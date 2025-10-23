Palästinenser in Gaza kämpfen mit kaum mehr als Hämmern darum, ihre Toten zu bergen

Von Abdel Qader Sabbah

Während sich die Welt auf die Leichen israelischer Gefangener konzentriert, werden Tausende Palästinenser vermisst und liegen unter den Trümmern begraben.

GAZA-STADT – Nachdem ein israelischer Luftangriff auf das Haus von Vivian Al-Har ihre gesamte Familie getötet hatte, kaum zwei Wochen bevor der Waffenstillstand während der konzentrierten Militäroffensive Israels auf Gaza-Stadt in Kraft trat, wurden die entstellten und zerstückelten Leichen ihres Mannes, ihrer vier Töchter, ihres Sohnes und ihres Schwagers aus den Trümmern geborgen und beigesetzt. Die Leiche ihres älteren Sohnes bleibt unter den Trümmern begraben.

„Ich bin allein, ich bin die Einzige, die von meiner Familie übrig geblieben ist. Ich habe keine Söhne, keine Töchter, keinen Ehemann, niemanden“, erzählte Al-Har Drop Site unter Tränen. „Es gibt keine Ausrüstung. Der gesamte Boden ist über meinem Sohn zusammengebrochen; es gab keine Werkzeuge und niemanden, der ihn herausholen konnte. Mein Sohn und der Sohn meines Nachbarn sind im selben Haus, und niemand kann sie erreichen. So sehr wir auch versucht haben, die Zivilschutzbehörden zu erreichen, es gibt keine Hilfe. In Gaza gibt es nichts.“

Nach Angaben des Zivilschutzes von Gaza liegen schätzungsweise 10.000 von Israel getötete Palästinenser unter den Trümmern begraben, wobei Israel die für ihre Bergung erforderlichen Ressourcen und Ausrüstungen verhindert. Unter diesen Leichen befinden sich auch einige israelische Gefangene, die im Krieg getötet wurden und im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens im Fokus der internationalen Medien sowie der US-amerikanischen und israelischen Behörden stehen.

„Es ist das Anliegen aller hier, diese Leichen zu ihren Familien zurückzubringen, damit sie ein angemessenes Begräbnis erhalten“, sagte US-Vizepräsident JD Vance am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Israel. „Allerdings ist das schwierig. Das wird nicht über Nacht geschehen. Einige dieser Geiseln sind unter Tausenden von Pfund Trümmern begraben, von einigen weiß niemand, wo sie sich befinden.“ Vance erwähnte weder die Tausenden von Palästinensern, die ebenfalls unter den Trümmern liegen, noch die Leichen von Palästinensern, die auf Friedhöfen begraben sind, die vom israelischen Militär zerstört wurden.

Vivian Al-Har auf einem Friedhof in Gaza-Stadt gegenüber dem Al-Ahli Baptist Hospital, das von israelischen Streitkräften zerstört wurde. (Video von Abdel Qader Sabbah.)

Als Al-Har zum Friedhof gegenüber dem Al-Ahli Baptist Hospital kam, wo der Rest ihrer Familie begraben liegt, konnte sie ihn kaum wiedererkennen. „Ich bin hierher gekommen, um meinen [anderen] Sohn zu sehen. Ich habe meinen Sohn begraben, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe weiter gesucht“, sagte Al-Har. Um sie herum war der Friedhof verwüstet, übersät mit zerbrochenen Grabsteinen und aufgewühlter Erde. „Alle kamen hierher, aber niemand wusste, wo das Grab seines Kindes war. Die Überreste sind zerfetzt, die Menschen sind zerstückelt, und niemand weiß, wo das Grab seines Kindes ist“, sagte sie. „Die Toten werden gequält, und die Lebenden werden gequält.“

Seit Inkrafttreten des Waffenstillstands wurden laut Angaben des Gesundheitsministeriums insgesamt 432 Leichen in Gaza geborgen.

