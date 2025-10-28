Zunahme von Gedächtnisproblemen bei Kindern mit drahtloser Strahlenexposition in Verbindung gebracht

Kinder und Jugendliche in Schweden und Norwegen erleben einen „alarmierenden“ Anstieg von Gedächtnisproblemen, so die Autoren einer neuen peer-reviewed Studie, die dieses Problem mit erhöhter Exposition gegenüber drahtloser Strahlung in Verbindung brachte. „Die Strahlenexposition muss reduziert werden, und die Menschen müssen über die damit verbundenen Gesundheitsrisiken informiert werden“, sagte einer der Autoren der Studie.

von Suzanne Burdick, Ph.D.

Kinder und Jugendliche in Schweden und Norwegen erleben einen „alarmierenden“ Anstieg von Gedächtnisproblemen, den die Autoren einer neuen peer-reviewed Studie auf die erhöhte Exposition gegenüber drahtloser Strahlung zurückführten.

„Der steile Anstieg der Gedächtnisprobleme kann nicht allein durch Veränderungen der diagnostischen Kriterien oder der Meldung an die Register erklärt werden“, sagte Lennart Hardell, M.D., Ph.D., einer der Autoren der Studie, in einer Pressemitteilung. Er fügte hinzu:

„Wir fordern, dass unsere Erkenntnisse über die zunehmende Zahl von Kindern mit Gedächtnisstörungen von den Gesundheitsbehörden ernst genommen werden und die zunehmende Exposition von Kindern gegenüber drahtloser Strahlung als mögliche Ursache in Betracht gezogen wird.

„Daher fordern wir Maßnahmen zur Verringerung der Exposition gegenüber HF-Strahlung [Hochfrequenzstrahlung], um das Gehirn und die allgemeine Gesundheit von Kindern zu schützen.“

Die Studie wurde diesen Monat in den Archives of Clinical and Biomedical Research veröffentlicht.

Hardell, ein Onkologe und Epidemiologe der Environment and Cancer Research Foundation, hat mehr als 350 Arbeiten verfasst, von denen sich fast 60 mit HF-Strahlung befassen. Er ist auch einer der ersten Forscher, die Berichte über die Toxizität von Agent Orange veröffentlichten.

Hardell und die Hauptautorin der Studie, Mona Nilsson, Mitbegründerin und Direktorin der Swedish Radiation Protection Foundation, untersuchten nationale Gesundheitsdaten in Schweden und Norwegen und fanden heraus, dass die Zahl der Arztkonsultationen wegen Gedächtnisstörungen bei norwegischen Kindern im Alter von 5-19 Jahren von 2006 bis 2024 etwa um das 8,5-fache angestiegen ist.

In Schweden stieg die Zahl der Kinder im Alter von 5-19 Jahren, bei denen eine leichte kognitive Beeinträchtigung diagnostiziert wurde – eine Diagnose, die Gedächtnisprobleme einschließt – von 2010 bis 2024 um fast das 60-fache.

„Die Ergebnisse müssen ernst genommen und ausgewertet werden“, sagte Hardell gegenüber The Defender. „Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Gesamtexposition der Kinder zu verringern – insbesondere in Schulen.“

Nilsson stimmte zu. „Diese alarmierenden Trends müssen umgekehrt werden – die Strahlenexposition muss reduziert werden, und die Menschen müssen über die damit verbundenen Gesundheitsrisiken informiert werden“, sagte sie.

Autoren bringen Gedächtnisprobleme mit drahtloser Strahlung in Verbindung

Die Autoren führten in ihrem Bericht aus, dass drahtlose Strahlung eine Hauptursache für den Gedächtnisverfall bei Kindern sei.

Sie zitierten zahlreiche epidemiologische und experimentelle Studien, die zeigen, dass sehr niedrige Werte von HF-Strahlung das Gehirn negativ beeinflussen können – insbesondere den Hippocampus, der eine zentrale Rolle für Gedächtnis und Lernen spielt.

„Es gibt reichlich Beweise [die mehrere Jahrzehnte zurückreichen], sowohl bei Tieren als auch bei Menschen, dass HF-Strahlung das Gedächtnis beeinträchtigt“, sagte Nilsson. „Die Trends, die wir beobachten, fallen zeitlich eng mit der stark zunehmenden Exposition von Kindern und Jugendlichen gegenüber HF-Strahlung zusammen.“

Die drahtlose Exposition hat im letzten Jahrzehnt aufgrund der zunehmenden Nutzung von Mobiltelefonen, drahtlosen Headsets, Wi-Fi und 5G zugenommen, so Hardell.

„Andere contributing factors can, of course, not be excluded,“ he said. „They must, however, be defined and not based on hypothetical discussion.“

Neue Untersuchung zielt auf „voreingenommenen“ europäischen Bericht über HF-Strahlung ab

Die neue Studie fällt mit der Untersuchung des Europäischen Ombudsmanns zusammen, wie die Europäische Kommission mit einem wichtigen Bericht umgegangen ist, der keine „moderaten oder starken“ Beweise für einen Zusammenhang zwischen nachteiligen Gesundheitseffekten und chronischer oder akuter HF-Strahlenexposition durch bestehende drahtlose Technologien fand.

Der Europäische Ombudsmann, der „Beschwerden über Missstände in der Verwaltungstätigkeit von EU-Institutionen und -Gremien untersucht“, wird die Europäische Kommission dazu befragen, wie sie die Experten für die Erstellung des Berichts ausgewählt hat, sagte Sophie Pelletier, Präsidentin von PRIARTEM/Electrosensibles de France, in einer Pressemitteilung vom 22. Oktober.

Der Bericht, der so genannte SCHEER-Bericht, wurde im April 2023 vom Wissenschaftlichen Ausschuss für Gesundheits-, Umwelt- und neu auftretende Risiken (SCHEER) der Europäischen Kommission angenommen.

Der SCHEER-Bericht war „eindeutig voreingenommen“, laut einer im Oktober 2023 vom Council for Safe Telecommunications in Dänemark und der Swedish Radiation Protection Foundation veröffentlichten Kritik.

Die Untersuchung geht auf eine Beschwerde mehrerer europäischer Non-Profit-Organisationen, darunter die Swedish Radiation Protection Foundation, zurück, in der behauptet wird, dass die Autoren des SCHEER-Berichts Interessenkonflikte aufgrund von Industriebindungen oder industriefinanzierter Forschung hatten.

Die Non-Profit-Organisationen behaupteten auch, dass die Europäische Kommission Experten, die die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen drahtloser Strahlung kritisch sehen, von der Arbeitsgruppe des Berichts ausschloss und dass die Autoren des Berichts peer-reviewte Studien ignorierten, die schädliche Auswirkungen einer Exposition unterhalb der derzeitigen Grenzwerte zeigen.

In den USA hat die Federal Communications Commission (FCC) ihre Expositionsgrenzwerte für HF-Strahlung seit 1996 nicht aktualisiert und stützt sich dabei weitgehend auf einige wenige Stichprobenstudien aus den 1970er und 1980er Jahren.

Die FCC ist einem gerichtlichen Befehl von 2021, zu erklären, wie sie zu der Entscheidung kam, dass ihre derzeitigen Richtlinien Menschen und die Umwelt angemessen vor den schädlichen Auswirkungen von HF-Strahlenexposition schützen, bisher nicht nachgekommen.