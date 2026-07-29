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Neue Videos am Mittwoch

Die Schlagzeilen rauschen vorbei – wir liefern Orientierung mit Substanz

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Iranische Raketen brechen die Militärmacht der USA

Larry Johnson: Russlands Seeblockade von Odessa & Ukraines Angriff auf iranisches Schiff

Spahn-Skandal eskaliert: Merz verliert endgültig die Kontrolle

Wenn du den COVID-Schuss bekommen hast, musst du dir das anhören! (Redacted News – Deutsch)

Ruiniert die Politik Deutschland mit Absicht?

Als sich „verrückte“ Verschwörungstheoretiker als richtig herausstellten (Moon – Deutsch)

Chinesischer Stratege: 10 schockierende Vorhersagen für 2026!

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Karin Leukefeld: Was wollen die USA, EU und NATO vom Iran?

Ex-VS-Chef Maaßen warnt: „Die AfD wird uns alle überraschen“

Ex-Agent enthüllt Täuschungstaktiken des US-Geheimdienstes!

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Sie löschen dieses Interview mit Ellen DeGeneres gerade aus dem Internet (Hustl – Deutsch)

Candace Owens hat recht! Erika Kirks Vergangenheit ist viel SELTSAMER, als irgendjemand merkte

Warum sagt Hollywood die Zukunft voraus? Tucker Carlson und Jay Dyer klären auf!

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Raus aus der digitalen Knechtschaft – Hakeem Anwar und Tom Oliver Regenauer im MANOVA Gespräch

Dieser Arzt kündigte, um zu warnen: Wenn Sie um 3 Uhr nachts aufwachen, MÜSSEN Sie das wissen!

Was wäre, wenn keine deiner Meinungen tatsächlich deine eigene ist (Kim Iversen – Deutsch)

Monika & ich würden lügen. Jetzt reicht es! Die Lage ist noch viel dramatischer. Wer schwurbelt ?