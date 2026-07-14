Von Strategic Culture

Das Europäische Parlament ist zu einer Maschine geworden, die die Nazis schönredet.

Die europäischen Gesetzgeber schienen Polen in seinen Vorwürfen zu unterstützen, das Kiewer Regime ehre Nazis aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ein genauerer Blick auf den Wortlaut offenbart jedoch eine finstere Vertuschung: Die Maßnahme Kiews wird als „bedauerlich“ bezeichnet, eine klare Verurteilung wird vermieden.

Unter dem Strich haben die Mitglieder des Europäischen Parlaments in Straßburg mit großer Mehrheit (460 zu 136) für eine Resolution zum EU-Beitritt der Ukraine gestimmt. Teil dieser Entschließung war ein Änderungsantrag, der das Kiewer Regime dafür „kritisierte“, ukrainische historische Persönlichkeiten zu ehren, die mit Nazideutschland in Verbindung stehen, und dabei die polnischen Befindlichkeiten zu „missachten“.

Anmerkung: Kritik ist keine Verurteilung. In diesem Zusammenhang handelt es sich um einen schwachen Klaps auf die Finger, der praktisch nichts bedeutet und faktisch Straffreiheit gewährt.

Laut dem Europäischen Parlament lautete der Änderungsantrag wie folgt: „Im Hinblick auf die Umbenennung einer Eliteeinheit der ukrainischen Streitkräfte nach den Helden der UPA [Ukrainische Aufstandsarmee] bedauern die Europaabgeordneten die Missachtung polnischer Befindlichkeiten und Trauer und sind der Ansicht, dass diese Entscheidung die nachbarschaftlichen Beziehungen untergräbt; sie fordern eine Deeskalation und erneute Bemühungen in gutem Glauben um Versöhnung.“

All das läuft auf verworrenes Geschwafel hinaus, das darauf abzielt, das Problem der Verherrlichung des Nationalsozialismus durch ein Regime zu verschleiern, das von europäischen Gesetzgebern finanziell unterstützt und mit Waffen versorgt wird.

Westliche Medien versuchten, die Abstimmung in Straßburg als „Verurteilung“ des nicht gewählten ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hochzuspielen. Es war keine Verurteilung. Es ist eine erbärmliche Vertuschung des Neonazi-Regimes und seiner abscheulichen Politik.

Dem Europäischen Parlament ging es vor allem darum, die Kontroverse und die diplomatische Krise zwischen Polen und der Ukraine zu entschärfen, um im Stellvertreterkrieg gegen Russland Einigkeit zu demonstrieren. Daher all die beschwichtigenden Worte darüber, die nachbarschaftlichen Beziehungen nicht zu untergraben, und das eifrige Werben für eine Versöhnung zwischen Warschau und Kiew.

Die diplomatische Krise brach letzten Monat aus, als der ukrainische Präsident Selenskyj eine Elite-Kommandoeinheit nach den „Helden der UPA“ benannte – der Ukrainischen Aufstandsarmee, die während des Zweiten Weltkriegs mit Nazi-Deutschland kollaborierte. Die UPA verübte während des Zweiten Weltkriegs in Zusammenarbeit mit der nationalsozialistischen Wehrmacht und Divisionen der Waffen-SS Massaker an Polen, Juden, ukrainischen Mitbürgern und Russen. Zu den größten Massakern gehörte die Hinrichtung von 100.000 polnischen Zivilisten in Wolhynien (Volyn) im heutigen Westen der Ukraine in den Jahren 1943–44.

Polen hat diese Massenmorde offiziell als Völkermord anerkannt und die UPA verurteilt. Die Ukraine lehnt weiterhin jede Verantwortung ab und betrachtet die Anführer der UPA als Helden der Unabhängigkeit. Unglaublicherweise ist Selenskyj nominell jüdisch, und dennoch hat er an Ehrungen historischer Persönlichkeiten wie Stepan Bandera, Andriy Melnyk und Roman Shukavech teilgenommen, die die Kollaboration mit Nazideutschland anführten. Der ukrainische Revisionismus verzerrt die historischen Fakten, indem er behauptet, die Kollaboration sei eine taktische Maßnahme gewesen, um die Sowjetunion zu besiegen.

Die Ehrung der UPA durch das Kiewer Regime ist seit vielen Jahren eine ständige Quelle von Spannungen mit Polen, doch diese Spannungen wurden zynischerweise durch die gemeinsame geopolitische Agenda Warschaus unterdrückt, die darauf abzielt, Feindseligkeiten gegenüber Russland zu schüren.

Die jüngsten Ehrungen in Kiew haben jedoch Warschaus Toleranzgrenze überschritten. Der polnische Präsident Karol Nawrocki vertritt in Bezug auf das historische Erbe eine strengere Haltung als sein Vorgänger Andrzej Duda, der Selenskyj im Jahr 2023 die höchste polnische Staatsauszeichnung verliehen hatte. Nachdem Selenskyj im Mai die UPA geehrt und die Umbettung der Nazi-Persönlichkeit Andriy Melnky veranlasst hatte, verurteilte Präsident Nawrocki diesen Skandal und entzog ihm den Orden des Weißen Adlers.

Seit Wochen eskaliert der Streit zwischen Polen und der Ukraine. Die polnische Bevölkerung ist auf die Straße gegangen, um die Verehrung von Nazi-Persönlichkeiten durch das Kiewer Regime und die Beleidigung der Opfer des Völkermords zu verurteilen. Die meisten Polen lehnen mittlerweile einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union ab.

