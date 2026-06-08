„What the Wounds Are Telling Us“: Der preisgekrönte Gaza-Bericht der niederländischen Zeitung De Volkskrant, ausgezeichnet mit dem European Press Prize 2026 – und von vielen Mainstream-Medien weitgehend ignoriert

Oder noch kürzer:

„European Press Prize 2026 für den Gaza-Bericht ‚What the Wounds Are Telling Us‘ von De Volkskrant – doch viele Mainstream-Medien schweigen.“ (iMEdD Content)

Ärzte in Gaza stellten ein beunruhigendes Muster fest: Kinder mit einer einzigen Schusswunde am Kopf oder an der Brust – ein Anzeichen dafür, dass sie gezielt angegriffen worden waren. Dies geht aus Recherchen der de Volkskrant hervor, die mit den Ärzten sprach, die zu den letzten internationalen Augenzeugen zählen.

Von Maud Effting und Willem Feenstra

Es ist drückend heiß, als der amerikanische Arzt Feroze Sidhwa die Intensivstation des European Hospital in Gaza betritt. Auf dem Krankenhausgelände riecht die Luft nach Abwasser und verbrannten Sprengstoffen. Im Inneren riecht es nach Verwesung. Und nach Leichen.

Sidhwa ist ein 43-jähriger Unfallchirurg und Intensivmediziner aus Kalifornien, der an einem Krankenhaus in Stockton tätig ist. Unter Kollegen genießt er hohes Ansehen – nicht nur wegen seiner klinischen Fachkompetenz, sondern auch wegen seines internationalen Engagements. Er nimmt sich nie mehr als eine Woche frei, es sei denn, es handelt sich um einen humanitären Einsatz. Er hat in Krisengebieten wie Simbabwe und Haiti gearbeitet und Chirurgen in der Ukraine und in Burkina Faso ausgebildet. Er will dorthin gehen, wo er am dringendsten gebraucht wird.

Dr. Feroze Sidhwa, Unfallchirurg und Intensivmediziner

Es ist März 2024, und dies ist sein erster Tag. Eine palästinensische Krankenschwester führt ihn durch das Krankenhaus. Da fällt sein Blick plötzlich auf zwei kleine Jungen, die völlig regungslos in ihren Betten liegen. Er schätzt, dass sie nicht älter als acht oder zehn Jahre sind. Ihre Köpfe sind mit Verbänden umwickelt. Sie werden beatmet. Der Rest ihrer Körper ist unversehrt.

„Was ist passiert?“, fragt er.

Die Krankenschwester spricht kaum Englisch. Aber sie zeigt auf ihre Köpfe. „Geschossen, geschossen“, sagt sie.

Zunächst nimmt Sidhwa an, dass sie sich irrt. Schießen sie auf Kinder? Minuten später, als er sich die Röntgenbilder ansieht, stellt er fest, dass sie Recht hatte.

Als sie einen zweiten Raum betreten, finden sie zwei weitere Jungen vor, die sich in demselben Zustand befinden.

„Ich dachte: Was zum Teufel?“, sagt er am Telefon zu de Volkskrant, seine tiefe Stimme ruhig. „Wie ist es möglich, dass in diesem kleinen Krankenhaus vier Kinder mit Schusswunden am Kopf liegen – alle innerhalb der letzten 48 Stunden eingeliefert?“

Die vier Jungen sterben alle langsam. An diesem Abend macht Sidhwa eine Notiz im Tagebuch auf seinem Handy. Aber es bleibt keine Zeit zum Nachdenken. Noch nicht.

In den folgenden dreizehn Tagen sieht er neun weitere Kinder mit einzelnen Schusswunden am Kopf oder an der Brust – Kinder, die wahrscheinlich absichtlich angeschossen wurden. „Ich begann mich zu fragen, ob mein Krankenhaus in der Nähe eines verrückten Scharfschützen lag“, sagt Sidhwa. „Oder eines Drohnenteams, das Kinder nur zum Spaß tötete.“

Zu Hause, auf einer medizinischen Konferenz, trifft Sidhwa einen amerikanischen Kollegen, der kurz vor ihm in einem anderen Krankenhaus in Gaza gearbeitet hatte. Als Sidhwa die Kinder anspricht, nickt der Mann. „Zu meiner Überraschung sagte er: ‚Ja, das habe ich auch gesehen – fast jeden Tag.‘“

Der betreffende Arzt, Thaer Ahmad, bestätigte diesen Bericht gegenüber de Volkskrant.

„Das war der Moment“, sagt Sidhwa, „in dem ich beschloss: Ich muss herausfinden, was hier wirklich vor sich geht.“

Ein 6- oder 7-jähriges Mädchen mit einer Schusswunde am Kopf. Foto: Mimi Syed

Die letzten Zeugen

Feroze Sidhwa ist nicht der einzige Arzt, der sich nach seiner Rückkehr aus Gaza dazu gezwungen sieht, seine Stimme zu erheben.

Seit fast zwei Jahren werden Ärzte wie er in ihren Operationssälen Zeugen der Brutalität des israelischen Angriffs auf Gaza. Sie haben gelernt, sterbende Kleinkinder zu halten, während diese an ihrem eigenen Blut ersticken – weil es kein Beatmungsgerät gibt. Sie haben die Kraft gefunden, einem Teenager ohne Betäubung ein Skalpell in die Brust zu rammen – weil keine Zeit bleibt und schon der nächste Patient wartet. Sie haben sich daran gewöhnt, weiterzumachen, während sich der Boden unter ihnen mit den Leichen von Kindern füllt.

Fotos: Feroze Sidhwa und Mark Perlmutter

Einige Ärzte sind wie gelähmt. Andere hingegen haben sich entschlossen, ihre Stimme zu erheben.

Diese Ärzte gehören zu den letzten internationalen Augenzeugen, da Israel ausländischen Journalisten den Zugang zu Gaza verwehrt.

Sie können aus erster Hand über die Folgen der genozidalen Gewalt berichten, die mit der Zerstörung von Gaza-Stadt in eine neue, finstere Phase eingetreten ist.

Diese Rolle bringt ein schweres Dilemma mit sich. Fast alle von ihnen wollen nach Gaza zurückkehren. Doch wenn sie öffentlich berichten, was sie gesehen haben, steigt das Risiko, dass Israel ihnen die Wiedereinreise verweigert. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit März 2025 mehr als hundert ausländische medizinische Fachkräfte abgewiesen – oft ohne offizielle Begründung.

Viele Ärzte haben sich mit dieser Drohung abgefunden. Schweigen ist keine Option.

In den vergangenen Monaten sprach de Volkskrant mit siebzehn Ärzten und einer Krankenschwester aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Australien, Kanada und den Niederlanden. Seit Oktober 2023 haben sie in sechs Krankenhäusern und vier Kliniken in ganz Gaza gearbeitet und sind oft ein- oder sogar zweimal zurückgekehrt. Die meisten von ihnen verfügen über umfangreiche Erfahrung in Krisengebieten wie dem Sudan, Afghanistan, Syrien, Bosnien und Herzegowina, Ruanda und der Ukraine.

