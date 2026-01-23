Der amerikanische Polizeistaat ist angekommen

Von Andrew P. Napolitano

In den letzten Tagen hat die Regierung in Amerika nicht nur versagt, die Meinungsfreiheit zu schützen – sie hat sie angegriffen. Wie Autoritäre im Verlauf der Geschichte hat sie versucht, die Rede zum Schweigen zu bringen, die sie hasst und fürchtet. Doch die meisten Autoritären verfügten nicht über eine Verfassung, die ausdrücklich als Hindernis gegen sie geschrieben wurde.

In Miami veröffentlichte Raquel Pacheco letzte Woche einen Tweet/X, in dem sie den Abgeordneten Randy Fine (R-Fla.) als Heuchler bezeichnete, weil er die Meinungsfreiheit derjenigen unterstützt, die wollen, dass Israel Gaza übernimmt, aber die Meinungsfreiheit derjenigen ablehnt, die einen palästinensischen Staat wollen. Als sie Besuch von zwei Detectives der Miami Police erhielt, die sie fragten, ob sie diesen Beitrag verfasst habe, lehnte sie höflich ab zu antworten. Pacheco sagte ihnen, dass sie das Recht habe zu schweigen. Als sie sie aufforderte, die Veranda ihres Hauses zu verlassen, taten sie das.

Vor zwei Wochen wurde in Minneapolis Susan Tincher verhaftet, weil sie ICE-Beamten gefolgt war und sie hartnäckig gefilmt hatte. Sie wurde mit dem Bauch in den Schnee gestoßen und mit auf dem Rücken gefesselten Händen abgeführt. In einer ICE-Haftanstalt wurden ihr die Kleidung und ihr Ehering abgenommen – Letzterer mit einem Bolzenschneider. Nach fünf Stunden Haft entschied ein ICE-Vorgesetzter, sie freizulassen. Die ICE-Beamten gaben ihr den zerstörten Ehering zurück, aber nicht ihre Kleidung, die sie einem Bundesrichter gegenüber als „verloren gegangen“ bezeichneten.

Ebenfalls in Minneapolis gab das Justizministerium kürzlich bekannt, dass es strafrechtliche Ermittlungen gegen den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, und den Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, aufgenommen habe. Ihnen wird vorgeworfen, durch ihre Ermutigung zu Anti-ICE-Demonstrationen die Justiz behindert zu haben – wofür sie angeklagt, verfolgt und im Falle einer Verurteilung inhaftiert werden sollten.

Letzte Woche durchsuchten FBI-Agenten das Haus der Washington Post-Reporterin Hannah Natanson in Washington, D.C. Sie beschlagnahmten sämtliche elektronischen Geräte. Natanson hatte an einer Geschichte über Bundes-Whistleblower gearbeitet, von denen 1.100 mit ihr kommuniziert hatten. Hausdurchsuchungen bei Journalisten sind nach Bundesrecht verboten, es sei denn, der Journalist ist in laufende Straftaten verwickelt – was die Bundesbehörden ausdrücklich verneint haben – oder es geht um die Rettung von Menschenleben; auch das war hier nicht der Fall. Dies war das Einschüchtern der Rede von Whistleblowern – in potenzierter Form.

All diese Ereignisse bedeuten, dass die Regierung den Inhalt von Rede bewertet, entscheidet, was sie hasst oder fürchtet, und dann entweder die Sprecher einschüchtert oder sie strafrechtlich verfolgt. Der Erste Verfassungszusatz schützt das Recht, der Regierung zuzusehen und ihre Agenten zu filmen, sich zu versammeln und die Regierung zu beschimpfen und ihr zu sagen, sie solle verschwinden, angesichts staatlicher Anordnungen und Eingriffe zu schweigen, die Regierung zu untersuchen und sogar offen und unübersehbar zum zivilen Ungehorsam aufzurufen.

Thomas Paine hätte all dies das Recht genannt, dem Tyrannen die Faust ins Gesicht zu recken. All diese Rechte entspringen unserer Menschlichkeit. Der Erste Verfassungszusatz gewährt sie nicht – er schirmt sie vor staatlicher Einmischung ab.

