Dubai zeigt was als Nächstes kommt – die totale „Sicherheit“

Als Tech-Utopie verkleidete Messe: Die Intersec 2026 macht Überwachung zum Spektakel und verkauft die Illusion, dass Sicherheit und Kontrolle dasselbe seien.

Ken Macon

Es ist Januar in Dubai, was bedeutet, dass sich die globale „Sicherheits“-Industrie wieder einmal versammelt, um sich selbst dafür zu beglückwünschen, Paranoia profitabel gemacht zu haben.

Die Ausgabe 2026 der Intersec hat das Dubai World Trade Centre übernommen – ein Ort, an dem Überwachungskameras vermutlich in komfortabler Überzahl gegenüber Menschen stehen.

Über 1.200 Aussteller aus mehr als 60 Ländern sind angereist, um die neuesten Werkzeuge zum Identifizieren, Verfolgen und „Schützen“ zu präsentieren – ein Wort, das auf dieser Veranstaltung dehnbarer ist als irgendwo sonst.

Die Veranstalter erwarten mehr als 50.000 Besucher, ein Meer aus Anzügen und Lanyards, das sich durch 65.000 Quadratmeter unternehmerischen Optimismus bewegt.

Die Messe, die am 14. Januar endete, bot reichlich Zeit, Visionen von „sicheren Städten“, „reibungslosen Grenzen“ und anderen Euphemismen zu verkaufen, die frei übersetzt weniger Privatsphäre und mehr Daten bedeuten.

Die Industrie der Identität

Zu den Hauptakteuren in diesem Jahr zählen Iris ID, HID, RecFaces, Suprema, Innovatrics und Idemia Public Security. Jeder von ihnen ist damit beschäftigt, Regierungen und Unternehmen davon zu überzeugen, dass biometrische Überwachung keine Überwachung ist, sondern Innovation. Ihre Messestände könnten ebenso gut als Tempel algorithmischen Glaubens dienen, in denen Gesichter, Fingerabdrücke und Iriden als Opfergaben an die Götter der „Effizienz“ dargebracht werden.

Es lohnt sich, genauer hinzuschauen, womit sie beschäftigt sind.

Iris ID

An der Wand montiertes Gesichtserkennungs-Terminal mit einem lächelnden Mann, eingerahmt von grünen Ausrichtungsmarkierungen und dem IRIS-ID-Logo.

Auf der Intersec Dubai steht Iris ID mit dem, was das Unternehmen „multimodale Biometrie“ nennt, im Rampenlicht – der neueste Branchenbegriff für die Kombination mehrerer Methoden, um zu beweisen, dass man der ist, für den man sich ausgibt.

Das Verkaufsargument ist einfach: Iris- und Gesichtserkennung werden zu einer kontaktlosen Verifikationsplattform verschmolzen, gedacht für Orte, an denen ein Identifikationsfehler schwerwiegende Folgen haben könnte.

Das System integriert Iris- und Gesichtsauthentifizierung mit Presentation Attack Detection (PAD), zertifiziert nach iBeta-Level-2-Standards.

Diese Funktion soll Spoofing, Deepfakes und den gelegentlichen Betrüger abwehren, der glaubt, ein hochauflösendes Foto könne eine Sicherheitsschleuse überlisten.

Doch jenseits des polierten Marketings lautet das Versprechen, dass niemand hinein- oder hinauskommt, ohne eine digitale Spur von sich zu hinterlassen.

Iris ID erklärt, dass die integrierten Schutzmaßnahmen verschlüsselte Datenverarbeitung und Secure-Boot-Schutz umfassen – jene Art von technischem Jargon, die Kunden signalisiert, dass das Unternehmen seinen Code so ernst nimmt wie ein Zollbeamter einen Reisepass.

Die Zielgruppe ist offensichtlich: Grenzkontrollen, Einwanderungsbehörden, Rechenzentren und jeder andere Ort, an dem Sicherheitsangst die Budgets nach oben treibt.