„Das Problem der unter den Trümmern verschütteten Vermissten und die Bergung der Leichen der Märtyrer ist eine sehr schwierige und komplexe Angelegenheit. Diese spezielle Aufgabe ist eine der größten Herausforderungen, denen sich der Zivilschutz derzeit gegenübersieht“, erklärte Mahmoud Bassal, Sprecher des Zivilschutzes, gegenüber Drop Site. „Wir sprechen hier von 71.000 Tonnen Schutt, die über verschiedene Gebiete des Gazastreifens verstreut sind“, sagte er. „Die Frage der schweren Ausrüstung ist jetzt ein kritischer und sehr wichtiger Aspekt bei der Bewältigung dieser Aufgabe, ebenso wie der Bedarf an Spezialisten und Experten mit den erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die nach Gaza kommen, um die Zivilschutzteams bei der Durchführung dieser äußerst schwierigen humanitären Aufgabe zu unterstützen … Wenn die Situation so bleibt, wie sie ist, werden wir unter den derzeitigen Bedingungen nicht in der Lage sein, Bergungsarbeiten durchzuführen. Selbst wenn es ein paar schwere Maschinen gäbe, würde es immer noch lange dauern, die Leichen unter den Trümmern zu bergen.“

Am Montag versammelten sich in Gaza-Stadt Menschenmengen in verschiedenen Stadtvierteln auf großen Trümmerhaufen, um mit nichts weiter als Hämmern riesige Betonbrocken aufzubrechen und nach Toten zu suchen. Eine blutüberströmte Leiche wurde geborgen und in einer Decke zu einem bereitstehenden Krankenwagen getragen.

Palästinenser in Gaza-Stadt versuchen, Leichen aus den Trümmern zu bergen. 20. Oktober 2025. (Video von Abdel Qader Sabbah.)

„Das ist ein Thema, das uns wirklich schockiert hat – die Doppelmoral, mit der internationale Organisationen der Suche nach den Leichen israelischer Gefangener immense Aufmerksamkeit schenken, während tatsächlich 10.000 Palästinenser unter den Trümmern vermisst werden“, sagte Bassal. „Das ist ein Mensch, und das ist auch ein Mensch, beide haben das Recht, auf humane Weise beigesetzt zu werden. Aber die israelische Besatzung und offenbar auch das internationale System haben zweifellos Probleme damit, dies zu verstehen und sich mit dem Konzept der Menschlichkeit auseinanderzusetzen.“

Es gibt auch eine unbekannte Anzahl von Palästinensern in Gaza, die einfach vermisst werden, ohne dass ihre Familien wissen, ob sie getötet oder vom israelischen Militär entführt und inhaftiert wurden.

Der 16-jährige Sohn von Amina Salem Abu Mousa, Obeida, verschwand am 29. Mai, als er zu einem sogenannten Hilfsgüterverteilungszentrum der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in der Nähe des Netzarim-Korridors südlich von Wadi Gaza ging und nie zurückkehrte.

„Ich habe nichts gehört, und niemand hat mir etwas über ihn gesagt. Ich weiß nicht, ob er gestorben ist, als Märtyrer gestorben ist, inhaftiert oder verhaftet wurde oder ob er erschossen wurde und die Hunde ihn gefressen haben. Ich weiß es nicht. Ich möchte nur, dass mir jemand etwas über ihn erzählt“, sagte Abu Mousa gegenüber Drop Site. Seit die GHF im Mai ihre Arbeit in Gaza aufgenommen hat, wurden über 2.600 Palästinenser von israelischen Truppen und amerikanischen Söldnern an oder in der Nähe von Hilfsstellen oder Lkw-Konvois getötet. „Er ging dorthin, weil sie sagten, es gäbe Hilfe, Hilfsgüter würden verteilt. Also nahm er seinen Ausweis und kam, um uns die Hilfe zu bringen. Wir hungerten, wir hatten kein Mehl, wir hatten nichts zu essen. Alles war geschlossen, alle Geschäfte waren geschlossen. Es gab nichts zu essen, überhaupt nichts“, sagte sie. „Er kam, genau wie die anderen, wie die jungen Männer, wie die Frauen, wie die anderen, die gegangen waren. Seine Brüder kamen zurück, und seine Nachbarn kamen zurück, aber er kam nicht zurück. Er ist immer noch nicht zurückgekommen.“

