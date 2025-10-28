Die NATO führt Krieg gegen sich selbst und gegen den Frieden in Europa. Die lange und schmutzige Geschichte der Operation Gladio und des NATO-Terrors in Europa ist wieder da.

Der US-geführte Stellvertreterkrieg gegen Russland weitet sich auf die Territorien von EU- und NATO-Mitgliedstaaten aus. Bemerkenswerterweise scheint das NATO-Militärbündnis Krieg gegen sich selbst zu führen.

Ungarn verurteilt Polen wegen „Kriegspsychose“ und der Unterstützung von Staatsterror.

Diese Woche wurden zwei große Ölraffinerieanlagen in Ungarn und Rumänien am selben Tag, Montag, von schweren Explosionen getroffen. Die erste ereignete sich in der Petrotel-Lukoil-Raffinerie nördlich der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Stunden später wurde die ungarische Premier-Raffinerie in Százhalombatta, südlich der Hauptstadt Budapest, in die Luft gesprengt. Noch ist nicht bestimmt worden, was die Explosionen verursacht hat. Aber der nahezu gleichzeitige Zeitpunkt macht technische Unfälle extrem unwahrscheinlich. Mit anderen Worten: Bei den Vorfällen handelte es sich um terroristische Sabotage.

Der Kontext ist ebenfalls sehr aufschlussreich. Am selben Tag wurde eine Rosneft-Ölraffinerie in der russischen Oblast Nowokuibyschewsk an der Wolga stillgelegt, Berichten zufolge nach einem Drohnenangriff.

Daher müssen die Angriffe als Teil der NATO-gesteuerten Kampagne gesehen werden, um die russische Ölindustrie zu zerschlagen.

Ebenfalls diese Woche kündigte die Trump-Administration provokative Sanktionen gegen die russischen Öl- und Gaskonzerne Lukoil und Rosneft an. Das Kiewer Regime und seine europäischen NATO-Verbündeten haben Trump aufgefordert, Russland mit weiteren Sanktionen zu belegen. Trump hat die eskalierenden Wirtschaftsmaßnahmen als Mittel dargestellt, um Russland unter Druck zu setzen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. In Wirklichkeit ist die Wirtschaftskriegsführung jedoch nur eine weitere Waffe, um unter dem zynischen Deckmantel der „Friedensstiftung“ die strategische Niederlage Russlands herbeizuführen.

Die Europäische Kommission verschärfte diese Woche ihre Pläne, alle russischen Öl- und Gasimporte in die EU zu beenden, und kehrte damit jahrzehntelangen produktiven Energiehandels um.

Ungarn und die Slowakei, und in geringerem Maße Rumänien, sind im Widerspruch zur NATO- und EU-Politik des Stellvertreterkriegs gegen Russland geblieben. Diese Länder stehen unter intensivem Druck, ihre Importe von russischem Öl einzustellen.

In den letzten Monaten hat das NATO-gesteuerte Kiewer Regime seine Langstrecken-Luftangriffe auf die russische Energieinfrastruktur verstärkt. Die Druschba-(Friendship)-Pipeline wurde im August getroffen, was die Lieferungen nach Ungarn und in die Slowakei vorübergehend unterbrach.

Die ungarische und die slowakische Regierung haben sich der Druckkampagne offen widersetzt und bestehen darauf, dass ihre Länder nicht aufhören werden, russisches Öl zu importieren, was, wie sie sagen, ein vitales nationales Interesse für ihre Volkswirtschaften und Gesellschaften sei. Die Binnenländer hätten Schwierigkeiten und hohe Kosten, um russische Lieferungen zu ersetzen.

Bemerkenswert an den Explosionen dieser Woche ist, dass die Sabotagekampagne nun die Territorien europäischer Staaten ins Visier nimmt, nicht nur die russische Infrastruktur, die diese Staaten versorgt.

Noch schockierender ist, dass die NATO-nahen europäischen Mächte die Angriffe auf Ungarn, Rumänien und die Slowakei unterstützen.

Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski sagte diese Woche zu Ungarn, er hoffe, dass die Druschba-Pipeline vollständig ausgeschaltet werde, „um Putins Kriegsmaschinerie zu stoppen“.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán verurteilte Polen für dessen „Kriegspsychose“. Auf einer Friedenskundgebung in Budapest diese Woche erklärte Orbán: „Ungarn sagt NEIN zum Krieg! Wir werden nicht für die Ukraine sterben. Wir werden unsere Kinder nicht auf Befehl aus Brüssel ins Schlachthaus schicken.“

Die Sprengung ziviler Energieinfrastruktur in Europa ist nicht beispiellos. Was in Ungarn und Rumänien geschieht, ist eine Wiederholung der Explosion der Nord-Stream-Gaspipelines im September 2022, die von US- und anderen NATO-Agenten durchgeführt wurde, um Deutschland von russischem Brennstoff abzuschneiden.

