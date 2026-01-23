Durchgesickerte Dokumente: „Geplante Gemeinschaft“ in Rafah würde Palästinenser in israelisches Panoptikum zwingen

Von Sharif Abdel Kouddous

Das von den USA geleitete Zivil-Militärische Koordinationszentrum schlägt eine Wohnzone in Gaza vor, die mit biometrischer Überwachung, Kontrollpunkten und Bildungsprogrammen zur Förderung der Normalisierung der Beziehungen zu Israel ausgestattet sein soll.

Die vom US-Militär geführte Gruppe, die die „Stabilisierungsbemühungen” in Gaza unterstützt, hat Pläne für einen Wohnblock für Palästinenser in Gaza in einem Gebiet vorgelegt, das vollständig unter israelischer Militärkontrolle steht. Laut Unterlagen, die vom Zivil-Militärischen Koordinationszentrum (CMCC) verbreitet und von Drop Site News erhalten wurden, würde die „geplante Gemeinschaft“ im Falle ihrer Umsetzung ihre Bewohner durch biometrische Überwachung, Kontrollpunkte, Überwachung von Einkäufen und Bildungsprogramme zur Förderung der Normalisierung der Beziehungen zu Israel kontrollieren.

Das CMCC wurde am 17. Oktober vom US-Zentralkommando (CENTCOM) gegründet, eine Woche nachdem sich die Hamas und Israel auf einen Gefangenenaustausch geeinigt hatten und ein Waffenstillstand in Kraft treten sollte. Das Zentrum, das in einem großen Lagerhaus in Kiryat Gat im Süden Israels untergebracht ist und Dutzende von Ländern und Organisationen umfasst, soll laut CENTCOM „die Umsetzung des Waffenstillstands überwachen“ und „den Fluss humanitärer, logistischer und sicherheitspolitischer Hilfe von internationalen Partnern nach Gaza erleichtern“.

Das CMCC wird von US-Armee-Generalleutnant Patrick D. Frank geleitet und umfasst sowohl US-amerikanische als auch israelische Militärangehörige sowie Personal aus Dutzenden von Ländern, darunter Frankreich, Großbritannien, Deutschland, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten. Das CMCC war ein zentraler Bestandteil von Präsident Trumps „Waffenstillstandsplan“, obwohl unklar ist, wo genau es innerhalb der neuen Strukturen tätig sein wird, die nach der Ankündigung der zweiten Phase des Plans durch Trump in der vergangenen Woche geschaffen werden, darunter die Bildung eines sogenannten „Friedensrats“ zur Überwachung des Gazastreifens mit einem Gründungsvorstand darunter und einem Gaza-Vorstand aus palästinensischen Technokraten darunter.

Im November wurde erstmals bekannt, dass die Trump-Regierung den Bau einer Reihe von Wohnanlagen plant, die als „Alternative Safe Communities” (alternative sichere Gemeinschaften) bezeichnet werden und Palästinenser in Gaza östlich der gelben Linie, einem vom israelischen Militär besetzten und kontrollierten Gebiet, beherbergen sollen. Eine Analyse von Satellitenbildern durch Forensic Architecture deutet darauf hin, dass die erste dieser sogenannten Gemeinschaften auf einem 1 Quadratkilometer großen Grundstück in Rafah im Süden Gazas an der Kreuzung zweier Militärkorridore vorbereitet wird.

„Die Pläne für das, was US-Beamte letzte Woche zynisch als ‚Gaza First Planned Community‘ bezeichneten, früher bekannt als ‚Alternative Safe Communities‘, schreiten rasch voran“, sagte Jonathan Whittall, von 2022 bis 2025 hochrangiger UN-Beamter in Palästina und Geschäftsführer der KEYS Initiative, einer Organisation für politische Angelegenheiten und strategische Beratung, nachdem er eine Abschrift der von Drop Site beschafften Materialien geprüft hatte. „Dies ist die nächste Phase der Instrumentalisierung von Hilfsleistungen.“

Letzte Woche wurde im Hauptquartier des CMCC eine Präsentation über die „Gaza First Planned Community“ gehalten, die gebaut wird, um bis zu 25.000 Palästinenser zu beherbergen.