Zudem bewirbt das Unternehmen die mobile Erfassungs- und Identitätsprüfstation von Nextgen ID, ein tragbares Setup, mit dem Identitäten im Feld verifiziert werden können.

Das bedeutet, dass Biometrie nun reisen kann – von festen Schleusen zu Handgeräten, die Identitäten direkt vor Ort bestätigen. Für Regierungen und Großunternehmen ist dies der nächste logische Schritt: Mobilität, ohne den Überwachungsvorteil zu verlieren.

Laut Iris ID geht es beim multimodalen Modell darum, in Hochsicherheitsumgebungen einen „konsistenten Durchsatz“ zu gewährleisten.

In einfachen Worten: keine Verlangsamung, keine manuellen Kontrollen und keine Ausreden, jemanden zu übersehen.

„In Hochsicherheits- und missionskritischen Einsätzen, von der Grenzkontrolle bis zum Unternehmenszugang, ist ein eindeutiger, singulärer Identitätsnachweis essenziell“, sagte Mohammed Murad, Chief Revenue Officer von Iris ID. „Das ist es, was wir mit Iris IDs One Trusted Identity meinen.“

Der Ausdruck „One Trusted Identity“ soll Vertrauen schaffen, deutet aber auf eine Zukunft hin, in der Identität zu einer einzigen, von Unternehmen verwalteten Berechtigung wird.

Wenn sich diese Technologie so schnell verbreitet, wie es sich die Unternehmen auf der Intersec erhoffen, könnte die Grenze zwischen Bequemlichkeit und Überwachung bald vollständig verschwinden.

Wenn Iris ID den Ton für biometrisches Selbstvertrauen auf der Intersec Dubai 2026 gesetzt hat, ließ der Rest des Feldes keine Zeit verstreichen, um in den Chor einzustimmen. Im gesamten Dubai World Trade Centre werben Unternehmen mit ihren Versionen desselben Versprechens: totale Sicherheit durch totale Sichtbarkeit.

Genetec und der Traum von der Smart City

Telefon mit Sicherheits-App neben einem Monitor, der eine Luftaufnahme eines Stadions und CCTV-Feeds von Menschenmengen, Drehkreuzen und einem Nummernschild zeigt.

Genetec trat mit seiner gewohnten Mischung aus Optimismus und technischem Selbstbewusstsein auf. Das Unternehmen präsentiert seine einheitlichen Sicherheitssysteme, die Überwachung, Zugangskontrolle und Analytik zu einem nahtlosen Betrieb verbinden sollen.

Die Botschaft ist maßgeschneidert für den Nahen Osten, wo der Wettlauf um „Smart-City“-Infrastruktur Regierungen dazu bringt, alles abzusichern – von Energieanlagen bis hin zu Luxusresorts.

Genetec nennt das „die Bewältigung regionaler Herausforderungen“. In Klartext bedeutet es, dass kein Teil einer Stadt – weder Raffinerie noch Einkaufszentrum noch Strandhotel – dem digitalen Blick entkommt.

Die Demonstrationen des Unternehmens am Stand S1-D18 geben einen Einblick, wie öffentliche Sicherheit, Tourismus und Datenmanagement stillschweigend zu einem einzigen Ökosystem verschmelzen.

Was Genetec und seine Mitbewerber selten ansprechen, ist die Frage, wo all diese Daten landen. Einheitliche Überwachung bedeutet einheitliche Speicherung, und einheitliche Speicherung bedeutet, dass eine wachsende Zahl von Institutionen ohne Aufsicht auf persönliche Daten zugreifen kann. Je effizienter das System wird, desto leichter ist es, Menschen zu überwachen, die niemals zugestimmt haben, Teil davon zu sein.

Union Biometrics und das kontaktlose Credo

Biometrisches Zugangsterminal mit Touchscreen, der einen Live-Gesichtsscan und einen Hinweis auf einen Hochleistungsalgorithmus zeigt, während Menschen vorbeigehen.

