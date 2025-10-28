Brüssel weist Mitgliedstaaten an: Lasst Kinder ihr Geschlecht selbst bestimmen

Ido Dijkstra

Brüssel droht damit, Psychologen, die Geschlechterverwirrung infrage stellen, strafrechtlich zu verfolgen

Unter dem Motto „Freiheit für jeden, überall“ hat die Europäische Kommission Anfang dieses Monats eine neue, äußerst radikale LGBTQ-Strategie verabschiedet, die die 27 Mitgliedstaaten zwischen 2026 und 2030 umsetzen müssen. Brüssel will, dass Kinder auf Grundlage von „Selbstidentifikation“ bestimmen können, welche Geschlechtsidentität sie annehmen, ohne Altersbeschränkungen und Einmischung von Psychologen oder Ärzten. Das bedeutet, dass die Niederlande die Registrierung des Personenstandes anpassen und die Schwelle zu operativen Geschlechtsänderungen senken müssen. Die Kommission fordert auch die strenge Verfolgung aller, die es wagen, Kritik an der LGBTQ-Gemeinschaft zu üben. „Unheimlich und erschreckend“, so nennt eine britische Menschenrechtsanwältin die Brüsseler Richtlinie. SGP-Europaabgeordneter Bert-Jan Ruissen: „Brüssel mischt sich in Dinge ein, die sie überhaupt nichts angehen.“

Die Europäische Kommission (EK) stellt in ihrer 24 Seiten umfassenden „Union of Equality – LGBTIQ+ Equality Strategy 2026-2030“ fest, dass alle Menschen in den EU-Mitgliedstaaten — auch Minderjährige — das Recht haben, selbst zu bestimmen, was ihre Geschlechtsidentität ist. Der Begriff steht für die gefühlte interne Geschlechtererfahrung eines Individuums. Das bedeutet, dass das bei der Geburt festgelegte biologische Geschlecht nicht länger absolut ist. Platt gesagt: Ein Kind mit einem Penis, das bis jetzt immer als Junge gedeutet wurde, darf sich in naher Zukunft auch als Mädchen, non-binär (nicht zwischen den beiden wählen können) oder genderfluide (mal Junge, dann wieder Mädchen) identifizieren.

Brüssel weist die Mitgliedstaaten an, Maßnahmen zu ergreifen, um „die Entwicklung rechtlicher Verfahren zur Geschlechtsanerkennung auf Grundlage von Selbstbestimmung, frei von Altersbeschränkungen“ zu ermöglichen, wie in dem mit Regenbogenfarben aufgebesserten Strategiepapier zu lesen ist. Wie das in der Praxis aussehen soll, ist nicht ganz klar. Laut der Kommission erfüllt nur ein Drittel der 27 EU-Länder derzeit die in der „Union of Equality“ gestellten Voraussetzungen. Daher „ermutigt die Europäische Kommission die Mitgliedstaaten“, schnell Maßnahmen zu ergreifen, damit „alle Kinder, in all ihrer Vielfalt, in allen Mitgliedstaaten die gleichen Rechte genießen können“. Wenn ein Mitgliedstaat versagt, könnte eine Konfrontation mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und Kürzungen von EU-Subventionsgeldern drohen, warnt die „Union of Equality“.

Die derzeitige Situation in den Niederlanden steht in vielen Punkten im Widerspruch zu dieser EU-Vision. Die EU erkennt beispielsweise bereits drei Geschlechter an: männlich, weiblich und intersexuell (eine Person, die mit Geschlechtsmerkmalen — wie Chromosomen, Hormonen oder Geschlechtsorganen — geboren wurde, die nicht vollständig in die Kategorien männlich und weiblich passen). Die Option intersexuell oder X ist noch keine bestehende Kategorie im niederländischen Geburtenregister. Wenn ein frischgebackener Elternteil beim örtlichen Standesamt sein Kind innerhalb von drei Tagen nach der Geburt anmeldet, hat dieser grundsätzlich zwei Wahlmöglichkeiten: Junge oder Mädchen. Wenn bei der Geborte kein eindeutiges Geschlecht festgestellt werden kann, darf der Standesbeamte dies so in die Geburtsurkunde eintragen, aber das ist nur für medizinisch (sehr) außergewöhnliche Fälle gedacht. In der derzeitigen Situation kann der Jugendliche erst im Alter von 16 Jahren sein Geschlecht auf dem Papier ändern. Dafür ist dann eine von einem Psychologen oder Arzt unterzeichnete Erklärung erforderlich, in der alle Parteien erklären, die Folgen der tiefgreifenden Veränderung zu überblicken.

