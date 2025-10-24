Israel hat 500’000 Menschen in Gaza getötet. Das sind 24 % der Bevölkerung.

Der Internationale Gerichtshof muss ein Verfahren einleiten, um die von Südafrika und anderen Ländern vorgebrachten Vorwürfe des Völkermords gegen Israel zu prüfen.

Fast alle führenden Völkermordforscher weltweit, darunter auch einige in Israel, sind zu dem Schluss gekommen, dass die Massenmorde und die Politik der Zwangsaushungerung in Gaza einen Völkermord darstellen. Mit dem Inkrafttreten des Waffenstillstands steigen die Chancen, dass Israel nun vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes angeklagt wird. Das Ausmaß der Tötungen von Palästinensern in Gaza durch Israel wird sicherlich als Beweis für den Völkermord herangezogen werden.

Es ist auch an der Zeit, sich erneut mit der Frage der Zahl der Todesopfer in Gaza und ihrer Bedeutung auseinanderzusetzen.

Zunächst möchte ich jedoch etwas Wichtiges festhalten: Trotz der massiven Kriegsverbrechen und des Völkermords, die von der mächtigsten Militärmacht der Welt finanziert wurden, hat das palästinensische Volk erneut überlebt. Das palästinensische Volk hat die sicherlich intensivsten, grausamsten, anhaltendsten und hasserfülltesten Bombardierungen einer Zivilbevölkerung in der Geschichte überstanden. Israel ist isolierter denn je.

Ich bewundere die unglaubliche Widerstandsfähigkeit und den Mut des palästinensischen Volkes.

Was die Zahl der Todesopfer angeht, so wissen die meisten informierten Beobachter, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer in Gaza aufgrund der israelischen Angriffe weitaus höher ist als die von den großen Medien oder dem Gesundheitsministerium in Gaza gemeldeten Zahlen (derzeit 67.000 Todesfälle). Was ich in diesem Artikel darlege, wird wahrscheinlich niemals von der New York Times, der BBC, CNN oder anderen Medien veröffentlicht werden, die von Unternehmenswerbung abhängig sind.

Um es ganz offen zu sagen: Wir haben auf der Grundlage eines validen statistischen Modells berechnet, dass fast jeder Vierte, der vor Beginn der jüngsten Phase des Konflikts (7. Oktober 2023) in Gaza lebte, inzwischen tot ist. Dies ist entweder auf direkte israelische Militärschläge zurückzuführen oder auf indirekte Todesfälle durch Hunger, Krankheiten oder mangelnde medizinische Versorgung.

Die fünfjährige Ward Khalil überlebte einen israelischen Luftangriff im Mai 2025, bei dem ihre Mutter, zwei ihrer Geschwister und 33 weitere Menschen getötet wurden [Al Jazeera].

Im Februar letzten Jahres führte mein Kollege Coll McCail – ein kluger Student aus Glasgow, der mir als Forscher zur Seite steht – eine einfache mathematische Berechnung auf einem Blatt Papier durch. Das Ergebnis dieser Berechnung war damals erschreckend, heute ist es noch viel schlimmer.

Hier sind die neuesten Daten, aktualisiert am 10. Oktober.

Basierend auf einem statistischen Modell, das von der renommierten britischen medizinischen Fachzeitschrift The Lancet entwickelt wurde, hat Israel seit Beginn der Militäroffensive am 8. Oktober 2023 etwa 494.100 Menschen in Gaza getötet. Das sind 23,5 % der gesamten Bevölkerung Gazas vor dem Konflikt, also etwa jeder Vierte. Auch nach dem Waffenstillstand sterben noch immer täglich Hunderte von Menschen, da Israel seine Militärschläge fortsetzt. Gestern starben sechs Menschen.

Über die Hälfte der Toten sind Frauen und Kinder. In wenigen Tagen wird die Zahl der Todesopfer die schändliche Marke von 500.000 überschreiten.