Union Biometrics treibt seine multimodalen, kontaktlosen Systeme voran – ein Portfolio, das stark auf Iriserkennung, Fingerabdruckerfassung und Anti-Spoofing-Algorithmen setzt.

Es ist ein vertrautes Verkaufsargument auf der diesjährigen Intersec: Geschwindigkeit, Genauigkeit und ein Sicherheitsversprechen, das klinischer als menschlich wirkt.

Der Stand des Unternehmens, SA-J18, lädt Besucher ein, das zu testen, was es „reibungsloses Identitätsmanagement“ nennt.

Der Begriff klingt elegant, bis man erkennt, dass der eigene Körper zum Passwort geworden ist.

Wie bei allen anderen Anbietern in der Halle lautet die unterschwellige Botschaft, dass die Tage der Anonymität nicht nur enden, sondern gezielt abgeschafft werden.

Die Auswirkungen auf die Privatsphäre sind eindeutig. Je mehr biometrische Daten gesammelt werden, desto mehr werden sie zur Ware.

Einmal gespeichert, können sie kopiert, weitergegeben oder verkauft werden, oft unter dem Vorwand der „öffentlichen Sicherheit“. Im Gegensatz zu einem Passwort lassen sich Gesicht oder Iris nicht ändern – was bedeutet, dass ein Datenleck in dieser Welt dauerhaft ist.

Invixium und die industrielle Front

Reihe von fünf biometrischen Zugangsterminals von Invixium, schlanke schwarze und weiße Geräte mit Touchscreens und roten Fingerabdruckscannern.

Invixium bewirbt sein vollständiges Portfolio an Biometrie- und Zugangsmanagement-Tools und betont dabei robuste Zuverlässigkeit für Schwerindustrie und kritische Infrastruktur.

Das Unternehmen verweist auf seine Partnerschaften mit Marken wie dormakaba, Honeywell und Genetec und bildet damit einen engen Kreis von Firmen, die gemeinsam große Teile des physischen Rückgrats des Nahen Ostens abgesichert haben.

Invixium zeigt Live-Demonstrationen, die veranschaulichen, wie die Produkte unter härtesten Bedingungen funktionieren. Die unausgesprochene Botschaft lautet, dass Überwachung nicht mehr an den Stadttoren endet, sondern sich auf Ölfelder, Verkehrsknotenpunkte und Baustellen ausdehnt.

Das Unternehmen nennt dies „Sicherheitsbefähigung“. Es wirkt eher wie die Industrialisierung der Identifikation.

In diesen Hochsicherheitsumgebungen verschwindet Privatsphäre bewusst. Arbeiter, Auftragnehmer und Besucher werden kontinuierlich gescannt und protokolliert.

Im Laufe der Zeit können diese Daten Verhaltensmuster offenbaren, die weit über den Zugang zum Arbeitsplatz hinausgehen und Unternehmen beispiellose Einblicke in die Bewegungen ihres Personals geben.

Telaeris und die mobile Zukunft

Frau in rotem Blazer zeigt den Daumen nach oben, während ein Handgerät auf einem Ausweisfoto „Zugang gewährt“ anzeigt, mit Iris- und Fingerabdrucksymbolen.

Telaeris bewirbt Portabilität als den nächsten großen Sprung. Die XPID210-Serie tragbarer Ausweis- und Biometrielesegeräte, angetrieben von Android, wurde auf der Intersec als vollständig mobile Zugangskontrolllösung vorgestellt.

Das Handgerät ist für Hochsicherheitsumgebungen konzipiert und kann Personal in Echtzeit authentifizieren, ohne auf feste Schleusen oder Kontrollpunkte angewiesen zu sein.

Telaeris präsentiert dies als Flexibilität, doch es steht für etwas Größeres: den Übergang von stationärer Überwachung zu mobilen Geräten, die jeden, überall, verifizieren können.

Sobald Identitätsprüfung mobil wird, verschwindet die Grenze zwischen öffentlichem Raum und privater Datenerfassung. Ein Handscanner beginnt vielleicht als Sicherheitswerkzeug, wird aber leicht zu einer wandernden Kontrollstelle.

