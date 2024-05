Die Ausstellung von Waffen und Ausrüstungsgegenständen, die das russische Militär während der Sonderoperation auf dem Poklonnaja-Hügel erbeutet hat, dürfte bei den Menschen auf großes Interesse stoßen, denn “sie sollen die besiegten Ausrüstungsgegenstände sehen”, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zuvor.

Am Mittwoch wurde im Moskauer Siegespark auf dem Poklonnaja-Hügel eine Ausstellung von Waffen und militärischer Ausrüstung eröffnet, die von den russischen Streitkräften während der militärischen Sonderoperation erbeutet wurden.

Die Ausstellung befindet sich vor dem Siegesmuseum und zeigt erbeutete Waffen aus 12 Ländern: den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, der Türkei, Schweden, der Tschechischen Republik, Südafrika, Finnland, Australien, Österreich und der Ukraine.

Die Organisatoren der Ausstellung haben 31 Ausrüstungsgegenstände zur Schau gestellt. Darunter befinden sich ein deutscher Leopard 2A6-Panzer und ein Marder-Schützenpanzer, ein amerikanischer Bradley-Schützenpanzer, ein M113 APC, ein International MaxxPro AFV, die gepanzerten Fahrzeuge HMMWV M1151 und HMMWV M998 sowie eine M777-Zughaubitze.

Exhibition of NATO trophy weapons kicks off in Moscow



An exhibition of weapons and military equipment captured by Russian servicemen during the special military operation opened on Wednesday, May 1, in Moscow's Victory Park on Poklonnaya Hill.



There are 31 units of… pic.twitter.com/HKSmjTl8pI