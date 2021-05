Technokraten-Impfpässe werden wirtschaftliches und soziales Gemetzel anrichten

Der singuläre Zweck der Technokraten ist mit den Impfpässen, Verweigerer zu zwingen, sich impfen zu lassen, wobei die Tatsache ignoriert und unterdrückt wird, dass experimentelle Gentherapie-Spritzen bereits mehr Empfänger getötet haben als alle anderen Impfstoffe seit 2000 zusammen gerechnet.

Da die Zahl der Todesfälle durch die experimentellen Impfstoffe weiter ansteigt, grenzt dies mittlerweile an Völkermord. Experimentelle, ungetestete und damit nicht zugelassene Gentherapiespritzen wurden bereits an 1,53 Milliarden Menschen verabreicht, das sind etwa 20% der Weltbevölkerung. Die WHO gibt stillschweigend zu, dass sie über kein adäquates globales Verfolgungs- und Berichtssystem verfügt, sodass die nationalen Zahlen extrapoliert werden müssen. In Amerika zeigen es uns das VAERS-System der CDC bereits

Impfpässe wurden in einer Reihe von Ländern auf der ganzen Welt eingeführt oder sind in der Entwicklung. Im Februar 2021 führte Israel seinen „Grünen Pass“ ein, der „in der Woche nach Erhalt der zweiten Dosis“ des Impfstoffs wirksam wird und nach sechs Monaten abläuft. Es folgte China, das im März sein digitales „International Travel Health Certificate“ einführte. Im April folgten Dänemark mit seinem „Coronapas“ und Estland mit seinem „VaccineGuard“. Obwohl die US-Regierung vor kurzem die Idee eines nationalen Impfpasses verworfen hat, hat der Staat New York bereits seinen eigenen „Excelsior Pass“ eingeführt, und mehrere andere Staaten entwickeln ähnliche Programme, während South Dakota, Montana, Idaho, Utah, Florida, Texas und Arizona die Verwendung von COVID-19-Impfpässen innerhalb ihrer Grenzen verboten haben.

Auch andere Länder haben angekündigt, in naher Zukunft Impfpässe einzuführen, darunter das Vereinigte Königreich, das ab dem 17. Mai eine Telefon-App des NHS (National Health Service) als COVID-19-Impfpass verwenden wird, und die Europäische Union, die ab Juni mit dem „Digital Green Certificate“ die Freizügigkeit innerhalb der EU erleichtern will.

Mit diesen elektronischen Dokumenten wird ungeimpften Menschen nicht nur das Reisen (z. B. das Betreten von Flugzeugen, der Aufenthalt in Hotels usw.), sondern auch der Besuch von gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen in Stadien, Theatern und Museen untersagt. Ungeimpften Bürgern wird auch der Zutritt zu einer Vielzahl anderer Einrichtungen und Geschäfte verwehrt, wie z. B. Fitnessstudios, Tanzclubs und -studios, Schwimmbäder, Friseursalons, Hochzeitssäle, Tattoosalons, Restaurants und Cafés, um nur einige zu nennen. Im Wesentlichen hat die Einführung von Impfpässen zu einer Situation geführt, in der die Regierungen die Rechte und Freiheiten der geimpften Bürger schützen, während sie die Rechte und Freiheiten der ungeimpften Bürger einschränken.

Das ultimative Ziel von Impfpässen, die auf der Idee des „Gesundheitspaternalismus“ beruhen, ist es, Menschen dazu zu zwingen, Injektionen der experimentellen Impfstoffe zu akzeptieren, die seit vielen Monaten unaufhörlich von Politikern, Mainstream-Nachrichten und nicht gewählten medizinischen Experten beworben werden. Jene Individuen jedoch, die sich nicht durch ausgeklügelte Propagandatechniken dazu überreden lassen, sich unerwünschten medizinischen Eingriffen zu unterziehen, werden gezwungen, ein „Leben schlimmer als der Tod“ zu führen, indem ihnen ihre Freiheit sowie der vernünftige Genuss ihres Lebens in ihrer Privatsphäre genommen wird. James M. Buchanan warnte vor staatlichen Zwangsmaßnahmen, die die Freiheit abschaffen, da er argumentierte, dass staatliche Vorschriften, die den Einzelnen auf der Grundlage „wissenschaftlicher Gründe“ schützen sollen, „höchst trügerisch“ seien, da der Staat im Wesentlichen wissenschaftliche Autorität benutze, um der Gesellschaft einen einzigen moralischen Wert aufzuzwingen.