Auf Anfrage der Zeitung händigten sie Hunderte von Fotos und Videos von Patienten, Röntgenaufnahmen, medizinischen Notizen und Tagebucheinträgen aus. Sie sprachen stundenlang. Sie legten offen, was sie in ihren Operationssälen gesehen hatten. Und sie alle standen vor derselben Frage: Was sagen uns die Wunden über den Krieg?

Eine absolute Hölle

Der britische Transplantationschirurg und Professor Nizam Mamode, 63, befand sich bereits im Vorruhestand, als er im Sommer 2024 einen Anruf von der Hilfsorganisation „Medical Aid for Palestinians“ erhielt. Man fragte ihn, ob er im August nach Gaza reisen könne. „Ich hatte die Zeit und wusste, dass ich die nötigen Fähigkeiten hatte“, sagt Mamode. „Ich hatte bereits in Ruanda, im Sudan und im Libanon gearbeitet – also sagte ich zu. Manche sagen, es sei eine mutige Entscheidung gewesen, aber das war es nicht. Um ehrlich zu sein, hatte ich keine Ahnung, worauf ich mich einließ.“

Kurz vor der Grenze zu Gaza. Foto: Feroze Sidhwa

Erst als er mit mehr als dreißig anderen Mitgliedern des UN-Konvois in gepanzerten Fahrzeugen durch den Gazastreifen fuhr, wurde ihm die Realität bewusst. „Die Türen waren verschlossen“, sagt er. „Uns wurde gesagt: Wenn ihr losfahrt, schließt sie nicht auf – falls die israelische Armee auf euch schießt und euch befiehlt auszusteigen, steigt nicht aus dem Fahrzeug aus.“

„Versucht, nicht getötet zu werden“, sagte der Konvoileiter zu ihnen.

„Zwei Wochen später wurden dieselben Fahrzeuge von Israel beschossen“, sagt Mamode.

Kurz zuvor wurde ihr Gepäck an einem Kontrollpunkt von Männern in schwarzen Uniformen durchsucht. In Gaza herrscht Mangel an fast allen medizinischen Hilfsgütern. Deshalb bringen Ärzte grundlegende Dinge selbst mit. Doch oft wird alles weggenommen – sogar Babynahrung. Das sei bei mehreren Einsätzen passiert, berichteten die Ärzte der de Volkskrant.

Der britische plastische Chirurg Sarmad Tamimi, der am 24. Juni dieses Jahres nach Gaza einreiste, war bereits von Kollegen vor Beschlagnahmungen gewarnt worden. Aber er war sich auch der Hungersnot in Gaza und der verheerenden Folgen für Babys bewusst. „Ich nahm die Babynahrung aus den Schachteln und packte nur die Folie in mein Gepäck“, sagt er. „Den Soldaten sagte ich, ich würde sie für mich selbst mitnehmen.“

Der amerikanischen Notärztin Mimi Syed gelang es, zwei Laryngoskope unter ihrer Kleidung zu schmuggeln – unverzichtbare Instrumente zur Intubation von Patienten. „Ich hatte Angst“, gibt sie zu. „Aber als Ärztin brauche ich sie, um Leben zu retten. Normalerweise wirft man ein Laryngoskop nach einmaligem Gebrauch weg. In Gaza habe ich es bei mindestens fünfzig Patienten verwendet. Ich musste es abwischen und bei verschiedenen Patienten wiederverwenden.“

Dieser Junge wurde in den Kopf geschossen. Ich habe versucht, ihn zu retten. Aber er starb kurz nachdem ich ihn intubiert hatte. Er starb direkt vor meinen Augen.

Dr. Mimi Syed, Notärztin.

„Ich verstehe nicht, warum Ärzten, die die Grenze überqueren, Babynahrung abgenommen wird“, sagt die britische plastische Chirurgin Victoria Rose. „Ich verstehe nicht, warum Ärzten ihre Medikamente weggenommen werden. Ich verstehe nicht, warum der Hälfte der Ärzte die Einreise verweigert wird. Es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehe.“

In einer Stellungnahme erklärte die IDF, die Behauptungen über die Beschlagnahmung von Babynahrung seien „völlig falsch“. Das Militär erklärte, es arbeite tatsächlich daran, die Einfuhr humanitärer Hilfe zu erleichtern. Laut der IDF seien seit dem 19. Mai 2025 „allein etwa 5.000 Tonnen Babynahrung in den Gazastreifen gebracht worden, zusätzlich zu umfangreichen Mengen anderer humanitärer Hilfe“.

Die von de Volkskrant interviewten Ärzte arbeiteten während des gesamten Krieges in verschiedenen Krankenhäusern und Feldkliniken, darunter Nasser, Al-Aqsa, das Europäische Krankenhaus und Al-Shifa. Einige arbeiteten mit Ärzte ohne Grenzen und mit Organisationen zusammen, die darum baten, nicht namentlich genannt zu werden, da sie befürchteten, dass eine Identifizierung sie daran hindern könnte, ihre Arbeit fortzusetzen. Zu ihnen gehören Allgemeinchirurgen, Orthopäden, Intensivmediziner, plastische Chirurgen, Unfallchirurgen und Notärzte. Einige befanden sich zum Zeitpunkt der Interviews noch in Gaza. Die Zeitung sprach auch mit einer Unfallkrankenschwester mit Kriegserfahrung.

Die Krankenhäuser, in denen die Ärzte arbeiteten

Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende

Die Lage in den Krankenhäusern im Gazastreifen, von denen viele weitgehend zerstört sind, ist weitaus schlimmer, als die Ärzte erwartet hatten. „Ich musste einer Frau mit einer Schere das Bein abtrennen“, sagt der Notarzt Syed. „Ohne Schmerzmittel. Ich hatte keine andere Wahl.“

In den Stationen liegt der Geruch verbrannter Gliedmaßen schwer in der Luft. „Wir hörten ständig Menschen schreien“, erinnert sich der Rotterdamer Arzt Salih el Saddy. „In unserem Krankenhaus hatten wir Anästhetika, aber keine Schmerzmittel. Die Patienten wachten nach Amputationen mit extremen Schmerzen auf. Wir konnten nichts für sie tun.“

Dieser Junge musste sich einer doppelten Amputation unterziehen. Seine Unterschenkel wurden in der Kiste neben seinem Bett aufbewahrt. Dr. Salih el Saddy.

In den Operationssälen sind die Mitarbeiter damit beschäftigt, Fliegen von den aufgeschnittenen Patienten fernzuhalten. Nizam Mamode beobachtet, wie ein Kollege auf der Intensivstation ein Kind versorgt, dessen Beatmungsgerät nicht richtig funktioniert. Als er den Schlauch aus dem Hals des Kindes zieht, sieht er, dass dieser verstopft ist. „Voller Maden“, sagt Mamode, „die aus dem Hals des Kindes kommen.“

Die MRT- und Dialysegeräte, sagen die Ärzte, sind unbrauchbar – sie sind voller Einschusslöcher. Einige Operationssäle wurden in Brand gesetzt. Die Kabel der Ultraschallgeräte wurden durchtrennt.

