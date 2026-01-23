Die Übernahme Grönlands durch die USA könnte zu einem Abkommen über Kanadas arktische Inseln führen

Andrew Korybko

Trump könnte behaupten, dass der Bau von „Golden-Dome“-Infrastruktur dort – möglicherweise auch mit dem teilweisen Zweck, als Deckmantel für die Stationierung neuer offensiver Waffensysteme in der Arktis zur Zielerfassung Russlands und Chinas zu dienen – notwendig sei, um die Lücke zwischen der größten Insel der Welt und Alaska zu schließen.

Trump stellte seine gewünschte Übernahme Grönlands als unverzichtbar für sein „Golden Dome“-Raketenabwehr-Megaprojekt dar und deutete in demselben Beitrag, in dem er Zölle gegen mehrere NATO-Verbündete ankündigte, die symbolisch Militäreinheiten dorthin entsandten, auch die Stationierung neuer offensiver Waffensysteme an. Berichten zufolge verwendet er nun intern eine ähnliche Sprache, wenn er über Kanada spricht, wie mehrere aktuelle und ehemalige Regierungsquellen NBC News kürzlich mitteilten.

Diesen zufolge hat Trump nicht darüber gesprochen, US-Truppen entlang der angeblich verwundbaren nördlichen Grenze Kanadas zu stationieren, sondern stattdessen „mehr gemeinsame US-amerikanisch-kanadische militärische Ausbildung und Operationen sowie verstärkte gemeinsame Luft- und Wasserpatrouillen und amerikanische Schiffspatrouillen in der Arktis“ vorgeschlagen. Die scheinbar defensiven Ziele, denen diese Pläne dienen würden, ließen jedoch weiterhin eine auffällige Lücke in der arktischen Abfangreichweite des „Golden Dome“ zwischen Alaska und Grönland über Kanadas arktischen Inseln bestehen.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die gemeldeten Vorschläge letztlich darauf abzielen, sein Ziel voranzutreiben, „Golden-Dome“-Infrastruktur auf diesen Inseln zu errichten, um diese Lücke zu schließen. Dort könnten auch offensive Waffensysteme stationiert werden – möglicherweise unter dem Deckmantel von Abfangraketen –, genau so, wie Russland den USA seit Langem vorwirft, dies im Zusammenhang mit deren Raketenabwehrplänen in Polen und Rumänien in Mittel- und Osteuropa zu beabsichtigen, die eine der ersten Quellen der Spannungen zwischen beiden im 21. Jahrhundert waren.

Die Geschichte könnte sich wiederholen, wie Trumps mangelndes Interesse andeutet, New START vor seinem Auslaufen Anfang nächsten Monats zu verlängern – geschweige denn, ein aktualisiertes strategisches Rüstungskontrollabkommen mit Russland auszuhandeln, das neue offensive Waffensysteme einschließt. Sollte die USA das Abkommen auslaufen lassen, könnte dies auf nicht ausgesprochene Pläne hindeuten, offensive Waffen in der Arktis zu stationieren – sei es in Alaska, Grönland und/oder auf Kanadas arktischen Inseln. Diese könnten ganz Russland abdecken und sogar China problemlos erreichen.

In diesem Zusammenhang wird China von den USA als ihr einziger strategischer Rivale eingeschätzt, nicht Russland. Gemäß der von Elbridge Colby beeinflussten „Trump-Doktrin“ wird Russlands Rolle auf die eines Juniorpartners in einer erneuerten, von den USA geführten Weltordnung reduziert, in der die USA in Russlands Rohstoffvorkommen investieren würden, um China den Zugang zu diesen zu entziehen und damit dessen Aufstieg zur Supermacht zu verlangsamen. Sollten die Spannungen mit Russland nachlassen, würde die USA erwarten, dass Russland im Kriegsfall keine von der Arktis aus gestarteten US-Raketen abfangen würde, die auf China gerichtet sind.

Unabhängig davon, wie sich die Beziehungen der USA zu Russland entwickeln und was Russland in dem oben beschriebenen Szenario tun könnte, wird erwartet, dass die USA die Ausweitung ihres militärischen Einflussbereichs über den gesamten arktischen Raum Nordamerikas verfolgen – beginnend mit Grönland und endend mit Kanadas arktischen Inseln. Die Übernahme des ersten könnte zu einem durch Zölle erzwungenen Abkommen über den Bau militärischer Infrastruktur auf den zweiten führen und möglicherweise auch zu gemeinsamen Rohstoffförderprojekten, die durch in Aussicht gestellte Zollentlastungen erleichtert würden.

Kanada ist nicht in der Lage, seine arktischen Inseln zu verteidigen, sodass sie im Ernstfall leicht von den USA übernommen werden könnten. Trump scheint jedoch nicht an einer Annexion interessiert zu sein, weshalb er wahrscheinlich ein erzwungenes Abkommen vorziehen wird. Die Übernahme Grönlands würde es Trump ermöglichen zu argumentieren, dass die Ausweitung des „Golden Dome“ auf Kanadas arktische Inseln die Lücke zwischen der größten Insel der Welt und Alaska schließen würde. Kanada könnte dann entweder ein relativ faires Abkommen erzielen, nach Zolldruck zu einem schlechteren gezwungen werden oder die Inseln gewaltsam verlieren.