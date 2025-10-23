Dem „Digitalen Konzentrationslager“ entkommen; Gold kämpft gegen das „Finanzielle Kontrollnetz“

Via Greg Hunter’s USAWatchdog.com

Catherine Austin Fitts (CAF), Herausgeberin des Solari Report, meldet sich mit einer neuen, bahnbrechenden Publikation zurück: Plunder.

CAF setzt sich seit Jahren für Gold (und Silber) als Investment ein – der Rekordpreis des gelben Metalls hat sie bestätigt. Um die Vermögenswerte der Vielen zu kontrollieren und zu stehlen, müssen die Wenigen das errichten, was Fitts ein „finanzielles Kontrollnetz“ nennt.

Was kann gewöhnlichen Menschen helfen, sich gegen dieses Kontrollnetz zu wehren, das direkt vor ihren Augen aufgebaut wird?

Kauft das älteste Geld der Welt. Fitts erklärt:

„Wir sehen eine zunehmende Bewegung hin zum Aufbau eines Kontrollnetzes.

Zum Beispiel stellt sich der Premierminister von England hin und sagt: Wenn du keine digitale ID hast, kannst du nicht arbeiten. Die Menschen sagen: Moment mal, ich will mein Geld außerhalb dieses Systems, weil es beginnt, sich kriminell und manisch zu verhalten.

Wir sehen politische Veränderungen auf Bundesebene, die die Leute nervös machen. Die Realität ist: Gold ist einfach. Jeder kann es verstehen…

Gold wird wieder attraktiv und remonetarisiert. Nicht nur von Zentralbankern – jetzt sehen wir, dass US-Bundesstaaten Gold als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennen. Silber hat stark hinterhergehinkt, aber es holt auf.“

Was stimmt also nicht mit dem Finanzsystem, wenn Gold und Silber mit Rekordpreisen warnen?

Fitts:

„Etwas stimmt sehr wohl nicht – das Finanzsystem wird benutzt, um ein Kontrollnetz zu errichten.

Wenn sie Erfolg haben, ein vollständig digitales Finanzsystem einzuführen, das KI, digitale IDs und digitale Währungen einschließt, dann stehen wir am Ende von Geld, am Beginn dessen, was ich das digitale Konzentrationslager nenne.

Nachdem sie so viel Geld gedruckt haben, wollen sie nun die realen Vermögenswerte unter ihre Kontrolle bringen – und genau das tun sie.

Das Spiel des wachsenden Schuldenbergs ist vorbei. Wie bei der Reise nach Jerusalem wird jeder versuchen, sich reale Werte zu sichern.

Deshalb drängen sie auf programmierbares Geld – um die Menschen von den realen Werten wegzusaugen, während sie das Kontrollnetz errichten und selbst die Kontrolle übernehmen.

Ich sage allen: Konzentriert euch auf das, was real ist, und auf das, was ihr versteht.“

Fitts fügt hinzu:

„Wir befinden uns im Krieg – und sie versuchen, euch zu vergiften. Ihr müsst Verantwortung für eure Gesundheit und eure Ernährung übernehmen. In Plunder sprechen wir über die weltweiten Bemühungen, Länder systematisch auszurauben…

Wir haben jahrelang gehört, dass sie eines Tages auch die Vereinigten Staaten plündern würden. Es war nur eine Frage der Zeit – und jetzt geschieht es. Deshalb ist es so wichtig, das Spiel zu erkennen.“

Zum Schluss gibt Fitts konkrete Strategien, um den Raub zu stoppen: mehr Bargeld verwenden, bewusste Entscheidungen bei Ernährung und Gesundheit treffen, keine Feinde finanzieren und reale Werte wie Land und Gold erwerben – letzteres sei gerade dabei, „einen neuen Bullenmarkt zu beginnen“.

Das vollständige Interview dauert 58 Minuten.