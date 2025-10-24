Sylvester Stallones Ehefrau spricht darüber, warum so viele Promi-Kinder sich als „transgender“ identifizieren

Die Tatsache, dass Sylvester Stallones Ehefrau bereit ist, der etablierten Erzählung über Geschlechterverwirrung bei Kindern zu widersprechen, ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Transgender-Bewegung an Einfluss verliert – selbst unter Prominenten.

Jonathon Van Maren

In einer Diskussion im „Katie Miller Podcast“ hat Schauspieler Sylvester Stallones Ehefrau Jennifer Flavin kürzlich ihre Theorie darüber geäußert, warum so viele Prominente Kinder haben, die sich als transgender identifizieren.

„Ich denke einfach, Hollywood ist – wissen Sie – ganz auf Ausdruck ausgerichtet“, sagte Flavin. „Also, wie auch immer man sich ausdrücken möchte. Wenn du dich heute wie eine Katze fühlst, bist du eben eine Katze. Es ist alles so locker und beliebig.“

Flavin fuhr fort:

„Ich glaube nicht, dass wir wirklich verstehen, dass diese Kinder nicht unsere Accessoires sind. Sie sind kleine menschliche Wesen, die Struktur brauchen. Und Struktur ist wirklich wichtig für sie, weil sie ihrem Gehirn hilft, alles zu ordnen.“

In den letzten Jahren hat eine erstaunlich große Zahl von Promi-Kindern erklärt, sie seien „transgender“.

Die Tochter der Schauspielerin Cynthia Nixon identifiziert sich als „transgender“, ebenso die Tochter von Khary Payton.

Die Tochter von Ben Affleck und Jennifer Garner „outete“ sich im vergangenen Jahr als „transgender“.

Jennifer Lopez’ Tochter verwendet geschlechtsneutrale Pronomen.

Erst kürzlich erklärte sich der Sohn von Liev Schreiber und Naomi Watts als „transgender“, und Schreiber sprach in Interviews offen darüber, wie stolz er darauf sei.

„Ich schätze, der tiefste Moment war, als sie [er] uns bat, ihre [seine] Pronomen zu ändern“, sagte er.

„Es fühlte sich nicht wie eine große Sache an, weil Kai schon so lange feminin war. Kai ist so ein Kämpfer. Es ist wichtig, dass sie [er] sagt: ‚Hey, ich bin trans‘ und ‚Schaut mich an‘ und ‚F–k dich. Verpiss dich.‘“

Auch Charlize Theron, Jamie Lee Curtis, Robert De Niro und Gabrielle Union haben Kinder, die sich als „transgender“ oder „non-binär“ identifizieren.

Jennifer Flavin argumentiert jedoch, dass der enorme Reichtum, in dem Promi-Kinder aufwachsen, zusammen mit dem Mangel an Struktur, Verwirrung erzeugt.

„Es gibt einfach zu viel von allem“, sagte sie. „Das wird für ein kleines Kind sehr verwirrend.“

Flavin hat mit Stallone drei erwachsene Töchter.

„Ich meine, meine Töchter waren Wildfänge“, sagte Flavin. „Sie zogen Hosen Kleidern vor, wissen Sie? Und sie liebten Sport. Aber ich habe nie gesagt: ‚Oh, du bist jetzt ein Junge.‘ Ich sagte einfach: ‚Du spielst gerne Sport, du hängst gerne mit Jungs herum, das ist großartig.‘“

Flavin hat recht – aber man könnte auch hinzufügen, dass Hollywood selbst eine der Hauptquellen der Transgender-Propaganda ist.

Elon Musk, der einen Sohn hat, der sich als transgender identifiziert, erklärte kürzlich Netflix den Krieg wegen seines transgender-bezogenen Inhalts, der sich an Kinder richtet.

Dies löste einen Boykott aus, der den Streamingdienst bisher über 15 Milliarden US-Dollar gekostet hat.

Zahlreiche Filme und Serien haben sich auf „trans Kinder“ fixiert, darunter (aber nicht ausschließlich) Anything’s Possible, A Kid Like Jake, Cowboys und The Babysitter’s Club.

Prominente sind oft die treibenden Kräfte hinter der LGBT-Ideologie – daher ist es kaum überraschend, dass viele ihrer Kinder diese übernommen haben.

Die Tatsache, dass Jennifer Flavin bereit war, so offen über dieses Thema zu sprechen – trotz möglicher Gegenreaktionen –, ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Transgender-Bewegung ihren zensierenden Einfluss auf die Köpfe der gesellschaftlichen Eliten verliert.

Wenn man in Hollywood die Wahrheit sagen kann, dann verändert sich tatsächlich etwas.