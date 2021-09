COVID-19-Pflichten werden für die Delta-Variante nicht funktionieren

Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass die Covid-Reaktion den Globus bisher 11 Billionen Dollar gekostet hat, und die bahnbrechende Analyse der Kosten (Kosten für psychische Gesundheit, Hunger und Armut, direkte wirtschaftliche Kosten, Arbeitslosenkosten, Bildungskosten, Gesundheitskosten, Kosten für Kriminalität usw.) des AIER stellt den Covid-„Notfall“ in ein ernüchterndes Licht. Sie offenbart die verheerenden und erdrückenden Kollateralschäden der unnötigen Lockdowns, Schulschließungen und Maskierungsvorschriften, die nach einigen Schätzungen den Rest des 21. Jahrhunderts beeinflussen werden. Diese Schäden haben die ärmere Schicht unter uns auf perverse und brutale Weise geschädigt. Sie zerstörten Unternehmen, zerstörten Arbeitnehmer, die nach Hause geschickt wurden, zerstörten Leben und zerstörten das Leben von Kindern, die Selbstmord begingen.

Doch die Eliten sind weit entfernt von den Auswirkungen ihrer unsinnigen, unlogischen und fadenscheinigen Politik und ihrer Erlasse. Diktate, die weder für sie noch für ihre Familien oder Freunde gelten. Die wohlhabende „Laptop“-Klasse konnte Urlaub machen, aus der Ferne arbeiten, mit ihren Hunden und Haustieren spazieren gehen, ihre Bücher lesen und Aufgaben erledigen, die sie nicht erledigen könnten, wenn sie täglich am Arbeitsplatz wären. Sie konnten zusätzliche Lehrer für ihre Kinder einstellen usw. Fernarbeit war für sie ein Segen. Die Maßnahmen unserer Regierungen haben jedoch die Armen in den Gesellschaften zerstört und langfristig geschädigt, und zwar auf schreckliche und perverse Weise, so dass viele von ihnen sich nicht mehr halten konnten und Selbstmord begingen. Die Analyse von Ethan Yang vom AIER zeigt, dass die Zahl der Todesfälle aus Verzweiflung in die Höhe geschnellt ist. Arme Kinder, vor allem in den reicheren westlichen Ländern wie den USA und Kanada, verletzten sich selbst und beendeten ihr Leben, nicht wegen des Pandemievirus, sondern wegen der Lockdowns und Schulschließungen.

Unsere Kernposition seit dem Beginn der Covid-19-Reaktion im Februar 2020 (und die weiterhin feststeht, was die Pandemiemaßnahmen der USA, Kanadas, Großbritanniens, Australiens, der karibischen Nationen, der europäischen Nationen und aller anderen globalen Nationen auf die derzeitige Delta-Variante/Mutation betrifft) ist, dass wir die Gesellschaft nicht abriegeln, Schulen schließen oder Maskenpflichten auferlegen usw. Diese Maßnahmen galten nicht für diesen Notfall und schon gar nicht nach den ersten 3 bis 4 Wochen. Das gilt für die ursprüngliche Wuhan-Variante ebenso wie für die Covid-19-Delta-Variante oder jede andere künftige Variante, sofern es sich nicht um eine Variante mit extrem hoher Letalität handelt, wie fälschlicherweise für die ursprüngliche Wuhan-Variante angenommen wurde. Sogar bei der ersten Variante wurde schon sehr früh in der Pandemie klar, dass sie wahrscheinlich nicht tödlicher ist als die jährliche Grippe, und dennoch hielten wir an drakonischen, verheerenden Lockdownmaßnahmen fest, die den Menschen nur schadeten. Diese restriktiven Maßnahmen haben (direkt und indirekt) mehr Menschen ruiniert und getötet als SARS-CoV-2 selbst.

