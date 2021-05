1983 versuchte Dr. Fauci, AIDS mit Kindern zu verbinden und scheiterte

Im Mai 1983, inmitten der schnell eskalierenden AIDS-Krise, propagierte ein Arzt der National Institutes of Health (NIH) eine verblüffende Theorie über die neu aufgetretene Krankheit im Journal of the American Medical Association (JAMA). Unter Hinweis darauf, dass die gleiche Ausgabe der Zeitschrift einen Artikel enthielt, der einen der ersten Fälle des Auftretens der Immunschwächekrankheit bei einem Säugling dokumentierte, schlug der Autor Alarm über „die Möglichkeit, dass routinemäßiger enger Kontakt, wie innerhalb eines Familienhaushalts, die Krankheit verbreiten kann“.

Der Artikel nahm eine zunehmend spekulative Wendung in der Förderung dieser neuen Theorie. „Wenn Letzteres tatsächlich zutrifft, dann bekommt AIDS eine völlig neue Dimension“, hieß es weiter. „Wenn wir zu dieser Möglichkeit noch hinzufügen, dass eine nicht-sexuelle, nicht-Blut-übertragene Übertragung möglich ist, kann das Ausmaß des Syndroms enorm sein.“ Obwohl der Artikel die Notwendigkeit wiederholte, „vorsichtig zu sein“ bei der Annahme dieser Ergebnisse, da sie auf weitere Beweise warteten, sollte die Entdeckung „uns zumindest auf die Möglichkeit aufmerksam machen, dass wir es wirklich mit AIDS bei Kindern zu tun haben“, wie es durch Routine-Interaktion übertragen wird.

Der Autor des Artikels hat inzwischen eine große Bekanntheit erlangt. Es war Dr. Anthony S. Fauci, ein aufsteigender Stern innerhalb der NIH-Bürokratie.

Presseberichte, die Faucis Artikel bemerkten, schlugen sofort Alarm. „Haushaltskontakte können AIDS übertragen“, las ein landesweit syndizierter Bericht auf der UPI-Leitung vom 5. Mai 1983. Die Associated Press fragte am nächsten Tag „Verbreitet sich AIDS durch Routinekontakt?“ und zitierte Fauci als ihre führende Autorität. Die New York Times erhob das Gespenst der häuslichen Übertragung zwischen Familienmitgliedern und berief sich auf Faucis Kommentar als ihre Hauptautorität.

Heute wissen wir natürlich, dass Faucis Theorie falsch war. HIV, das Virus, das später entdeckt wurde, um AIDS zu verursachen, wird nur durch den Kontakt mit infizierten Körperflüssigkeiten wie Blut oder durch sexuellen Kontakt übertragen. Bei der in der gleichen JAMA-Ausgabe diskutierten Infektion von Säuglingen handelte es sich um eine vertikale Übertragung von der Mutter auf das Kind während der Schwangerschaft.

Der Schaden war jedoch bereits angerichtet, denn die Medien machten sich an die Arbeit und schürten die Angst vor einer AIDS-Übertragung durch einfache Routinekontakte. Hunderte von Zeitungen verbreiteten die beunruhigende Theorie aus Faucis Artikel. Ein paar Wochen später schrieb der konservative Kolumnist Pat Buchanan, der Fauci als Kernstück einer Widerlegung gegen die Gesundheitsministerin Margaret Heckler einsetzte, die ihm sagte, „es gibt keinen Beweis…dass die allgemeine Bevölkerung von [AIDS] bedroht ist.“

Am 14. Juli wurden sowohl Buchanans Kolumne als auch sein Auszug aus Faucis Artikel in das Kongressprotokoll aufgenommen, zusammen mit moralisierenden Kommentaren, die homosexuellen Einrichtungen und Zusammenkünften die Schuld an der Krankheit zuwiesen. Unbegründete Ängste vor dem Übertragungsrisiko durch einfachen Kontakt und die damit einhergehende soziale Ächtung der Opfer der Krankheit wurden zu einem der berüchtigsten und schädlichsten Fehltritte der gesamten AIDS-Krise.