Palästinenser müssten einen Kontrollpunkt passieren, um Zugang zu diesem Gebiet zu erhalten. „Die Bewohner können das Viertel frei betreten und verlassen, vorbehaltlich Sicherheitskontrollen, um das Einschleusen von Waffen und feindlichen Elementen zu verhindern“, heißt es in den Unterlagen. „Alle einziehenden Bewohner werden mit biometrischen Daten registriert, um ihre Identifizierung für Bewegungsfreiheit und zivile Dienstleistungen zu ermöglichen.“

„Die Registrierung basiert auf palästinensischen Ausweisnummern, die von den Behörden in Abstimmung mit COGAT ausgestellt werden“, wobei COGAT für „Coordinator of Government Activities in the Territories“ steht – die Abteilung des israelischen Militärs, die die palästinensischen Zivilangelegenheiten in den besetzten Gebieten im Westjordanland und im Gazastreifen überwacht –, wodurch das israelische Militär noch mehr Kontrolle über die Überwachung der in diesem Gebiet lebenden Palästinenser erhält.

CENTCOM leitete Anfragen von Drop Site zu den Plänen des CMCC an das Weiße Haus weiter, das wiederum Anfragen an das Außenministerium weiterleitete. Niemand gab einen Kommentar ab.

Teil der CMCC-Präsentation für eine „Gaza First Planned Community” am 14. Januar 2026.

In der Präsentation wird nicht näher erläutert, wer die Palästinenser auswählen würde, die in diesem Gebiet leben dürfen, obwohl alle Sicherheitsüberprüfungen für Palästinenser im Gazastreifen in der Vergangenheit (z. B. um die Enklave betreten oder verlassen zu dürfen) letztendlich durch die COGAT durchgeführt wurden. Es werden jedoch eine Reihe von Kriterien genannt, anhand derer entschieden werden soll, welche Palästinenser „eingeladen” werden sollen, dort zu leben:

Die Bevölkerung sollte sich aus palästinensischen Einwohnern zusammensetzen, die nach den folgenden Kriterien eingeladen werden: Vorrang haben Einwohner der Gebiete Shaboura und Rafah, die bereits vor dem Krieg dort lebten.

Intakte Großfamilien werden bevorzugt, um gegenseitige Hilfe zu ermöglichen und Reibungen zu vermeiden.

Es werden wichtige Fachkräfte benötigt: Lehrer, medizinisches Personal, Rettungskräfte, Sozialarbeiter, Händler, Verwaltungs-/Kommunalangestellte und Bank-/Finanzfachleute.

Alle Personen werden einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen, um das Eindringen von Waffen oder Hamas-Elementen zu verhindern.

Was die Palästinenser betrifft, die möglicherweise dort gelebt haben oder einen Rechtsanspruch auf das Land haben, heißt es in der Präsentation: „Es muss geprüft werden, ob potenzielle private Rechteinhaber vorhanden sind, einschließlich Mechanismen für die Registrierung und Entschädigung.“

Das Versprechen einer Entschädigung für private Landbesitzer ist angesichts der Realität in Gaza nach über zwei Jahren genozidaler Angriffe Israels, bei denen die meisten Wohnhäuser und zivilen Infrastrukturen in dem Gebiet in Schutt und Asche gelegt wurden, fast die gesamte palästinensische Bevölkerung aus ihren Häusern vertrieben wurde und israelische Truppen über die Hälfte des Gebiets besetzen, bemerkenswert.

Die Diskrepanz zwischen den Plänen des CMCC und den Maßnahmen Israels vor Ort veranlasst Berichten zufolge mehrere europäische Länder dazu, eine Reduzierung ihrer Präsenz im Zentrum oder die vollständige Einstellung der Entsendung von Personal in Betracht zu ziehen, wie Reuters unter Berufung auf Bedenken berichtet, dass das CMCC es versäumt habe, die Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza zu erhöhen.

Die geplante Wohnzone wird in der Präsentation des CMCC als „Emirati-Komplex“ bezeichnet. Es ist unklar, warum dieser Name gewählt wurde, aber das von den VAE finanzierte Feldlazarett der Emirate befindet sich in der Nähe von Rafah. Die VAE nahmen im September 2020 im Rahmen des von der ersten Trump-Regierung vermittelten Abraham-Abkommens, an dem auch andere Länder wie Bahrain und Marokko beteiligt waren, formelle Beziehungen zu Israel auf. Seitdem haben die VAE ihre Beziehungen zu Israel mehr als jedes andere arabische Land normalisiert und eine intensive Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Tourismus und Verteidigung aufgebaut. Am Dienstag nahmen die VAE Trumps Einladung an, dem „Friedensrat“ beizutreten, der Gaza überwachen wird, und waren damit eines der ersten Länder, die dies taten.