Diese Woche feierte Polens Ministerpräsident Donald Tusk den Nord-Stream-Terror als einen legitimen Schlag gegen Russland „für die Invasion in der Ukraine“.

Ungarns Außenminister Péter Szijjártó konterte, indem er dies als „skandalös“ verurteilte. Er fügte hinzu: „Laut Polen kann man eine Infrastruktur in Europa in die Luft sprengen, wenn sie einem nicht gefällt. Damit haben sie im Voraus Erlaubnis für Terroranschläge in Europa erteilt… dazu ist die europäische Rechtsstaatlichkeit verkommen.“

Nach den Angriffen auf die Druschba-Pipeline im August beschuldigte Ungarns Außenminister die europäische Führung in Brüssel, dem Kiewer Regime grünes Licht für Terroranschläge gegeben zu haben. Das Ausbleiben einer Verurteilung aus Brüssel gegenüber Kiew war außergewöhnlich.

Nun hat die Kriegspsychose in Terroranschlägen auf das tatsächliche Territorium europäischer Staaten gipfelt.

Es kann keinen Zweifel geben, wer die Urheber hinter der Terrorkampagne sind. Die Drohnen mögen von ukrainischem Territorium starten, aber die Logistik, Planung und Zielauswahl erfordert Beteiligung der NATO auf höchster Ebene, genau wie die Nord-Stream-Angriffe und die laufenden Tiefenschläge auf russisches Territorium. Die Wetten deuten auf den CIA, MI6 und ihre polnischen und baltischen Stellvertreter hin.

Ein weiterer Faktor ist das Angebot Ungarns, einen Gipfel zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Beendigung des Stellvertreterkriegs auszurichten. Der Gipfel wurde diese Woche, am Mittwoch, offenbar von Trump abgesagt, gerade als er neue harte Sanktionen gegen Russlands Ölindustrie ankündigte. Aber letzte Woche, als das Treffen vorgeschlagen wurde, waren die NATO-Mächte über die diplomatische Initiative verärgert.

Ungarns Szijjarto schrieb: „Vom Moment der Ankündigung des Friedensgipfels in Budapest an war es offensichtlich, dass viele alles tun würden, um ihn zu verhindern. Die kriegsbefürwortende politische Elite und ihre Medien verhalten sich immer so vor Ereignissen, die entscheidend zwischen Krieg und Frieden sein könnten… Diesmal wird es nicht anders sein. Erwarten Sie, bis der Gipfel tatsächlich stattfindet, eine Welle von undichten Stellen, Falschmeldungen und Aussagen, die behaupten, dass er nicht stattfinden wird.“

Der Außenminister könnte zu den Taktiken der Oppositionswelle hinzufügen – „Terroranschläge“ auf Ungarn, die Slowakei, Rumänien und überall dort, wo Menschen Frieden fordern und ein Ende der Kriegspsychose.

Der Stellvertreterkrieg, den das US-geführte NATO-Block gegen Russland angezettelt hat, den Trump auch während seiner ersten Amtszeit vorantrieb, ging immer darum, Russland strategisch zu besiegen, einschließlich der Nutzung eines militärischen Stellvertreters in der Ukraine und der Wirtschaftskriegsführung. Die Logik dieser verbrecherischen Strategie schließt ein, sogenannte Verbündete in die Luft zu sprengen und zu opfern, falls nötig. Die deutsche und europäische Wirtschaft liegt in Trümmern, um die US-geführte Achse und ihre geopolitischen Ziele zu befriedigen, deren Handlanger die europäischen Eliten sind. Nord Stream wird zerstört, und nun Ölraffinerien in Ungarn und Rumänien. Was kommt als Nächstes?

In einer weiteren unheilvollen Entwicklung dieser Woche wurde ein Mann eingesperrt, weil er letztes Jahr versucht hatte, Robert Fico aus der Slowakei zu ermorden. Sein Attentäter war pro-ukrainisch und hatte Fico ins Visier genommen, weil er „pro-russisch“ sei.

Die ruchlose Logik der US-Kriegsmaschinerie, bekannt als NATO, die sich absurditätweise selbst zum „Verteidiger“ des transatlantischen westlichen Bündnisses erklärt, ist, ihre eigenen zu fressen, wenn strategische Prioritäten es erfordern.

Die NATO führt Krieg gegen sich selbst und gegen den Frieden in Europa. Die lange und schmutzige Geschichte der Operation Gladio und des NATO-Terrors in Europa ist wieder da.