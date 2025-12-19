Der Aufstieg der Isaac-Abkommen: Wie Israel die politische Landschaft Südamerikas neu zeichnet

Ausländischer Einfluss im Globalen Süden tritt selten in Uniform auf. Er kommt getarnt als Ethik, Stabilität und gemeinsame Werte und offenbart seinen wahren Preis erst, wenn die Regeln festgelegt sind. In Lateinamerika ist ein solcher Transformationsprozess nun im Gange. Still und leise wird eine neue Architektur der Ausrichtung errichtet, präsentiert als moralische Kurskorrektur, die jedoch als geopolitischer Filter fungiert. Im Zentrum stehen die Isaac-Abkommen, ein Projekt, das bewusst nach dem Vorbild der Abraham-Abkommen gestaltet ist. Während letztere Israels Position im Nahen Osten durch von Washington vermittelte Elitenabkommen normalisierten, zielen die Isaac-Abkommen darauf ab, die lateinamerikanische Politik neu zu ordnen, indem Regierungen, Volkswirtschaften und Sicherheitsinstitutionen fest in den strategischen Orbit Israels und der USA eingebunden werden.

Bei den Abkommen geht es nicht nur um Israels Image oder seine diplomatische Isolation. Sie wirken als Legitimationsfilter: Regierungen, die sich ausrichten, werden umarmt, finanziert und gefördert; jene, die sich widersetzen, werden marginalisiert, sanktioniert oder als moralische Außenseiter dargestellt. Venezuela, seit Langem mit Palästina und der breiteren Achse der Blockfreien verbunden, gerät dabei direkt ins Visier.

Dieser Artikel untersucht, wie die Isaac-Abkommen in der Praxis funktionieren, warum Figuren wie Javier Milei und María Corina Machado eine zentrale Rolle bei ihrer Einführung spielen und was diese Strategie über Israels Ambitionen in Südamerika offenbart – nicht als neutraler Partner, sondern als aktiver geopolitischer Akteur, der im Schulterschluss mit der Macht der USA agiert.

Die Isaac-Abkommen: Ein lateinamerikanischer Neustart des Abraham-Modells

Die Isaac-Abkommen sind nicht im luftleeren Raum entstanden. Sie sind bewusst nach dem Vorbild der Abraham-Abkommen gestaltet, die Israels regionale Integration im Nahen Osten als „Frieden“ umetikettierten und dabei die palästinensische Selbstbestimmung vollständig umgingen. Die Lehre, die israelische und US-amerikanische Entscheidungsträger daraus offenbar gezogen haben, ist einfach: Normalisierung funktioniert am besten, wenn sie von oben durchgesetzt wird – durch Elitenabsprachen, finanzielle Anreize und sicherheitspolitische Integration.

Lateinamerika ist das neue Testfeld!

Die Abkommen werden über eine in den USA ansässige gemeinnützige Organisation, American Friends of the Isaac Accords, verwaltet und finanziell durch Institutionen angeschoben, die eng mit israelischen Staats- und Diasporanetzwerken verbunden sind. Ihr erklärtes Ziel ist es, Antisemitismus und Feindseligkeit gegenüber Israel zu bekämpfen. Ihre operativen Anforderungen offenbaren jedoch eine weit größere Ambition.

Länder, die eine Aufnahme anstreben, sollen:

ihre Botschaften nach Jerusalem verlegen und damit israelische Souveränität über eine umstrittene Stadt anerkennen

Hamas und Hisbollah im Einklang mit der israelischen Sicherheitsdoktrin neu einstufen

ihr Abstimmungsverhalten bei den Vereinten Nationen und der OAS ändern, wo Lateinamerika historisch häufig zugunsten palästinensischer Rechte gestimmt hat

Geheimdienstkooperationsabkommen eingehen, die sich gegen chinesischen, iranischen, kubanischen, bolivianischen und venezolanischen Einfluss richten

strategische Sektoren wie Wasser, Landwirtschaft, digitale Verwaltung und Sicherheit für israelische Unternehmen öffnen

Dies ist keine neutrale Zusammenarbeit. Es ist politische Konditionalität.