ZKTeco und die globale Ausbreitung

Frau in beigem Rollkragenpullover, deren Gesicht von einem Gesichtserkennungs-Kiosk gescannt wird, ihr Bild ist auf dem Bildschirm des Geräts sichtbar.

ZKTeco, der chinesische Schwergewichtler der Biometriebranche, war ebenfalls vertreten. Die zurückhaltende Präsenz des Unternehmens erinnert daran, wie tief chinesische Firmen inzwischen in die weltweite Sicherheitsinfrastruktur eingebettet sind. Ihre Systeme laufen heute an Flughäfen, in Schulen und an Arbeitsplätzen vom Golf bis nach Südamerika, oft gebündelt mit Software, die mit riesigen Datenbanken jenseits lokaler Kontrolle verbunden ist.

Für politische Entscheidungsträger ergibt sich daraus eine Herausforderung: Wie reguliert man Überwachungstechnologie, die nicht an nationalen Grenzen haltmacht? Für Verbraucher bedeutet es, dass persönliche Daten möglicherweise bereits in Systemen gespeichert sind, von denen sie noch nie gehört haben.

HID

Gesichtserkennungs-Terminal von HID mit Touchscreen, der 07:31 anzeigt und das gerahmte Gesicht einer Frau mit der Bildunterschrift „Mira hacia adelante.“

Der Stand von HID auf der Intersec wirkte wie eine Vision der Zukunft aus einem dystopischen Science-Fiction-Film: elegante Lesegeräte, berührungslose Schleusen, mobile Berechtigungen und das leise Summen einer Welt, die von reibungslosem Zugang gesteuert wird.

Das Unternehmen nennt es Innovation für eine „sichere, digital-first Infrastruktur“.

Was es darstellt, ist etwas Größeres: eine Vorschau auf eine Gesellschaft, in der Zugang, Identität und Privatsphäre keine getrennten Konzepte mehr sind, sondern ein durchgehendes System der Verifikation.

HIDs Produktpalette ist auf den ersten Blick beeindruckend – wenn man ein Bond-Bösewicht wäre. Die Amico-Biometrie-Gesichtserkennungsleser versprechen schnellen, kontaktlosen Zugang in stark frequentierten Bereichen und lassen sich direkt in Speed-Gates integrieren, um einen nahtlosen Personenfluss zu ermöglichen.

Das Mobile-First-Ökosystem des Unternehmens, aufgebaut rund um HID Mobile Access, verbindet physische Räume mit digitalen Wallets und ermöglicht es, Berechtigungen in Apple Wallet und Google Wallet zu speichern.

Karten und Schlüsselanhänger sind überflüssig geworden. Ihre Identität lebt nun in Ihrem Telefon – oder genauer gesagt in einem Netzwerk, das weiß, wann, wo und wie Sie es nutzen.

Next-Generation Mercury Intelligent Controllers und HID Aero Controllers bilden das, was das Unternehmen als „cyber-gehärtetes“ Rückgrat bezeichnet, entwickelt, um Einrichtungen gegen Eindringlinge zu sichern.

Jeder Authentifizierungsvorgang wird protokolliert, verschlüsselt und gespeichert und erzeugt eine Aufzeichnung jeder Interaktion mit einer verschlossenen Tür oder einem gesperrten Bereich.

HIDs Signo- und OMNIKEY-Lesegeräte vervollständigen das Bild und decken alles ab – von Gesichtserkennung bis zu kryptografischer Authentifizierung.

Dies ist die Version von Sicherheit, die zu den Ambitionen der Region passt: automatisiert, vernetzt und weitreichend.

Die VAE und der weitere Golfraum investieren massiv in Smart Cities und digitale Verwaltung, in denen Überwachung kein separates Merkmal ist, sondern Teil der Architektur selbst.

