Die Regierung aus der Hölle

Donald Trump und die Zerstörung der Welt

Philip Giraldi

Meinungsumfragen zufolge ist die amerikanische Öffentlichkeit zunehmend desillusioniert vom bizarren Verhalten von Präsident Donald J. Trump und seinem lächerlichen Gefolge, das ihn umgibt und anfeuert. Letzte Woche fand ein Treffen zwischen Trump und dem dänischen Außenminister sowie seinem Amtskollegen aus dem grönländischen Parlament statt. Das Treffen brachte keine Lösung für Trumps „inakzeptable“ Forderung, die USA müssten Grönland besitzen und es notfalls „kaufen“, um ihre nationale Sicherheit vor einer möglichen Invasion durch russische und chinesische Schiffe zu gewährleisten, die – laut Trump fälschlicherweise – bereits die arktischen Gewässer im Norden unsicher machen. Um seine Position zu untermauern, kündigte Trump nun an, er erwäge, alle Länder, die seiner Grönland-Frage nicht zustimmen, mit Zöllen zu belegen. Dies käme einem internationalen Selbstmord Washingtons gleich.

Mehrere europäische Länder haben bereits Soldaten nach Grönland entsandt, um Trump klarzumachen, dass das von Dänemark besetzte Gebiet eine NATO-Angelegenheit ist. Zahlreiche US-Kongressabgeordnete, überwiegend Demokraten, befinden sich derzeit in Europa und machen deutlich, dass Trump einmal mehr den Verstand verloren hat. Demokratische und republikanische Abgeordnete haben zudem Gesetze eingebracht, um Trumps gewaltsame Annexion Grönlands zu verhindern. Ein ähnlicher Gesetzesentwurf, der weitere Militäraktionen gegen Venezuela unterbinden sollte, scheiterte jedoch letzte Woche. Ironischerweise befindet sich in Grönland bereits „Pituffik“, ein von den USA bemannter NATO-Stützpunkt. Sollte Trump Grönland tatsächlich mit Gewalt annektieren, wäre dies zunächst das Ende der NATO und würde die globale Ansicht bestärken, dass die Vereinigten Staaten von Amerika – dem Beispiel ihres engsten Verbündeten und besten Freundes Israel folgend – völlig außer Kontrolle geraten sind.

Die jüngste Invasion Venezuelas zur Entführung des Präsidenten, bei der über 100 Venezolaner und Kubaner getötet wurden, war der Höhepunkt einer Reihe von Morden, vorwiegend an venezolanischen Fischern, die in internationalen Gewässern kein nachweisbares Verbrechen begangen hatten, sowie der Beschlagnahmung venezolanischer und sogar russischer Öltanker in der Karibik und im Atlantik. Die illegalen Aktionen führten unweigerlich zu der Farce in Caracas, als Trumps tapfere Delta-Force-Soldaten Nicolás Maduro und seine Frau festnahmen und sie zur Verhandlung nach Manhattan South brachten – ein Gericht, das die Bundesregierung aufgrund seiner garantierten Verurteilungsergebnisse bevorzugte. Der vorsitzende Richter ist ein 92-jähriger orthodoxer Jude, was sicherlich von Vorteil ist, solange er während der Verhandlung wach bleibt. Maduro wird von den üblichen Verdächtigen als Feind Israels und Unterstützer von Hamas und Hisbollah bezeichnet, die vom jüdischen Staat und den USA als Terrororganisationen eingestuft werden, sowie als Freund des Iran. Angeblich soll der Iran Venezuela mit Drohnen und Raketen ausrüsten, die die Vereinigten Staaten angreifen können – so lautet eine weitere bequeme „Bedrohung“, die als Deckmantel für die Operation zur Aneignung der Öl- und anderer nationaler Ressourcen des Landes dienen soll.

Der Militärschlag auf den Präsidentenpalast in Caracas stürzte die Regierung in Venezuela nicht, falls dies die Absicht gewesen sein sollte, und die Vizepräsidentin des Landes, Delcy Rodríguez, übernahm umgehend die Führung der bestehenden Regierung. Donald Trump erklärte sich wie erwartet zum Präsidenten des Landes und verkündete, die Vereinigten Staaten von Amerika würden Venezuela während des Wiederaufbaus mit der harten Hand des Staates „führen“. Die Führung konzentriert sich dabei ganz offensichtlich zunächst auf die Erschließung und den Verkauf venezolanischen Öls. Umso überraschender war es, als die erste Gewinnausschüttung aus diesem Vorhaben in Höhe von 500 Millionen Dollar auf einem Offshore-Konto in Katar deponiert wurde. Angeblich soll das Geld dort verhindern, dass Gläubiger darauf zugreifen können, damit es nach Beginn des Wiederaufbaus an Venezuela freigegeben werden kann. Zumindest könnte man das als Deckmantel bezeichnen. Es bleibt jedoch unklar, wer tatsächlich Zugriff auf das Konto hat und wer es kontrolliert. Angesichts der Tatsache, dass Trump das Land sowohl „führt“ als auch sich selbst als dessen Präsidenten bezeichnet, könnte es zu Verwirrung kommen.

