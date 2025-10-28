Impfstoffe aus der Luft – Amerikas stilles Bio-Experiment

Ein massives Impfstoffprojekt ohne öffentliche Zustimmung

Ein neues Video von The Pulse, basierend auf einem Bericht von Epoch Health, lenkt die Aufmerksamkeit auf ein kaum beachtetes, aber groß angelegtes Programm des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA): den Abwurf von Millionen oraler Tollwutimpfstoffe über mehreren Bundesstaaten – per Flugzeug, Hubschrauber und Lastwagen. Ohne umfassende Vorwarnung der Bevölkerung sollen die Impfköder in Alabama, Georgia, North Carolina, Tennessee, Virginia und West Virginia verteilt werden.

Direkt zum Video mit deutschen Untertiteln:

Nach offiziellen Angaben dient die Aktion der Eindämmung der Wildtier-Tollwut. Doch die Dimension des Projekts, seine Intransparenz und die biologische Beschaffenheit der Impfstoffe werfen ernste Fragen auf.

Gentechnisch modifizierte Viren über Wohngebieten

Kritiker wie der Substack-Autor John Fleetwood sprechen offen von einem „Bio-Experiment am Himmel Amerikas“. Laut seiner Analyse enthält der verwendete Impfstoff Raboral VRG ein im Labor erzeugtes, rekombinantes Virus, das über Wochen ansteckend bleiben kann. Es handle sich um eine chimäre Konstruktion, bei der genetisches Material verschiedener Viren kombiniert wurde – ein sogenannter „Frankenstein-Virus“, wie er schreibt.

Eine 2019 im Fachjournal Vaccine veröffentlichte Studie bestätigt, dass Tiere, die den oralen Impfstoff aufnehmen, das Virus bis zu 34 Tage lang ausscheiden können – über Speichel und andere Körperflüssigkeiten. Damit ist eine Übertragung auf andere Tiere oder sogar Menschen nicht ausgeschlossen.

Keine informierte Zustimmung – keine Transparenz

Die US-Behörde APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) führt das Programm seit Jahren durch, doch weder eine öffentliche Debatte noch umfassende Risikoaufklärung haben je stattgefunden. Die offizielle Linie lautet: Der Impfstoff sei sicher. Gleichzeitig warnt das USDA auf seinen eigenen Webseiten davor, den Ködern mit bloßen Händen zu begegnen – Kontaktpersonen sollen die Haut sofort mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Solche Warnungen stehen im Widerspruch zur Behauptung, das Material sei harmlos. Noch problematischer: Es gibt keine Möglichkeit für Bürger, sich von der Exposition abzumelden. Millionen „lebender Viruspakete“ werden jährlich über Landflächen, Wälder und Wasserläufe verteilt – ohne Opt-out, ohne Risikoanalyse, ohne unabhängige Kontrolle.

Biosecurity oder Biohazard?

Befürworter argumentieren, die Methode habe sich in Europa bewährt, etwa bei der Eindämmung der Fuchstollwut. Doch die US-Variante unterscheidet sich entscheidend: Hier wird ein gentechnisch veränderter Virus verwendet, dessen Verhalten in freier Wildbahn nicht vollständig erforscht ist. Auch die Kombination aus industrieller Massenproduktion, chemischer Stabilisierung und flächendeckender Verteilung schafft neue Risiken.

Fachleute weisen darauf hin, dass jede unkontrollierte Freisetzung von Laborkonstrukten einen Biosicherheitsvorfall darstellen kann, insbesondere wenn persistente Virusformen entstehen oder sich rekombinieren. Das CDC selbst verzeichnete bereits Fälle, in denen Menschen nach Kontakt mit ORV-Ködern Symptome entwickelten.

Eine gefährliche Normalisierung

Das Video von The Pulse macht auf einen größeren Trend aufmerksam: den schleichenden Übergang von Notfallmaßnahmen zu Routineverfahren. Während über „Gain-of-Function“-Forschung und Laborlecks noch diskutiert wird, sind Impfstoffe aus gentechnischen Viren längst Teil staatlicher Praxis – ohne parlamentarische Kontrolle, ohne öffentliche Einwilligung.

Der Kontrast ist frappierend: Während Bürgern in Gesundheitsfragen zunehmend Autonomie und Einwilligung zugesichert werden sollen, finden gleichzeitig biologische Freisetzungen im großen Stil statt – unter Berufung auf Tiergesundheit.

Fazit: Ein Programm im Schatten der Aufklärung

Die Frage ist nicht, ob Tollwutprävention sinnvoll ist, sondern auf welchem Weg sie geschieht. Wenn staatliche Behörden gentechnische Impfstoffe über Bevölkerung und Ökosysteme verteilen, ohne deren Zustimmung, wird ein Grundprinzip verletzt: das Recht auf informierte Entscheidung.

Was als Tiergesundheitsprogramm verkauft wird, ist in Wahrheit ein Beispiel dafür, wie sich technokratische Gesundheitsmaßnahmen verselbständigen – jenseits demokratischer Kontrolle und öffentlicher Transparenz.