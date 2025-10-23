Der Aufstieg des Thielverse und des Überwachungsstaates (mit Whitney Webb) | Der Chris Hedges Report

Von der Illusion der Deep-State-Zerstörung zur Realität eines privaten Überwachungsmonopols

Viele – einschließlich einiger Liberale – glaubten irrtümlich, die Trump-Administration würde den „Deep State“ demontieren. Tatsächlich, wie die investigative Journalistin Whitney Webb detailliert dokumentiert hat, verbündet sich Trump mit den autoritärsten Figuren der Silicon Valley, allen voran Peter Thiel. Diese Allianz strebt eine Welt an, in der unsere Gewohnheiten, Vorlieben, Meinungen und Bewegungen lückenlos aufgezeichnet und verfolgt werden. Statt uns von der Tyrannei der Geheimdienste, der militarisierten Polizei, dem weltweit größten Gefängnissystem, räuberischen Konzernen oder der Massenüberwachung zu befreien, wollen Thiels Verbündete das Gegenteil: Sie säubern die Behörden nicht, um den Deep State zu beseitigen, sondern um die Staatsmaschinerie ausschließlich loyalen Gefolgsleuten zu übertragen.

Das Ziel ist kein Abbau der Bürokratie, sondern die Abschaffung von Gesetzen, Verordnungen, Protokollen und unabhängigen Beamten, die absoluter diktatorischer Kontrolle im Weg stehen. Kompromisse, Gewaltenteilung und Rechenschaftspflicht sollen verschwinden. Wer glaubt, die Regierung diene dem Gemeinwohl statt einer winzigen Elite von Milliardären, wird verdrängt. Der Deep State wird neu konstruiert – als Kult um die Führungspersönlichkeit. Verfassungsrechte werden irrelevant. Es handelt sich um einen Putsch in kleinen Schritten, der brutal durchgesetzt wird: durch die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) auf den Straßen der Städte, unterstützt von Thiels Palantir-Technologie und KI-gestützter digitaler Überwachung aus dem Silicon Valley.

In einer kürzlichen Folge des „Chris Hedges Report“ beleuchtet die Autorin von One Nation Under Blackmail Whitney Webb diesen Prozess. Sie zeichnet die Linie zurück zu den Ursprüngen und enthüllt, wie eine Handvoll Tech-Milliardäre den Staat privatisieren und in ein orwellisches System verwandeln.

Die Wurzeln: John Poindexter und das Total Information Awareness-Programm

Der Ausgangspunkt liegt in den 1980er Jahren beim Iran-Contra-Skandal. John Poindexter, Reagans Nationaler Sicherheitsberater und höchstrangig Angeklagter im Skandal, gilt als „Pate der modernen Überwachung“. Nach 9/11 leitete er bei DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) das Programm Total Information Awareness (TIA) – ein Versuch, alle Daten über Bürger zu sammeln und mit KI zu analysieren, um Terrorakte vorzubeugen.

Die Öffentlichkeit revoltierte: Medien, ACLU und andere warnten vor dem Ende der Privatsphäre. TIA würde „Terrorismus bekämpfen, indem es US-Bürger terrorisiert“ und jeden zum Verdächtigen mache. Unter Druck wurde es 2003 umbenannt in „Terrorism Information Awareness“, blieb aber ein Totalüberwachungsnetz. Im selben Monat gründete Peter Thiel Palantir Technologies.

Thiel und Palantir-CEO Alex Karp kontaktierten Poindexter über Richard Perle (Neokonservativen, Irakkriegsarchitekt). Sie privatisierten TIA: Statt staatlich blieb die Empörung aus. Palantir finanzierte sich mit Thiels Geld (Algorithmus aus PayPal-Antibetrug) und dem CIA-VC-Fonds In-Q-Tel. CIA-Chef-Informationsoffizier Alan Wade, Poindexters TIA-Verbündeter, genehmigte es. Die CIA war Palantirs erster und sechs Jahre exklusiver Kunde; Ingenieure pendelten wöchentlich nach Langley.

Was macht Palantir? Es kolligiert Daten aus allen Quellen (Finanzen, Gesundheit, Soziales, Bewegungen) und prognostiziert Verhalten mit KI. Poindexters Vision umfasste:

Terrorismus-Futures-Märkte: Wetten auf Anschläge (Vorläufer von Polymarket).

Wetten auf Anschläge (Vorläufer von Polymarket). Biosurveillance: Gesundheitsdaten-Analyse (z. B. Abwasser-Überwachung für Pandemien). Palantir steuert heute HHS-, CDC- und NHS-Daten; es half bei COVID-Tracking.

Gesundheitsdaten-Analyse (z. B. Abwasser-Überwachung für Pandemien). Palantir steuert heute HHS-, CDC- und NHS-Daten; es half bei COVID-Tracking. Predictive Policing: Vorhersage von Kriminalität – getestet in New Orleans, ungenau (schlechter als Münzwurf), aber in armen Vierteln eingesetzt. Es schafft einen „Pipeline“ in Gefängnisse.

Palantir kontrahiert mit allen US-Geheimdiensten, DHS, ICE, Wall Street und privaten Firmen. Es ist Pre-Crime pur: Jeder wird profilisiert.

