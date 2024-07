CATL-Batterie treibt erfolgreich ein Elektroflugzeug an, das 2.897 km weit fliegen soll

Von Peter Johnson

Der weltweit größte Hersteller von Elektrobatterien treibt etwas noch Größeres an. CATL hat erfolgreich ein 4-Tonnen-Elektroflugzeug getestet, das von seiner Batterie mit ultrahoher Energiedichte angetrieben wird. Bis 2028 will CATL ein 8-Tonnen-Elektroflugzeug mit einer Reichweite von 2.000 bis 3.000 km (1.200 bis 1.800 Meilen) auf den Markt bringen.

Nach der Vorstellung der neuen Condensed Battery auf der Auto Show in Shanghai im vergangenen April wussten wir, dass CATL etwas Großes vorhat.

Mit einer Energiedichte von bis zu 500 Wh/kg in einer einzigen Zelle, die doppelt so hoch ist wie die eines durchschnittlichen Elektrofahrzeugs, eröffnet CATL nach eigenen Angaben “ein völlig neues Szenario für die Elektrifizierung von Passagierflugzeugen”.

CATL hat mit Partnern wie der Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) zusammengearbeitet, um das Elektroflugzeug zu entwickeln. Im vergangenen Sommer gründete CATL eine Luftfahrtabteilung, die zivile Flugzeuge und Komponenten wie Motoren und Propeller entwerfen und entwickeln soll.

Jüngsten Meldungen zufolge macht CATL bereits rasche Fortschritte. Das Unternehmen absolvierte erfolgreich einen Testflug mit einem 4-Tonnen-Elektroflugzeug, und die Arbeit an Modellen mit größerer Reichweite schreitet voran.

CATL gab am Dienstag bekannt, dass es voraussichtlich 2027 oder 2028 ein 8-Tonnen-Elektroflugzeug mit einer standardisierten Reichweite von etwa 2.000 bis 3.000 km (1.200 bis 1.800 Meilen) auf den Markt bringen wird.

CATL treibt Elektroflugzeug mit großer Reichweite voran

Robin (Zeng) Yuqin, Vorsitzender von CATL, gab diese Neuigkeit auf dem 15. Jahrestreffen der New Champions des Weltwirtschaftsforums (Sommer-Davos-Forum) in China bekannt.

Zeng bestätigte, dass das Elektroflugzeug die Condensed Battery von CATL verwenden wird. Die hochdichten Batterien von CATL sind leistungsfähig genug für Langstreckenflüge, was sie für Privat- und Geschäftsflugzeuge geeignet macht”, so Zeng.

Der CATL-Vorsitzende verriet auch, dass das Unternehmen an Natrium-Ionen-Batterien der nächsten Generation arbeitet, die sich durch geringere Kosten, eine längere Lebensdauer und eine höhere Kälteleistung auszeichnen. Diese Batterien könnten bereits im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Laut Zeng liegen die neuen Batterien in CATLs Bewertungssystem von 1 bis 10 bereits bei 7.

Unterdessen dominiert CATL auch in diesem Jahr den Markt für Elektroautobatterien. Nach Angaben des südkoreanischen Forschungsunternehmens SNE Research hatte CATL in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 einen Marktanteil von über 37 %. An zweiter Stelle lag das chinesische Unternehmen BYD mit einem Anteil von 15,4 %.

Mit Kunden wie Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen und vielen anderen wird erwartet, dass CATL weiter expandieren wird.

Um das Wachstum zu beschleunigen, will CATL zu den sechs geplanten Werken in Deutschland, Thailand, Ungarn, Indonesien und zwei in den USA (mit Ford und Tesla) zwei weitere in Übersee hinzufügen.