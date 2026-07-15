Die letzte Schlacht der NATO?

Von Tyler Durden

Verfasst von Matthew Andersson auf AmericanThinker.com,

Kritiker könnten den jüngsten NATO-Gipfel falsch interpretieren.

Für sie sieht es so aus, als würden sich die USA einseitig auf die Seite Europas gegen Russland stellen.

Präsident Trump ist klüger: Er weiß, wer die besseren Karten hat, und seine direkten Gespräche mit seinen Amtskollegen Xi und Putin finden nicht immer öffentlich statt.

Präsident Trumps früheste kritische Einschätzungen gegenüber der EU und der NATO gelten nach wie vor. Zwar gewähren die USA ihnen derzeit ein gewisses Maß an diplomatischer Höflichkeit und begrenzter Unterstützung, doch ist Europa letztlich von allen Seiten von Mächten umgeben, die es in Bezug auf den globalen Einfluss irrelevant machen. Europa hat sich aufgrund seines eigenen wirtschaftlichen Niedergangs, der auf falsche politische Entscheidungen zurückzuführen ist, selbst in diese missliche Lage gebracht. Es nutzt den Krieg als Mittel, um sein Schicksal wiederzubeleben. Seine Chancen stehen schlecht.

Die EU ist wirtschaftlich im Westen von den USA, im Osten von Russland und China, im Norden von einem riesigen arktischen Gebiet, das sie nicht kontrollieren kann, und im Süden von Indien sowie einer aufstrebenden Macht im Nahen Osten, Israel, umgeben. Europa hat keinen strategischen Handlungsspielraum. Es hat nur begrenzte Aussichten, wieder als ernstzunehmende Macht aufzutreten, und die NATO hat ihre Relevanz und Zahlungsfähigkeit längst verloren.

Seit seiner ersten Amtszeit hat Präsident Trump Recht gehabt, was Russland und die NATO betrifft.

„Recht zu haben“ bedeutet, die langfristige wirtschaftliche und handelspolitische Bedeutung Russlands zu verstehen und seine militärische Stärke anzuerkennen. Zusammen mit China und den USA bildet Russland die Supermacht-Triade. Recht zu haben bedeutet auch, dass er versteht, dass die Tage der EU und der NATO gezählt sind und dass sich die Welt ohne sie verändert hat.

Nach dem Treffen in Anchorage mit Präsident Trump lud Präsident Putin seinen Amtskollegen nach Moskau ein: Trumps zurückhaltende Antwort machte deutlich, dass produktive Beziehungen zwar von beiden Staatschefs begrüßt werden mögen, jeder von ihnen jedoch in einer komplexen Verteidigungs- und Außenpolitiktradition agiert und von dieser umgeben ist, die der anderen Seite misstraut. Manche haben dies als „Schmelztiegel des Glaubens“ bezeichnet, und vergangene Erfahrungen lassen sich nur schwer überwinden. Veränderungen werden langsam voranschreiten.

Europa ist Teil dieses gemeinsamen eurasischen Kontinents und seiner Sicherheit, doch „Europa“ ist kein einheitliches, einzelnes Land. Selbst innerhalb seines eigenen begrenzten westlichen Raums war es eine Region, die ständig von Rivalitäten und Kriegen geprägt war. Nach Napoleon gab es eine Zeit – etwa hundert Jahre lang –, in der relativer Frieden herrschte. Doch das 20. Jahrhundert war genau das Gegenteil: eine fast ununterbrochene Kette von Kriegen – regionalen, revolutionären, weltweiten und dem Kalten Krieg – und nun wird ein neuer Krieg im 21. Jahrhundert zunehmend als unvermeidlich angesehen.

Es gibt viele politische, soziale und institutionelle Erklärungen, doch der wirtschaftliche Niedergang ist der Hauptgrund dafür, warum die EU entschlossen ist, Russland zu provozieren (und warum sie sich an die USA wendet).

Wenn Deutschland, Frankreich und Großbritannien jedoch stark geführt würden, mit robustem inländischem Industriewachstum, kontrollierten Grenzen durch Einwanderungsbeschränkungen und geringerer Abhängigkeit von Energieimporten – wenn sie nicht sogar vor einer heimischen Energie-Pleite stünden –, wäre ein solcher Konflikt weder notwendig noch würde man ihn ernsthaft in Betracht ziehen.

In der jüngeren Geschichte genügt ein Blick auf Angela Merkels katastrophale „Ökostrom“-Politik, die Deindustrialisierung, die offenen Grenzen und die Stilllegung der deutschen Kernkraftwerke, um eine überzeugende Erklärung zu finden. Sie ist der naiven progressiven Ideologie, die behauptet, Öl spiele keine Rolle mehr, völlig auf den Leim gegangen.