Ein Teil der Vorschläge des CMCC zur Schulbildung in der geplanten Wohnzone scheint darauf abzuzielen, ein von den Emiraten inspiriertes Umerziehungsprogramm zu fördern. Darin heißt es: „Vorübergehende ‚Notfallstudien‘ können einen Lehrplanrahmen zur Wiederaufnahme des Unterrichts beschleunigen. Der Lehrplan wird nicht auf der Hamas basieren, sondern den Prinzipien der „Kultur des Friedens” folgen, die sich beispielsweise an den VAE orientieren.” Der Text des Normalisierungsabkommens zwischen den VAE und Israel besagt, dass beide Länder „sich verpflichten, gegenseitiges Verständnis, Respekt, Koexistenz und eine Kultur des Friedens zwischen ihren Gesellschaften zu fördern”. Die Botschaft der VAE in Washington, D.C. hat auf Anfragen von Drop Site nicht reagiert.

In der Präsentation des CMCC heißt es außerdem, dass „Bildungsprogramme verhindern können, dass eine ungebildete und unbeschäftigte Bevölkerung zu unerwünschten Aktivitäten abdriftet“. Trotz der brutalen Besatzung durch Israel haben die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland eine der höchsten Alphabetisierungsraten der Welt, die 2020 über 97 Prozent erreichte, mit hohen Einschulungsquoten in der Sekundar- und Hochschulbildung.

Der Plan würde auch wirtschaftliche Transaktionen unter israelische Überwachung stellen und die weitgehend bargeldbasierte Wirtschaft Gazas durch „elektronische Schekel-Geldbörsen“ ersetzen, die als „primäre Handelsmittel“ dienen würden, „da sie sicher sind und die Umleitung von Waren und Geldern in die Finanzkanäle der Hamas einschränken“.

Das CMCC schlägt außerdem vor, dass „den Einwohnern die Einfuhr von Produkten in den Gazastreifen gestattet werden sollte, um den Handel und das Wirtschaftswachstum zu erleichtern und zu fördern“, dass „die Produkte jedoch Sicherheitsbeschränkungen und Kontrollen an den Grenzübergängen unterliegen würden“. In der Präsentation wird nicht erwähnt, dass Israel, das alle Grenzübergänge nach Gaza kontrolliert, die Einfuhr von Waren seit fast 20 Jahren stark eingeschränkt hat.

„Diese in Rafah entstehende Gemeinde wird als Blaupause dafür dienen, wie die israelische Kontrolle vertieft und weiter ausgebaut werden kann“, sagte Whittall gegenüber Drop Site. „Nachdem Gaza in den letzten Jahren zerstört, ausgehungert und absichtlich blockiert wurde, sind diese ‚neuen‘ Gemeinden, die auf den Trümmern der Häuser der Menschen errichtet wurden, nicht nur Regierungslabore, um ultimative Kontrolle und Unterwerfung zu testen, sondern auch die Wiedergeburt von Flüchtlingslagern. Sie sind darauf ausgelegt, eine neue Generation von enteigneten Palästinensern zu beherbergen, die effektiv überprüft und in schrumpfende, von Israel kontrollierte Zonen eingepfercht werden, im Austausch für ihr Überleben. Unterdessen bleiben die sogenannten „roten Zonen“ Angriffen ausgesetzt und werden zunehmend von einem humanitären System abgeschnitten, das bewusst behindert wird.“

Um die restriktive Vision des CMCC durchzusetzen, die ausgewählte Palästinenser in eine Zone treiben würde, in der Israel und externe Kräfte die vollständige wirtschaftliche, soziale und sicherheitspolitische Kontrolle haben, würde eine Polizeitruppe eingerichtet, die unter einer internationalen Sicherheitskraft operieren würde.

„Die zivile Polizei wird vor Ort zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung unter dem Kommando der ISF operieren“, heißt es in der Präsentation, die sich auf die Internationale Stabilisierungstruppe bezieht, die noch gebildet werden muss, aber von Generalmajor Jasper Jeffries, dem Kommandeur des U.S. Special Operations Command Central, geleitet werden soll. Die Präsentation fügt hinzu: „Die Reform des Sicherheitssektors erfordert aktualisierte Polizei- und Zivilschutzgesetze, eine strenge Aufsicht und Rechenschaftspflicht, bürgerorientierte Sicherheitsansätze und Maßnahmen zur Verhinderung von Radikalisierung.“

Teil der CMCC-Präsentation für eine „Gaza First Planned Community” am 14. Januar 2026.

Justiz: Recht und öffentliche Ordnung