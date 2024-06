In Kalifornien treibt Big-Tech die Errichtung von 15 Minutenstädte voran

WEF: 15-Minuten-Städte “eine Frage von Leben und Tod”

Eine Gruppe von Milliardären, die hinter den Plänen für eine “begehbare” Stadt in Nordkalifornien steht, erklärte diese Woche, dass Unternehmen bereit seien, sich dort niederzulassen.

Kalifornien für immer

Zu der Gruppe mit dem Namen California Forever gehören der LinkedIn-Gründer und demokratische Großspender Reid Hoffman, der Risikokapitalgeber Marc Andreessen, die Gründerin von Emerson Collective und Witwe von Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, sowie der ehemalige Goldman-Sachs-Händler Jan Sramek.

Seit 2017 hat California Forever 60.000 Hektar Land im ländlichen East Solano County, etwa 60 Meilen (ca. 97 km) nordöstlich von San Francisco, gekauft. Die Gruppe hat Pläne vorgestellt, auf diesem Land eine 15-Minuten-Stadt zu errichten, in der rund 400.000 Menschen leben sollen.

Was ist eine 15-Minuten-Stadt?

Eine 15-Minuten-Stadt ist eine Gemeinschaft, in der alles, was ein Bewohner benötigt, innerhalb von 15 Minuten zu Fuß zu erreichen ist. Die Idee wird von globalistischen Eliten vorangetrieben, die 15-Minuten-Städte als idyllische Utopien darstellen, die das Klima retten, indem sie den Individualverkehr reduzieren. Viele Menschen lehnen 15-Minuten-Städte jedoch ab und bezeichnen sie als “Klimaghettos”, die es den Behörden ermöglichen würden, Pandemien effizienter zu bekämpfen.

California Forever hat die geplante Stadt in East Solano als “begehbar” angepriesen. Der Website zufolge soll die Stadt den Individualverkehr reduzieren.

“Die Stadt ist so konzipiert, dass sie eine Reihe von Alternativen zum Auto bietet, darunter Gehen, Radfahren und öffentliche Verkehrsmittel”, heißt es auf der Website, und weiter: “Jede Familie kann die meisten Dinge des täglichen Bedarfs, einschließlich der Schulen, zu Fuß erreichen.

Der Leiter der Planungsabteilung von California Forever, Gabriel Metcalf, behauptete letzten Monat, dass die Bewohner die “freie Wahl” hätten, wie sie sich fortbewegen wollten, und private Autos nicht verboten würden. Auf der Website der Gruppe heißt es jedoch, dass Familien nur ein privates Auto besitzen sollten.

“Autofreies Leben – unser Ziel ist es, dass eine Familie nur ein Auto statt zwei oder drei hat, dass die Eltern in der Nähe arbeiten und die Kinder zu Fuß zur Schule gehen können”, heißt es auf der Website von California Forever.

“Viele unserer Straßen sind als ‘Community Streets’ ausgewiesen, auf denen Autos nur 10 Meilen pro Stunde (ca. 16 km/h) fahren dürfen, und als ‘Greenways’, die autofrei sind”, heißt es auf der Website. “Durch diese Gestaltung werden diese Straßen zu öffentlichen Räumen, die die Gemeinschaft fördern, indem sie es einfacher und angenehmer machen, spazieren zu gehen, auf der Treppe zu sitzen und mit den Nachbarn zu plaudern und sich auf dem Weg zu einem bestimmten Ort öfter mit Freunden zu treffen. Genauso wichtig ist, dass diese Straßen es den Kindern ermöglichen, alleine zur Schule zu gehen, was ihnen mehr Unabhängigkeit gibt (und ihren Eltern viel Zeit zurückgibt!)”.

Der Plan soll den Wählern im November vorgelegt werden.

Mächtige Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum (WEF) machen sich für die 15-Minuten-Städte stark.

“Da der Klimawandel und globale Konflikte Schocks und Belastungen in immer kürzeren Abständen und mit zunehmender Schwere verursachen, wird die 15-Minuten-Stadt noch wichtiger werden”, erklärte das WEF.

“Durch COVID-19 und seine Varianten, die Menschen dazu zwingen, zu Hause zu bleiben oder sich auf ihre unmittelbare Umgebung zu beschränken, ist die Idee der 15-Minuten-Stadt vom ‘Nice-to-have’ zu einem dringenden Bedarf geworden”, erklärt der WEF auf seiner Website. “Alle Bedürfnisse zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu decken, wurde plötzlich zu einer Frage von Leben und Tod. Die Pandemie erzeugte eine Dringlichkeit für eine gerechte Stadtentwicklung, wodurch Debatten über Radwege und andere ‘Annehmlichkeiten’, die die Gemeinden jahrelang beschäftigten, in den Hintergrund traten.”