Es mag verlockend sein, Faucis Fehler auf die wissenschaftlichen Unsicherheiten einer neuen Krankheit zurückzuführen. Die Medizin macht Fortschritte, indem sie alle plausiblen Theorien untersucht, sie einem Test unterzieht und diejenigen ausschließt, für die es keine Beweise gibt. In diesem Fall jedoch war der wahrscheinlichere Kandidat wissenschaftliche Nachlässigkeit und ungerechtfertigte alarmistische Spekulation.

Der Journalist Randy Shilts dokumentierte den Vorfall in seiner klassischen frühen Geschichte der AIDS-Krise, And the Band Played On. Der Immunologe Arye Rubinstein hatte bereits eine plausiblere Erklärung für den Fall des Säuglings angeboten, die selbst bei oberflächlicher Betrachtung bestätigt werden konnte: Die Krankheit wurde während der Schwangerschaft von der Mutter auf das Baby übertragen. Wie Shilts erklärt: „Bei der Untersuchung erfuhr Rubinstein, dass Anthony Fauci sich nicht die Mühe gemacht hatte, seine Arbeit zu lesen.“ Der NIH-Wissenschaftler verließ sich stattdessen auf Informationen aus zweiter Hand von einem anderen Forscher und schwelgte in ergebnisoffenen Spekulationen (für einen längeren Auszug von Shilts siehe David Hendersons Beitrag über Faucis frühe Karriere).

Obwohl sein spekulativer Kommentar einen nationalen Medienrummel über unbegründete Ängste vor einer AIDS-Übertragung durch Routinekontakt ausgelöst hatte, ging Fauci selbst relativ unbeschadet aus der Episode hervor. Er tat dies, indem er eine nur allzu bekannte Taktik aus seinen Covid-19-Kommentaren anwandte: den politischen Schwenk, ausgeführt vor den Augen einer kriecherischen Presse.

Am 26. Juni, weniger als zwei Monate nach Erscheinen seines JAMA-Artikels, widersprach Fauci öffentlich der unverantwortlichsten Behauptung – allerdings ohne jemals seine eigene zentrale Rolle bei der Förderung dieser Behauptung zuzugeben. Der Baltimore Sun sagte er: „Es ist absolut absurd zu behaupten, dass AIDS durch normalen sozialen Kontakt übertragen werden kann, wie mit jemandem in einem Raum zu sein oder mit ihm in einem Bus zu sitzen. Die armen Schwulen haben in dieser Hinsicht eine sehr rohe Behandlung erhalten.“ Kurz gesagt, Fauci schwankte mit dem politischen Wind und die Presse bemerkte es kaum.

Es ist ein vertrautes Muster für jeden, der die öffentlichen Kommentare des Bürokraten für Infektionskrankheiten genau verfolgt hat, seit Covid-19 im letzten Januar in den nationalen Nachrichtenkreislauf platzte. Normalerweise beginnt es damit, dass Anthony Fauci von der Presse eine Frage zu einer Krankheit gestellt bekommt, woraufhin er eine höchst spekulative Antwort gibt, die dennoch die Ernsthaftigkeit seiner eigenen Autorität zu haben scheint.

Fauci sichert seine Ausführungen gewöhnlich mit einem Strom von unverbindlichen Hilfsverben ab – die Krankheit „könnte“ oder „könnte“ sich so verhalten, wie seine neueste Prognose behauptet. Aber die Presse macht trotzdem eine fette Schlagzeile und erklärt, dass Fauci gesprochen hat und sein Wort endgültig ist … zumindest bis es das nicht ist. Das ist der Moment, in dem Fauci seine frühere Position ohne die geringste Prüfung durch ein bewunderndes Pressekorps ändert und so tut, als ob seine neuere Äußerung schon die ganze Zeit seine Position gewesen wäre. Die Kehrtwende wird dann von derselben Presse als das neue Evangelium verbreitet, selbst wenn sie im direkten Widerspruch zu den eigenen Ratschlägen des fairen Arztes steht, die nur Wochen oder Tage zuvor gegeben wurden.