Dies ist der Grund, warum führende Experten für Infektionskrankheiten, insbesondere im Hinblick auf Pandemien (wie Dr. Donald Henderson von der Johns Hopkins), die oben erwähnten nicht-pharmakologischen Maßnahmen nie unterstützt haben, da sie wussten, dass solche Maßnahmen katastrophale Folgen haben würden, selbst bei tödlicheren Erregern (siehe AIER).

„Wie die Erfahrung zeigt, gibt es keine Grundlage für die Empfehlung einer Quarantäne für Gruppen oder Einzelpersonen. Die Probleme bei der Umsetzung solcher Maßnahmen sind gewaltig, und die sekundären Auswirkungen von Abwesenheit und Zerrüttung der Gemeinschaft sowie mögliche negative Folgen, wie der Verlust des öffentlichen Vertrauens in die Regierung und die Stigmatisierung der unter Quarantäne gestellten Personen und Gruppen, dürften beträchtlich sein.“

Keine dieser restriktiven Maßnahmen wie Lockdowns und Schulschließungen haben in der Vergangenheit bei Covid-19 funktioniert, und sie werden auch jetzt angesichts der mediengesteuerten Hysterie über die Delta-Variante nicht funktionieren. Wenn sie wieder eingeführt werden, werden sie aufgrund der Kollateraleffekte erneut verheerende Schäden und Todesfälle verursachen.

Die führenden Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens und die Regierungssprecher sowie die korrumpierten Medien sind schnell dabei, die Registrierung von Personen unter dem Deckmantel eines gesundheitlichen Notstands zu befürworten und umzusetzen. Dass unsere Regierungen sogar die Ausstellung von so genannten Covid-19-Impfpässen in Erwägung ziehen, ist in vielerlei Hinsicht sehr beunruhigend. Allein die Idee ist ein Gräuel für unsere demokratischen Prinzipien und Rechte, die in der US-Verfassung verankert sind.

Die Impfpässe werden von verschiedenen staatlichen Stellen in Erwägung gezogen und/oder eingeführt, um die Rechte der Bürger unter dem fragwürdigen Deckmantel der Sicherheit einzuschränken. Diese Pässe sind in keiner Weise zu rechtfertigen, nicht zuletzt durch die Tatsache, dass SARS-CoV-2 auf Bevölkerungsebene nicht tödlicher ist als die Grippe. Angeblich sollen die Pässe es dem Einzelnen ermöglichen, am täglichen Handel und am „Leben“ in Freiheit teilzunehmen.

Es ist sogar von Immunitätspässen die Rede, die auch als „Antikörperpässe“ bezeichnet werden, wobei das Konzept der Antikörper als „Immunitätserklärung“ oder „goldener Pass“ gilt, so dass man zur Routinearbeit und zum Reisen zurückkehren kann. Es ist jedoch bekannt, dass die Antikörperspiegel von Menschen, die entweder Covid-19 hatten oder geimpft wurden, nach Wochen oder Monaten abnehmen.

Daher würde selbst jemand, der nicht nur für einen Impfpass, sondern sogar für einen „Immunitäts“-Pass uneingeschränkt in Frage käme, bei den für die Ausstellung eines solchen Passes erforderlichen Tests leicht durchfallen. Wir und andere argumentieren, dass dies die Entwicklung eines (in den USA und Kanada) bisher unbekannten Kastensystems der „Haves“ (die einen Impfpass haben) und der „Not haves“ (die keinen Impfpass haben) vorantreiben wird. Liew erklärte: „Die Einführung von Impfpässen ist mit Herausforderungen verbunden, nicht zuletzt mit der potenziellen Aushöhlung der bürgerlichen Freiheiten, da Reisende in ‚immunprivilegierte‘ und ‚immungeschwächte‘ Personen eingeteilt werden.“

Experten haben argumentiert, dass die Einführung von Impfstoff- und/oder Immunisierungspässen (Antikörperpässen) eine ausführliche Debatte nach sich ziehen muss, die alle moralischen, ethischen und verfassungsrechtlichen Fragen berücksichtigt, einschließlich „einer umfassenden Bewertung von Nutzen und Schaden und der Frage, was die individuellen Freiheiten am wenigsten einschränken würde, ohne die Gefahr von Covid-19 signifikant zu erhöhen“.

