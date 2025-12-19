Umbenennung von Völkermord

Von Chris Hedges

Der Völkermord in Gaza hat nicht aufgehört. Er wurde nur umbenannt. Und das reicht als sprachlicher Trick aus, damit die Welt ihn ignoriert.

Zunächst war es Israels Recht, sich zu verteidigen. Dann war es ein Krieg, obwohl laut Israels eigener militärischer Geheimdienstdatenbank 83 Prozent der Opfer Zivilisten waren. Die 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen, die unter einer israelischen Luft-, Land- und Seeblockade leben, haben keine Armee, keine Luftwaffe, keine mechanisierten Einheiten, keine Panzer, keine Marine, keine Raketen, keine schwere Artillerie, keine Flotten von Killer-Drohnen, keine ausgeklügelten Ortungssysteme, um alle Bewegungen zu kartieren, und keinen Verbündeten wie die Vereinigten Staaten, die Israel seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 21,7 Milliarden Dollar an Militärhilfe gewährt haben.

Jetzt herrscht „Waffenstillstand“. Nur dass Israel sich wie üblich nur an die erste der 20 Bedingungen gehalten hat. Es hat rund 2.000 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freigelassen – 1.700 davon waren nach dem 7. Oktober inhaftiert worden – sowie rund 300 Leichen von Palästinensern, im Austausch für die Rückkehr der 20 verbleibenden israelischen Gefangenen.

Israel hat gegen alle anderen Bedingungen verstoßen. Es hat das Abkommen – das von der Trump-Regierung ohne Beteiligung der Palästinenser ausgehandelt wurde – zusammen mit allen anderen Abkommen und Friedensvereinbarungen, die die Palästinenser betreffen, ins Feuer geworfen. Die weitreichende und offensichtliche Missachtung internationaler Abkommen und des Völkerrechts durch Israel – Israel und seine Verbündeten weigern sich, drei rechtsverbindliche Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs (IGH) und zwei Gutachten des IGH sowie die Völkermordkonvention und das humanitäre Völkerrecht einzuhalten – lassen eine Welt ahnen, in der das Recht das ist, was die militärisch fortgeschrittensten Länder sagen.

Der Scheinfriedenplan – „Präsident Donald J. Trumps umfassender Plan zur Beendigung des Gaza-Konflikts“ – wurde in einem Akt des erstaunlichen Verrats am palästinensischen Volk im November von der Mehrheit des UN-Sicherheitsrats gebilligt, wobei sich China und Russland der Stimme enthielten. Die Mitgliedstaaten wuschen ihre Hände in Unschuld und wandten sich vom Völkermord ab.

Die Verabschiedung der Resolution 2803 (2025) war, wie der Nahost-Experte Norman Finkelstein schreibt, „gleichzeitig eine Offenbarung moralischer Insolvenz und eine Kriegserklärung an Gaza. Indem der Sicherheitsrat das Völkerrecht für null und nichtig erklärte, erklärte er sich selbst für null und nichtig. In Bezug auf Gaza verwandelte sich der Rat in eine kriminelle Verschwörung.“

In der nächsten Phase soll die Hamas ihre Waffen abgeben und Israel sich aus Gaza zurückziehen. Aber diese beiden Schritte werden niemals stattfinden. Die Hamas – zusammen mit anderen palästinensischen Fraktionen – lehnt die Resolution des Sicherheitsrats ab. Sie sagen, sie würden nur dann ihre Waffen abgeben, wenn die Besatzung beendet und ein palästinensischer Staat gegründet sei. Premierminister Benjamin Netanjahu hat geschworen, dass die Hamas, wenn sie ihre Waffen nicht abgibt, „auf die harte Tour“ dazu gezwungen werde.

Hamas (Foto: Chris McGrath/Getty Images) | Benjamin Netanjahu im Kapitol der Vereinigten Staaten (Foto: Anna Moneymaker/Getty Images)

Der von Trump geleitete „Friedensrat“ wird angeblich zusammen mit bewaffneten Söldnern der mit Israel verbündeten Internationalen Stabilisierungstruppe den Gazastreifen regieren, obwohl kein Land offenbar darauf erpicht ist, Truppen zu entsenden. Trump verspricht eine Gaza-Riviera, die als „Sonderwirtschaftszone“ fungieren soll – ein Gebiet, das außerhalb der staatlichen Gesetze liegt und vollständig von privaten Investoren verwaltet wird, ähnlich wie die von Peter Thiel unterstützte Charterstadt in Honduras. Dies soll durch die „freiwillige“ Umsiedlung der Palästinenser erreicht werden – wobei diejenigen, die das Glück haben, Land zu besitzen, im Austausch digitale Token erhalten. Trump erklärt, dass die USA „den Gazastreifen übernehmen“ und „ihn besitzen“ werden. Es ist eine Rückkehr zur Herrschaft von Vizekönigen – allerdings offenbar nicht des verhassten Tony Blair. Die Palästinenser werden, in einem der lächerlichsten Punkte des Plans, von ihren neuen Kolonialherren „deradikalisiert“ werden.

