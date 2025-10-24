EU-Bewegung warnt: „Klimapolitik wird zur Waffe gegen unsere natürliche Ernährung

„Make Europe Healthy Again“: Rob Roos warnt vor Angriff auf natürliche Ernährung und Gesundheit

Brüssel – Bei der Gründungsveranstaltung der Bewegung „Make Europe Healthy Again“ (MEHA) in Brüssel hat der niederländische EU-Abgeordnete Rob Roos eine eindringliche Rede gehalten. Seine Botschaft war klar und dringlich: Unsere grundlegenden Rechte auf natürliche Ernährung und echte Gesundheit werden direkt angegriffen.

1. The Great Food Swap:

1. Der große Nahrungsaustausch

Unter dem Deckmantel der Klimapolitik werden unsere traditionellen Lebensmittel – Fleisch, Fisch und Milchprodukte – diskreditiert. An ihrer Stelle wird uns ein dystopischer Teller mit im Labor gezüchtetem Fleisch, hochverarbeiteten Ersatzprodukten und Insekten angeboten. Das ist keine Innovation, sondern die Entmenschlichung unserer grundlegendsten Nahrungsquellen.

2. Das Krankheits-Profit-System

Roos enthüllte den Teufelskreis, der hier am Werk ist: Riesige Profite werden von Industrien erzielt, die Lebensmittel promoten, die Menschen krank machen (und zu Fettleibigkeit, Diabetes und Herzerkrankungen führen). Noch größere Profite werden dann von Pharmafirmen eingestrichen, die diese Zustände behandeln, aber nicht heilen. Das Ziel ist nicht Ihre Gesundheit, sondern Ihre lebenslange Abhängigkeit.

3. Das Zum-Schweigen-Bringen der Wissenschaft

Er erinnerte an das COVID-Mantra „Vertraue der Wissenschaft“, das als politische Waffe benutzt wurde, um renommierte Experten wie die Autoren der Great Barrington Declaration zum Schweigen zu bringen. Dies demonstrierte eine schmerzhafte Wahrheit: Wissenschaft kann gekauft werden. Echte wissenschaftliche Arbeit erfordert Debatte und Dissens, nicht Zensur.

4. Der Weg nach vorn

Die Lösung ist eine Rückkehr zu den Basics: „Esst clean und bewegt euch regelmäßig.“ Echte Gesundheit baut auf Prävention, nicht auf Behandlung. Sie baut auf persönliche Souveränität, nicht auf Kontrolle von oben. Wir müssen Individuen befähigen, unsere Landwirte schützen und die Verbindung zur Natur wiederherstellen.

Dies ist ein Aufruf an alle medizinischen Fachkräfte und Bürger in ganz Europa, sich dieser entscheidenden Bewegung anzuschließen. Es ist Zeit, für echte Gesundheit einzustehen, für Wahrheit über Profit, und Europa wieder gesund zu machen.