Die „Union of Equality“ zwingt alle EU-Mitgliedstaaten in den nächsten fünf Jahren, von einer Einteilung auf Basis des biologischen Geschlechts (männlich oder weiblich, basierend auf körperlichen Merkmalen) zu einer Kategorisierung auf Grundlage des Begriffs Gender (wie fühlt oder erlebt jemand sein Geschlecht) zu wechseln. Das Kriterium, so schreibt die Kommission auf Seite 15, sollte „Selbstidentifikation“ sein, „frei von Altersbeschränkungen“. Brüssel hat dabei nicht festgelegt, welche oder wie viele Geschlechter es genau gibt, aber klar ist, dass Minderjährige aus einer „Vielfalt von Geschlechtsidentitäten und -ausdrücken oder anderen Geschlechtsmerkmalen“ wählen dürfen und das ohne Einmischung von Erwachsenen.

Die Kommission kündigt gleichzeitig an, dass rechtliche Maßnahmen in Arbeit sind, um Menschen mit „LBGTQ-Phobie“ für „Hassrede“ zu bestrafen. Online wird mit Hilfe von KI im Web nach diskriminierenden Äußerungen über diese Gemeinschaft gesucht.

Die Strategie sorgt dafür, dass die Schwelle zu einer tatsächlichen physischen, operativen Geschlechtsumwandlung gesenkt wird. In den Niederlanden ist eine solche Operation derzeit nur nach umfassendem psychologischem Test und Zustimmung von Spezialisten möglich. Anscheinend ändert sich daran nichts, aber die „Union of Equality“ meldet, dass Personen, die sich an „Konversionspraktiken“ versuchen — also die versuchen, der Person in Geschlechterverwirrung eine Geschlechtsoperation auszureden — mit der eisernen juristischen Faust aus Brüssel zu rechnen haben. Die Kommission plädiert sogar für strafrechtliche Verfolgung dieser Menschen. Ob dies auch für Eltern gilt, die einen solchen Eingriff bei ihrem Kind verhindern wollen, ist unklar, aber Brüssel warnt alle, die sich auf „die medizinisch unzutreffende Vorstellung“ berufen, dass LGBTQ-Menschen „krank sind“ und damit „heftige Schmerzen und Leiden, resultierend in lang anhaltenden psychologischen und physischen Beschwerden und Schäden verursachen“.

In den Niederlanden wurde relativ wenig Aufmerksamkeit auf die tiefgreifende „Union of Equality“ gerichtet. SGP-Europaabgeordneter Bert-Jan Ruissen ist einer der wenigen, die aktiv gegen die Strategie protestiert haben. Ihm zufolge steht die Strategie im Konflikt mit souveränen nationalen Gesetzen. „Die Kommission mischt sich in Dinge ein, die sie überhaupt nichts angehen. Familienrecht und Strafrecht fallen unter die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten“, stellt er fest. Er erwartet zudem große Probleme in der Betreuung von Menschen mit Geschlechtsdysphorie. „Es wird bald nur noch eine Form der Unterstützung möglich sein: Hilfe, bei der sie in ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität bestätigt werden.“ Aus seinem christlichen Hintergrund warnt er davor, dass „pastorale Gespräche in der Zukunft einfach als Verbrechen eingestuft werden können. Das widerspricht sogar der Religionsfreiheit.“

Die niederländische Stiftung Memoma, die sich für die Rechte von Frauen und Mädchen einsetzt, erwartet große Probleme und stellt fest, dass die EU-Politik „in direktem Gegensatz zu den Entwicklungen in der Versorgung von geschlechtsverwirrten Jugendlichen in vielen europäischen Ländern und den USA steht“. Sie stellt fest, dass die „Union of Equality“ dazu führen wird, dass “ Kinder in Not in ganz Europa zwischen der medizinischen Realität und dem politischen Stolz der Eurokraten eingeklemmt werden“.

International wurde in den Medien mehr Kritik geäußert. Die britische Menschenrechtsanwältin Maya Forstater, Gründerin von Sex Matters — einer Aktionsgruppe, die sich mit Geschlechterdiskriminierung befasst — stellt gegenüber The Telegraph fest, dass sie sich glücklich schätzt, dass das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil der EU ist. „Diese EU-weite Strategie ist erschreckend und unheimlich und drängt auf rechtliche Geschlechter-Selbstidentifikation für Kinder aller Altersstufen und ein Verbot von Gesprächen mit gefährdeten Kindern durch Fachleute mit einer anderen Sicht auf die Frage. Gender-Aktivisten haben anscheinend endgültig ihre Ideologie in europäischen Institutionen verankert, mit möglicherweise lebenslang verheerenden Folgen für die betroffenen Menschen.“ Das belgische konservative Medium Pal.be schreibt über eine bemerkenswerte Diskrepanz in der EU-Politik. „Dieselbe Europäische Union, die Altersverifizierung für soziale Medien vorschreibt und den Verkauf von Alkohol an Minderjährige verbietet, will, dass Kinder ohne Altersbeschränkungen uneingeschränkt administrativ ihr Geschlecht ändern können.“