Betrachten Sie eines der ersten Beispiele von Faucis Kommentar zu Covid-19, gegeben an CNN am 24. Januar 2020 – dem Tag, nachdem die Region Wuhan in China in drakonische Abriegelung ging. Auf die Entscheidung der chinesischen Regierung angesprochen, erklärte Fauci: „Das ist etwas, von dem ich nicht glaube, dass wir es in den Vereinigten Staaten tun könnten, ich kann mir nicht vorstellen, New York oder Los Angeles abzusperren.“

Diese Einschätzung war keine beiläufige politische Präferenz, sondern spiegelte Faucis eigenes Urteil aus vergangenen Pandemien wider. Er fuhr fort: „[h]istorisch gesehen, wenn man Dinge herunterfährt, hat das keinen großen Effekt.“ In der Tat war dies Faucis eigene Position während des Ebola-Ausbruchs 2014. Ein kürzlich wieder aufgetauchtes Interview auf NBC zeigt Fauci Warnung vor „drakonischen“ Quarantänemaßnahmen für Ebola, und geißelt mehrere staatliche Gouverneure für den Erlass von übereilten Notfall Beschränkungen, um einen Ausbruch in den Vereinigten Staaten ohne Berücksichtigung der unbeabsichtigten Folgen einzudämmen.

Mitte März 2020, weniger als zwei Monate nachdem er den Einsatz von Abriegelungen in US-Großstädten wie New York und Los Angeles desavouiert hatte, vollzog Fauci eine Kehrtwende und positionierte sich erneut als Hauptverantwortlicher der US-Regierung für unsere historisch beispiellose Abriegelungsreaktion. „Wenn man sich die Kurven von Ausbrüchen anschaut, gehen sie in die Höhe und kommen dann wieder runter. Was wir tun müssen, ist, das abzuflachen“, sagte er der Presse am 11. März. Am 16. März, Fauci, zusammen mit dem Rest der Trump-Administration Coronavirus-Task-Force, stand er hinter dem jetzt-discredited Imperial College Modell von Neil Ferguson und zündete einer Welle von drakonischen Schutz-in-Place-Verordnungen, nicht nur in New York und Los Angeles sondern auch in 43 von 50 Staaten.

„Aber die Beweise für das Einsperren haben sich geändert!“, kommt der vorhersehbare Aufschrei derjenigen, die Fauci instinktiv bei jeder Wendung in seiner Botschaft verteidigen. Außer, dass es sich nicht geändert hat. Vor März 2020 verurteilte ein beträchtlicher Teil der epidemiologischen Literatur Lockdowns nachdrücklich – sowohl wegen ihrer Unwirksamkeit als auch wegen ihrer extrem hohen sozialen und wirtschaftlichen Kosten. Die einzige Veränderung, die zwischen Januar und März stattfand, war politischer Natur; nämlich dass technokratische Vordenker wie Ferguson erkannten, dass Angst und Alarm über das Coronavirus dazu benutzt werden könnten, bürgerliche Freiheiten und demokratische Normen zugunsten einer gesellschaftsweiten Quarantäne nach dem Vorbild der chinesischen Reaktion in Wuhan beiseite zu schieben. Neil Ferguson gab dies in einem Interview im Dezember 2020 offen zu und erinnerte an die politische Wende jener verwirrten und panischen Tage im März des Vorjahres.

Unter denjenigen, die diesen schnellen politischen Wandel in Richtung Abriegelung begrüßten, war kein anderer als Fauci. In der Tat sagte der Administrator für Infektionskrankheiten am 17. Februar 2020 gegenüber USA Today, dass das Risiko durch das Coronavirus in den Vereinigten Staaten „einfach winzig“ sei. Knapp drei Wochen später würde Fauci zu einer landesweiten Abriegelung aufrufen, wenn auch nur für zwei Wochen.

