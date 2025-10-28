Venezuela berichtet von Ergreifung CIA-verbundener Söldner während „False-Flag-Angriffs“

„Dies ist eine koloniale Operation militärischer Aggression, die versucht, die Karibik in einen Raum für tödliche Gewalt und US-imperiale Vorherrschaft zu verwandeln.“

von Brett Wilkins

Die Regierung von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro sagte am Sonntag, dass die Sicherheitskräfte ihres Landes eine Gruppe von Söldnern festgenommen habe, die mit dem US-Zentralnachrichtendienst (CIA) in Verbindung stünden. Dies geschah weniger als zwei Wochen, nachdem Präsident Donald Trump seine Autorisierung verdeckter CIA-Aktionen gegen die südamerikanische Nation bestätigt hatte.

Venezuela „berichtet, dass es eine Söldnergruppe mit direkten Informationen vom US-Nachrichtendienst CIA gefasst hat und feststellen konnte, dass ein False-Flag-Angriff von Gewässern an der Grenze zu Trinidad und Tobago oder von Trinidad selbst oder venezolanischem Territorium aus im Gange ist“, heißt es in einer Stellungnahme der venezolanischen Regierung.

„Diese geplante Aktion erinnert perfekt an die Provokation der USS Maine und des Golfes von Tonkin, die den Krieg gegen Spanien zur Eroberung Kubas 1898 auslöste und es dem US-Kongress 1964 erlaubte, die Beteiligung an einem ewigen Krieg gegen Vietnam zu genehmigen, aus dem sie nach unkalkulierbaren Zerstörungen und bedauerlichem menschlichem Verlust vom vietnamesischen Volk besiegt hervorgingen“, fährt die Erklärung fort.

Bestätigte Aussage Venezuelas: Söldner der US-CIA wurden auf dem Weg aus Trinidad und Tobago gefasst, um Venezuela zu infiltrieren und eine Operation unter falscher Flagge zu starten. Wie erwartet hat sich Trinidad als Ausgangspunkt für eine US-Intervention in der Region positioniert:

Confirmed statement by Venezuela: US-CIA mercenaries were caught coming from Trinidad & Tobago to infiltrate Venezuela and initiate a false flag operation.



As expected, Trinidad has positioned itself to serve as the staging ground for US intervention in the region: pic.twitter.com/dwULCHMEvc — Tamanisha J John (@TamanishaJohn) October 27, 2025

„Die Regierung von Premierministerin Kamla Persad-Bissessar hat die Souveränität von Trinidad und Tobago aufgegeben, um als militärische Kolonie zu handeln, die US-hegemonialen Interessen untergeordnet ist, und verwandelt ihr Territorium in einen US-Flugzeugträger für Krieg in der gesamten Karibik gegen Venezuela, Kolumbien und ganz Südamerika“, behauptete Caracas.

In der Erklärung heißt es weiter:

Indem sie sich der militaristischen Agenda Washingtons beugt, beabsichtigt Persad-Bissessar nicht nur, Venezuela anzugreifen, ein Land, das immer eine Politik der Energiekooperation, des gegenseitigen Respekts und der karibischen Integration aufrechterhalten hat, und unsere historischen Bruderbande zu brechen; sie verletzt auch die Charta der Vereinten Nationen, die Proklamation Lateinamerikas und der Karibik als Zone des Friedens, die von [der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten] genehmigt wurde, und die Prinzipien [der Karibischen Gemeinschaft], die alle Völker der Karibik schützen. Dies sind keine defensiven Übungen: Dies ist eine koloniale Operation militärischer Aggression, die versucht, die Karibik in einen Raum für tödliche Gewalt und US-imperiale Vorherrschaft zu verwandeln.

„Venezuela akzeptiert keine Drohungen von irgendeiner Vasallenregierung der USA. Wir lassen uns von Militärübungen oder Kriegsgeschrei nicht einschüchtern“, heißt es in der Erklärung, in der es weiter heißt, dass das Land „immer seine Souveränität, seine territoriale Integrität und sein Recht, in Frieden zu leben, gegen ausländische Feinde und [deren] Vasallen verteidigen wird.“

Die Anschuldigung Venezuelas erfolgte vor dem Hintergrund gemeinsamer Militärübungen der USA und Trinidad und Tobagos in der Karibik und folgt einer Reihe tödlicher US-Angriffe auf Schiffe, von denen die Trump-Administration – ohne Beweise – behauptete, sie transportierten Drogen in die Vereinigten Staaten. Nach Angaben der Trump-Administration sind seit Anfang letzten Monats bei den US-Bootangriffen im südlichen Karibischen Meer und im Pazifischen Ozean mindestens 43 Menschen getötet worden.

Trinidad und Tobago forderte Venezuela heraus, Beweise für die angebliche False-Flag-Operation vorzulegen, und sagte, die gemeinsame Militäroperation mit den Vereinigten Staaten „zielt darauf ab, den Kampf gegen die transnationale Kriminalität zu stärken und Widerstandsfähigkeit durch Training, humanitäre Aktivitäten und Sicherheitskooperation aufzubauen.“

Die Trump-Administration – die bereits eine Armada von Kriegsschiffen und Tausende von Truppen in die südliche Karibik verlegt hatte – sagte am Freitag, sie habe die USS Gerald R. Ford Trägergruppe vor der Küste Venezuelas beordert, das über die größten Ölreserven der Welt verfügt.

Die USA mischen sich seit mindestens dem späten 19. Jahrhundert in venezolanische Angelegenheiten ein, zurückgehend auf den Grenzstreit zwischen Venezuela und Großbritannien im Jahr 1895. Seitdem haben die Vereinigten Staaten dabei geholfen, brutale Diktatoren einzusetzen und zu stützen, und halfen bei der Unterwanderung demokratischer Bewegungen, unter anderem durch die Ausbildung venezolanischer Kräfte in Folter und Repression an der berüchtigten US Army School of the Americas.

Im 21. Jahrhundert haben aufeinanderfolgende US-Administrationen, beginnend mit George W. Bush, versucht, die Bolivarische Revolution zu vereiteln, die vom ehemaligen Präsidenten Hugo Chávez ins Leben gerufen wurde und unter Maduro weitergeführt wird. Während der ersten Trump-Administration vereitelte Venezuela einen Versuch einer Gruppe von Söldnern, darunter zwei Amerikaner, das Land zu überfallen und Maduro zu stürzen.

Zehntausende Venezolaner sind nach Untersuchungen des Center for Economic and Policy Research auch als Folge US-amerikanischer Wirtschaftssanktionen gestorben.

Während er den venezolanischen Präsidenten bei einem Auftritt am Sonntag in der CBS-Sendung „60 Minutes“ verspottete, sagte Senator Rick Scott (Republikaner von Florida): „Wenn ich Maduro wäre, würde ich mich sofort auf den Weg nach Russland oder China machen.“

Doch hochrangige venezolanische Beamte zeigten sich angesichts der jüngsten US-Bedrohung trotzig.

„Erneut versuchen das Empire und seine Komplizen, den souveränen Willen des venezolanischen Volkes durch eine kriminelle Wirtschaftsblockade zu beugen, die die Charta der Vereinten Nationen und das humanitäre Völkerrecht flagrant verletzt“, sagte der venezolanische Außenminister Yván Gil Pinto am Montag.

„Diese Handlungen sind nicht nur illegal“, fügte er hinzu, „sie sind ein unkonventioneller Kriegsakt, den wir entschlossen sind, in allen Szenarien zu konfrontieren und zu besiegen.“