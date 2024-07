Solange das US-Imperium existiert, gibt es keine Möglichkeit der Souveränität

Von Caitlin Johnstone

Man kann die Ziele der Souveränität und Selbstbestimmung nicht von der massiven globalen Machtstruktur trennen, die diese Ziele für ihre eigenen Interessen unterstützt. Das muss man sich vor Augen führen.

Man kann die Agenda der nationalen Souveränität und Selbstbestimmung des jüdischen Volkes nicht von der Agenda des zentralisierten US-Imperiums zur Beherrschung und Destabilisierung des Nahen Ostens trennen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Ziele untrennbar miteinander verwoben sind und dass die Tatsache, dass Israel ein fester Bestandteil der US-Machtstruktur ist, nicht wirklich Unabhängigkeit und Selbstbestimmung bedeutet. Und auf diese Realität muss man entsprechend reagieren.

Man kann die Agenda der nationalen Souveränität und Selbstbestimmung der Ukrainer nicht von der Agenda des zentralisierten US-Imperiums trennen, Russland zu schwächen und es in die imperiale Machtstruktur zu integrieren. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Ziele miteinander verwoben sind und dass das Imperium die Ukraine tatsächlich für sich selbst beherrschen will. Man kann diese Realität nicht einfach psychologisch abtrennen, um seine infantile Sichtweise des Konflikts zwischen den Guten und den Bösen sinnvoll zu gestalten.

Man kann die Agenda der nationalen Souveränität und Selbstbestimmung Taiwans nicht von der Agenda des US-zentrierten Imperiums zur Schwächung, Balkanisierung und Unterwerfung Chinas trennen. Man muss sich klarmachen, dass die Mächtigen, die behaupten, die taiwanesische “Unabhängigkeit” zu wollen, in Wirklichkeit einen Vasallenstaat vor der Küste des chinesischen Festlandes wollen, von dem aus Peking untergraben und eingekreist werden kann, und dass die Salamitaktik, die wir beobachten, um Taiwan in die westliche Machtstruktur zu ziehen, untrennbar mit dem Eintreten für ein unabhängiges Taiwan verbunden ist.

Man kann die Agenda der nationalen Souveränität und Selbstbestimmung für die Kurden nicht von der Agenda des US-zentrierten Imperiums zur Balkanisierung, zum Regimewechsel und zur Übernahme Syriens trennen. Man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass diese imperiale Agenda untrennbar mit der Agenda zur Schaffung der “Autonomen Verwaltung Nord- und Ostsyriens” alias Rojava verwoben ist, die unter immensen Kosten für Damaskus mit direkter Unterstützung der US-Kriegsmaschinerie aus Syrien herausgeschnitten wird. Man kann nicht einfach so tun, als gäbe es das nicht, und so tun, als gäbe es dort eine Art organische anarchistische Bewegung, die irgendwie von diesen Agenden zu trennen ist.

Wenn Sie die Souveränität und Selbstbestimmung irgendeiner Gruppe von Menschen anstreben, besteht Ihre erste und wichtigste Aufgabe darin, die Zerschlagung des zentralisierten US-Imperiums anzustreben, denn das ist die Machtstruktur, die weltweit am meisten dazu beiträgt, diese Möglichkeit zu untergraben. Solange eine Bevölkerung in irgendeiner Weise mit den Agenden eines weltbeherrschenden Imperiums verflochten ist, das alles tut, um alle unter seine Kontrolle zu bringen, gibt es keine Möglichkeit, dass diese Bevölkerung eine wirkliche Selbstbestimmung erlangt. Wenn sie sich weiterhin an diesen Zielen orientieren, können sie nur hoffen, Untertanen des Imperiums zu sein.

Jeder, der sich weigert, sich dieser Tatsache bewusst zu sein, handelt wissentlich oder unwissentlich im Dienste des Imperiums. Entweder handeln sie wissentlich, um die Interessen des Imperiums und seiner Manager zu fördern, oder sie vermeiden es, sich den unbequemen Realitäten der Situation zu stellen, um eine einfachere, leichter zu verdauende Weltsicht zu haben.

Zum Erwachsenwerden gehört es, eine faktenbasierte Beziehung zu den Realitäten unserer Welt aufzubauen. In dem Maße, in dem Sie es versäumen, sich mit den Fakten unserer Situation auseinanderzusetzen, basiert Ihre Weltanschauung auf Lügen.