Für Fauci wurde daraus schnell ein Monat. Dann zwei Monate. Dann Anprangerungen von Staaten, die „zu früh“ wieder öffneten. Dann Aussagen, in denen New York dafür gelobt wird, dass es geschlossen bleibt und eine „vorbildliche“ Covid-Reaktion bietet, obwohl es eine der höchsten Pro-Kopf-Todesraten der ganzen Welt aufweist. Dann ein Vorstoß zur Wiedereinführung strengerer Schließungen im Herbst. Laut seiner neuesten Prognose, die er fast auf den Tag genau 1 Jahr nach der Ablehnung von Covid-19 als „winzige“ Bedrohung für die Vereinigten Staaten abgegeben hat, könnte Anfang 2022 wieder Normalität einkehren. Und einfach so wurden aus „zwei Wochen zur Abflachung der Kurve“ zwei Jahre.

Bei der Schilderung dieser Geschichte ist es wichtig, daran zu denken, dass Ereignisse mit hoher Unsicherheit, wie z. B. ein neuartiges Virus und eine Pandemie, unvermeidlich schwer vorherzusagen sind. Aber diese anerkannte Herausforderung ist keine Entschuldigung für Persönlichkeiten wie Fauci, die ihre Prognosen nicht nur aus einer Laune des Augenblicks heraus abgeben, sondern dies oft auf einer völlig spekulativen Basis tun, wohl wissend, dass sie in der Presse leichtgläubig als autoritative Verlautbarung wiedergegeben werden.

Faucis größerer Fehler ist nicht, dass er sich irrt, obwohl er sich häufig irrt, sondern eher die Hybris des Augenblicks, durch den er spricht, auch wenn er seine Äußerungen seltsamerweise in Vorbehalte hüllt, die einen zukünftigen Schwenk ermöglichen sollen. Doch wenn dieser Schwenk eintritt und Fauci angesichts neuer politischer Umstände eine völlig andere oder sogar widersprüchliche Position einnimmt, vertritt er sie mit weiteren überheblichen Anmaßungen vor einer unterwürfigen Schar von Journalisten, als ob die neue Haltung schon immer seine Position gewesen wäre.

Wir haben solche Kehrtwendungen nun bei unzähligen Gelegenheiten gesehen, einschließlich einiger, die vorsätzliche Doppelzüngigkeit beinhalteten. Betrachten Sie Faucis Äußerungen gegen das Tragen von Masken im März 2020 in 60 Minutes. Im Juli hatte Fauci nicht nur in die entgegengesetzte Position umgeschwenkt – er gab im Wesentlichen zu, dass er die Öffentlichkeit im März getäuscht hatte, um angeblich einen Ansturm auf die Masken zu verhindern, der einen Engpass im Krankenhaus verursachen könnte.

In der Tat, Fauci erzählte, was er als eine „edle Lüge“ im Namen der Überredung der Öffentlichkeit in eine Position, die er wünschte, dass sie zu folgen, anstatt als eine zuverlässige Quelle von wissenschaftlichen Informationen dienen. Es ist ein Muster, das er viele Male wiederholt hat, zuletzt, als er die Zielvorgabe für die Impfrate von 70% auf 90% verschob, in einer selbst zugegebenen Täuschung, die die Öffentlichkeit in Richtung seiner neuen Position „stupsen“ sollte. Diese Doppelzüngigkeit brachte ihm allerdings Lob ein, als er sie als Versuch entschuldigte, der Fehlinformation über Impfstoffe entgegenzuwirken.