Die ACLU hat sich zu Wort gemeldet und davor gewarnt, dass die Einführung von Impfpässen viele Nachteile mit sich bringen kann, insbesondere die Digitalisierung relevanter Informationen im Zusammenhang mit der Erteilung dieser Pässe. Die ACLU erklärte: „In Anbetracht der enormen Schwierigkeit, ein digitales Passsystem zu schaffen, und der Kompromisse und Fehler, die auf dem Weg dorthin wahrscheinlich auftreten werden, sind wir besorgt über die Nebenwirkungen und langfristigen Folgen, die dies haben könnte.“

Unsere Sorge gilt nun der Zukunft, denn es wird mit Sicherheit weitere Varianten geben, die effizienter sind als die Delta-Variante. Wie bereits erwähnt, sind diese Beschränkungen das letzte Mittel (siehe Henderson, 2006, „Disease Mitigation Measures in the Control of Pandemic Influenza“). Dieses Grundprinzip galt für die erste Variante von SARS-CoV-2 und noch mehr für die Delta-Variante, die die schwächste und folgenloseste aller Varianten zu sein scheint, wie sich anhand von Daten aus dem Vereinigten Königreich und Israel (und anderen Daten) errechnen lässt. Das Auftreten der Delta-Variante ist ganz einfach kein neues Covid-19, ebenso wenig wie die Alpha-Variante (die ursprüngliche Variante), und leider wurden als Folge der drakonischen Maßnahmen, über die wir gesprochen haben, Gesellschaften unnötig dezimiert. Aus Israel gibt es jetzt Hinweise darauf, dass auch die Auffrischungsimpfung (3. Impfung) zu neu auftretenden Infektionen führt.

Wir wurden von den Medien und Experten, die Fehlinformationen über Covid-19 und die Lockdowns verbreiteten, in die Irre geführt und in ein Leben in Angst getrieben. Dies ist und war wirklich eine Pandemie der Angst, der Unwissenheit und der Hysterie. Das ist nach wie vor so, untermauert von korrumpierten, voreingenommenen Medien. Es handelt sich um „Panikporno“, der von feigen, unfähigen Medien und korrupten Gesundheitsbehörden betrieben wird, die die Delta-Variante (bald auch eine andere, z. B. Lambda oder Epsilon) benutzen, um weitere Angst zu schüren. Wir fragen uns, ob es sich dabei um reine Inkompetenz oder um unverhohlene, zügellose Voreingenommenheit und Korruption handelt.

Tatsache ist, dass wir schon sehr früh wussten, dass Covid-19 für eine Risikostratifizierung geeignet ist, die das Ergebnis vorhersagt, insbesondere in Bezug auf Schweregrad und Sterblichkeit. Wir wissen, dass ein „altersrisikoorientierter“ (Great Barrington Declaration) und „zielgerichteter“ Ansatz der entscheidende und einzig sinnvolle Ansatz war, der hätte angewendet werden sollen. Damals und heute.

