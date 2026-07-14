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Neue Videos am Dienstag

Aktuell, klar und auf den Punkt!

Mit unseren neuesten Videos erhaltet ihr einen strukturierten Einstieg in die wichtigsten Themen des Tages. Wir bündeln relevante Nachrichten, analysieren Hintergründe und zeigen Zusammenhänge auf – von internationalen Geschehnissen bis zu gesellschaftlichen Veränderungen. Frei von unnötigem Lärm und fern von einseitiger Darstellung setzen wir auf Inhalte, die wirklich weiterbringen. Seid dabei, hinterfragt und tauscht euch aus – denn Wissen lebt vom Mitdenken und Mitreden.

„An diesem Tag wird der Bürgerkri*g ausbrechen!“ Neuer Terroranschlag gegen Deutschland! ZDF-Eklat

Es bröckelt an allen Ecken und Enden! Selenski-Regime pfeift aus dem letzten Loch

KRONE-SCHMALZ: RAMSTEIN wird VERNICHTET!? VERLASST sofort die UMGEBUNG von RAMSTEIN! – ORESHNIK!

Scott Ritter: US-Iran-Krieg – Eine Lüge vor den Zwischenwahlen?

Joe Rogan „Diese Sache mit den Zecken ist der Wahnsinn“ – Die Verbindung zu Bill Gates(Kim Iversen)

WK3-Experte warnt: Dieser Auslöser führt zur globalen Hungersnot

Link zum Video

Was sich in der Antarktis verbirgt, ist SCHOCKIERENDER, als wir dachten (Redacted News – Deutsch)

Der Hass auf Christen VERZEHRT Israel (Kim Iversen – Deutsch)

5G-APOKALYPSE – Das Ereignis des Artensterbens | Sacha Stone (Deutsch))

B-Lash LEAKT die Wahrheit: „Ben & Höcke sind kein Zufall“

The Golden Goat Awards 2026: Ein Abend voller Glanz und Glamour

Gabriele Krone Schmalz bei Stopp Air Base Ramstein am 26.06.2026

Propaganda aus dem CIA – Playbook | Dr. Jonas Tögel

Warum wir unbemerkt immer dümmer werden

Führender Neurowissenschaftler zeigt, was hinter der Realität steckt (Video Advice – Deutsch)

Dieses ChatGPT Update ändert ALLES! Das musst du JETZT wissen + Humanoide Roboter LIVE in China