Israels eigene Diplomaten haben die Isaac-Abkommen als Mittel beschrieben, um „unentschlossene“ lateinamerikanische Staaten zu einem Zeitpunkt in Israels Orbit zu ziehen, an dem die europäische öffentliche Meinung weniger verlässlich geworden ist. Anders gesagt: Der Globale Süden wird als strategische Rückendeckung Israels neu positioniert.

Die Rolle von Javier Milei in Argentinien veranschaulicht, wie dieses Modell funktioniert. Milei hat nicht nur die Beziehungen zu Israel verbessert; er hat es als ideologischen Bezugspunkt angenommen. Er hat zugesagt, Argentiniens Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, Israel als zivilisatorischen Verbündeten dargestellt und sich als politisches Aushängeschild der Isaac-Abkommen positioniert.

Mitbegründer und Vorsitzender der Genesis Prize Foundation Stan Polovets überreicht den Genesis-Preis an den Preisträger 2025 Javier Milei bei einer Zeremonie am 12. Juni in Jerusalem. (Quelle: American Friends of Isaac Accords)

Diese Rolle wurde 2025 formalisiert, als Milei zum Preisträger des Genesis-Preises ernannt wurde, einer Auszeichnung, die häufig als „jüdischer Nobelpreis“ bezeichnet wird. Der Genesis-Preis ist nicht politisch neutral. Er wird ausdrücklich an Persönlichkeiten verliehen, die Israels globale Stellung und seine Beziehungen zur Diaspora stärken. Mileis Entscheidung, das Preisgeld direkt wieder in das Ökosystem der Isaac-Abkommen zu spenden, symbolisierte, wie moralische Anerkennung, politische Loyalität und Finanzierung inzwischen als ein einziger Kreislauf funktionieren.

Dies ist belohnte Ausrichtung – sichtbar, materiell und öffentlich.

Wie AP im August berichtete, sollen sich die Isaac-Abkommen bis 2026 auf Brasilien, Kolumbien, Chile und möglicherweise El Salvador ausweiten, so die Organisatoren, die American Friends of the Isaac Accords.

Ein aktueller Bericht der New York Times ordnet Brad Parscales Beteiligung an den honduranischen Wahlen in den Kontext von Numen ein, einer politischen Beratungsfirma mit Sitz in Buenos Aires, die er gemeinsam mit dem argentinischen Strategen Fernando Cerimedo mitbegründet hat. Er zeigt auf, wie transnationale Firmen jenseits traditioneller regulatorischer Kontrolle operieren. Kritiker warnen, dass Numens Methoden ein breiteres globales Ökosystem politischer Einflussnahme widerspiegeln, das häufig auf datengestützte Zielgruppenansprache, psychologische Profilierung und digitale Verstärkungstechniken zurückgreift, wie sie mit israelisch verbundenen politischen Technologie- und Messagingfirmen assoziiert werden, die weltweit bei Wahlen aktiv waren.

SIEHE MEHR: The Shadow Consultant: How Brad Parscale Slipped Into the Honduran Election

In Kombination mit US-amerikanischen politischen Rückendeckungen, strategischen Begnadigungen und Offshore-Beratungsstrukturen wirft dieses Modell ernste Fragen darüber auf, wie fortgeschrittene Datenanalyse und verdeckte Messaging-Infrastrukturen eingesetzt werden, um das Wählerverhalten in verletzlichen Demokratien zu beeinflussen – und dabei die Wahlsouveränität auszuhöhlen, während sie weitgehend vor Rechenschaftspflicht geschützt bleiben.

Venezuela, Palästina und die Herstellung von Illegitimität

Wenn die Isaac-Abkommen einen moralischen Antagonisten benötigen, erfüllt Venezuela diese Rolle perfekt.

Seit Hugo Chávez 2009 als Reaktion auf Israels Angriff auf Gaza die diplomatischen Beziehungen zu Israel abbrach, hat sich Venezuela als einer der konsequentesten Unterstützer Palästinas in der westlichen Hemisphäre positioniert. Chávez und später Nicolás Maduro stellten den palästinensischen Widerstand nicht als Terrorismus dar, sondern als antikolonialen Kampf und richteten Venezuela damit eher am Globalen Süden als am atlantischen Block aus.