Die Sprache, die HID verwendet – „sicherer Zugang“, „digital-first“, „cyber-gehärtet“ – klingt harmlos, bis man erkennt, wie viele persönliche Daten diese Systeme benötigen, um zu funktionieren.

Jeder Scan, jede Aktualisierung einer Berechtigung und jeder Zugriffsversuch erzeugt Daten über die Bewegungen, Muster und Verbindungen einer Person. Je stärker diese Systeme mit nationaler Infrastruktur verknüpft werden, desto schwieriger wird es zu erkennen, wo Sicherheit endet und Überwachung beginnt.

Wenn eine Bürotür oder ein Flughafentor Gesichtserkennung nutzt, bestätigt es Identität, Standort und Absicht. Diese Daten verschwinden nicht, sobald sich die Tür öffnet. Sie werden gespeichert, analysiert und oft zwischen Systemen ausgetauscht. Sobald Identität zum Schlüssel für jeden physischen und digitalen Raum wird, wird Anonymität technisch unmöglich.

Die mobile Berechtigungsvergabe, das Feature, das HID am eifrigsten bewirbt, verschärft dieses Problem.

Indem Identität mit persönlichen Geräten und Cloud-Authentifizierung verknüpft wird, verschmelzen physischer Zugang und digitale Nachverfolgung. Das Telefon in Ihrer Tasche wird zu einem ständigen Handschlag mit dem System – es verifiziert, zeichnet auf und meldet in Echtzeit. Dieselbe Technologie, die ein Gebäude sichert, kann auch eine detaillierte Karte des Mitarbeiterverhaltens, der Anwesenheit und der Bewegungen liefern.

HIDs Expansion im Nahen Osten zeigt, wie Regierungen der Region Überwachung mit Modernisierung verknüpfen.

Digitale Identitätssysteme, Grenzmanagement-Netzwerke und Smart-City-Gitter sind alle auf Unternehmen wie HID angewiesen, um den Fluss verifizierten Zugangs zu steuern. Theoretisch schafft dies sicherere Umgebungen. Praktisch zentralisiert es Datensammlung in gewaltigem Ausmaß, oft bei minimaler Regulierung.

Das Unternehmen betont seine „lokale Unterstützung“ und die Zusammenarbeit mit nationalen Cybersicherheitsstrategien – eine diplomatische Umschreibung dafür, dass seine Technologie in staatliche Infrastruktur eingewoben wird.

Diese Beziehung mag Effizienz bringen, sie beseitigt aber auch die Distanz zwischen kommerzieller Technologie und staatlicher Aufsicht. Das Ergebnis ist ein Sicherheitsökosystem, in dem Privatsphäre zu einer politischen Entscheidung wird und nicht zu einem Recht.

RecFaces

Frau in Grün an einem Büro-Drehkreuz mit drei Personen hinter ihr und roten Gesichtserkennungsrahmen über den Gesichtern; REC FACES-Beschriftung sichtbar.

RecFaces präsentiert sein Id-Guard-Gesichtserkennungssystem, das direkt in die Videomanagementplattform XProtect von Milestone Systems integriert ist.

Der zentrale Verkaufspunkt des Unternehmens ist, dass seine Technologie auf bestehende Kameranetze aufgesetzt werden kann, ohne neue Hardware zu benötigen. Für Systemintegratoren ist das attraktiv: sofortige Gesichtserkennungsfähigkeit als Software-Upgrade für bereits installierte Infrastruktur.

Vertreter von RecFaces, darunter Marina, Oleg Kurochkin und Mohammed Bajarsh, demonstrierten das System in Echtzeit und zeigten, wie ein gewöhnlicher Überwachungsfeed mit einem Software-Update in ein Identifikationsnetz verwandelt werden kann.

Diese Fähigkeit ist der Traum der Branche und der Albtraum von Datenschützern. Sobald Gesichtserkennung eine Softwarefunktion statt einer Hardwareentscheidung ist, kann sie überall und jederzeit aktiviert werden – oft ohne öffentliche Bekanntmachung.