Die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen. Aufgrund indirekter Todesfälle durch Krankheiten und Mangel an Nahrung und Wasser dürfte die Zahl der Todesopfer selbst nach der Umsetzung eines Waffenstillstands und der Einstellung der Militärschläge noch monatelang steigen. Und die Berechnung von The Lancet ist konservativ. Untersuchungen zeigen, dass unter Kriegsbedingungen wie denen in Gaza auf jeden Todesfall durch einen Militärschlag zwischen 3 und 15 indirekte Todesfälle kommen. The Lancet hat den unteren Wert dieser Skala (4) verwendet, um die indirekten Todesfälle in seinem Modell zu berechnen.

Wenn es in den Vereinigten Staaten proportional zur Bevölkerung zu ebenso vielen Todesfällen und indirekten Todesfällen gekommen wäre, wären etwa 79 Millionen Amerikaner ums Leben gekommen. Das entspricht der Gesamtbevölkerung der beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Kalifornien und Texas.

Im Februar dieses Jahres schrieb ich, dass seit dem 7. Oktober 2023 etwa 306.000 Palästinenser direkt oder indirekt durch Israel getötet worden seien – letzteres durch Hunger, Krankheiten und mangelnden Zugang zu medizinischer Versorgung. (Die UNO erklärte Gaza kürzlich zum „hungrigsten Ort der Welt“ und ihre Mission, Hilfe nach Gaza zu liefern, zu einer der „am stärksten behinderten“ in der jüngeren Geschichte. Bis Juli dieses Jahres war diese Zahl auf 434.000 gestiegen.

Mein Kollege Coll hat diese Zahlen aus dem von The Lancet erstellten Modell auf einem Blatt Papier extrapoliert, das wir unten eingefügt haben. Die von ihm verwendeten Daten sind öffentlich zugänglich. Es ist eine klare Verletzung der journalistischen Pflicht, dass die meisten westlichen Medien solche Schätzungen nicht zusammengestellt haben.

Das Versäumnis dieser Institutionen, genau über das Ausmaß der Zerstörung zu berichten, ermöglicht die Fortsetzung der eklatanten Verstöße Israels gegen das Völkerrecht. Es verhindert auch, dass die amerikanische Bevölkerung das ganze Ausmaß der Brutalität des Netanjahu-Regimes erkennt.

So kommt man zu der groben Schätzung von 500.000 Toten in Gaza:

Zunächst schätzte The Lancet in einer von Fachkollegen geprüften Analyse konservativ, dass bis zum 19. Juni 2024 etwa 186.000 Menschen in Gaza seit dem 8. Oktober 2023 „direkt” und „indirekt” ums Leben gekommen waren. (Der Artikel und die Erläuterung des statistischen Modells finden Sie hier.) Zur Klarstellung: „Direkte” Todesfälle werden in diesem Modell durch das israelische Militär verursacht, „indirekte” Todesfälle durch den Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung sowie durch Krankheiten.

The Lancet stellte fest, dass seit Beginn der israelischen Angriffe auf Gaza durchschnittlich 732 Menschen pro Tag an „direkten” und „indirekten” Ursachen starben.

Zwischen dem 8. Oktober 2023 und dem 18. Januar 2025 gab es 469 Tage, an denen eine vorübergehende Waffenruhe galt und relative Ruhe in dem Gebiet herrschte. Zwischen dem Zusammenbruch der Waffenruhe am 18. März und dem 10. Oktober 2025, als die letzte Waffenruhe in Kraft trat, lagen 206 Tage. Das ergibt insgesamt 675 Tage, an denen Menschen getötet wurden. (Beachten Sie, dass wir die Tage des ersten Waffenstillstands nicht mitzählen, obwohl viele Menschen weiterhin an indirekten Ursachen und Verstößen gegen den Waffenstillstand starben.