Wir argumentieren und behaupten, dass diese Abschottungsstrategien den Schwächsten unter uns – den Armen – geschadet haben, denen es jetzt schlechter geht. Lockdownmaßnahmen haben die afroamerikanische, lateinamerikanische und südasiatische Bevölkerung verheerend getroffen und die Entwicklungsländer dezimiert. Lockdowns haben arme Menschen noch ärmer gemacht. Lockdowns – insbesondere die ausgedehnten – waren zutiefst zerstörerisch, und es gab absolut keinen Grund, Menschen bis zu 70 Jahren unter Quarantäne zu stellen. Es gab keinen Grund, asymptomatische Personen zu testen oder unter Quarantäne zu stellen. Und in Bezug auf die Tests an „asymptomatischen“ Personen können wir auf die subtile Natur der Schaffung eines Umfelds der Angst hinweisen. Allein die Verwendung des Wortes „asymptomatisch“ impliziert, dass jeder, der getestet wird, krank ist! Das sind sie aber nicht! Es sind gesunde Menschen! Warum sollten wir jemals Massentests auf virale oder andere Krankheitserreger bei gesunden Menschen durchführen? Leicht zugängliche Daten zeigten durchweg, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit von Covid für Menschen unter 70 Jahren bei nahezu 100 % lag (99,95 %). Daher ist es unser Hauptanliegen, die älteren Menschen zu schützen und zu bewahren, während die jungen und gesündesten unter uns ihr Leben ohne Angst leben können sollten. Dies war und ist unsere Position, als wir für einen „fokussierten“ und „gezielten“ Ansatz auf der Grundlage des Risikos plädierten und weiterhin plädieren. Wir schlagen weiterhin einen ähnlichen Ansatz für die Delta-Variante vor, basierend auf den Daten aus dem Vereinigten Königreich und Israel (und anderen sich abzeichnenden Daten) und allen anderen nicht tödlichen Varianten, die noch nicht bekannt sind.

Das ist keine Ketzerei. Es ist klassische Biologie und moderne öffentliche Gesundheitsmedizin! Wie bereits erwähnt, müssen die Menschen mit geringem bis gar keinem Risiko ein einigermaßen normales Leben führen und dabei vernünftige Vorsichtsmaßnahmen treffen (während die Hochrisikopersonen und die gefährdeten älteren Menschen stark geschützt werden). Mit strengen Schutzmaßnahmen für die Hochrisikopersonen unter uns und einer frühzeitigen Behandlung (denn die Infizierten sind besser in der Lage, das Virus loszuwerden, und sind dann nach einer frühzeitigen Behandlung „natürlich immun“) können wir diesen Pandemie-Notfall abwenden.

Was wissen wir also über Delta?

Die gute Nachricht ist, dass sich Delta bisher als die mildeste Form von Covid-19 erwiesen hat, da sich die Mutationen auf das Spike-Protein sowie in und um die Furin-Spaltstelle konzentriert haben, wodurch das Virus weniger gefährlich ist.

Dies ist eine gute Nachricht, da diejenigen, die über eine natürliche Immunität verfügen, gegen Delta immun sind, auch wenn wir bei den Geimpften einige Durchbruchsfälle beobachten.

Leider haben wir uns in den letzten 17 bis 18 Monaten dafür entschieden, die Signale der Pandemie zu ignorieren und uns stattdessen auf das Getöse zu konzentrieren, um Covid-19 anzugehen. Stattdessen haben wir unserer Gesellschaft und insbesondere unseren Kindern geschadet!

Wir wussten schon früh, dass Covid-19 einer Risikostratifizierung zugänglich ist und dass das Ausgangsrisiko eine Prognose für das spätere Ergebnis, z. B. die Sterblichkeit, darstellt – und haben dies ignoriert. Wir hatten schon früh deutliche Hinweise darauf, dass ein gezielter Ansatz auf der Grundlage des Alters und der Risikostratifizierung optimaler wäre, haben dies aber nicht beachtet. Tatsache bleibt, dass Alter und Übergewicht/Fettleibigkeit für fast 80 bis 85 % der Krankenhauseinweisungen, Intubationen/Beatmungen, schweren Folgeerkrankungen und Todesfälle bei Covid-19 verantwortlich sind. Viele Menschen, die in Ländern wie den USA gestorben sind, waren übergewichtig und hatten ein gewisses Maß an Fettleibigkeit. Die Wichtigkeit der Aufklärung der Öffentlichkeit über die Risikofaktoren und die Notwendigkeit solcher Schutzmaßnahmen kann von den Menschen selbst erhöht werden. Hätten die Verantwortlichen des öffentlichen Gesundheitswesens ihre Plattformen optimal genutzt, hätten die darauf ausgerichteten Botschaften dazu beigetragen, den Schaden erheblich zu verringern. Wir hätten die Zahl der Todesfälle deutlich senken können, wenn die oben beschriebenen Möglichkeiten genutzt worden wären, insbesondere die frühzeitige ambulante Behandlung.

