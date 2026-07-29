Die jüngste Panikmache wegen Waldbränden wird durch Daten widerlegt

Von Kit Knightly

Waldbrände sind in den Nachrichten. Bei einem heißen, trockenen Sommer war das vorprogrammiert. Und natürlich wird dabei auch wieder über den Klimawandel gesprochen.

„The Independent“ schreit Zeter und Mordio:

Europa steht in Flammen – werden die Klimawandelleugner des Kontinents endlich aufwachen?

In einem Meinungsbeitrag des „Guardian“ wird die strafrechtliche Verfolgung von Klimaverbrechen gefordert. Twitter-Experten fordern eine Änderung unserer Lebensweise.

Prinz William äußert sich dazu:

Waldbrände seien eine „eindringliche Mahnung“ an die extremen klimatischen Herausforderungen, sagt William

Ich nehme an, wir sollten den üblichen Hinweis anbringen, dass Waldbrände ein natürliches Phänomen sind, das einen wichtigen Teil des Lebenszyklus vieler Ökosysteme ausmacht. Und dass manche Jahre zwangsläufig schlimmer ausfallen als andere.

Aber es gibt da nur ein Problem: Die Waldbrandaktivität ist tatsächlich rückläufig.

Eine neue Studie der University of East Anglia, die im Mai veröffentlicht wurde, ergab, dass das Jahr 2025 hinsichtlich der verbrannten Fläche um 16 % unter dem Durchschnitt lag – und das trotz politischer Maßnahmen, von denen bekannt ist, dass sie sowohl die Wahrscheinlichkeit von Waldbränden als auch die Größe der verbrannten Flächen erhöhen.

Aber das war letztes Jahr – dieses Jahr muss es angesichts der Berichterstattung doch anders sein, oder?

Falsch.

Daten des Copernicus-Atmosphärenüberwachungsdienstes der EU zeigen, dass bis Ende Juni in diesem Jahr – auf allen Kontinenten – eine deutlich geringere Waldbrandaktivität zu verzeichnen war als in jedem anderen Jahr seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2003.

Natürlich sind in diesen Daten die Brände der letzten Wochen noch nicht berücksichtigt, und es besteht die Möglichkeit, dass das Jahr 2026 nicht das Jahr mit dem niedrigsten Brandaufkommen aller Zeiten bleiben wird, doch dies ist größtenteils auf den bekannten Effekt von El-Niño-Jahren zurückzuführen.

Die Autoren merken in der Schlussfolgerung an [Hervorhebung hinzugefügt]:

Die rekordtiefen Gesamtemissionen aus der Verbrennung von Biomasse für das erste Halbjahr 2026 setzen den allgemeinen Abwärtstrend fort, der mit Veränderungen bei den Savannenbränden in tropischem Afrika und Asien zusammenhängt. Allerdings könnte das in den letzten Juniwochen beobachtete Auftreten zahlreicher großflächiger Waldbrände in Eurasien und Nordamerika dazu führen, dass die globalen Gesamtemissionen im weiteren Verlauf des Sommers ansteigen. Mit Blick auf die Zukunft könnten die prognostizierten El-Niño-Bedingungen zu einem Anstieg der globalen Emissionen durch Wald- und Buschbrände führen, wie wir bereits in den vergangenen El-Niño-Jahren 2015 und 2019 beobachtet haben, als anhaltende Biomasseverbrennungen in Indonesien zu weitreichendem regionalem Smog und einer stark verschlechterten Luftqualität führten.

Tatsächlich nimmt die weltweit jährlich durch Waldbrände zerstörte Fläche seit über einem Jahrhundert stetig ab (wir empfehlen, Bjorn Lomborg auf X zu folgen, einer hervorragenden Datenquelle):

Warum also die Panik?

Der Haken dabei ist – laut der Studie der University of East Anglia –, dass zwar die Anzahl der Brände und die Gesamtfläche der Brandgebiete zurückgegangen sind, die „Schwere“ der Brände jedoch zugenommen hat.

Kurz gesagt: Weniger Waldbrände insgesamt scheinen irgendwie zu höheren menschlichen Kosten zu führen, sowohl in Bezug auf Menschenleben als auch auf Geld. Die Zahl der Evakuierungen soll gestiegen sein, die Versicherungskosten sollen gestiegen sein und die Zahl der Todesopfer soll gestiegen sein:

Eine neue Analyse der weltweiten Waldbrandaktivität im Jahr 2025 zeigt, dass die Welt einige der zerstörerischsten und tödlichsten Brandereignisse der jüngeren Geschichte erlebt hat, obwohl die Brandfläche die zweitniedrigste seit 2002 war. Sie verdeutlicht einen anhaltenden Trend, dass Brände immer extremer, kostspieliger und verheerender werden – sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch gemessen an den Todesopfern.

Nun wäre der erste Gedanke, dass es sich hierbei entweder um eine sprachliche oder statistische Manipulation handelt, die darauf abzielt, Forschungsergebnisse zu verschleiern, die der Klimaschutzagenda nicht richtig dienen.

Ein Fall, in dem man versucht, abweichende Daten zu vertuschen: „Na gut, die Zahl der Waldbrände ist zurückgegangen, aber die, die wir hatten, waren SO viel zerstörerischer!“

Das ist durchaus möglich. Aber angenommen, die angegebenen Daten sind korrekt – was bedeutet das dann?

Nun, es gibt mehrere mögliche Erklärungen

Es könnte das vorhersehbare Ergebnis der Ausdehnung menschlicher Siedlungen und des Bevölkerungswachstums sein.

Es könnte sein, dass sich die Gebiete, in denen Brände auftreten, durch einen noch nicht verstandenen natürlichen Prozess in Richtung dichter besiedelter Gebiete verlagern.

Es könnte sein, dass Brände absichtlich in der Nähe von bewohnten Gebieten gelegt werden, um Angst zu schüren.

Es könnte sein, dass diese Statistiken manipuliert oder gefälscht sind.

… Oder es könnte sich um eine oder alle dieser Erklärungen oder eine Mischung aus mehreren handeln.

Wir wissen es nicht, aber wir können zum jetzigen Zeitpunkt nichts ausschließen.

Die Daten sind jedoch eindeutig: Es besteht kein Grund zur Panik. Ganz gleich, was die Presse sagt.