Basierend auf den Daten von The Lancet würde die tatsächliche Zahl der Todesopfer in Gaza bei 494.100 liegen, wenn während der 675 Tage des Konflikts täglich 732 Menschen starben. Am 19. Oktober, also in vier Tagen, wird sie die 500.000er-Marke überschreiten. Die Berechnung wird von Coll unten dargelegt:

Mein Kollege Coll McCail – ein Student in Schottland – hat diese Berechnung auf einer Serviette erstellt. Die Unternehmensmedien ignorieren sie.

Laut der Weltgesundheitsorganisation betrug die Bevölkerung Gazas im Oktober 2023 (vor dem Konflikt) 2,1 Millionen Menschen. Das bedeutet, dass Israel nach unseren Berechnungen in den letzten zwei Jahren etwa 23,5 % der Bevölkerung des Gebiets getötet hat.

Nun einige Vorbehalte.

Natürlich handelt es sich bei dieser Zahl um eine grobe Schätzung. Aber sie leistet etwas Wichtiges: Sie verwendet ein valides statistisches Modell, um das ungefähre Ausmaß des Gemetzels in Gaza auf eine Weise zu berechnen, die die offiziellen Statistiken des Gesundheitsministeriums des Gebiets nicht erfassen. Die daraus resultierende Zahl zeigt zwar die Barbarei des Verbrechens Israels, könnte aber auch eine Unterschätzung sein, da sich die schwere Not, die zu „indirekten“ Todesfällen führt, seit der ursprünglichen Analyse in The Lancet erheblich verschlimmert hat.

Andererseits könnte es sich auch um eine Überschätzung handeln. Tatsache ist, dass das Meldesystem für Todesfälle in Gaza aufgrund der Zerstörung von Krankenhäusern, Gesundheitsinfrastruktur und Leichenhallen durch Israel zusammengebrochen ist. Es gibt keine genauen Zahlen. Aber wir können und sollten fundierte Schätzungen anstellen. Dies ist ein Versuch, der auf einer Extrapolation aus einem Modell basiert, das meiner Meinung nach gut funktioniert. Ich ermutige Experten, darüber nachzudenken und zu versuchen, präzisere Modelle zu entwickeln.

Die größere Frage ist, was das Ausmaß der Todesfälle in Bezug auf die menschliche Tragödie bedeutet und inwieweit Netanjahu und seine extremistische Regierung bisher rechtlich straffrei geblieben sind. Das ist als Frage der Rechenschaftspflicht von großer Bedeutung und wird auch im Völkermordprozess gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof eine große Rolle spielen.

Meiner Ansicht nach ist es auch einfach unbestreitbar, dass das Ausmaß der Tötungen Israels in Gaza mittlerweile mit dem vergleichbar ist, was Pol Pot von 1975 bis 1979 in Kambodscha getan hat. Das Regime von Pol Pot tötete etwa 1,5 bis 2 Millionen Menschen, also etwa 25 % der Bevölkerung des Landes. (Pol Pot wurde ebenfalls glaubwürdig des Völkermords beschuldigt. Er starb, bevor er vor Gericht gestellt werden konnte.)

Die Weigerung der Mainstream-Medien in den USA und anderswo, darüber zu berichten, wie Israel den gesamten Gazastreifen in ein Massenvernichtungsfeld verwandelt hat, ist ein moralisches und institutionelles Versagen. Sie ermöglicht es auch den Architekten und Tätern dieser Gewalt im industriellen Maßstab – darunter Netanjahu und einige seiner Minister – kurzfristig, sich der vollständigen Rechenschaftspflicht zu entziehen. Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Fluchtweg versperrt wird.

Denken Sie daran: Nur weil die militärischen Angriffe Israels aufhören, bedeutet das nicht, dass die Todesfälle durch den Konflikt aufhören. Wenn Gaza nicht sofort mit Hilfsgütern und medizinischen Versorgungsgütern überschwemmt wird und die Gesundheitsinfrastruktur wieder aufgebaut wird, werden die indirekten Todesfälle von Palästinensern durch Israel wahrscheinlich noch Monate, wenn nicht Jahre andauern.