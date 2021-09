FACT CHECK: Die FDA genehmigte Ivermectin für MENSCHEN erstmals 1996… die Medien lügen die Öffentlichkeit absichtlich an

Die Mainstream-Medien lügen im Namen von Big Pharma und den Medizinfaschisten, indem sie fälschlicherweise behaupten, Ivermectin sei ein Entwurmungsmittel für Tiere, obwohl das Antiparasitenmittel in Wirklichkeit bereits 1996 für den menschlichen Gebrauch zugelassen wurde.

Laut den U.S. Centers for Disease Control and Prevention, die in Wirklichkeit ein privates Unternehmen sind, das sich als öffentliche Gesundheitsbehörde ausgibt, sollte Ivermectin nicht von Menschen verwendet werden, da es für Tiere bestimmt ist. Ein schneller und einfacher Faktencheck zeigt, dass diese Behauptung schlichtweg falsch ist.

Tatsache ist, dass Ivermectin zwar tatsächlich bei Tieren eingesetzt wird, aber auch für die Anwendung beim Menschen zugelassen ist. Der einzige Grund, warum viele Menschen heutzutage die Tierversion einnehmen müssen, ist, dass die zuständigen Behörden es nahezu unmöglich gemacht haben, ein Rezept für menschliches Ivermectin zu erhalten, während Ivermectin für Tiere in Futtermittelgeschäften und online frei erhältlich ist.

„Die Lüge wird von der CDC verbreitet, weil die Menschen herausgefunden haben, dass Ivermectin COVID-19 tötet, und wenn ein 3-Dollar-Medikament diese Krankheit tötet, dann gibt es keinen Grund, die gefährliche und unwirksame Gentherapie zu nehmen, die sich als COVID-19-‚Impfstoff‘ tarnt“, erklärt Radiomoderator Hal Turner.

„Wenn die Leute den Impfstoff nicht kaufen, dann verdienen die CDC und ihre Mitarbeiter KEIN Geld an dem ‚Impfstoff‘, den sie mitentwickelt haben.“

Die Zeit ist reif für die Abschaffung der CDC

Es war der 2. Februar 1996, als die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) in der Zeitschrift „The Pharma Letter“ eine Mitteilung veröffentlichte, in der sie erklärte, dass Ivermectin offiziell für die nicht-tierärztliche Verwendung zugelassen worden war – das heißt, es war von Anfang an für den Menschen bestimmt.

„In den USA hat die Food and Drug Administration (FDA) Stromectil (Ivermectin) von Merck & Co. für seine erste nicht-veterinäre Anwendung, die Chemotherapie von zwei parasitären Infektionen, Strongyloidiasis und Onchozerkose, beim Menschen, zugelassen“, teilte die FDA mit.

„Ivermectin wird in anderen Ländern seit 1987 beim Menschen eingesetzt und wurde bisher zur Behandlung von mehr als 5,2 Millionen Menschen weltweit verwendet.“

Demgegenüber steht der korrupte Tweet der CDC von neulich, in dem es hieß: „Du bist kein Pferd“, womit suggeriert werden sollte, dass die einzigen Menschen, die heute nach Ivermectin suchen, solche sind, die fälschlicherweise glauben, sie seien große Nutztiere.

Dieses beschämende Verhalten der CDC zeigt, dass die so genannte „Gesundheitsbehörde“ in unserem Land schon lange nicht mehr willkommen ist. Ihre Aufgabe hat heute nichts mehr mit der öffentlichen Gesundheit zu tun, wenn sie überhaupt jemals eine hatte, und alles hat damit zu tun, die Taschen von Gaunern wie der derzeitigen Leiterin Rochelle Walensky zu füllen, deren Ehemann Millionen von amerikanischen Steuergeldern als „Forschungszuschüsse“ getarnt versickert hat.

Auch hier gilt: Da mit Ivermectin kein Geld zu verdienen ist – der Patentschutz für das Mittel ist seit Jahren abgelaufen -, will die Regierung nichts damit zu tun haben und tut alles in ihrer Macht Stehende, um es nicht in Ihre Hände fallen zu lassen.

Das Gleiche gilt für Hydroxychloroquin (HCQ), ein weiteres sicheres und wirksames Medikament, das nicht mehr unter Patentschutz steht und nur wenige Cent pro Pille kostet. Da HCQ bei der Frühbehandlung des Wuhan-Coronavirus (Covid-19) so gut funktioniert, hat die Regierung in den letzten anderthalb Jahren einen Kreuzzug geführt, um den Amerikanern den Zugang zu diesem Medikament zu verwehren.

In der Zwischenzeit drängen Tony Fauci, Rochelle Walensky, Joe Biden und ja, sogar Donald Trump die Amerikaner dazu, die Ärmel hochzukrempeln und sich gegen das chinesische Virus impfen zu lassen, als ob dies die einzige Möglichkeit wäre, sich vor einer Infektion zu „schützen“. Wie lange werden sich die Amerikaner diesen Unsinn noch gefallen lassen?