In ähnlicher Weise argumentierten Robert D. Tollison und Richard E. Wagner, dass die Erlaubnis des Staates, Vorschriften unter der Prämisse des Schutzes der Gesundheit seiner Bürger zu erlassen, „eine offene Einladung zu den zukünftigen Argumenten über die sozialen Kosten von Zucker, Sonnenbaden, gesättigtem Fett, Freizeitverletzungen, Fettleibigkeit und so weiter darstellt. Auf diesem Weg liegt keine freie Gesellschaft, sondern eine total regulierte Gesellschaft mit nur einem akzeptablen Lebensstil, wie er von den Gesundheitspaternalisten vorgeschrieben wird. Milton Friedman war ebenfalls gegen „die Gesundheitspaternalisten“, da er argumentierte, dass, wenn der Regierung die Verantwortung für den Schutz unserer Gesundheit übertragen wird, „die Logik sicherlich dazu aufruft“, „uns vor der Benutzung von gefährlichen Fahrrädern und Schreckschusspistolen zu schützen, oder vor noch gefährlichere Aktivitäten wie Drachenfliegen, Motorradfahren und Skifahren verbieten wird“. In seiner eigenen Opposition gegen „Gesundheitspaternalismus“ fragte Mises:

Warum sollte man die wohlwollende Fürsorge der Regierung nur auf den Schutz des Körpers des Einzelnen beschränken? Ist der Schaden, den ein Mensch seinem Geist und seiner Seele zufügen kann, nicht noch verhängnisvoller als alle körperlichen Übel? Warum sollte man ihn nicht daran hindern, schlechte Bücher zu lesen und schlechte Theaterstücke zu sehen, schlechte Bilder und Statuen zu betrachten und schlechte Musik zu hören?

Impfpässe unterstützen die Idee, dass Menschen gezwungen werden können und sollten, gesunde Entscheidungen zu treffen, was von Hayek, Buchanan, Friedman, Mises und vielen anderen Vertretern der liberalen Theorie in der Geschichte als „eine Form des Gesundheitsfaschismus“ verurteilt würde. In der Tat würden sie wahrscheinlich argumentieren, dass Impfpässe die Freiheit eliminieren, weil sie es einer externen Autorität erlauben, absichtlich in das Leben von ungeimpften Menschen auf eine Art und Weise einzugreifen, die sie daran hindert, ihre Ziele zu erreichen und ihre persönlichen Interessen zu verfolgen. So definierten Hayek, Buchanan, Friedman und Mises Freiheit als „die Abwesenheit von Zwang auf einen Menschen durch seine Mitmenschen.“ In diesem Sinne warnten sie, dass die Hauptgefahr für die Freiheit jede Form von starker zentraler Macht sei, die in die Privatsphäre der Individuen eingreift und eine Politik umsetzt, die darauf abzielt, ein vorherbestimmtes Ziel zu erreichen, das auf wissenschaftlicher Expertenmeinung beruht.

Die Freiheit von Zwang, bekannt als negativer Freiheitsbegriff („Freiheit von“), wurde von Locke, Constant, Tocqueville, Hobbes, Bentham, Hayek, Mises, Friedman und Buchanan, zusätzlich zu vielen anderen Liberalen, hochgeschätzt. Alle diese prominenten Denker beschäftigten sich mit der Beantwortung einer Frage: „Inwieweit soll ich regiert werden? Damit richteten sie sich weitgehend gegen despotische und tyrannische Herrscher und Regierungen. Die Befürworter des Konzepts der negativen Freiheit glaubten, dass es „immer eine Grenze zwischen öffentlicher und privater Sphäre geben sollte, und dass Individuen immer frei sein sollten, zu tun und zu leben, was sie wollen, wenn sie sich in ihrer privaten Sphäre befinden“, in die niemand eingreifen dürfe. Die Einführung von Impfpässen würde jedoch im Wesentlichen bedeuten, dass geschützte individuelle Privatsphären für Regierungen und ihre sogenannten Gesundheitsexperten nicht existieren. Davor hat schon Hayek gewarnt, als er argumentierte, dass Zwang „viel häufiger vorkommt“, wenn es keine geschützten privaten Sphären gibt.

Basierend auf dem von Hayek, Buchanan, Friedman und Mises vertretenen Freiheitsbegriff verstößt der Impfpass auch gegen die wirtschaftliche Freiheit, die sich im Wesentlichen auf die Freiheit bezieht, spontan und freiwillig zu konsumieren, zu produzieren, zu tauschen und zu kooperieren. Sie glaubten, dass „wenn man die Freiheit des Menschen, seinen eigenen Konsum zu bestimmen, abschafft, nimmt man alle Freiheiten weg“. Mit anderen Worten: Wenn staatliche Zwangsmaßnahmen die wirtschaftliche Freiheit verletzen oder abschaffen, dann wird dem Einzelnen im Grunde die allgemeine Freiheit genommen, einschließlich der Redefreiheit, der Freiheit der Meinungsäußerung, der Religionsfreiheit, der Versammlungsfreiheit, der Pressefreiheit und der geistigen Freiheit.