Aber diese Fantasien werden niemals Wirklichkeit werden. Israel weiß, was es in Gaza tun will, und es weiß, dass kein Land sich einmischen wird. Die Palästinenser werden unter primitiven und menschenunwürdigen Bedingungen ums Überleben kämpfen. Sie werden, wie schon so oft in der Vergangenheit, verraten werden.

Israel hat zwischen dem 10. Oktober und dem 12. Dezember 738 Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen begangen, darunter 358 Land- und Luftangriffe, bei denen mindestens 383 Palästinenser getötet und 1.002 weitere verletzt wurden, wie das Regierungsmedienbüro in Gaza und das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilten. Das sind durchschnittlich sechs getötete Palästinenser pro Tag in Gaza – ein Rückgang gegenüber durchschnittlich 250 pro Tag vor dem „Waffenstillstand“. Israel gab bekannt, am Samstag einen hochrangigen Hamas-Kommandeur, Raed Saad, bei einem Raketenangriff auf ein Auto an der Küstenstraße von Gaza getötet zu haben. Bei dem Angriff wurden offenbar drei weitere Personen getötet.

Ein Junge steht neben den Trümmern eines Autos, das Ziel eines israelischen Luftangriffs war, während andere das Auto in der Al-Rashid-Straße in Gaza-Stadt am 13. Dezember 2025 untersuchen. Vier Palästinenser wurden getötet. (Foto: Abood Abusalama via Getty Images)

Der Völkermord ist noch nicht vorbei. Ja, das Tempo hat sich verlangsamt. Aber die Absicht bleibt unverändert. Es ist ein langsamer Mord. Die täglichen Zahlen der Toten und Verwundeten – wobei immer mehr Menschen aufgrund der Kälte und des Regens erkranken und sterben – liegen nicht in den Hunderten, sondern in den Dutzenden.

Im Dezember wurden durchschnittlich 140 Hilfsgüter-Lkw pro Tag in den Gazastreifen gelassen – statt der versprochenen 600 –, um die Palästinenser am Rande einer Hungersnot zu halten und eine weit verbreitete Unterernährung sicherzustellen. Im Oktober wurden laut UNICEF etwa 9.300 Kinder unter fünf Jahren im Gazastreifen mit schwerer akuter Unterernährung diagnostiziert. Israel hat den Grenzübergang nach Ägypten in Rafah geöffnet, aber nur für Palästinenser, die den Gazastreifen verlassen. Für diejenigen, die nach Gaza zurückkehren wollen, ist er nicht geöffnet, wie es in der Vereinbarung festgelegt ist. Israel hat etwa 58 Prozent von Gaza besetzt und verschiebt stetig seine Demarkationslinie – bekannt als „die gelbe Linie“ –, um seine Besatzung auszuweiten. Palästinenser, die diese willkürliche Linie überschreiten – die sich ständig verschiebt und, wenn überhaupt, nur schlecht markiert ist –, werden erschossen oder in die Luft gesprengt, selbst wenn es sich um Kinder handelt.

Die Palästinenser werden in ein immer kleiner werdendes, übelriechendes, überfülltes Konzentrationslager gepfercht, bis sie deportiert werden können. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind 92 Prozent der Wohngebäude in Gaza beschädigt oder zerstört und rund 81 Prozent aller Gebäude beschädigt. Der nur 25 Meilen lange und siebeneinhalb Meilen breite Streifen ist auf 61 Millionen Tonnen Schutt reduziert worden, darunter neun Millionen Tonnen gefährlicher Abfälle wie Asbest, Industrieabfälle und Schwermetalle sowie nicht explodierte Kampfmittel und schätzungsweise 10.000 verwesende Leichen. Es gibt fast kein sauberes Wasser, keinen Strom und keine Abwasserentsorgung. Israel blockiert Lieferungen von Baumaterialien wie Zement und Stahl, Materialien für Unterkünfte, Wasserinfrastruktur und Treibstoff, sodass nichts wieder aufgebaut werden kann.