Aber auch jenseits dieser absichtlichen Manipulationen zeigt Faucis Kommentar ein verblüffendes Maß an Inkonsequenz und Widersprüchlichkeit. Lange nachdem die Maskierung seinen anfänglichen Ratschlag gegen die Maskierung verdrängt hatte, wechselte Fauci noch einmal zur Doppelmaskierung, dann machte er einen Rückzieher bei diesem Ratschlag ein paar Tage später, um dann die Praxis ein paar Tage danach in Verbindung mit einer neuen CDC-Empfehlung wieder aufzunehmen. In letzter Zeit hat er sich selbst widersprochen, ob man die scharfen Spitzen und Rückgänge in den Fallzahlen erwarten soll, die wir kürzlich in den USA und auf der ganzen Welt gesehen haben. Dennoch bleibt Faucis Ruf als beständige und maßvolle Quelle weiser Weisheit und medizinischer Autorität vor den Augen der Öffentlichkeit weitgehend intakt.

Und warum? Ich behaupte, dass es das Produkt eines geschickten politischen Agenten ist, der vier Jahrzehnte lang an seinen Fähigkeiten gefeilt hat, politisch motivierte Wendungen inmitten von Krankheitsunsicherheiten auszuführen.

Beachten Sie die wiederkehrenden Merkmale seiner öffentlichen Kommunikation, die zu Markenzeichen von Faucis Stil geworden sind. Ob es sich um das Coronavirus von 2020-21 oder die AIDS-Krise von 1983 handelt, er vertritt routinemäßig öffentliche Positionen, die sich auf ungerechtfertigte Spekulationen über wissenschaftliche Angelegenheiten in Ermangelung von Beweisen stützen. Seine wissenschaftlichen Aussagen haben den Anschein von Autorität und werden sicherlich von einer bewundernden Presse als solche wiederholt – auch in einer Art und Weise, die die Öffentlichkeit in die Irre führt und sogar unserer Fähigkeit, eine aufkommende Krankheit anzugehen und zu bekämpfen, schadet. Doch wenn man seine Aussagen genau liest, enthalten sie auch genug Schimpfwörter – „könnte“, „könnte“, „könnte“ -, um zu einem späteren Zeitpunkt einen bequemen politischen Schwenk zu ermöglichen und sich vor jeglicher Verantwortung für den Schaden zu drücken, der in diesem Prozess verursacht wird. Und in den Fällen, in denen ein völliger Widerspruch auftritt, flüchtet er sich in Doppelzüngigkeit für einen „edlen“ Zweck, den die Presse nur allzu gerne wegreden will.

Aber Fehltritte von mächtigen und vertrauenswürdigen Gesundheitsbehörden führen oft zu echten Schäden. In der Tat ist es keine kleine Ironie, dass Faucis anfängliche Reaktion auf AIDS eine Welle von panischer Angst auslöste, die sich schnell in die soziale Ächtung der Opfer der Krankheit verwandelte. Es ist nicht schwer, ähnliche Muster im Aufstieg einer moralisierenden Coronajustiz-Ideologie zu sehen, die die gesamte Gesellschaft als potenziellen Krankheitsüberträger behandelt und sogar die soziale Verhöhnung derer, die sich mit Covid-19 infizieren, aufwertet. Obwohl Fauci nicht der einzige Faktor in der Politisierung der beiden Krankheiten ist, hat sein schwankender Kommentar oft dazu gedient, diese und andere soziale Missstände zu schüren, und das meist mit wenigen oder gar keinen beruflichen Konsequenzen für ihn selbst. Ganz im Gegenteil – je mehr er sich geirrt hat, desto höher ist seine Statur gewachsen. Je mehr er im Namen der Wissenschaft Politik gemacht hat, desto höhere Ebenen politischer Macht hat er erlangt.

Wenn Sie ein Ende des Abriegelungswahnsinns, der fortlaufenden Zerstörung von Menschenleben und Lebensgrundlagen und des beispiellosen Versagens der Regierung sehen wollen, die unseren Alltag im letzten Jahr geprägt haben, sollten die Lehren aus der Leistung dieses Administrators offensichtlich sein. Es ist an der Zeit, Fauci nicht mehr zuzuhören, und es ist an der Zeit, sein wildes, widersprüchliches politisches Getue nicht mehr so zu behandeln, als ob es irgendeine wissenschaftliche Autorität hätte.