Nach der Logik der Isaac-Abkommen ist diese Haltung untragbar.

Opposition gegen Israel wird nicht länger als politische Position behandelt, sondern als Beweis für Extremismus oder Antisemitismus. Zionismus und Judentum werden bewusst miteinander vermengt, sodass Kritik an israelischer Staatspolitik als Hass umgedeutet werden kann. Dieses Narrativ liefert die moralische Rechtfertigung für Isolation, Sanktionen und potenziell auch Regimewechsel.

In diesen Kontext tritt María Corina Machado, die venezolanische Oppositionsfigur, die von israelischen und US-amerikanischen politischen Netzwerken am wärmsten empfangen wird. Machados Ausrichtung auf Israel ist weder rhetorisch noch neu. Bereits 2020 unterzeichnete ihre Partei Vente Venezuela ein formelles parteiübergreifendes Kooperationsabkommen mit Israels regierender Likud-Partei unter Benjamin Netanjahu. Das Abkommen verpflichtete beide Parteien zu gemeinsamen politischen Werten, strategischer Zusammenarbeit und ideologischer Ausrichtung.

Dies ist ein bemerkenswertes Dokument. Es bindet eine venezolanische Oppositionsbewegung direkt an eine ausländische Regierungspartei – lange vor einem demokratischen Übergang – und signalisiert, wie sich ein Venezuela nach Maduro international ausrichten soll.

DOKUMENT: Vente Venezuela unterzeichnet Kooperationsabkommen mit Israels Likud-Partei – Abkommen unterzeichnet von María Corina Machado und Eli Vered Hazan, Vertreter der Likud-Abteilung für Auslandsbeziehungen (Quelle: Vente Venezuela)

Machado ist seither noch weiter gegangen und hat zugesagt:

die vollständigen diplomatischen Beziehungen zu Israel wiederherzustellen

Venezuelas Botschaft nach Jerusalem zu verlegen

Venezuelas Wirtschaft für Privatisierung und ausländische Investitionen zu öffnen

Venezuela an der Seite Israels und der USA gegen Iran und regionale linke Regierungen auszurichten

Ihr Narrativ beruht auf einer entscheidenden Behauptung: Venezuela selbst sei nicht anti-israelisch, sondern nur seine Regierung. Nach dieser Darstellung seien Venezolaner von Natur aus pro-israelisch und pro-westlich, ihre „wahren“ Präferenzen würden von einem illegitimen Regime unterdrückt.

In einem Interview mit Israel Hayom im November erklärte Machado: „Das venezolanische Volk bewundert Israel zutiefst.“

Dieses Argument ist politisch nützlich und historisch dünn. Die venezolanische Solidarität mit Palästina reicht weiter zurück als Maduro und spiegelt eine breitere lateinamerikanische Tradition wider, sich mit kolonisierten Völkern zu identifizieren. Diese Geschichte auszulöschen bedeutet, den Venezolanern ihre eigene politische Handlungsfähigkeit abzusprechen.

Die Anti-Defamation League (ADL) hat der venezolanischen Regierung wiederholt vorgeworfen, „anti-israelische“ und antisemitische Rhetorik zu schüren. Ein genauerer Blick zeichnet jedoch ein anderes Bild. Die Stellungnahmen aus Caracas sind weitgehend Ausdruck von Solidarität mit dem palästinensischen Volk und seinem Recht auf Selbstbestimmung, verbunden mit scharfer Kritik an der Politik des israelischen Staates. Indem diese Positionen als Angriffe auf Juden oder Israel selbst dargestellt werden, verzerrt die ADL das Narrativ und verwandelt prinzipielle politische Haltungen in ein vermeintliches moralisches Versagen. Diese Taktik unterstreicht ein breiteres Muster, bei dem internationale Organisationen Regierungen des Globalen Südens als abtrünnige Akteure darstellen können, sobald sie sich dem Gravitationsfeld israelischen und US-amerikanischen Einflusses widersetzen – und damit subtil den Boden für diplomatischen Druck oder Interventionen bereiten.

