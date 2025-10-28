Sie sagen uns, wir sollen Muslime fürchten, während das US-Imperium die Welt terrorisiert

Caitlin Johnstone

Das Imperium, in dem wir leben, ist all das, was wir zu fürchten gelernt haben. Unsere eigenen Machthaber sind die Mörder. Unsere eigenen Machthaber sind die Terroristen. Unsere eigenen Herrscher sind die Tyrannen. Unsere eigenen Herrscher sind das Problem.

Neulich habe ich einen Aufsatz mit dem Titel „Zionisten fördern Islamophobie, weil es einfacher ist, als die Leute dazu zu bringen, Israel zu mögen“ veröffentlicht, in dem es um die auffälligen Überschneidungen zwischen aggressiven Israel-Befürwortern und Menschen geht, die den Hass auf Muslime fördern.

Was ich damals nicht wusste, bis mich Leser darauf aufmerksam machten, war, dass Drop Site News im letzten Monat einen Artikel über einen durchgesickerten Meinungsforschungsbericht veröffentlicht hatte, der vom israelischen Außenministerium in Auftrag gegeben worden war und der tatsächlich zu dem Ergebnis kam, dass die Förderung der Islamophobie das wirksamste Mittel ist, um den weltweiten Meinungsumschwung gegen Israel zu bekämpfen.

„Israels beste Taktik, um dies zu bekämpfen, besteht laut der Studie darin, Angst vor dem ‚radikalen Islam‘ und dem ‚Dschihadismus‘ zu schüren, die nach wie vor hoch sind“, schreibt Ryan Grim von Drop Site. „Indem man die israelische Unterstützung für die Rechte von Frauen und Homosexuellen hervorhob und gleichzeitig die Befürchtung schürte, die Hamas wolle ‚alle Juden vernichten und den Dschihadismus verbreiten‘, stieg die Unterstützung Israels in jedem Land um durchschnittlich über 20 Punkte.“

Es handelt sich also um eine tatsächliche, geplante Taktik. Die schreiende Hetze gegen den Islam und die Muslime, die wir in letzter Zeit erleben, wird bewusst und systematisch als kalkulierte Strategie geschürt.

Wenn Sie Beiträge bemerken, die Islamophobie schüren oder Angst vor dem Dschihad schüren, die von pro-israelischen Konten stammen, dann geschieht dies mit Absicht. Israel hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie man die Stimmung in den USA wieder zugunsten Israels lenken kann. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die Förderung der Islamophobie dazu beitragen wird, die Unterstützung Israels um 20 Prozent zu erhöhen.

If you notice posts that fuel Islamophobia or incite fear of jihad coming from Pro-Israel accts, it’s deliberate.



Israel commissioned polling to identify how to turn US sentiment back to favoring Israel. They found fueling Islamophobia will help increase Israel’s support by 20% pic.twitter.com/kyU4HyADPt — GenXGirl (@GenXGirl1994) September 28, 2025

Eines der schwachsinnigen Dinge an dieser jüngsten Welle islamophober Hysterie ist, dass die USA und Israel und ihre Verbündeten weitaus mörderischer und tyrannischer sind als die gesamte muslimische Welt zusammen.

Die Trump-Administration schickt derzeit den größten Flugzeugträger der Welt und eine Reihe von Kriegsschiffen in die Gewässer vor Lateinamerika, wo sie mit immer häufigeren Angriffen auf Boote mit angeblichen „Narco-Terroristen“ einen fingierten neuen Krieg gegen den Terror führt. Sie verbergen nicht einmal die Tatsache, dass es in Wirklichkeit darum geht, einen Regime Change Interventionismus in Venezuela vorzubereiten, eine Regierung, die Washington seit langem wegen ihrer massiven Ölreserven und ihrer Nichtkonformität mit der kapitalistischen Weltordnung zu stürzen versucht.

Die US-Machtallianz macht ständig solche Dinge. Kriege führen, Länder bombardieren, Hungersanktionen verhängen, Putsche inszenieren, Stellvertreterkonflikte unterstützen, sich in fremde Wahlen einmischen – alles mit dem Ziel der totalen Weltherrschaft. Das wird als Grundnorm akzeptiert, und die westliche Presse berichtet oft kaum über die Missstände (wussten Sie, dass Trump in diesem Jahr Somalia mehr als 80 Mal bombardiert hat?), aber das macht es nicht weniger mörderisch und tyrannisch.

Und tagtäglich wird uns gesagt, dass wir alle Angst vor den Muslimen haben müssen, die selbst bei einer Weltbevölkerung von zwei Milliarden immer noch weitaus weniger gewalttätig und zerstörerisch sind als die zentralistische Machtallianz der USA.

Gewaltige Eskalation der Trump-Regierung gegen Venezuela „Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die Entsendung des Flugzeugträgers Gerald Ford sowie der ihn begleitenden Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Gewässer vor der Küste Lateinamerikas angeordnet, teilte das Pentagon am Freitag mit. Dies sei eine dramatische Eskalation der militärischen Macht in der Region.“

Huge Trump admin escalation against Venezuela



“Defense Secretary Pete Hegseth has ordered the deployment of the aircraft carrier Gerald Ford as well as its accompanying warships and attack planes to waters off Latin America, the Pentagon said on Friday, in a dramatic… — Rania Khalek (@RaniaKhalek) October 24, 2025

Zum Teufel, die missbräuchlichsten muslimischen Staaten sind US-Verbündete wie Saudi-Arabien und die VAE, deren völkermörderisches Gemetzel im Jemen von 2015 bis 2022 von den USA und ihren Verbündeten unterstützt wurde. Die VAE finanzieren gerade jetzt genozidale Gräueltaten im Sudan. Das zentralisierte US-Imperium ist die zerstörerischste Machtstruktur auf der Erde, und die zerstörerischsten muslimischen Staaten werden von eben dieser westlichen Machtstruktur unterstützt.

Unsere Herrscher wollen, dass wir unsere Fäuste gegen Muslime, Einwanderer, ungehorsame Regierungen und Mitglieder der anderen großen politischen Partei erheben, damit wir nicht anfangen, unsere Fäuste gegen sie zu erheben.