Doch auch für Präsident Trump befanden sich die USA auf demselben Weg.

Frankreich und Großbritannien stehen mit ihrer Reihe schwacher Politiker, unkontrollierten Grenzen, häuslicher Gewalt durch fremde Kulturen sowie Deindustrialisierung und Auslagerung in nichts nach. Es ist kaum verwunderlich, dass Europas „Führungskräfte“ nun wirtschaftlich in der Falle sitzen und sich dem Krieg als verzweifelter Form der wirtschaftlichen Erholung zuwenden.

Der vermeintliche Chef der NATO, Mark Rutte, war kürzlich im Weißen Haus, um für einen Krieg und finanzielle Unterstützung durch die USA zu werben – mit Folien und Diagrammen, die eher wie ein gescheiterter Sanierungsplan für ein Unternehmen aussahen. Das alte Sprichwort „Sei vorsichtig, was du dir wünschst“ könnte hier zutreffen, da die NATO als Stellvertreter für Westeuropa fungiert und die USA als ihren Sponsor vor dem Bankrott betrachtet. Präsident Trump hat so etwas schon einmal erlebt.

Es gibt offensichtlich viele andere Interessen und Akteure, die diese Strategie vorantreiben, doch der Niedergang Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens dürfte der größte Faktor sein. Skandinavien ist davon einigermaßen verschont, insbesondere Norwegen mit seinen natürlichen Ressourcen und seinem Kapital, doch auch diese Region ist anfällig für politische und strategische Einflüsse aus Europa.

Der Wirtschaftshistoriker Walt Rostow, der als nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus für die US-Präsidenten Eisenhower, Kennedy und Johnson tätig war, lieferte ein aussagekräftiges Wirtschaftsmodell, das weitgehend erklärt, warum Eurasien und Europa seit jeher instabil und von Konflikten geprägt sind. Sein Werk „The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto“ beschreibt, wie Länder in relativen Reifestufen wachsen.

Es sagt aber auch voraus, wie Länder in den Krieg ziehen werden, wenn diese Phasen in Frage gestellt, unterbrochen oder – durch schlechte Führung oder staatliche Einmischung – stagnieren oder Rückschritte erleiden.Europa ist von einer fortgeschrittenen Industrie- und Kolonialmacht zu einem faktischen Wohlfahrtsstaat mit offenen Grenzen zurückgefallen, angeführt von einer schwachen politischen Klasse ohne Pläne, Ideen, Engagement oder nationale Loyalität.

Der russische Kreml hat kürzlich bekannt gegeben, dass seine „militärische Sonderoperation“ in der Ukraine in einen formellen Krieg umgewandelt wurde. Auch wenn es schwierig ist, dessen weiteren Verlauf vorherzusagen, ist Russlands Machtüberlegenheit so erdrückend, dass das Vorgehen der NATO nur als faktischer Selbstmord angesehen werden kann. Angesichts der kulturellen Neigung Europas zu existentialistischer Finsternis ist dies vielleicht verständlich.

Wenn der Krieg schließlich endet – was er zwangsläufig tun muss –, führt dies in der Regel zur Bildung neuer Grenzen, Beziehungen, Bündnisse und Abkommen. Die NATO und Europa scheinen auf das Chaos des Krieges als Ausweg aus ihrer eigenen Schwäche zu setzen.

Die USA mögen ihnen zwar im Rahmen von Waffenverkäufen gewisse technische militärische Unterstützung gewähren, doch könnte sich dies als selbstverschuldeter, vergifteter Kelch erweisen.

Und am Ende werden die USA, Russland und China einfach ihre globale Vorherrschaft und ihr Machtbündnis wieder aufnehmen. Die EU wird wahrscheinlich zusammenbrechen oder schrumpfen; die NATO wird endgültig aufgelöst, und das alte Atlantische Bündnis wird Europa umgehen und sich wirtschaftlich mit dem Osten und Süden Eurasiens verbünden – denn dort liegt die Macht.

Das sagen die Wachstumsphasen voraus.

Die EU wird zudem wirtschaftlich und militärisch zunehmend von einem aufstrebenden, von Israel dominierten Nahen Osten in den Schatten gestellt werden, denn dort weiß man, was man will, hat einen Plan und versteht es zu kämpfen. Europäische Bürokraten wie Rutte, Macron, Merz und von der Leyen tun dies nicht und stehen vor einem interessanten Schicksal, wenn sie schließlich erkennen, dass dieser Kampf wahrscheinlich ihr letzter politischer Kampf sein wird.

Die Bürger Europas könnten erleichtert sein.

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