kriegsgebeutelten Gazastreifen erklärte am Samstag, dass alle Bewohner der Enklave unsicheres und unsauberes Wasser trinken, da die israelische Belagerung die Einfuhr von Materialien zur Prüfung und Aufbereitung des Wassers untersagt hat.

Das Ministerium begründete seine Unfähigkeit, das Trinkwasser zu testen, mit der Weigerung Israels, die Lieferung von Chlor oder anderen Alternativen zuzulassen, sowie mit der Schließung des öffentlichen Gesundheitslabors, da Israel seinen wahllosen Krieg gegen das Gebiet fortsetzt und immer mehr Verwüstung anrichtet.

“Alle Bürgerinnen und Bürger des Gazastreifens trinken unsicheres Wasser, das ihr Leben gefährdet”, erklärte es.

Israel begann seinen Krieg gegen den Gazastreifen am 7. Oktober nach einem Überraschungsangriff der Hamas und hat seither mindestens 34.454 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet.

Israel hat das Gebiet vollständig belagert und den Bewohnern des Gazastreifens die Grundversorgung mit sauberem Wasser, Lebensmitteln und Treibstoff vorenthalten.

Die Gräueltaten Israels veranlassten Südafrika, vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) Klage zu erheben und Israel des Völkermords an der Bevölkerung von Gaza zu beschuldigen.

Im Januar entschied der IGH, dass Israel angemessene Mengen an humanitärer Hilfe für den Gazastreifen zulassen muss, doch die israelischen Behörden behindern weiterhin die Lieferung von Hilfsgütern und wichtigen Materialien.

In einer Erklärung, die später am Samstag veröffentlicht wurde, warnte das Gesundheitsministerium vor der Ausbreitung von Krankheiten und Epidemien infolge der überlaufenden Abwässer und der Ansammlung von Abfällen auf den Straßen und in den Zelten der Vertriebenen.

Das Ministerium warnte auch vor einer Zunahme von Insekten und anderen Tieren, da die Temperaturen im Gazastreifen ansteigen, was ebenfalls eine Bedrohung für die sanitäre Situation in dem Gebiet darstellt.

Anfang dieser Woche teilte das Gesundheitsministerium mit, dass es Fälle von Meningitis und Hepatitis beobachtet, die auf den Überlauf von Abwässern und den Mangel an sicherem Trinkwasser zurückzuführen sind.

Das Ministerium hat an humanitäre und internationale Institutionen appelliert, schnell zu intervenieren, da sich die Trinkwassersituation verschlechtert.

Seit Beginn des Krieges hat Israel die Versorgung der Bewohner des Gazastreifens mit Strom, Wasser, Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten unterbrochen und die Infrastruktur des Gebiets verwüstet, so dass ganze Stadtteile nur noch aus Schutt und Trümmern bestehen.

Die Gemeindeverwaltungen im Gazastreifen haben wiederholt davor gewarnt, dass große Teile des Gebiets mit Abwasser überflutet werden, weil Israel die Hauptabwasserleitungen zerstört hat.

Israel hat im Rahmen seines tödlichen Bombardements und Granatenbeschusses auch Wasserbrunnen in ganz Gaza angegriffen und zerstört.