Fotos: Feroze Sidhwa

Es bleibt kaum Zeit zum Nachdenken. Doch manchmal schleicht sich ohne Vorwarnung ein Gefühl der Ungläubigkeit ein. Mamode erlebte dies, als er ein achtjähriges Mädchen operierte. „Sie blutete stark, also bat ich um einen Bauchwattebausch, um das überschüssige Blut aufzusaugen und die Wunde zu lokalisieren“, erinnert er sich.

Man sagte ihm, es gebe keine Watte.

„Plötzlich dachte ich über die Ironie der Situation nach“, sagt er. „Das Wort ‚Gaze‘ stammt angeblich aus Gaza, weil die Bewohner Gazas für ihre Leinenwaren bekannt waren. Da waren wir also, in der Heimat der Gaze – und ich konnte keine bekommen. Ich musste das Blut mit meinen Händen aus ihrem Körper schöpfen.“

Der Notarzt Adil Husain nahm vor seiner Abreise eine Videobotschaft für seine kleine Tochter auf, für den Fall, dass sie ihn nie wieder sehen würden. Andere regelten ihr Testament. Alle von de Volkskrant befragten Ärzte verspürten einen starken inneren Drang, dorthin zu gehen.

„Ich bin Chirurg. Ich möchte dorthin gehen, wo der Bedarf am größten ist“, sagt ein Arzt, der bald nach Gaza zurückkehren wird und aus Angst vor Repressalien seitens Israels lieber anonym bleiben möchte. „Meine Arbeit dort ist wichtig. Sie ist ein Signal an die Menschen in Gaza: Wir haben euch nicht vergessen.“

Internationale Ärzte bleiben in der Regel zwei bis sechs Wochen in Gaza – dann werden sie abgezogen. Viele von ihnen schlafen im Krankenhaus und verlassen es wochenlang kaum. Im Nasser-Krankenhaus teilen sich etwa fünfzehn Chirurgen ein Zimmer im vierten Stock, in der Nähe der Operationssäle. Nachts kann die Temperatur auf 38 Grad steigen.

Foto: Feroze Sidhwa

Der Chirurg Nizam Mamode suchte auf der Steintreppe neben der Station Schutz. „Ich habe jede Nacht auf dieser Treppe geschlafen, in der Hoffnung, dort vor den Drohnen sicher zu sein“, sagt er. Letzten Monat wurde er Zeuge, wie der obere Teil derselben Treppe durch einen israelischen Angriff zerstört wurde – ein Angriff, der internationale Aufmerksamkeit erregte, da Videoaufnahmen den Moment festhielten, in dem Helfer und Journalisten getötet wurden.

Die überwiegende Mehrheit der Verletzungen wird durch Bomben- und Granatenexplosionen verursacht: Die Menschen werden von den Druckwellen, der Hitze, umherfliegenden Splittern und einstürzenden Gebäuden getroffen. Splitter reißen sich direkt durch Zelte. Und durch die Körper unzähliger Kinder – die mehr als vierzig Prozent der Bevölkerung Gazas ausmachen.

„Ich habe zahlreiche Kinder gesehen, bei denen Hirnmasse heraushing“, sagt der MSF-Krankenpfleger Jack Latour. „Es tut mir leid – ich weiß, dass niemand das hören will. Aber genau das passiert hier.“

Als der Chirurg Goher Rahbour zum ersten Mal mit einem Massenunfall konfrontiert wurde, sah er ein fünfjähriges Mädchen ohne Fuß. „Er lag auf dem Boden. Das Kind neben ihr war ebenfalls noch ein Kind. Ihr Bein fehlte ab dem Knie. Dann kam noch eines. Ich erstarrte. Ich dachte: Das ist die absolute Hölle.“

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Gaza sind bisher mehr als 64.000 Menschen aus Gaza ums Leben gekommen, darunter fast 20.000 Kinder. Israel stellt die Zuverlässigkeit dieser Zahlen in Frage und argumentiert, das Ministerium werde von der Hamas kontrolliert. Eine Gruppe internationaler Forscher kam in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet zu dem Schluss, dass die Zahlen dieses Ministeriums tatsächlich eine Unterschätzung darstellen

Kinder mit Schussverletzungen

Unter all den Patienten gibt es eine Gruppe, die die Ärzte am meisten schockiert: Kinder mit Schussverletzungen an Kopf oder Brust – deren Körper ansonsten unversehrt sind.

Ein einziger Schuss in diese Bereiche ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Kind gezielt angegriffen wurde. Das stellt ein Kriegsverbrechen dar. In anderen Konfliktgebieten sind die Ärzte selten auf solche Fälle gestoßen.

Am 14. August 2024 schreibt Ärztin Mimi Syed in ihr Tagebuch. Die Sätze sind kurz. Stakkatoartig.

14. August 2024

Mädchen, 7 Jahre alt. Schusswunde in der Brust. Bei Ankunft bereits tot. Wir haben versucht, sie zu retten. Teil eines größeren Massenunfalls. Auf dem Boden, keine Liegen. Bin fast im Blut ausgerutscht. Kann seit zwei Tagen nichts essen. Kann nichts schlucken. Werde ich wieder ganz normal sein? Dr. Mimi Syed

Syed ist eine amerikanische Notärztin, die zwei vierwöchige Einsätze in Gaza absolvierte und im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis sowie im Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al-Balah arbeitete. „Wie die meisten Menschen verfolgte ich den Krieg über Live-Streams auf meinem Handy“, sagt sie. „Aber ich konnte das nicht mehr ertragen. Ich bin Mutter. Ich konnte nicht einfach zusehen und nichts tun.“

Sie beschreibt Mira, ein vierjähriges Mädchen, das sie im Nasser-Krankenhaus sah. Ihre Eltern brachten sie dorthin. „Sie sagten, sie sei von einem Quadcopter [bewaffnete Drohne, Anm. d. Red.] getroffen worden, während sie in der von Israel ausgerufenen humanitären Zone unterwegs war. Meine Kollegen rieten mir, sie einfach sterben zu lassen. Die Einschätzung war leider, dass wir nicht viel tun konnten. Aber sie bewegte sich noch ein wenig. Sie war sehr jung. Ein kleines Mädchen. Ich konnte einfach nicht wegsehen. Da war etwas in ihrem Gesicht, das mich tief berührte. Also habe ich es riskiert.“

Syed intubiert das Mädchen mit dem Laryngoskop, das sie selbst eingeschmuggelt hatte. Augenblicke später starrte sie ungläubig auf den Scan von Miras Kopf: Darin steckte eine Kugel.