Das Verständnis von Covid-19 darf sich daher nicht auf die traditionelle eindimensionale, dogmatische Orthodoxie beschränken, nach der wir lediglich die Ausbreitung des Virus kontrollieren oder es ausrotten wollen. Es ist nach wie vor ein Ding der Unmöglichkeit, einen viralen Erreger auszurotten, vor allem wenn er so wandelbar ist wie das Grippevirus. Wir als Menschheit haben gelernt, mit solchen Viren zu leben. Es ist wahrscheinlich, dass Covid-19 das fünfte „Erkältungs“-Coronavirus wird (wenn es das nicht schon ist) und uns jahrzehntelang begleiten wird – in einer milden, meist nicht tödlichen Form, und es wird ein saisonales Muster aufweisen. Wir machen uns so gut wie keine Gedanken über die gewöhnliche Erkältung, und doch ist sie für viele Todesfälle bei älteren Menschen oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem verantwortlich. Wir werden lernen, damit zu leben, so wie wir es bei anderen Krankheitserregern getan haben, z. B. bei der Erkältung, der saisonalen Grippe usw., und wir argumentieren, dass diese neueste Delta-Variante der Schritt zu dieser weitgehend „gutartigen“ Beziehung zum Menschen ist. Gleichzeitig ist festzustellen, dass immer dann, wenn ein Krankheitserreger ein gewisses Maß an Krankheit verursacht, der Schweregrad und die negativen Folgen in den Bevölkerungsgruppen mit niedrigerem SES (sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsgruppen) in der Regel größer sind. Wir müssen uns daher mit dieser Konsequenz auseinandersetzen und einen nuancierteren und ausgefeilteren Ansatz für die Pathologie in Betracht ziehen, wenn wir uns mit der Bekämpfung des Erregers befassen. Wir können aus diesem Debakel im Bereich der öffentlichen Gesundheit, das durch vorsätzliche Ignoranz und die fast kriminelle Verquickung von Politik und Medizin entstanden ist, lernen und die Fehler nicht wiederholen.

Was haben wir mit diesen Lockdowns und Schulschließungen falsch gemacht? Die nackte Realität ist, dass die von Covid inspirierten, erzwungenen Schließungen von Geschäften und Schulen kontraproduktiv sind und waren, dass sie nicht nachhaltig waren und dass sie, offen gesagt, unverdient und unwissenschaftlich waren und möglicherweise mehr Schaden angerichtet haben, weil sie Menschen in geschlossene Räume zwangen. Diese beispiellosen Maßnahmen für die öffentliche Gesundheit wurden für ein Virus erlassen, dessen Infektionssterblichkeitsrate (IFR) in etwa der der saisonalen Grippe entspricht. John P.A. Ioannidis von der Universität Stanford hat 36 Studien (43 Schätzungen) sowie weitere 7 vorläufige nationale Schätzungen (50 Daten) ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Infektionssterblichkeitsrate bei Menschen unter 70 Jahren weltweit zwischen 0,00 % und 0,57 % liegt, mit einem Median von 0,05 % an den verschiedenen Orten der Welt (mit einem korrigierten Median von 0,04 %).

