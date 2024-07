17-jähriger Badminton-Star stirbt mitten im Spiel an Herzstillstand

Von Frank Bergmann

Schockierende Szenen haben sich bei einer großen Badmintonmeisterschaft abgespielt, nachdem ein Jugendlicher mitten im Spiel tot umgefallen war.

Am Sonntagabend brach der 17-jährige Zhang Zhijie während eines Spiels bei den Asien-Juniorenmeisterschaften in Yogyakarta, Indonesien, plötzlich zusammen.

Zhijie aus China spielte gegen den Japaner Kazuma Kawano, als er einen unerwarteten Herzstillstand erlitt.

Medizinische Notfallteams eilten sofort auf den Platz, um den jungen Mann zu behandeln, aber er war nicht ansprechbar.

Nachdem die Wiederbelebungsversuche fehlgeschlagen waren, wurde er mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

Als er im Krankenhaus ankam, wurde sein Tod jedoch bestätigt.

Badminton Asia bestätigte den Tod von Zhijie in einer Erklärung und sagte:

“Die Badmintonwelt hat einen talentierten Spieler verloren.

“Zhijie spielte gerade ein Gruppenspiel gegen Japan, als er zusammenbrach.

“Er wurde vom Turnierarzt und dem medizinischen Team betreut und in weniger als zwei Minuten mit einem bereitstehenden Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

“Er verstarb am 30. Juni um 23.30 Uhr Ortszeit.

“Badminton Asia, PBSI und das Organisationskomitee sind unendlich traurig und sprechen Zhijies Eltern, seiner Familie und dem chinesischen Badmintonverband (CBA) ihr tiefstes Beileid aus.”

Ein Video von der Veranstaltung zeigt den schockierenden Moment, in dem Zhijie während des Spiels plötzlich verstarb.

17 year-old Chinese badminton player dies suddenly. Zhang Zhijie has died of cardiac arrest after collapsing on the court during a professional tournament in Indonesia. pic.twitter.com/oC3ukuo2MA

Auf einer Pressekonferenz nach dem Vorfall bestätigte Broto Happy, Sprecher des indonesischen Badmintonverbands (PBSI), dass Zhijie an einem Herzstillstand starb.

“Medizinische Schlussfolgerungen … deuten darauf hin, dass das Opfer einen plötzlichen Herzstillstand erlitten hat”, sagte Happy den Reportern.

In einer Erklärung erklärte der chinesische Badmintonverband, er sei “tief betrübt” über seinen Tod.

“Zhang Zhijie liebte Badminton und war ein herausragender Athlet der Jugend-Badminton-Nationalmannschaft”, so der CBA.

June 30: 17-year-old 🇨🇳 badminton player Zhang Zhijie (张志杰) died after collapsing on the court during a mixed team match — while playing his boys singles match against 🇯🇵 Kazuma Kawano — at the Asian Junior Championships in Yogyakarta, Indonesia. pic.twitter.com/X8jYN2Jmd3