Das Main Core und die Kontinuität der Überwachung

Schon unter Reagan entstand die Main Core-Datenbank (Iran-Contra-Ära): Profile „unfreundlicher“ Bürger für Notfall-Internierungen bei „politischer Unruhe“ (z. B. Proteste gegen Lateinamerika-Interventionen). Heute, mit 25 Jahren Tech-Fortschritt, ist es exponentiell mächtiger.

Unter Trump 2019: Nach Massenschüssen schuf Justizminister William Barr das DEEP-Programm für Pre-Crime-Recht. Trump forderte Algorithmen zur Flagge von „Schützen-Posts“. Ein Pitch: Safe Home – KI-Scans von Social Media für „neurologische Gewaltwarnsignale“, gefolgt von Hausarrest. Biden realisierte es als ARPA-H.

Palantir erstellt nun offene Profile aller Amerikaner – erweitert auf IRS, Finanzamt, Hypotheken.

Die PayPal-Mafia: Thiels Kabale

PayPal war kein Zufall: Thiel und Musk konsultierten alle US-Dreibuchstaben-Agenturen. Es „dollarisierte das Internet“. Nach Verkauf an eBay (2002) entstand die PayPal-Mafia:

Peter Thiel: Palantir-Gründer.

Palantir-Gründer. Elon Musk: SpaceX, xAI, X (ehemals Twitter).

SpaceX, xAI, X (ehemals Twitter). David Sacks: Ex-PayPal, nun Weißes Haus-AI/Crypto-Zar.

Ex-PayPal, nun Weißes Haus-AI/Crypto-Zar. JD Vance: VP, Thiel-Protegé (Karriere, Kampagnen finanziert).

VP, Thiel-Protegé (Karriere, Kampagnen finanziert). Palmer Luckey: Oculus (Meta), Anduril (Drohnen-Krieg, Epstein-finanziert).

Oculus (Meta), Anduril (Drohnen-Krieg, Epstein-finanziert). Sam Altman: OpenAI.

OpenAI. Andere: Trae Stephens (Anduril, Carbyne).

Diese Gruppe beeinflusst Politik massiv: AI-Verteilung im Staat, Entlassungen zugunsten von Algorithmen (DOGE). Sie folgen Curtis Yarvin: Privatisierung des Staates, Präsident als CEO-Diktator – „Libertär“ getarnt, aber autoritär.

Militärisch:

Palantir entscheidet in Gaza (IDF: Wer lebt, wer stirbt).

Anduril: Autonomer Krieg, „Smart Wall“ (Drohnen-Überwachung an Mexiko-Grenze, erweiterbar inland – „verfassungsfreie Zonen“).

SpaceX, Crypto und die Smart Wall

Smart Wall: Unsichtbare Grenze mit Drohnen (derzeit nicht-tödlich, potenziell tödlich) + Überwachung. Ersetzt Agenten, dehnt sich inland aus.

Unsichtbare Grenze mit Drohnen (derzeit nicht-tödlich, potenziell tödlich) + Überwachung. Ersetzt Agenten, dehnt sich inland aus. SpaceX: Hauptlieferant für Space Force (Trump 1.0). Starlink: Militärnutzung (Ukraine, Iran?).

Hauptlieferant für Space Force (Trump 1.0). Starlink: Militärnutzung (Ukraine, Iran?). DOGE: Musk/Ramaswamy entlassen Beamte, ersetzen durch KI (Silicon-Valley-patentiert).

Musk/Ramaswamy entlassen Beamte, ersetzen durch KI (Silicon-Valley-patentiert). Crypto: Trump priorisiert Stablecoins (US-Schulden bedienen, Pentagon-Budget aufblähen).

Trump priorisiert Stablecoins (US-Schulden bedienen, Pentagon-Budget aufblähen). Oracle (Larry Ellison): CIA-Wurzeln, nun Medienkauf (CBS, Paramount, TikTok?). Saffra Catz (Oracle) installierte Bolton.

Israel-Verbindung: Unit 8200 und Silicon Valley

Seit 1990er baut Israel VC-Ökosystem auf (Netanyahu-Priorität). Seit 2012: 8200-Veteranen-Startups als Mossad-Fronten (z. B. Black Cube). Startup Nation Central (Paul Singer) verhindert BDS durch US-Verträge.

NSA: 8200-Firma für Backdoors.

8200-Firma für Backdoors. Carbyne (Epstein/Barak): 911-Systeme.

(Epstein/Barak): 911-Systeme. Google, Microsoft, Intel: Rekrutieren 8200.

Rekrutieren 8200. Ellison: IDF-Spender, Medien-Mogul.

Die Zukunft: Orwell oder chinesischer Totalitarismus?

Fusion von Konzernen und Staat – Konzerne dominieren. Neues Memo kriminalisiert Kapitalismuskritik, Geschlechtergleichheit, Antifaschismus.

Webb warnt: Wie „War on Terror“ (Freiheiten für Al-Qaida opfern, nun Handschlag mit Petraeus), nun „Domestic Terrorism“. Vage Definitionen: Protest = Terror.

Es ist Faschismus light: Transhumanismus (Thiel/Musk/Yarvin wie Schwab), privatisiert. Propaganda (seit Obama erlaubt) + Medienkonsolidierung überzeugen zum Konsens.

Hoffnung? Boykott: Microsoft, Google meiden, Alternativen nutzen. Parallele Systeme bauen. Zeit ist knapp – aber Pushback möglich.