Trump erhielt auch ein etwas unerwartetes Geschenk im Zusammenhang mit seiner Entführung Maduros. Am Donnerstag traf er sich im Weißen Haus mit der venezolanischen Oppositionsführerin Maria Corina Machado, die kürzlich den Friedensnobelpreis erhalten hatte. Trump hatte diesen Preis ganz offen für sich beansprucht, trotz der Kriege, die er im vergangenen Jahr begonnen und aufrechterhalten hatte. Machado hatte praktischerweise ihre Friedensnobelpreismedaille dabei, die sie dem Präsidenten überreichte und ihm für seine Verdienste um den Weltfrieden dankte. Im Gegenzug erhielt sie eine „Trump-Geschenktasche des Weißen Hauses“. Trump nahm das Geschenk an und dankte ihr, obwohl das Nobelpreiskomitee erklärt hatte, dass der Preis nicht übertragbar sei. Man könnte einwenden, dass ein anständiger und würdevoller Politiker den Preis zurückgegeben hätte, aber Trump, dieses Genie, das sich von seiner Moral und seinem tiefgründigen Denken leiten lässt, tat natürlich nichts dergleichen. So bleibt der Preis im Weißen Haus, bis der Mann mit der orangenen Haut ihn mit nach Mar-a-Lago nimmt.

Trump war letzte Woche auch in erhebliche Turbulenzen um seinen geplanten Krieg gegen den Iran verwickelt, der nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch beginnen sollte. Stattdessen wurde er abgesagt, genauer gesagt, verschoben. Trump wurde von seinem Kabinett – vermutlich Kriegsminister Pete Hegseth, Außenminister und Nationaler Sicherheitsberater Marco Rubio sowie Vizepräsident JD Vance – darüber informiert, dass die Vereinigten Staaten von Amerika noch nicht bereit für einen Angriff auf den Iran seien, der sich seit Monaten auf einen solchen Fall vorbereite. Damit meinten sie angeblich, dass die Konzentration der US-Streitkräfte in der Region nicht ausreiche, um einen verheerenden Angriff zu gewährleisten, der die iranische Verteidigung überwinden und einen Regimewechsel in Teheran herbeiführen würde. Einige israelische Berichte legen nahe, dass Trump auch einen Anruf von seinem Kontrollchef, dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, erhielt, der ihm mitteilte, dass das israelische Militär noch nicht bereit sei, sich gegen die mutmaßlich verheerende Reaktion des Iran auf einen gemeinsamen Angriff der USA und Israels zu verteidigen.

Vor einigen Wochen rechtfertigte Trump seinen Angriff auf den Iran mit dem „Schutz“ der iranischen Demonstranten, obwohl diese anfangs größtenteils friedlich waren und sich vor allem Sorgen um die zusammenbrechende Wirtschaft des Landes machten, die maßgeblich durch die von den USA angeführten Sanktionen verursacht wurde. Die Demonstrationen eskalierten, als bewaffnete Infiltratoren unter der Kontrolle des israelischen Mossad und der US-Geheimdienste, die seit Jahren im Iran aktiv sind und über ethnische Minderheiten und radikale Gruppen wie die Volksmudschahedin (MEK) operieren, sich den Ausschreitungen anschlossen. Es wird angenommen, dass der iranische Geheimdienst die von den Infiltratoren verwendeten Kommunikationscodes entschlüsselte und so die vermeintlichen „Demonstranten“ schließlich identifizieren und neutralisieren konnte. Dies hat die Kontrolle der Regierung weitgehend wiederhergestellt, und die aktuellen Demonstrationen scheinen das Regime zu unterstützen.

Ungeachtet dessen beabsichtigen die USA und Israel weiterhin, einen Regimewechsel im Iran mit Gewalt durchzuführen, sobald sie sich militärisch überlegen fühlen. Die USA verlegen bereits verstärkt Militärressourcen in den Nahen Osten, darunter den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und einige Kriegsschiffe ihrer Kampfgruppe, die vom Südchinesischen Meer aus in den Nahen Osten unterwegs sind – eine Reise, die etwa eine Woche dauern wird. Die USA werden außerdem weitere Bomber, Kampfflugzeuge, Tankflugzeuge und zusätzliche Luftverteidigungssysteme in den Nahen Osten entsenden. Krieg birgt jedoch immer ein gewisses Risiko. Und was auch immer man beachten sollte: Auch wenn Washington sich der Tragweite scheinbar nicht bewusst ist, könnte die eigentliche Gefahr in diesem Fall von Israels „Samson-Option“ ausgehen, die den Einsatz der „geheimen“ Atomwaffen vorsieht, falls Israel sich tatsächlich durch einen Angreifer bedroht fühlt – oder in diesem Fall durch ein Land, das sich verteidigt. Ein Dritter Weltkrieg? Danke, Herr Trump!