Mira (4) wurde in den Kopf geschossen. Fotos: Mimi Syed

Mit Hilfe ihrer Kollegen gelingt es Syed, Mira am Leben zu erhalten. Später wird das kleine Mädchen aufwachen und wieder zu sprechen beginnen – ein kleines Wunder. Viel später wird ein anderer Arzt die Kugel aus ihrem Kopf entfernen.

Doch Mira ist nicht das einzige Kind mit einer Kugel im Kopf, dem Syed begegnet. Sie beschließt, Fotos von ihnen zu machen. „Ich dachte: Das muss ich dokumentieren. Mir wurde klar – das sind Kriegsverbrechen.“ Unter extrem belastenden Bedingungen fotografiert sie achtzehn Kinder, die einen Schuss in den Kopf oder die Brust erhalten hatten. Bei allen handelte es sich um Einzelschüsse, sagt sie.

De Volkskrant fragte Ärzte, wie viele Kinder im Alter von 15 Jahren und jünger sie mit einer einzelnen Schusswunde am Kopf und/oder an der Brust gesehen hätten. Die Frage wurde bewusst auf diese Altersgruppe beschränkt, da Kinder in diesem Alter in den meisten Fällen sichtbar und unverkennbar Kinder sind.

Ein 14-jähriges Mädchen wurde in den Kopf geschossen und ist teilweise gelähmt. Fotos: Mimi Syed

Fünfzehn von siebzehn Ärzten gaben an, Kinder im Alter von 15 Jahren oder jünger mit solchen Schussverletzungen behandelt zu haben. Insgesamt meldeten sie 114 Kinder – von denen viele nicht überlebten.

Einige Ärzte machten Fotos oder Notizen; andere verließen sich auf ihr Gedächtnis. Auf Anfrage der Zeitung gaben sie möglichst vorsichtige Schätzungen ab: Fälle, bei denen sie sich unsicher waren, wurden ausgeschlossen. Kinder, die auch an anderen Körperstellen angeschossen worden waren, wurden ebenfalls nicht in die Zählung einbezogen, da solche Verletzungen weniger Gewissheit darüber bieten, ob es sich um gezielte Schüsse handelte.

Die Ärzte vermuten, dass die Gesamtzahl der Kinder, die in Kopf oder Brust angeschossen wurden, um ein Vielfaches höher ist als die Zahl der Fälle, die sie persönlich miterlebt haben. Kinder, die sofort starben, seien oft gar nicht erst in ihre Abteilungen gelangt. Zudem arbeiteten die Ärzte nicht in allen Krankenhäusern Gazas – und das auch nur für einen begrenzten Zeitraum.

Auf Anfrage der Zeitung stellten die Ärzte selbst aufgenommene Fotos und Videos als Beweismaterial zur Verfügung. Insgesamt sichtete de Volkskrant Bilder von Dutzenden Kindern mit Schussverletzungen an Kopf oder Brust. Die meisten dieser Bilder werden nicht veröffentlicht, da sie zu drastisch sind.

De Volkskrant legte zwei Gerichtsmedizinern Dutzende Bilder von Kindern mit Schussverletzungen sowie verschiedene Röntgenaufnahmen vor. Sie bestätigten, dass die Verletzungen durch Kugeln verursacht wurden, nicht durch umherfliegende Splitter.

Ein Junge (7 oder 8 Jahre alt) soll beim Spielen im Freien angeschossen worden sein. Fotos: Mimi Syed

„Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um Schüsse aus großer Entfernung handelt, die mit militärischer Munition auf den Kopf und/oder den Hals abgefeuert wurden“, sagt der Gerichtsmediziner Wim Van de Voorde, emeritierter Professor an der Universität Leuven. Laut Van de Voorde sind die Fotos von zu geringer Qualität, um rechtliche Schlussfolgerungen zu ziehen – „was angesichts der extrem schwierigen Bedingungen vor Ort verständlich ist“.

Der forensische Pathologe Frank van de Goot sagt: „Auf den Röntgenbildern sehe ich Kinderköpfe, in denen Kugeln stecken. Die Kugeln müssen auf dem Weg dorthin viel Energie verloren haben, da Kinder dünnere Schädel haben als Erwachsene – andernfalls wären die Kugeln direkt durchgeschlagen. Diese Kinder wurden also aus beträchtlicher Entfernung erschossen.“

Diese Erkenntnis deckt sich mit Augenzeugenberichten, in denen Zivilisten Ärzten erzählten, dass die Kugeln meist von bewaffneten Drohnen oder Scharfschützen der israelischen Streitkräfte (IDF) abgefeuert wurden. Scharfschützen sind in der Lage, bestimmte Personen aus großer Entfernung ins Visier zu nehmen – manchmal aus über tausend Metern Entfernung. Die IDF lehnte es ab, Fragen zu Scharfschützen zu beantworten, die auf Kinder schießen.

Laut dem ehemaligen Kommandeur der niederländischen Armee, Mart de Kruif, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um versehentliche Treffer handelt, praktisch null, da die Ärzte mehr als hundert solcher Fälle beschreiben. „Man muss sich nur vor Augen führen, wie klein der Kopf im Vergleich zum Rest des Körpers ist“, sagt er. „Wenn man eine hohe Anzahl von Schussverletzungen im Brustbereich und am Kopf sieht, handelt es sich nicht um Kollateralschäden – das ist gezieltes Schießen.“

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu und die Militärführung haben stets bestritten, dass Soldaten absichtlich auf palästinensische Zivilisten schießen. Anonyme Soldaten haben jedoch in der israelischen Zeitung Haaretz wiederholt zugegeben, dass dies tatsächlich geschieht. Breaking the Silence, eine israelische Organisation von Militärveteranen, enthüllte zudem – basierend auf Hunderten von Interviews mit Soldaten –, dass ihnen befohlen wurde, jeden zu erschießen, der ein bestimmtes Gebiet betritt. „Erwachsener, männlich – töten“, sagt ein Hauptmann in dem Untersuchungsbericht The Perimeter.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu und die Militärführung haben stets bestritten, dass Soldaten gezielt auf palästinensische Zivilisten schießen. Doch anonyme Soldaten haben in der israelischen Zeitung Haaretz wiederholt das Gegenteil zugegeben.

Im August veröffentlichte die BBC die Ergebnisse einer Untersuchung zu mehr als 160 Kindern, die in Gaza erschossen wurden. In 95 dieser Fälle traf die Kugel den Kopf oder die Brust. Die BBC sprach in 59 Fällen mit Augenzeugen. In 57 davon wurde der Schuss dem israelischen Militär zugeschrieben. In nur zwei Fällen soll die Kugel aus palästinensischem Feuer stammen.