Dies hat zu einer tieferen Krise innerhalb der EU und der NATO geführt. Polen war ein wichtiger Unterstützer des Stellvertreterkriegs gegen Russland. Warschau ist ein entscheidender Knotenpunkt für NATO-Waffen und Logistik zur Unterstützung des Kiewer Regimes. Der Streit stellt ein unwillkommenes Problem für den Waffenfluss dar. Genauso wichtig ist jedoch das Problem der Uneinigkeit innerhalb der EU und der NATO, das durch diesen Streit entsteht. Wird der Beitritt der Ukraine verhindert, untergräbt dies die gesamte geopolitische Agenda, das Land als Speerspitze gegen Russland einzusetzen.

Ebenso wichtig ist, dass die Krise das wahre Wesen des Kiewer Regimes und die falsche Propaganda der EU und der NATO offenlegt, die die Ukraine als Opfer einer „unprovozierten russischen Aggression“ dargestellt hat.

Selenskyj verfügt über kein demokratisches Mandat, nachdem er vor mehr als zwei Jahren die Wahlen abgesagt hat. Er regiert wie ein Diktator; sein Regime ist von Korruption durchdrungen, und das ukrainische Volk protestiert gegen die Zwangsrekrutierung in einen zermürbenden Krieg gegen Russland. Die westlichen Medien berichten nichts davon.

Moskau hat stets betont, dass der von der CIA und der NATO unterstützte Putsch in Kiew im Jahr 2014 ein Neonazi-Regime an die Macht gebracht hat, das der Westen in einem Stellvertreterkrieg gegen Russland als Waffe einsetzt. Die Verherrlichung von Nazi-Kollaborateuren, zum Beispiel die offizielle Ehrung von Bandera, Melnyk, der UPA und so weiter, lässt sich unmöglich leugnen. Doch die westlichen Unterstützer der Ukraine haben sich unermüdlich bemüht, diese abscheuliche Verbindung zu vertuschen.

Was sagt das über die politischen Führer der USA und Europas aus, wenn sie ein Neonazi-Regime mit Hunderten von Milliarden Dollar finanzieren, die von westlichen Bürgern bezahlt werden? Dies ist ein riesiger krimineller Kriegsbetrug, und westliche Regierungen und Medien sind daran voll und ganz mitschuldig. Das gesamte westliche politische Establishment ist nazifiziert worden. Man könnte argumentieren, dass dies schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs der Fall war, als 1949 die NATO gegründet wurde. Der Unterschied besteht darin, dass der Faschismus in westlichen Staaten nun zunehmend zur Schau gestellt wird. Auch die baltischen Staaten – Estland, Lettland und Litauen – gedenken Nazi-Kollaborateuren mit öffentlichen Veranstaltungen und Ehrungen. Auch hier berichten die westlichen Medien nicht darüber. Vertuschung ist oberstes Gebot.

Das Europäische Parlament handelte diese Woche nicht aus Prinzip oder im Sinne der historischen Wahrheit. Ganz im Gegenteil. Straßburg befand sich im Schadensbegrenzungsmodus und versuchte, den Nazi-Schmutz zu beschönigen, den es bereit ist, mit öffentlichen Geldern zu finanzieren und in die Europäische Union aufzunehmen. Das sollte uns nicht überraschen. Schließlich ist dies dasselbe Parlament, das 2019 eine beschämende Resolution verabschiedete, mit der versucht wurde, der Sowjetunion als Mitkriegführender neben Nazi-Deutschland die Schuld für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu geben. Das heißt: historischer Revisionismus, um die Verbrechen Nazi-Deutschlands herunterzuspielen, das russische Volk zu dämonisieren und einen neoimperialistischen Krieg gegen das heutige Russland zu propagieren.

Was die Europäische Union tut, ist, den Nazi-Faschismus unter dem Deckmantel „europäischer Werte“ und Plattitüden zu fördern. Die Vertuschung zugunsten des Kiewer Regimes ermöglicht es dessen Politik des Hasses, zu gedeihen und sich in ganz Europa auszubreiten. Ein Attentatsversuch in Monaco, der das Regime belastet, wird übersehen. Die Korruption durch Selenskyj und seine Kumpane wird unter den Teppich gekehrt. Nazi-Grüße und Fackelzüge in Kiew werden ignoriert.

Diese Woche wurden polnische Politiker auf eine vom ukrainischen Staat unterstützte Beobachtungsliste gesetzt, die, wie viele Beobachter festgestellt haben, als „Todesliste“ dient. Die Datenbank „Mirotvorets“ bezeichnete einen polnischen Europaabgeordneten und den polnischen Präsidentenberater wegen ihrer offenen Kritik am Thema des Nazi-Erbes als „Feinde der Ukraine“.

Dies ist das Regime, dem die EU und die NATO weitere 160 Milliarden Dollar an Militärhilfe zusagen. Dieses Regime ehrt Nazis und droht jedem mit dem Tod, der sich gegen seine faschistische Korruption ausspricht.

Europäische Gesetzgeber bezeichnen dies nur deshalb als „bedauerlich“, weil es sie und ihre Institutionen aufgrund ihrer systematischen Komplizenschaft in einem grotesken Licht erscheinen lässt. Das Europäische Parlament ist zu einer Maschine zur Schönfärbung der Nazis geworden.