Seitdem Anfang dieses Monats der Waffenstillstand in Kraft getreten ist und die GHF-Standorte aufgelöst wurden, kommt Abu Mousa jeden Tag zum staubigen Standort in Netzarim, um nach ihrem Sohn zu suchen. „Ich komme hierher, nur um ihn zu sehen und seinen Geruch zu riechen. Um zu wissen, wo er ist. Ich möchte, dass mir jemand Gewissheit gibt. Er war derjenige, der mir zu Hause Gesellschaft leistete, mir half, mir alles brachte. Ohne ihn fühlte sich das Haus leer an. Ohne ihn fühlt sich mein Haus leer an“, sagte sie. „Es gibt Augenzeugen, die sagten, er sei verletzt worden und die Armee habe ihn mitgenommen. Ich möchte wissen, ob die Armee ihn mitgenommen hat und wohin sie ihn gebracht hat. Haben sie ihn begraben? Haben sie ihn festgenommen? Ich muss es wissen. Ich habe das Recht zu wissen, wo mein Sohn ist.“

Amina Salem Abu Mousa an einem ehemaligen GHF-Standort in der Nähe des Netzarim-Korridors, wo ihr Sohn verschwunden ist. (Video von Abdel Qader Sabbah.)

Israel hat in den letzten zwei Jahren Tausende Palästinenser aus Gaza und dem Westjordanland festgenommen und damit die Zahl der palästinensischen Gefängnisinsassen auf über 11.000 verdoppelt. Im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens wurden Anfang dieses Monats fast 2.000 palästinensische Gefangene – davon 1.700 aus Gaza – im Austausch gegen die verbleibenden 20 lebenden israelischen Gefangenen freigelassen. Israel hat laut Angaben des Gesundheitsministeriums auch die Leichen von 165 Palästinensern im Austausch gegen die Leichen toter israelischer Gefangener zurückgegeben. Einige der Leichen wiesen Spuren von Folter und Hinrichtung auf, ihre Hände und Füße waren noch gefesselt oder ihre Augen verbunden. Die Leichen wurden mit Nummern statt Namen nach Gaza zurückgeschickt, sodass das Gesundheitsministerium gezwungen war, Fotos der verwesenden Leichen online zu veröffentlichen, damit die Familien versuchen konnten, ihre Angehörigen zu identifizieren. Bislang konnten nur etwa zwei Dutzend identifiziert werden. Mindestens 135 der Leichen wurden in Sde Neiman aufbewahrt, einem Gefangenenlager in der Negev-Wüste, das für extreme Misshandlungen und Folterungen von Häftlingen berüchtigt ist, wie Gesundheitsbeamte dem Guardian mitteilten. Durchgesickerte Fotos und Zeugenaussagen von diesem Ort zeigen palästinensische Häftlinge, die in Käfigen festgehalten, mit verbundenen Augen und Handschellen gefesselt, an Krankenhausbetten gekettet und gezwungen wurden, Windeln zu tragen.

„So wurden die Leichen der Gefangenen aus Gaza zurückgebracht – mit verbundenen Augen, gefesselt wie Tiere und mit Spuren schwerer Folter und Verbrennungen“, schrieb Dr. Munir al-Bursh, Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, in den sozialen Medien. „Sie sind nicht eines natürlichen Todes gestorben – sie wurden gefesselt hingerichtet, ein Kriegsverbrechen, das eine dringende internationale Untersuchung und die Strafverfolgung der Täter erfordert.“

Sharif Abdel Kouddous und Jawa Ahmad haben zu diesem Bericht beigetragen.