Die meisten der von de Volkskrant befragten Ärzte sagten, sie hätten sich gewünscht, im Nachhinein mehr Beweise gesammelt zu haben, doch im Chaos von Gaza war dies schlichtweg nicht möglich. Oder sie trauten sich nicht, es zu versuchen. Der Orthopäde Mark Perlmutter (69), der vierzig humanitäre Einsätze durchgeführt hat, sagte: „Ich wünschte, ich hätte die Geistesgegenwart gehabt, mehr zu dokumentieren.“

„Das ist mein größtes Bedauern“, fügt die amerikanische Anästhesistin und Intensivmedizinerin Ahlia Kattan hinzu. „Aber ich habe Patienten behandelt. In diesem Moment stand das einfach nicht im Vordergrund meiner Gedanken. Ich wünschte, jemand hätte mir vorher gesagt, dass ich nicht nur als Ärztin, sondern auch als Journalistin handeln sollte.“

„Im Vorfeld sagten uns die NGOs: Dokumentiert nichts, macht keine Notizen, macht keine Fotos“, sagt Feroze Sidhwa. „Sie haben große Angst, dass Israel ihnen dann die Einreise nach Gaza verweigert.“

Doch ihre Erinnerungen an die Kinder sind manchmal bemerkenswert detailliert.

„Während eines Vorfalls mit zahlreichen Opfern ging ich durch die Notaufnahme“, erinnert sich Perlmutter. „Überall lagen Kinder. Ich drehte sie um und versuchte zu sehen, wem ich noch helfen konnte. Und dann sah ich diese beiden kleinen Jungen. Sie waren tot. Beide waren erschossen worden – durch die Brust und den Kopf. Sechs oder sieben Jahre alt. Ich untersuchte sie. Ich bat den medizinischen Assistenten, Fotos zu machen.“ Die Fotos befinden sich im Besitz dieser Zeitung.

Perlmutter erinnert sich, wie der Mann, der einen der Jungen hereingebracht hatte, schrie. „Er konnte nicht verstehen, warum ein Schütze dieses Kind getroffen hatte – und nicht ihn, den Erwachsenen.“ Augenblicke später sieht er den Mann, wahrscheinlich den Vater des Kindes, schluchzen. Der Mann sitzt geschockt auf dem Boden, während das Kind in die Leichenhalle gebracht wird. Perlmutter holt sein iPhone heraus und macht ein Foto.

Ein Mann trauert, nachdem ein Kind (6 oder 7 Jahre alt) Schüsse in Brust und Kopf abbekommen hatte und starb. Foto: Mark Perlmutter

Die Anästhesistin und Intensivmedizinerin Ahlia Kattan erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens, das von seiner Mutter hereingebracht wurde:

„Sie war noch nicht einmal zwei Jahre alt“, sagt sie. „Sie war sehr blass und sah völlig gesund aus, daher nahm ich an, dass sie innere Blutungen hatte.

Sie war tot. Aber ihre Mutter schrie – herzzerreißende Schreie. Sie hatte Jahre und Jahre damit verbracht, ein Kind zu bekommen. Also begannen wir mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, und ich intubierte sie. Ich wollte der Mutter zeigen, dass ich alles getan hatte, was ich konnte. Das machen wir oft bei sehr kleinen Kindern. Während ich mich um sie kümmerte, reichte mir jemand den Scan. Und dann sah ich es: eine Kugel in ihrem Kopf. Ich sah das Blut. Ein perfekter Schuss in die Schläfe.“

„Ich machte ein Foto vom Fußende des Bettes aus“, sagt Kattan. „Es ist eines der wenigen Fotos, die ich in Gaza gemacht habe. Aber ich war so überrascht. Ich dachte: Sonst wird mir niemand glauben.“

Foto: Ahlia Kattan

Je länger die Ärzte in Gaza bleiben, desto mehr wird ihnen klar: Das sind keine Einzelfälle – das ist ein systemisches Problem. Diese Schüsse wurden absichtlich abgefeuert.

Recherche der NYT

Feroze Sidhwa kam im Herbst 2024 zu demselben Schluss. Nachdem er an einer Konferenz in den USA teilgenommen hatte, bei der er erfuhr, dass ein anderer Arzt dieselben Beobachtungen gemacht hatte wie er, leitete er in Zusammenarbeit mit der New York Times eine Untersuchung ein. Sie baten 64 amerikanische medizinische Fachkräfte, die in Gaza gearbeitet hatten, einen Fragebogen auszufüllen.

Die am 9. Oktober 2024 veröffentlichten Ergebnisse sind äußerst besorgniserregend. In dem Artikel mit dem Titel „65 Ärzte, Krankenschwestern und Rettungssanitäter: Was wir in Gaza gesehen haben“ berichteten 44 Befragte, dass sie mehrere Kinder im Alter von 12 Jahren oder jünger gesehen hätten, die Schüsse in Kopf oder Brust erlitten hatten. 25 gaben an, gesunde Neugeborene gesehen zu haben, die ins Krankenhaus zurückkehrten – nur um dort an Dehydrierung, Hunger oder Infektionen zu sterben. 52 berichteten, sie hätten kleine Kinder gesehen, die Selbstmordgedanken hatten oder sagten, sie wünschten sich, sie wären tot.

Zu diesem Zeitpunkt war Joe Biden noch Präsident der Vereinigten Staaten. Ärzte hatten ihm gegenüber bereits in einem offenen Brief ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, alarmiert durch die hohe Zahl sterbender Kleinkinder. Doch Biden – gefangen zwischen gegensätzlichen Standpunkten innerhalb seiner eigenen Demokratischen Partei – reagierte nicht.

Patientenliste. Foto: Feroze Sidhwa

Sidhwa hatte erwartet, dass der Artikel in der New York Times dies ändern würde. „Es kommt äußerst selten vor, dass sich 65 amerikanische medizinische Fachkräfte so öffentlich zu Wort melden“, sagte er. „Ihre Aufgabe ist es, sich auf die Rettung von Menschenleben zu konzentrieren.“ Der Artikel sei millionenfach gelesen worden, sagt er.

Doch die Veröffentlichung löste nicht die Welle der Empörung aus, die Sidhwa erwartet hatte. Sie führte auch nicht zu einem politischen Kurswechsel. „Sie wurde von der Biden-Regierung praktisch einfach ignoriert.“

Gamifizierung der Kriegsführung

Für einen kurzen Moment keimt in Gaza Hoffnung auf, als Anfang 2025 ein zweimonatiger Waffenstillstand in Kraft tritt. Doch in den frühen Morgenstunden des 18. März, gegen 2:30 Uhr, wird diese Hoffnung zunichte gemacht. Mit groß angelegten Luftangriffen leitet Israel eine intensivierte Phase seiner Zerstörungskampagne ein – eine Phase, die bis heute andauert und vor allem durch den groß angelegten Angriff auf Gaza-Stadt gekennzeichnet ist.

Ärzte beobachten, wie sich die Lage in den Krankenhäusern von Tag zu Tag verschlechtert. Massenunfälle werden immer häufiger – manchmal mehrere an einem einzigen Tag. Viele der ankommenden Patienten tragen bereits Narben von früheren Bombardements. Der Hunger schwächt sowohl Patienten als auch medizinisches Personal stark.

