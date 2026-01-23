EXKLUSIV: Der wahre Grund, warum Trumps Umfragewerte nicht besonders gut aussehen | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Die Zahlen bedeuten nicht das, was die Schlagzeilen Ihnen suggerieren.

Die Regierung hat Sie während COVID nicht nur belogen.

Die meisten Amerikaner glauben inzwischen, dass sie zum Tod von Menschen beigetragen hat.

„Fast 6 von 10 Amerikanern glauben buchstäblich, dass die Regierung sich mit Unternehmen verschworen hat, um Amerikaner zu ermorden”, verriet Mark Mitchell – und diese Zahl steigt weiter an.

Das ist keine Randmeinung mehr. Es ist mittlerweile Mainstream.

Und dennoch wurde niemand verhaftet. Kein einziger Pharma-Manager musste Konsequenzen befürchten. Und der CEO von Pfizer? Der spendet weiterhin an beide Parteien.

Trump hatte eine klare Chance, Gerechtigkeit walten zu lassen. Stattdessen wurden genau die Leute geschützt, die seine Anhänger hinter Gittern sehen wollten.

Und jetzt zeigt sich allmählich, was dieses Versäumnis bedeutet.

Trumps Umfragewerte erleiden einen schweren Rückschlag, sei es aufgrund mangelnder Rechenschaftspflicht, fehlender Maßnahmen zur Gewährleistung der Wahlintegrität, Verstrickungen mit dem Ausland oder sogar aufgrund der aktuellen Einwanderungspolitik.

Die Amerikaner melden sich zu Wort, aber hört ihnen überhaupt jemand zu?

Wie werden die Zwischenwahlen aussehen? Und wie genau sieht die politische Zukunft Amerikas aus? Niemand ist besser geeignet, darüber zu diskutieren, als Mark Mitchell von Rasmussen Reports, der Meinungsforscher, den Fox News braucht, aber nicht will.

Mark ist jetzt bei uns.

Das Gespräch begann mit einer Frage, die in letzter Zeit viele beschäftigt: Warum schneiden Trumps politische Maßnahmen in Umfragen besser ab als er selbst? Mark Mitchell hielt sich nicht zurück.

Er sagte, das Problem sei nicht die Botschaft, sondern die Kluft zwischen dem, was versprochen wurde, und dem, was die Menschen tatsächlich sehen.

„Man kann die öffentliche Meinung nicht erzwingen“, warnte er. Die Wähler erinnern sich an die Versprechen, den amerikanischen Traum wiederherzustellen, die Grenzen zu sichern und den Sumpf trockenzulegen. Aber was sie sehen, ist ein System, das immer noch manipuliert zu sein scheint – und niemand, der dahintersteckt, ist ins Gefängnis gekommen.

„Es herrscht eine gewisse Verzweiflung und Verärgerung über das System, das die Menschen im Stich gelassen hat“, erklärte er. Die Amerikaner vertrauten Trump mehr als der Bundesregierung, aber nach Jahren des Wartens sind immer noch keine sichtbaren Veränderungen zu erkennen.

Der erschütterndste Moment kam, als Mitchell eine Umfrage zitierte, aus der hervorgeht, dass „fast 6 von 10 Amerikanern buchstäblich glauben, dass die Regierung während COVID mit Unternehmen zusammengearbeitet hat, um Amerikaner zu ermorden“.

Unterdessen bleibt der CEO von Pfizer unberührt, geschützt durch Spenden an beide Parteien. „Er will Anerkennung dafür, dass er den Sumpf trockengelegt hat“, sagte er, „aber er bekommt sie nicht.“

Das war kein Angriff. Es war eine Realitätsprüfung von jemandem, der den Menschen zuhört. Die Bewegung ist noch lebendig – aber die Wähler warten nicht auf Slogans. Sie warten auf Gerechtigkeit. Und ihre Geduld geht langsam zu Ende.

Diese Frustration erreichte einen Höhepunkt mit einem der emotional aufgeladensten Themen in Trumps Welt: Jeffrey Epstein.

Nachdem Pam Bondi den Fall für „abgeschlossen“ erklärt hatte, war die Basis nicht nur anderer Meinung – sie revoltierte. Mitchell sagte, die Gegenreaktion sei sofort erfolgt. „Nur 16 % stimmten zu“, während fast 70 % glaubten, es handele sich um eine Vertuschung.

Was die Menschen jedoch überraschte, war nicht nur Bondi, sondern Trumps Reaktion. „Wir haben diese Umfrage an das Weiße Haus geschickt“, sagte Mitchell. „Am nächsten Tag griff Trump seine Anhänger immer noch an.“

Für eine Bewegung, die darauf basiert, die zweigleisige Justiz aufzudecken, fühlte sich das wie ein Schlag ins Gesicht an. Die Eliten bleiben ungestraft, während die Menschen, die Fragen stellen, abgewiesen werden. Trump hatte früher ein Gespür dafür, was seinen Anhängern wichtig war. Dieses Mal hat er es verpasst.