82 Prozent der israelischen Juden befürworten die ethnische Säuberung der gesamten Bevölkerung Gazas und 47 Prozent befürworten die Tötung aller Zivilisten in Städten, die vom israelischen Militär eingenommen wurden. 59 Prozent befürworten dasselbe für palästinensische Bürger Israels. Laut einer im Juli durchgeführten Umfrage geben 79 Prozent der israelischen Juden an, dass sie sich „nicht so sehr“ oder „überhaupt nicht“ über Berichte über Hungersnöte und Leiden der Bevölkerung in Gaza beunruhigt fühlen. Allein im Jahr 2024 tauchte der Ausdruck „Erase Gaza“ (Gaza auslöschen) mehr als 18.000 Mal in hebräischsprachigen Facebook-Beiträgen auf, wie aus einem neuen Bericht über Hassreden und Aufwiegelung gegen Palästinenser hervorgeht.

Die neueste Form der Feier des Völkermords in Israel – wo soziale Medien und Nachrichtensender regelmäßig über das Leiden der Palästinenser spotten – ist das Auftauchen goldener Schlingen an den Revers der Mitglieder der rechtsextremen Partei Otzma Yehudit, Israels Version des Ku-Klux-Klans, darunter auch eine, die der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, trägt.

Sie bringen einen Gesetzentwurf durch die Knesset, der die Todesstrafe für Palästinenser vorsieht, die „vorsätzlich oder gleichgültig den Tod eines israelischen Bürgers verursachen“, wenn sie angeblich durch „Rassismus oder Feindseligkeit gegenüber einer Bevölkerungsgruppe“ motiviert sind und mit dem Ziel, dem israelischen Staat oder „der Wiedergeburt des jüdischen Volkes in seinem Land“ zu schaden, erklärt die israelische Menschenrechtsgruppe Adalah. Seit dem 7. Oktober sind mehr als 100 Palästinenser in israelischen Gefängnissen ums Leben gekommen. Wenn der neue Gesetzentwurf in Kraft tritt – er hat bereits die erste Lesung passiert –, reiht er sich in die Welle von mehr als 30 anti-palästinensischen Gesetzen ein, die seit dem 7. Oktober verabschiedet wurden.

Die Botschaft, die der Völkermord an den Rest der Welt sendet, von dem mehr als eine Milliarde Menschen von weniger als einem Dollar pro Tag leben, ist unmissverständlich: Wir haben alles, und wenn ihr versucht, es uns wegzunehmen, werden wir euch töten.

Das ist die neue Weltordnung. Sie wird wie Gaza aussehen. Konzentrationslager. Hunger. Zerstörung der Infrastruktur und der Zivilgesellschaft. Massenmord. Umfassende Überwachung. Hinrichtungen. Folter, einschließlich Schläge, Elektroschocks, Waterboarding, Vergewaltigung, öffentliche Demütigung, Entzug von Nahrung und Verweigerung medizinischer Versorgung, wie sie routinemäßig bei Palästinensern in israelischen Gefängnissen angewendet werden. Epidemien. Krankheiten. Massengräber, in denen Leichen in unmarkierte Gruben geschoben werden und wo die Leichen, wie in Gaza, ausgegraben und von Rudeln hungriger Wildhunde zerfleischt werden.

Wir sind nicht für das Shangri-La bestimmt, das leichtgläubigen Menschen von albernen Akademikern wie Stephen Pinker verkauft wird. Wir sind zum Aussterben bestimmt. Nicht nur zum individuellen Aussterben – was unsere Konsumgesellschaft verzweifelt zu verbergen versucht, indem sie die Fantasie ewiger Jugend verkauft –, sondern zum massenhaften Aussterben, wenn die Temperaturen steigen und die Erde unbewohnbar machen. Wenn Sie glauben, dass die Menschheit rational auf den Ökozid reagieren wird, haben Sie leider keinen Bezug zur menschlichen Natur. Sie müssen sich mit Gaza beschäftigen. Und mit Geschichte.

Wenn Sie im globalen Norden leben, können Sie das Grauen aus der Ferne beobachten, aber langsam wird dieses Grauen, wenn das Klima zusammenbricht, auch zu uns kommen und die meisten von uns zu Palästinensern machen. Angesichts unserer Mitschuld am Völkermord ist das unsere gerechte Strafe.

Imperien greifen immer dann, wenn sie sich bedroht fühlen, zum Instrument des Völkermords. Fragen Sie die Opfer der spanischen Konquistadoren. Fragen Sie die amerikanischen Ureinwohner. Fragen Sie die Herero und Nama. Fragen Sie die Armenier. Fragen Sie die Überlebenden von Hiroshima oder Nagasaki. Fragen Sie die Inder, die die Hungersnot in Bengalen überlebt haben, oder die Kikuyu, die sich in Kenia gegen ihre britischen Kolonialherren erhoben haben. Die Klimaflüchtlinge werden an der Reihe sein.

Das ist nicht das Ende des Albtraums. Es ist der Anfang.