Verwundete Kinder, die keinen einzigen überlebenden Familienangehörigen mehr haben, werden zu einer offiziellen medizinischen Klassifizierung: WCNSF – Wounded Child, No Surviving Family (verwundetes Kind, keine überlebende Familie).

Foto: Feroze Sidhwa

Feroze Sidhwa, der sich mitten in seinem zweiten Einsatz befindet, wacht in dieser Nacht auf, als die Tür zum Schlafraum aufgerissen wird. Israel hat den Waffenstillstand mit einer Welle groß angelegter Luftangriffe gebrochen. Im Dunkeln sitzen die Ärzte benommen und schweigend da und starren fast eine Minute lang ins Leere. Sie lauschen den herabfallenden Bomben.

„Wir müssen nach unten“, sagt einer von ihnen.

Innerhalb weniger Stunden treffen Hunderte von Patienten ein. Sidhwa beginnt in dieser Nacht seine Schicht in der Notaufnahme.

„In den ersten zehn Minuten haben wir nur kleine Kinder für tot erklärt“, sagt er.

„Und das Schlimmste daran ist: Sie waren es nicht. Die meisten von ihnen waren eigentlich noch nicht tot. Ihre Herzen schlugen noch. Aber wir hoben sie hoch und übergaben sie einem Familienmitglied. Ich spreche kein Arabisch, aber es gab ein Wort, das ich kennenlernte: khalas – es bedeutet ‚genug‘. Wir mussten Entscheidungen treffen, damit wir andere behandeln konnten. Es bedeutete, dass sie in einen anderen Teil des Krankenhauses gebracht werden mussten – um dort zu sterben.“

Foto: Feroze Sidhwa

Mark Perlmutter befindet sich in derselben Nacht im Al-Aqsa-Krankenhaus und sieht einen kleinen Jungen, der auf dem Boden liegt. Von Kopf bis Fuß mit grauem Staub bedeckt.

„Er lag in einer Blutlache. Ihm fehlte ein Bein. Ich versuchte, an ihm vorbeizugehen. Plötzlich streckte er die Hand aus und packte meine Hosenbeine. Er konnte nicht sprechen, aber er sah mich direkt an. Ich sah, wie die Blutlache um ihn herum immer größer wurde. Ich musste mein Bein von ihm wegziehen – damit ich einem anderen Kind helfen konnte.“

Am Telefon fängt er an zu weinen. „Ich musste über ihn hinwegsteigen“, sagt er. Er kann den Jungen nicht aus dem Kopf bekommen.

Bei Massenunfällen sind Ärzte mit schwerverletzten Patienten überfordert, was es schwierig macht, den Überblick zu behalten. Doch inmitten des Chaos fallen den Ärzten immer wieder zwei Muster auf – Muster, die möglicherweise auf Kriegsverbrechen Israels hindeuten. Sie finden Hinweise auf den Einsatz höchst umstrittener Waffen und Anzeichen für die „Gamifizierung“ der Kriegsführung.

Unter den vielen Menschen mit Verstümmelungen und Verbrennungen bemerken die Ärzte Patienten, die mit kleinen Wunden eintreffen, sich aber dennoch in einem sehr schlechten Zustand befinden.

Es stellt sich heraus, dass sie von winzigen Metallfragmenten getroffen wurden, die wie Würfel oder Zylinder geformt sind. Diese Teile sind so klein – nur wenige Millimeter –, dass Ärzte manchmal nicht einmal eine Eintritts- oder Austrittswunde finden können. Doch im Körper verursachen sie das, was Ärzte als „schreckliche Schäden“ beschreiben: Organe werden durchbohrt, Nerven und Blutgefäße getroffen. Die Folge: Patienten erleiden tödliche innere Blutungen oder müssen sich schweren Amputationen unterziehen.

Verstorbener Junge mit leichten Verletzungen. Nach Angaben des Arztes wurde er von Metallsplittern getroffen. Foto: Mimi Syed

Laut Thaer Ahmad, einem Notarzt aus Chicago, sind die Eintrittswunden so unauffällig, dass einige Patienten zunächst nach Hause geschickt wurden. „Einige kamen mit blutgefülltem Bauch zurück. Einer von ihnen starb, während er auf die Operation wartete.“

Neun Ärzte berichteten der Zeitung „De Volkskrant“, dass sie bei Patienten auf diese würfel- oder zylinderförmigen Splitter gestoßen seien. Einige teilten Fotos und Videos dieser von Splittern getroffenen Patienten mit der Zeitung.

Zuvor hatten Waffenexperten, die in der britischen Zeitung „The Guardian“ zitiert wurden, erklärt, dass die Verletzungen mit in Israel hergestellten Splitterwaffen übereinstimmen – Sprengstoff, der mit großen Mengen kleiner, würfelförmiger Metallpartikel gefüllt ist.

Mark Perlmutter, Vizepräsident des International College of Surgeons, sagt, er habe diese Splitter regelmäßig gefunden. „Ich habe mindestens zehn Menschen operiert, die sie hatten.“ Er gibt an, zwei Metallsplitter in seinem Gepäck aus Gaza geschmuggelt zu haben. „Ich habe sie dem Internationalen Strafgerichtshof übergeben.“

Laut Perlmutter bestehen die Splitter aus Wolfram.

Dieses Mädchen wurde von Metallfragmenten getroffen, die möglicherweise von Splitterwaffen stammten. Das Metall drang unterhalb ihrer Nase ein und durchschlug ihren Kopf. Sie überlebte nicht. Mark Perlmutter

Wolfram ist ein extrem hartes Metall, das fast doppelt so schwer ist wie Stahl. Aus diesem Grund kann es erhebliche Schäden verursachen, wenn es nach einer Explosion verstreut wird. Sein Einsatz in dicht besiedelten Gebieten wie dem Gazastreifen ist höchst umstritten, da es darauf ausgelegt ist, möglichst viele Opfer zu fordern, und nicht zwischen Zivilisten und Kombattanten unterscheidet. Amnesty International wirft Israel seit langem vor, solche Waffen im Gazastreifen einzusetzen.

Foto: Mimi Syed

Nach Angaben der IDF ist die Behauptung, Israel setze Waffen ein, die Splitterverletzungen verursachen, „eine eklatante Lüge“. „Die IDF besitzt oder setzt keine derartigen Waffen ein. Diese Behauptung entbehrt jeder faktischen Grundlage und stellt eine absichtliche Verzerrung der Realität dar.“

Seit Anfang März hat Israel die Hilfslieferungen nach Gaza vollständig blockiert. Zwei Monate später sind fast alle Vorräte in der Region aufgebraucht, und immer mehr Menschen sterben an den Folgen systematischer Aushungerung. Die internationale Kritik an Israel wächst.

Als Reaktion darauf eröffnete Israel ab Ende Mai vier umstrittene Lebensmittelausgabestellen im Gazastreifen, zu denen Palästinenser reisen müssen, um Hilfe zu erhalten. Von Anfang an erwiesen sich diese Orte als tödlich. Auf Zivilisten, die in der Schlange warteten, wurde wahllos geschossen.