Die übergeordnete Strategie des Unternehmens besteht darin, Partnerschaften mit Distributoren, Integratoren und Technologieanbietern im Nahen Osten, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum auszubauen.

Dieser Ansatz stellt sicher, dass sich die Software stillschweigend durch die bestehende Infrastruktur von Tausenden Kameras, Datenbanken und Überwachungssystemen verbreiten kann. Was RecFaces „Integration“ nennt, ist faktisch Normalisierung – die so tiefe Einbettung von Gesichtserkennung in alltägliche Überwachung, dass ein Opt-out unmöglich wird.

Suprema

Biometrischer Touchscreen mit dem Porträt einer Frau, „Access Granted“ und dem Namen Emma, Suprema-Logo.

Ein paar Hallen weiter bewirbt Suprema seine „nächste Generation“ der Zugangskontrolltechnologie, komplett mit künstlicher Intelligenz auf jeder Ebene.

Das Unternehmen beschreibt dies als Beginn einer neuen Ära intelligenter Zugangsverwaltung. Gemeint sind Systeme, die nicht nur erkennen, wer man ist, sondern auch lernen, wie man sich bewegt, wann man ankommt und wie man mit seiner Umgebung interagiert.

Suprema demonstrierte ein KI-gestütztes Authentifizierungswerkzeug, das darauf ausgelegt ist, Verhalten vorherzusagen und Entscheidungen in Echtzeit zu automatisieren.

Das Unternehmen verspricht Effizienz, doch Effizienz bedeutet in diesem Kontext oft, menschliches Urteilsvermögen durch algorithmische Gewissheit zu ersetzen. Sobald das System entscheidet, dass ein Gesicht, ein Fingerabdruck oder ein Bewegungsmuster „genehmigt“ ist, wird der Prozess unsichtbar und unumkehrbar.

Supremas neue Systeme werden sowohl an Regierungen als auch an private Betreiber vermarktet, die gleichermaßen daran interessiert sind, Zugangskontrolle mit Analytik zu verbinden.

Das Ziel ist eine vollständig verwaltete Umgebung, in der Identitätsprüfung, Verhaltensüberwachung und Sicherheitsreaktion gleichzeitig stattfinden.

Für unbedarfte Nutzer mag dies wie Bequemlichkeit wirken. Für das System ist es umfassende Kontrolle.

Intersec zeigt, wie Privatsphäre zu etwas Verhandelbarem umdefiniert wird. Die Unternehmen, die ihre Produkte in Dubai präsentieren, propagieren ein Weltbild, in dem ständige Verifikation als normal, ja sogar als vorteilhaft gilt.

Die Veranstaltung basiert auf der stillschweigenden Annahme, dass Kontrolle ein Merkmal des modernen Lebens ist und keine Frage der Zustimmung.

Jedes gezeigte Produkt verstärkt eine einfache Wahrheit über die Richtung der Technologie: Die Grenze zwischen Sicherheit und Überwachung existiert in der Praxis nicht mehr.

Gesichtserkennung, biometrischer Zugang und digitale Identitätssysteme bestimmen inzwischen, wie Menschen sich bewegen, arbeiten und interagieren.

Diese Technologien dokumentieren jede Bewegung und jede Transaktion, und die Öffentlichkeit wurde darauf trainiert, diese Dokumentation als Bequemlichkeit zu akzeptieren.

Es gibt keine öffentliche Debatte darüber, wem die Daten gehören, wie lange sie gespeichert werden oder wie sie in Zukunft genutzt werden könnten. Diese Entscheidungen liegen nun bei einer Handvoll Unternehmen und Behörden, die behaupten, im Namen des Schutzes zu handeln.

Intersec ist ein Porträt stiller Kapitulation. Die Stände voller Scanner und Sensoren repräsentieren eine Industrie, die gelernt hat, Vertrauen zu monetarisieren.

Die Besucher repräsentieren Gesellschaften, die aufgehört haben, sich dagegen zu wehren. Privatsphäre wird mit jedem Software-Update ein Stück weiter aufgegeben.