„Man kann nicht einfach sagen: Nein, vertrau mir, Bruder …“

Als das Gespräch auf die zunehmenden Spannungen im ganzen Land kam, sprach Mitchell einen der alarmierendsten Trends in den Daten an: Die Amerikaner bereiten sich auf einen ernsthaften Konflikt vor.

„Die Menschen glauben buchstäblich, dass es jetzt zu einem Bürgerkrieg kommen wird“, sagte er. Und das ist nicht nur Internet-Gerede – das zeigen auch die Umfragen. Die Wähler suchen nicht mehr nach Witzen oder Memes. Sie wollen ernsthafte Antworten auf echte Probleme.

Mitchell warnte, dass es vor Jahren vielleicht noch unterhaltsam gewesen sei, sich über Dinge wie den Insurrection Act lustig zu machen, aber das Land befinde sich jetzt in einer anderen Lage. Angesichts von Polizeirazzien wegen Äußerungen und grassierender Zensur seien die Wähler nervös – und das aus gutem Grund.

Er erklärte, dass Trumps Humor einst dazu beigetragen habe, Korruption aufzudecken und Unterstützung zu gewinnen. Aber heute, angesichts des zunehmenden wirtschaftlichen Drucks und des Zusammenbruchs des Vertrauens in die Institutionen, wirke er realitätsfern. Es stehe zu viel auf dem Spiel. Die Menschen hätten Angst.

Die Witze kommen einfach nicht mehr an.

„Das ist keine Kritik an Trump als Person“, sagte Mitchell. „Es ist ein Aufruf zur Ernsthaftigkeit in einer Zeit, in der das Land ‚existentiell besorgt‘ ist.“

Die Warnung war unmissverständlich: „Hören Sie auf zu scherzen.“

Eine der dramatischsten Veränderungen in den Umfragen zeigt sich beim Thema Einwanderung. Die Wähler unterstützen nach wie vor nachdrücklich die Abschiebung illegaler Einwanderer – aber die Bedenken hinsichtlich der dabei angewandten Methoden nehmen zu.

Die Unterstützung für Massenabschiebungen ist groß: 76 % der Amerikaner halten sie für wichtig. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Menschen mit dem, was sie vor Ort sehen, einverstanden sind.

„Die Amerikaner legen Wert auf ihr durch den Ersten Verfassungszusatz geschütztes Recht auf Protest“, sagte Mitchell. Und wenn mit harter Hand vorgegangen wird und statt Kriminellen Bürger ins Visier genommen werden, merken die Menschen das.

Er verwies auf Kristi Noems Äußerung „Zeigen Sie mir Ihre Papiere“ als Warnsignal – selbst Politiker aus republikanisch geprägten Bundesstaaten tendieren zunehmend zu einem Überwachungsstaat. Mitchell schlug auch Alarm wegen Tools wie Palantir, die ursprünglich für die nationale Sicherheit entwickelt wurden und nun gegen die amerikanische Öffentlichkeit eingesetzt werden.

„Die Regierung geht sanft mit Unternehmen um und hart mit den Menschen“, fügte er hinzu. „Sie wenden sich an Palantir, anstatt jemanden an der Wall Street ins Schwitzen zu bringen.“

Die Unruhe wächst, weil das System offenbar eher die Machtlosen als die Mächtigen ins Visier nimmt.

„72 % … sind besorgt, dass sie bereits in einem Polizeistaat leben.“

Am Ende des Gesprächs brachte Mitchell es auf den Punkt: Die MAGA-Bewegung ist nicht tot – aber sie verliert ihre Richtung.

Trumps Zustimmungsrate sinkt. Jüngere Wähler haben sich im Wesentlichen abgewandt. Selbst die einst verlässlichen Umfragen zur „richtigen Richtung” beginnen zu bröckeln. Und trotz alledem hat die Republikanische Partei immer noch keine klare Vision.

„Die Republikanische Partei ist unfähig, strategisch für ihre ideologische Zukunft zu planen”, sagte er. „Sie kann das einfach nicht.”

Es gebe noch einen Funken Hoffnung, fügte Mitchell hinzu, in Form von Politikern wie JD Vance – einem der wenigen echten Wirtschafts-Populisten in der Partei. Aber selbst Vance sei durch Parteispender, institutionelle Trägheit und das, was Mitchell unverblümt als „Boomer Con Slop” bezeichnete, in die Enge getrieben.

Die Basis ist nicht verschwunden. Das Feuer brennt noch immer. Aber die Zeit läuft ab – und zwar schnell. Es gibt keinen Raum mehr für Verzögerungen, Ablenkungen oder das Anbiedern bei den Spendern.

Dies war kein Abschied. Es war eine Leuchtrakete, die in den Himmel geschossen wurde – von jemandem, der immer noch glaubt, dass es sich lohnt, diese Mission zu retten.

