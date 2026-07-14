Es ist ein Wettlauf zwischen revolutionärem Bewusstsein und dem Einsatz von Polizeirobotern

Von Caitlin Johnstone

Wir alle nehmen an diesem Wettlauf teil, ob wir es nun merken oder nicht. Wir sollten besser das Tempo erhöhen.

John F. Kennedy hatte Recht, als er sagte: „Wer eine friedliche Revolution unmöglich macht, macht eine gewaltsame Revolution unvermeidlich.“

Deshalb werden Polizeiroboter heute so aggressiv zur Normalität gemacht. Die Machthaber des Imperiums wollen sicherstellen, dass auch eine gewaltsame Revolution unmöglich wird.

Die Sportredaktion „The Athletic“ der New York Times hat einen unheimlichen neuen Artikel mit dem Titel „Die ‚Robodogs‘ auf WM-Patrouille in Mexiko“ veröffentlicht, in dem beschrieben wird, wie wunderbar und großartig es ist, dass das internationale Fußballturnier von Überwachungsrobotern bewacht wird.

Der Artikel ist im Grunde genommen ein PR-Beitrag für Polizeiroboter, in dem schwärmerisch beschrieben wird, wie „niedlich“ und „cool“ die Zuschauer diese dystopische Technologie finden.

Der Beitrag beginnt mit dem fröhlichen Absatz: „Eine Gruppe von Polizeibeamten, die an einem WM-Spieltag mit drei Hunden in einem Stadion patrouilliert, würde normalerweise keine Aufsehen erregen. Aber wenn es sich bei diesen drei Hunden um Hightech-Roboter handelt, die mit Videokameras ausgestattet sind und Geschwindigkeiten von 20 km/h erreichen können, versteht man die Aufregung.“

The World Cup has allowed the police department to explain the dogs’ mission to the public and visiting fans, along with how the technology works.@tomas_hill on their presence in Mexco.https://t.co/qAHfeazsaJ pic.twitter.com/HbTIrVimPI — The Athletic (@TheAthletic) July 8, 2026

Übersetzung von „X“: Die Weltmeisterschaft hat der Polizeibehörde ermöglicht, die Mission der Hunde gegenüber der Öffentlichkeit und den besuchenden Fans zu erläutern sowie zu erklären, wie die Technologie funktioniert.

„Die K9-Xs bestehen aus Aluminium und hochfestem Kunststoff“, schreibt The Athletic. „Sie sind mit Systemen zur Gesichtserkennung und Verhaltensanalyse ausgestattet, sodass sie erkennen können, wenn eine Gruppe von Menschen unruhig wird, und Videoaufnahmen an die Leitstelle der Polizei für Führung, Kontrolle, Kommunikation und Computerüberwachung senden.“

In einem Videobeitrag, der den Artikel begleitet, bezeichnet Tomás Hill López-Menchero von The Athletic die Roboter als „Kreaturen“ und sagt, die Roboter seien bei den Zuschauern der Weltmeisterschaft „ein voller Erfolg“ gewesen.

Es sind kleine Dinge wie diese, die dazu beitragen, Polizeiroboter im öffentlichen Bewusstsein zu normalisieren. Sie als „Hunde“ zu bezeichnen, ihnen den Namen „K9“ zu geben, sie als „Kreaturen“ statt als Maschinen zu bezeichnen. Das ist ganz offensichtlich darauf ausgelegt, das Bild von etwas Normalem heraufzubeschwören, mit dem Westler vertraut sind und das ihnen vertraut vorkommt.

Aber Westler sollten sich mit diesen Dingen nicht vertraut und wohl fühlen, und wir sollten sie nicht als normal ansehen. Die Tatsache, dass wir weltweit einen immer stärkeren Einsatz von Polizeirobotern beobachten, sollte uns alle erschrecken, und die Tatsache, dass populäre Institutionen wie die Fußball-WM und die New York Times dazu genutzt werden, sie zu normalisieren, sollte uns verdammt noch mal in Panik versetzen.

I know we’ve been calling them “robot dogs” this whole time but it is a bit of a misnomer when we’ve known from the beginning they were only ever intended as an all-terrain carrying system for autonomous weapons to suppress revolutions. https://t.co/iUyPtxdM7g — Caitlin Johnstone (@caitoz) July 4, 2026

Übersetzungen von „X“: Ich weiß, wir haben sie die ganze Zeit „Roboterhunde“ genannt, aber das ist ein bisschen irreführend, wenn wir von Anfang an wussten, dass sie nur je als All-Terrain-Transportsystem für autonome Waffen gedacht waren, um Revolutionen niederzuschlagen.

Roboterhunde entwickeln sich weiter. Sie feuern Kugeln mit minimalem Rückstoß ab. Ich fühle mich dabei nicht gut.

Unsere Herrschenden sind sich stets sehr bewusst, dass es viel mehr von uns gibt als von ihnen und dass wir uns jederzeit gegen sie wenden könnten. Das ist schon so, seit es Herrscher gibt. Die Geschichte ist voll von Beispielen, in denen sich die Massen gegen ihre Regierung gewandt und eine neue Ordnung errichtet haben, und die Oligarchen und Imperiumsverwalter sind seit langem damit beschäftigt, sicherzustellen, dass ihnen das niemals passiert.

Autonome Tötungsmaschinen beseitigen viele der Probleme, die menschliche Sicherheitskräfte mit sich bringen. Man muss sich keine Sorgen machen, dass sich die Roboterarmee auf die Seite des Volkes schlägt oder sich weigert, auf ihre Mitbürger zu schießen. Eine Armee aus militarisierten Polizeirobotern würde den Oligarchen und Imperiumsverwaltern des westlichen Imperiums eine stets gehorsame Truppe aus kugelsicheren Schützen zur Verfügung stellen, die jeden Aufstand im entscheidenden Moment niederschlagen können.

Die zunehmende Allgegenwart von Polizeirobotern ist untrennbar verbunden mit der explosionsartigen Verbreitung von Überwachungskameras und KI-Gesichtserkennung, dem Vorantreiben digitaler Ausweise und der Beseitigung der Anonymität im Internet sowie den zunehmenden Fällen von Online-Zensur und Algorithmus-Manipulation durch das Silicon Valley. Um die Öffentlichkeit herum wird ein technologischer Käfig errichtet, um sicherzustellen, dass wir daran gehindert werden können, uns gegen unsere Herren zu wenden.

Die Geschichte der Menschheit im 21. Jahrhundert ist die Geschichte eines Wettlaufs zwischen der Revolution und den Technologien, die darauf ausgelegt sind, diese zu verhindern. Ein Wettlauf zwischen dem Erwachen des kollektiven Bewusstseins für die dringende Notwendigkeit revolutionärer Veränderungen einerseits und der technologischen Fähigkeit, den Aufstand eines Volkes niederzuschlagen, andererseits.

Wir alle sind Teil dieses Wettlaufs, ob wir es nun erkennen oder nicht. Wir sollten besser das Tempo erhöhen.