Soldaten gaben dies sogar in der israelischen Zeitung Haaretz zu: Auf Befehl ihrer Kommandeure schossen sie auf Gruppen von Zivilisten, die keine Bedrohung darstellten. „Es ist ein Schlachtfeld“, sagte ein Soldat. „Unsere Art der Kommunikation ist Schießen.“ Ihm zufolge „wissen“ die Zivilisten, dass sie sich der Lebensmittelausgabestelle nähern können, sobald das Schießen aufhört. Ein anderer Soldat sagte, dass sie dies untereinander als ein bekanntes Kinderspiel namens „Salted Fish“ [Rot-Grün-Licht, Anm. d. Red.] bezeichnen, bei dem Kinder versuchen, sich dem „Fänger“ zu nähern, ohne dabei erwischt zu werden.

Eine Kugel durchschlug das Bein eines Kindes. Das Bein musste amputiert werden. Foto: Mark Perlmutter

Jedes Mal, wenn eine Lebensmittelausgabestelle öffnet, sehen die Ärzte in den Krankenhäusern Dutzende Zivilisten mit Schussverletzungen eintreffen. Die meisten sind Jungen – Teenager und junge Erwachsene. Sie werden in großen Gruppen auf Eselskarren auf einmal hergebracht. Einige tragen noch leere Lebensmittelsäcke bei sich.

Mehrere Ärzte stellen ein Muster bei den Verletzungen fest. Die betroffene Körperpartie wechselt jeden Tag, als handele es sich um koordinierte Aktionen, vermuten sie.

Der britische Chirurg Goher Rahbour berichtet, er habe an einem Tag fünf oder sechs Patienten gesehen, die in beide Arme und beide Beine geschossen worden waren – Augenzeugen zufolge angeblich von der IDF. „War das zum Spaß?“, fragt sich Rahbour. „Spielen die Soldaten ein Spiel?“

Der renommierte britische Speiseröhren- und Magenchirurg Nick Maynard von der Universität Oxford machte dieselbe Erfahrung, als er nacheinander vier Menschen operieren musste, die Schüsse in den Bauch erhalten hatten.

Maynard begann, andere Ärzte zu fragen, ob sie dasselbe beobachtet hätten. „Jeder Arzt, mit dem ich im Nasser-Krankenhaus darüber sprach, erkannte das“, sagt er. „An einem Tag sahen sie hauptsächlich Schusswunden an Kopf und Hals. Am nächsten Tag war es die Brust. Am Tag darauf waren es die Gliedmaßen. Dann der Bauch. Oder sogar die Hoden. Ein Assistenzarzt der Urologie erzählte mir, er habe an einem einzigen Tag vier Jungen gehabt, die in den Unterleib geschossen worden waren.“ Aufgrund der chaotischen Zustände in Gaza, so Maynard, sei es unmöglich gewesen, täglich zu protokollieren, welche Körperteile getroffen wurden – und wie oft.

In der Vergangenheit gab es Hinweise darauf, dass israelische Scharfschützen beim Schießen auf bestimmte Körperteile spielerische Elemente erlebten. Im Jahr 2020 erzählten israelische Scharfschützen der Zeitung Haaretz anonym, wie sie versuchten, „Rekorde“ zu brechen, indem sie an einem einzigen Tag so viele Knie wie möglich trafen. Einer von ihnen erzielte 42 Treffer.

Die IDF geht nicht substanziell auf Fragen zu dem von Ärzten beobachteten Muster ein. Nach Angaben des Militärs ist es die Hamas, die „gefährliche Bedingungen für Zivilisten schafft“.

Dennoch melden sich immer wieder Ärzte mit unterschiedlichen Schilderungen zu Wort.

Anfang August ist der amerikanische Notarzt Adil Husain gerade aus dem Nasser-Krankenhaus zurückgekehrt, als er vor einer Menschenmenge in Texas spricht. Er weist auf die Abwesenheit ausländischer Journalisten in Gaza hin. „Es liegt also an uns, den medizinischen Fachkräften, die dort waren“, sagt er, „Zeugnis abzulegen.“ Er sagt, er empfinde es als „unsere Pflicht, für die Menschen in Gaza zu sprechen“. In zwei Wochen, so sagt er, habe er in seiner Notaufnahme Hunderte von Todesfällen miterlebt.

Foto: Feroze Sidhwa

Er erzählt von Ahmed, einem 10-jährigen Jungen, der mit leeren Tüten von einer Lebensmittelausgabe zurückkam. „Er wurde mit Schussverletzungen an Kopf, Hals und Bauch in meine Notaufnahme gebracht“, sagt Husain. Er berichtet der Zeitung „de Volkskrant“, dass er dem Jungen in seinen letzten Augenblicken Ketamin verabreicht habe, um ihm das Sterben zu erleichtern. „Ich hielt ihn fest an mich gedrückt. Und flüsterte ihm ins Ohr: Es tut mir leid.“

Ärzte, die die Region verlassen, sind fast ausnahmslos von Schuldgefühlen geplagt – weil sie gehen können, während alle anderen zurückbleiben.

„Nach meinem ersten Einsatz blieb ich mit meinen Kollegen aus Gaza in Kontakt und fragte, wie es ihnen ging“, sagt Sarmad Tamimi, der Ende Juli von seinem zweiten Einsatz zurückkehrte. „Aber das kann ich nicht mehr tun. Weil ich Angst davor habe, was sie sagen werden.“

Ihre moralische Pflicht

Es ist der 28. Mai 2025, und im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York spricht Sidhwa vor dem Sicherheitsrat. Die Einladung kam in letzter Minute, sodass er gezwungen war, alle seine Patienten im Krankenhaus in Stockton abzusagen.

„Ich bin nicht als Entscheidungsträger oder Politiker hier“, sagt Feroze Sidhwa und fährt mit dem Zeigefinger über den Text auf dem Papier vor ihm. „Ich bin ein Arzt, der Zeuge der gezielten Zerstörung eines Gesundheitssystems, der gezielten Verfolgung meiner eigenen Kollegen und der Auslöschung eines Volkes ist.“

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Eineinhalb Monate zuvor war Sidhwa von seinem zweiten Einsatz in Gaza zurückgekehrt. Nun sitzt er hier, gekleidet in einen grauen Anzug mit grüner Krawatte, und spricht über Dinge, die sich jeder Beschreibung entziehen. Er wirkt gefasst und konzentriert.

„Meine Patienten waren Sechsjährige – mit Granatsplittern im Herzen und Kugeln im Gehirn. Und schwangere Frauen, deren Becken zerfetzt und deren Föten noch im Mutterleib in zwei Teile zerrissen worden waren.“

Tatsächlich, so erzählte er später der de Volkskrant, sei seine ursprüngliche Rede „viel härter“ gewesen. Doch auf Anraten eines vertrauten Beraters habe er seine Worte abgeschwächt – um nicht zu sehr von den diplomatischen Konventionen abzuweichen.

