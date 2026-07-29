162 Festnahmen wegen mutmaßlich gelegter Waldbrände – Menschliches Handeln steckt hinter vielen Großbränden

Frankreich hat seit dem 6. Juli 162 Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, Brandstiftung oder andere vorsätzlich gelegte Waldbrände verursacht zu haben. Die Mitteilung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Land die schwerste Waldbrandsaison der modernen Geschichte erlebt – mit Hunderttausenden Evakuierten und riesigen zerstörten Waldflächen.

Nach Angaben der französischen Behörden laufen zahlreiche Ermittlungen wegen mutmaßlich gelegter Brände. Das Innenministerium erklärte, dass sich die Festnahmen auf Personen beziehen, die verdächtigt werden, vorsätzlich Feuer gelegt zu haben. Gleichzeitig setzen Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Untersuchungen zu mehreren der größten Brände fort.

Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die diesjährige Brandkatastrophe als die schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg. Bisher mussten mehr als 220.000 Menschen ihre Häuser verlassen, und Zehntausende Hektar Wald sind bereits niedergebrannt. Gleichzeitig wird erwartet, dass eine neue Hitzewelle die Löscharbeiten zusätzlich erschweren wird.

Gleichzeitig betonen die Behörden, dass die extremen Wetterbedingungen – lang anhaltende Dürre, hohe Temperaturen und starke Winde – dazu führen, dass sich selbst kleine Brände rasch zu unkontrollierbaren Feuerinfernos entwickeln können. Die eigentliche Entzündung habe jedoch in vielen Fällen menschliche Ursachen.

Französische Behörden hatten bereits zuvor erklärt, dass rund neun von zehn Waldbränden im Land durch Menschen verursacht werden – entweder durch Fahrlässigkeit oder vorsätzliche Brandstiftung. Das bedeutet nicht, dass alle Brände absichtlich gelegt wurden, wohl aber, dass der ursprüngliche Funke häufig auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist.

Auch während der diesjährigen Brandkrise wurden mehrere Ermittlungen wegen mutmaßlicher Brandstiftung eingeleitet, während andere Brände nach bisherigen Erkenntnissen beispielsweise durch Fahrlässigkeit entstanden sein sollen.

Ähnliche Muster in anderen Ländern

Frankreich ist damit keineswegs ein Einzelfall. Auch in mehreren anderen Ländern stellte sich heraus, dass großflächige Waldbrände auf menschliche Ursachen zurückzuführen waren.

In Griechenland erklärten die Behörden während der schweren Brandsaison 2023, dass der Großteil der Brände durch „menschliche Hand“ entstanden sei – entweder durch Fahrlässigkeit oder vorsätzliche Brandstiftung. Mehr als 160 Personen wurden während der Saison im Zusammenhang mit Waldbränden festgenommen.

Auch in den USA wurden mehrere aufsehenerregende Großbrände später mit mutmaßlicher Brandstiftung in Verbindung gebracht. Ein Beispiel ist das sogenannte Oak Fire in Kalifornien im Jahr 2022. Ein Mann wurde im darauffolgenden Jahr festgenommen, weil er im Verdacht steht, den Brand verursacht zu haben, bei dem Hunderte Gebäude zerstört und fast 20.000 Acres Land niedergebrannt wurden.

Gleichzeitig stellen Feuerwehrbehörden in Europa und Nordamerika fest, dass die größten Brandkatastrophen häufig durch eine Kombination aus menschlicher Entzündung und extremen Wetterbedingungen entstehen. Ist die Vegetation außergewöhnlich trocken und weht starker Wind, kann sich selbst ein einzelner Funke rasch zu einem Feuer entwickeln, das kaum noch unter Kontrolle zu bringen ist.

Zu sehen ist eine Gruppe indischer Migranten, die in einem trockenen Wald mit Feuer Essen kocht. So können leicht Waldbrände entstehen.