Zur Zeit der Ratifizierung der Verfassung fürchteten viele Ratifizierer eine große, übergriffige und schuldenbeladene Zentralregierung – so wie wir sie heute haben – und bestanden darauf, dass ihre Stimmen für die Ratifizierung an Verfassungsänderungen geknüpft seien, die der neuen Regierung untersagen würden, sich in natürliche Rechte einzumischen.

Die meisten Ratifizierer der Verfassung verstanden das Konzept der natürlichen Rechte. Das war natürlich der Kern der Unabhängigkeitserklärung, in der Thomas Jefferson schrieb, dass wir alle von unserem „Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, zu denen Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören“.

Wie kann ein Recht unveräußerlich sein? Da Rechte ebenso persönlich und natürlich sind wie unsere Körperbewegungen, kann nur eine Jury sie entziehen – und auch das erst, nachdem festgestellt wurde, dass die Person, der diese Rechte entzogen werden sollen, sie freiwillig aufgegeben hat, indem sie aggressiv gegen die Rechte anderer gehandelt hat.

Das ist zumindest die Theorie der natürlichen Rechte. Sie können weder durch ein Gesetz noch durch ein exekutives Dekret beeinträchtigt werden, sondern nur durch einen Richter und eine Jury nach akribischer Einhaltung des rechtsstaatlichen Verfahrens.

Die Idee der bedingten Ratifizierung entsprang der Auffassung, dass ein Staat die Bundesregierung ebenso leicht verlassen könne, wie er ihr beigetreten ist – durch einen einfachen Gesetzgebungsakt. James Madison, der Hauptverfasser der Verfassung, argumentierte, dass die Legislative oder das höchste Staatsgericht eines Bundesstaates Akte der Bundesregierung für nichtig erklären könne, die ihrem Wortlaut nach der Verfassung widersprechen. Jefferson und Madison verfassten heimlich Resolutionen, die von den Parlamenten Virginias und Kentuckys verabschiedet wurden und in diesen Staaten die Alien- und Sedition Acts für nichtig erklärten, mit denen der Kongress regierungskritische Rede kriminalisiert hatte.

Die Verfassung beruht auf Werturteilen, die von den Verfassern getroffen und von den Ratifizierern akzeptiert wurden. Sie hat viele Mängel, doch ihr Kernwert war und ist der Vorrang des Individuums vor dem Staat – ob auf Bundes- oder Landesebene.

Indem sie natürliche Rechte in den ersten acht Zusatzartikeln namentlich anerkannten und im Neunten Zusatzartikel die Existenz von zu zahlreichen Menschenrechten anerkannten, um sie alle aufzuzählen – und indem sie den Staat verpflichteten, sie zu schützen –, förderten die Verfasser und Ratifizierer eine Regierung, deren wesentlicher Zweck unmissverständlich darin bestand, persönliche Freiheit zu bewahren: nicht staatliche Ordnung oder Macht, sondern persönliche Freiheit. Der Unabhängigkeitskrieg wurde, so argumentierte Jefferson, geführt, um hier eine Regierung zu schaffen, die natürliche Rechte schützt – nicht angreift.

Ein Polizeistaat ist das genaue Gegenteil des verfassungsmäßigen Systems, das Jefferson und Madison entworfen haben. In einem Polizeistaat werden die Gesetze so geschrieben, dass sie scheinbar die Freiheit verteidigen; sie werden jedoch so durchgesetzt und ausgelegt, dass sie die Macht der Regierung vergrößern.

Wenn die Regierung versucht, Menschen durch Einschüchterung zum Schweigen zu bringen, wenn sie Menschen brutal behandelt, die ihren Agenten die Faust entgegenstrecken, wenn sie damit droht, regierungskritische Rede von Amtsträgern zu kriminalisieren, wenn sie diejenigen terrorisiert, die ihre Meinung sagen – und mit diesen verfassungswidrigen und widerwärtigen Handlungen davonkommt –, dann ist der amerikanische Polizeistaat angekommen.