Die Reduzierung des privaten Autobesitzes ist eines der wichtigsten Ziele der Klimaagenda. Im Mai 2023 skizzierte das WEF einen Rahmen für eine Reduzierung des privaten Autobesitzes um 75 Prozent bis 2050, um die Kohlenstoffemissionen zu senken. Das WEF schätzt, dass bis 2050 etwa 2,1 Milliarden Autos in Betrieb sein werden, die 4,6 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausstoßen. Um den Planeten vor dem angeblichen Klimawandel zu retten, will die Organisation die Zahl der Autos auf 0,5 Milliarden reduzieren.

C40 unterstützt 15-Minuten-Städte

Das WEF wird in seiner Unterstützung für 15-Minuten-Städte von C40 unterstützt, einem von Soros unterstützten Konglomerat von fast 100 Bürgermeistern, die sich verpflichtet haben, ihre Städte in klimafreundliche Gemeinden umzuwandeln.

“In einer 15-Minuten-Stadt werden Straßen und öffentliche Räume so umgestaltet, dass die Menschen nicht mehr mit dem Auto fahren müssen, um lebendige Viertel zu schaffen, in denen man sich hauptsächlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegt. Sie ermöglicht und fördert den Verzicht auf das Auto. Das bedeutet, dass autofreie Flächen für produktivere, sozialere und gemeinschaftsfördernde Nutzungen zurückgewonnen werden, dass die Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer verbessert wird, um die täglichen lokalen Wege für Menschen aller Altersgruppen, Fähigkeiten und Hintergründe zu erleichtern, und dass die Grünflächen in jedem Stadtviertel erweitert werden”, erklärt das C40-Netzwerk auf seiner Website.

Oxford: Fallstudie einer 15-Minuten-Stadt

Im November 2022 stimmte der Grafschaftsrat von Oxfordshire in Großbritannien dafür, die Stadt Oxford in “15-Minuten-Bezirke” aufzuteilen und den Einwohnern von Oxford zu verbieten, mit dem Auto außerhalb ihres eigenen Stadtbezirks zu fahren.

Das System besteht aus sechs “Verkehrsfiltern” – stark befahrene Straßenabschnitte, die von einem Viertel in ein anderes führen. Von 7.00 Uhr morgens bis 19.00 Uhr abends, sieben Tage die Woche, werden Privatfahrzeuge, die aus “nicht unbedingt notwendigen Gründen” außerhalb des eigenen Viertels fahren, mit einem Bußgeld von 70 £ belegt.

Privatfahrer, die durch die Verkehrsfilter fahren wollen, können eine Genehmigung für bis zu 100 Tage im Jahr beantragen, was durchschnittlich etwa zwei Tagen pro Woche entspricht. Pro Haushalt mit mehreren Fahrzeugen sind maximal drei Genehmigungen erlaubt.

Andere Städte auf der ganzen Welt haben ebenfalls 15-Minuten-Zonen eingeführt, darunter Paris, Portland, Barcelona und Edmonton, Ontario.

15-Minuten-Ghettos.

Die deutsche Europaabgeordnete Christine Anderson gehört zu den Gegnern der 15-Minuten-Städte. In einer kürzlich ausgestrahlten Folge von “Ask Dr. Drew” sagte Anderson, die “15-Minuten-Ghettos” würden für “Klimasperren” genutzt.

“Der Klimawahnsinn ist das Nächste, was sie sich ausdenken”, sagte sie. “Die Leute sind bereit, ihr Auto aufzugeben, ihre individuelle Mobilität, und sie akzeptieren sogar diese 15-Minuten-Ghettos, die dazu benutzt werden, das Klima abzuschotten und all das. Aber es ist immer für das ‘größere Wohl’, für das ‘Wohl der Gesellschaft’, und wir müssen opfern und opfern und opfern, und wenn wir einmal da sind, werden wir in dieser großen Utopie leben. Nun, nein, werden wir nicht”.

German MEP Christine Anderson: "The climate madness is the very next thing they're coming up with. So people are willing to give up their cars, individual mobility, even possibly accept like these 15 minute ghettos which will be used to have a climate lockdown and all of that.… pic.twitter.com/yl0Gwf0Ddu