Das von Hayek, Buchanan, Mises und Friedman verteidigte Freiheitskonzept zielte darauf ab, „das maximale Maß an Freiheit für jedes Individuum separat zu sichern, das damit vereinbar ist, dass die Freiheit eines Menschen die Freiheit anderer Menschen nicht beeinträchtigt“. Für sie entsprach ein größerer Bereich der Nichteinmischung und ein breiteres Spektrum an Wahlmöglichkeiten, die dem Einzelnen zur Verfügung stehen, einem höheren Maß an Freiheit. Bei zahllosen Gelegenheiten warnten diese prominenten Liberalen, dass für die Freiheit die Zwangsgewalt jeder Instanz begrenzt werden müsse, insbesondere die der Regierung. Sie glaubten, dass das Rechtssystem ausreichen würde, um den „Weg zur Leibeigenschaft“ (Weg zur Unfreiheit) zu vermeiden, indem es verhinderte, dass staatliche Behörden unbegrenzte Befugnisse besäßen, mit denen sie nach Belieben Zwang ausüben könnten. Seit dem Ausbruch der Pandemie haben es die Rechtssysteme in einem Land nach dem anderen jedoch versäumt, die Privatsphäre des Einzelnen vor Eingriffen oder Zwang vonseiten des Staates zu schützen.

Während dieser Pandemie wurde ein großer Teil der Welt der plötzlichen und schnellen Umsetzung schlecht durchdachter Regeln und Richtlinien unterworfen, die auf der inkompetenten und unerfahrenen zentralen Planung und Gestaltung des Staates beruhten. Diese Entscheidungen wurden oft getroffen, indem nur eine Handvoll medizinischer Berater konsultiert wurde, die nicht in Bereichen wie Politikwissenschaft, Wirtschaft, Soziologie, Finanzen, Geschichte, Demografie, Psychologie, Philosophie, Ethik, Anthropologie und Recht ausgebildet sind, die alle wichtige Überlegungen für Entscheidungen bieten, die die gesamte Gesellschaft und das Gemeinwohl betreffen. Im Wesentlichen haben es Politiker in Zusammenarbeit mit ihren nicht gewählten Gesundheitsberatern geschafft, die Kontrolle über ganze Gesellschaften zu erlangen und sie in einem gescheiterten Versuch, das Gemeinwohl zu erreichen, umzugestalten, während sie Jahrhunderte des Fortschritts, der von prominenten liberalen Denkern gemacht wurde, missachtet haben, wenn es um den Schutz der Rechte und Freiheiten des Einzelnen geht. Jetzt sind dieselben Politiker entschlossen, den Impfpass einzuführen, was die repressive Staatsgewalt enorm ausweiten wird, während sie ungeimpfte Menschen ausgrenzen, indem sie ihre Rechte und Freiheiten unterdrücken und sie ihrer Fähigkeit berauben, Glück und Selbstentfaltung zu erreichen. Außerdem werden diese unterdrückerischen Regierungen und Führer, die auf den Impfpass drängen, die Menschen, die sich nicht mit experimentellen Substanzen impfen lassen wollen, nicht vorwarnen, was sie erwartet:

Ihr werdet denken wie ich oder sterben; sagt er: Du bist frei, nicht so zu denken wie ich; dein Leben, dein Besitz, alles bleibt bei dir; aber von diesem Tag an bist du ein Fremder unter uns. Du wirst deine Privilegien als Bürger behalten, aber sie werden für dich nutzlos werden. Wenn du danach strebst, die Wahl deiner Mitbürger zu sein, werden sie dich nicht wählen, und wenn du nur um ihre Wertschätzung bittest, werden sie trotzdem so tun, als ob sie sie dir verweigern. Du wirst unter den Menschen bleiben, aber du wirst dein Recht auf Menschlichkeit verlieren. Wenn du dich deinen Mitmenschen näherst, werden sie vor dir fliehen wie vor einem unreinen Wesen. Und diejenigen, die an deine Unschuld glauben, auch sie werden dich im Stich lassen, denn die Menschen würden ihrerseits vor ihnen fliehen. Geh in Frieden; ich verschone dein Leben, aber ich lasse dir ein Leben, das schlimmer ist als der Tod.