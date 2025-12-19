Der Edelmetallbullenmarkt geht weiter

Der Anstieg, der vor zwei Jahren, im November 2023, begann, als der Dow Jones im untenstehenden Chart erstmals in die Scoring-Position kam (rotes Rechteck, innerhalb von 5% seines letzten Allzeithochs), setzte sich letzte Woche fort. Am Donnerstag erreichte der Dow Jones ein neues Allzeithoch: 0,0% (BEV Zero) in seinem Bear’s Eye View (BEV)-Chart unten. Es ist das 73. neue Allzeithoch seit dem Erreichen der Scoring-Position vor zwei Jahren.

Da ein BEV-Chart die Kursdaten auf einen Bereich von nur 100 möglichen Prozentpunkten komprimiert, wobei;

• 0,0% = ein neues Allzeithoch,

• -100% = ein vollständiger Wertverlust,

…kann ein BEV-Chart natürlich nicht sagen, um wie viel Dollar der Dow Jones seit November 2023 gestiegen ist. Ich führe den Dow Jones auch in Dollar, und seit der Dow Jones vor zwei Jahren erstmals in die Scoring-Position kam, ist er um 13.306 Punkte