DOKUMENT: Kurzbericht der Anti-Defamation League (ADL), ehemals Anti-Defamation League of B’nai B’rith, wirft Venezuela vor, ein aufrührerisches anti-israelisches und antisemitisches Umfeld zu fördern. (Quelle: ADL)

Sicherheit, Ökonomie und die Kosten des Gehorsams

Unter der moralischen Sprache der Isaac-Abkommen verbirgt sich eine vertraute Architektur der Kontrolle: sicherheitspolitische Integration, wirtschaftliche Umstrukturierung und ideologische Disziplin.

Israel ist ein führender Exporteur von Überwachungstechnologien, Grenzsystemen, Cyber-Intelligence-Plattformen und urbanen Sicherheitstools, von denen viele unter Bedingungen von Besatzung und innerer Repression entwickelt wurden. In Südamerika werden diese Systeme als Lösungen gegen Kriminalität und Drogenhandel vermarktet, ihre tatsächliche Funktion ist jedoch oft politisch: die Ausweitung staatlicher Überwachungskapazitäten in Übergangsphasen.

Sicherheitskooperation schafft Abhängigkeit. Sobald Geheimdienstkooperation, Ausbildung und Doktrin integriert sind, schrumpft politische Autonomie. Politische Abweichungen, insbesondere gegenüber China, den BRICS oder blockfreien Partnern, werden riskant.

Die wirtschaftliche Dimension ist ebenso strategisch. Israelische Unternehmen sind tief in Wasserrechte, Entsalzung, Agrartechnologie, digitale Verwaltung und Infrastruktur involviert – Sektoren, die langfristige Souveränität bestimmen. Diese Investitionen sind typischerweise an Privatisierung, Deregulierung und langfristige Konzessionen gebunden und verlagern die Kontrolle über strategische Ressourcen aus dem öffentlichen Raum heraus.

Venezuela ist der ultimative Preis. Ein Übergang nach den Sanktionen würde eine der ressourcenreichsten Volkswirtschaften der Welt für eine Umstrukturierung öffnen. Machados Bekenntnis zu schneller Privatisierung fügt sich nahtlos in diese Vision ein und wirft eine unausweichliche Frage auf: Wer profitiert von „Demokratie“, wenn sie bereits mit ausländischen wirtschaftlichen Prioritäten vorverpackt ankommt?

Diese Strategie ist untrennbar mit der Macht der USA verbunden. Die Darstellung globaler Politik als permanenter Krieg gegen Terrorismus und Drogenhandel durch die Trump-Regierung – ein Narrativ, das von Figuren wie Marco Rubio aufgegriffen wird – hat Sanktionen, verdeckte Operationen und außergerichtliche Gewalt in der Karibik und im Pazifikraum legitimiert. Israels Partnerschaft verstärkt diese Logik, indem sie sowohl Technologie als auch moralische Rahmung liefert.

Schlussfolgerung: Der Globale Süden und das Recht zu wählen

Bei den Isaac-Abkommen geht es nicht nur um Israels diplomatische Stellung. Es geht darum, den politischen Horizont Südamerikas zu einem Zeitpunkt neu zu ordnen, an dem der Globale Süden die Multipolarität wiederentdeckt.

Israels Rolle in diesem Prozess ist aktiv, strategisch und folgenreich. Durch politische Patronage, wirtschaftlichen Hebel, sicherheitspolitische Integration und narrative Kontrolle prägt es, welche Regierungen als legitim gelten und welche als entbehrlich.

Für Südamerika und den weiteren Globalen Süden ist die Warnung vertraut. Wenn Ausrichtung als Moral dargestellt wird, wird Widerspruch zur Abweichung. Wenn Souveränität konditional ist, dient Entwicklung externen Interessen. Wenn Geschichte umgeschrieben wird, folgt bald die Intervention.

Blockfreiheit war nie Isolation. Sie war das Recht zu wählen. Genau dieses Recht wird heute stillschweigend neu verhandelt – und der Preis der Verweigerung könnte schon bald sehr deutlich werden.