Fast alle Ärzte, die mit de Volkskrant sprachen, beschrieben, dass sie denselben Zwang verspürten wie Sidhwa. Sie gehen nach Gaza, um zu helfen – um die Verwundeten zu behandeln, um Leben zu retten. Doch wenn sie das Ausmaß der Zerstörung, die Zahl der getöteten unschuldigen Zivilisten und die Tatsache sehen, wie wenige Leben sie tatsächlich retten können, wird ihnen klar, dass ihre Aufgabe nicht endet, wenn sie nach Hause zurückkehren.

Von neutralen Helfern sind sie – manchmal widerwillig – zu öffentlichen Zeugen geworden. So können sie so vielen Menschen wie möglich erzählen, was ihre Augen gesehen haben.

Das passiert Nizam Mamode, als er im Herbst 2024 vor einem britischen Parlamentsausschuss aussagt. Während der Sitzung, die live übertragen wird, bricht der 63-jährige Chirurg zusammen.

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Mitten in seiner Schilderung, wie Kinder nach einem Bombenangriff am Boden liegen blieben – nur um von bewaffneten Drohnen beschossen zu werden, „das passierte Tag für Tag“ –, verstummt Mamode. Er schließt die Augen. Seine Lippe beginnt zu zittern.

Sein Schweigen wird behutsam von der Ausschussvorsitzenden aufgefüllt. „Ich fühle …“, sagt sie, „denn man kann das Gesehene nicht mehr aus dem Kopf bekommen.“

Fast dreißig Jahre lang war Mamode Mitglied der Labour-Partei. Er hat bei den letzten Wahlen sogar für sie Wahlkampf gemacht. „Aber jetzt habe ich meine Mitgliedskarte zerschnitten und bin nicht mehr Mitglied“, erzählt er der Volkskrant, „weil ich mich für unsere Labour-Regierung schäme. Ich finde, sie hat eine moralische Verpflichtung zu handeln – und sie zeigt keinerlei Anzeichen dafür. Ich glaube, dass sie eines Tages dafür sehr hart beurteilt werden wird. ”

Es ist eine Last, die fast alle Ärzte tragen: Sie kommen aus Ländern, die traditionelle Verbündete Israels sind. Länder, die – selbst nachdem sie ihre Augenzeugenberichte gehört haben – nicht entschlossen genug gehandelt haben, um Israel zum Stopp zu bewegen. Und im Falle der Vereinigten Staaten liefern sie weiterhin genau jene Waffen, die das Blutvergießen erst möglich machen.

In den Krankenhäusern von Gaza versuchen die Ärzte, nicht darüber nachzudenken. Aber manchmal können sie es nicht vermeiden.

Als Israel am 18. März mit einer Welle von Bombenangriffen den Waffenstillstand brach, füllten sich die Flure des Nasser-Krankenhauses rasch mit Leichen und Verwundeten. „Ich erinnere mich an ein fünfjähriges Mädchen“, sagt Feroze Sidhwa. „Sie hieß Sham. Sie war das erste Kind, das ich an diesem Tag tatsächlich retten konnte. Ich saß neben ihr auf dem Boden und versuchte, ihr beim Atmen zu helfen. Ein Splitter war durch ihr Gehirn gedrungen, und ich sah nur dieses kleine Rinnsal Blut, das daraus floss.“

Inmitten des Chaos, während die Schreie der Kinder um sie herum hallten, konnte Sidhwa nur an eines denken: „Habe ich für diesen Splitter bezahlt? War es mein Nachbar? Oder sein Nachbar? Welchem Amerikaner kann ich eine E-Mail schicken, um ihm mitzuteilen, dass seine Granate gefunden wurde?“

ÜBER DIESE GESCHICHTE

In den vergangenen Monaten sprach de Volkskrant ausführlich mit 17 internationalen Ärzten und einer Krankenschwester über das, was sie in Gaza erlebt haben. Soweit möglich, untermauerten sie ihre Aussagen mit Fotos, Röntgenbildern, medizinischen Notizen und Auszügen aus Tagebüchern. Der Zeitung wurden Bilder von Dutzenden Kindern mit Schussverletzungen am Kopf oder an der Brust vorgelegt.

De Volkskrant hat diese Fotoauswahl nach sorgfältiger Abwägung zusammengestellt, da die Bilder einen wesentlichen Bestandteil dieser Recherche bilden. Sie veranschaulichen anschaulich die Aussagen der Ärzte über die Muster der Verletzungen, die sie beobachtet haben. Soweit möglich, haben die Ärzte, die die Bilder aufgenommen haben, die Angehörigen konsultiert. In einigen Fällen war dies nicht möglich, doch die Ärzte haben die Bilder trotzdem zur Verfügung gestellt, da sie das öffentliche Interesse für erheblich hielten: Sie vermuten Kriegsverbrechen. de Volkskrant verfügt über viele weitere Bilder, doch die meisten werden als zu drastisch für eine Veröffentlichung angesehen.

Die Zeitung wandte sich an Ärzte, die zuvor in internationalen Krisengebieten gearbeitet hatten, damit sie die Situation in Gaza mit früheren Erfahrungen vergleichen konnten. Sie sind zudem die letzten internationalen Augenzeugen.

de Volkskrant bat die Ärzte zu zählen, wie viele Kinder im Alter von 15 Jahren und jünger sie mit einer einzigen Schusswunde am Kopf oder an der Brust sahen – ein wichtiger Hinweis darauf, dass sie gezielt angegriffen wurden. Einige Ärzte hatten Notizen oder Fotos; andere verließen sich auf ihr Gedächtnis. Die Zeitung verwendete die konservativste Zählung und schloss Kinder aus, bei denen sich die Ärzte unsicher waren. Kinder, die auch Schussverletzungen an anderen Körperteilen hatten, wurden nicht berücksichtigt, da in diesen Fällen die gezielte Tötung weniger sicher ist. Dies gilt auch für die beiden kleinen Jungen, die der Orthopäde Mark Perlmutter beschrieb und die sowohl am Kopf als auch an der Brust getroffen wurden.

Einige Ärzte arbeiteten gleichzeitig im selben Krankenhaus, sodass Doppelzählungen nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Die Ärzte halten dies jedoch für sehr unwahrscheinlich, da sie in der Regel nicht dieselben Patienten behandelten. Die Anzahl der Kinder mit Schussverletzungen, denen ein Arzt begegnete, hing stark vom Ort und dem Zeitpunkt ab. So behandelte der amerikanische Unfallchirurg Feroze Sidhwa bei seinem ersten Einsatz dreizehn Kinder, bei seinem zweiten, der teilweise während eines Waffenstillstands stattfand, jedoch keines.

de Volkskrant befragte die israelische Armee (IDF) zu den Erkenntnissen der Ärzte. Die IDF antwortete, Fragen zum gezielten Schießen auf Kinder wurden jedoch nicht beantwortet.