Wie lautet die Schlussfolgerung nach 17 bis 18 Monaten Covid-19 (Februar 2020 bis Juli 2021) in Bezug auf den Nutzen gesellschaftlicher Lockdowns und Schulschließungen? Was bringen die neuen Erkenntnisse aus den letzten anderthalb Jahren? Was können wir auf der Grundlage der Summe der bisherigen Erkenntnisse sagen? Haben sich unsere Positionen in Bezug auf die Vorteile von Schulschließungen geändert? Nach 17 Monaten können wir abschließend feststellen, dass Lockdowns und Schulschließungen in jeder Hinsicht ein katastrophaler Misserfolg waren! Nach sorgfältiger Prüfung aller verfügbaren Studien, Berichte und Dokumente, deren Qualität für diese These ausreicht, können wir keinen einzigen Fall (nicht einen!) auf der ganzen Welt finden, in dem die Schließung von Schulen oder die Verhängung von Ausgangssperren irgendeinen Nutzen für die Eindämmung der Ausbreitung des Covid-Virus oder die Verringerung der Zahl der Todesfälle gebracht hätte. Ganz im Gegenteil, die Schließungen von Schulen waren verheerend und betrafen vor allem die Ärmeren in der Gesellschaft, während sie der Laptop-Klasse zugute kamen und die unterprivilegierte Klasse dezimierten.

Unglaublich war in diesen 17 Monaten, dass die Regierungen und ihre wissenschaftlichen Berater sich nicht mit den gut dokumentierten Misserfolgen von Schulschließungen zufrieden gaben. Keiner!

Was haben wir nun nach 17 Monaten an Beweisen zu bieten, um unser Argument gegen Lockdowns, Schulschließungen und Maskierung (Maskenpflichten) zu untermauern? Nun, keine dieser Maßnahmen hat funktioniert und wird funktionieren. Wir bieten:

In einer kürzlich in „Nature“ erschienenen Studie von Jani wurde beispielsweise die Wirksamkeit dieser Abschirmung (Lockdowns) untersucht, indem Hausarzt-, Verordnungs-, Labor-, Krankenhaus- und Sterbedaten miteinander verknüpft und die Covid-19-Ergebnisse bei abgeschirmten und nicht abgeschirmten Personen im Westen Schottlands verglichen wurden. Die Forscher berichteten, dass von den 1,3 Millionen Einwohnern 27.747 (2,03 %) zur Abschirmung geraten wurde und 353.085 (26,85 %) a priori als mäßiges Risiko eingestuft wurden. Sie stellten fest, dass bei Verwendung der Referenzgruppe als Gruppe mit geringem Risiko und im Vergleich zu dieser Gruppe „die abgeschirmte Gruppe mehr bestätigte Infektionen (RR 8,45, 95 % 7,44-9,59), eine höhere Fallsterblichkeit (RR 5,62, 95% CI 4,47-7,07) und eine höhere Bevölkerungssterblichkeit (RR 57,56, 95 % 44,06-75,19) aufwies. Bei den Personen mit mittlerem Risiko lagen die bestätigten Infektionen (RR 4,11, 95 % KI 3,82-4,42) und die Mortalität in der Bevölkerung (RR 25,41, 95 % KI 20,36-31,71) im mittleren Bereich, trugen aber aufgrund ihrer höheren Prävalenz am meisten zu den Todesfällen bei (PAF 75,30 %). Auf das Alter ≥ 70 Jahre entfielen 49,55 % der Todesfälle. Daraus lässt sich schließen, dass trotz der Abschirmungsstrategie Hochrisikopersonen ein erhöhtes Sterberisiko aufwiesen.„

Wir haben festgestellt, wie stark die ärmeren Menschen in der Gesellschaft betroffen waren und dass die Last auf sie abgewälzt wurde. Die Wohlhabenderen unter uns konnten sich sogar um ihre Gärten kümmern, ihre Haustiere ausführen und Mahlzeiten bestellen, während sie gleichzeitig Privatlehrer für ihre Kinder und Unterrichtspods einrichteten usw. Die weniger Wohlhabenden mussten sich abmühen, um Internet, Laptops und Webcams für ihre Kinder zu finden.

Micheal Peterson gibt diesem Bild ein Gesicht und hat es am besten ausgedrückt, als er über die geringen Ersparnisse dieser unterentwickelten Länder und insbesondere der Bevölkerung sprach: „Im Allgemeinen führen hohe inländische Sparquoten zu höheren Wirtschaftswachstumsraten. Da die Entwicklungsländer in der Regel geringere inländische Ersparnisse haben, ist es für diese Länder unglücklicherweise viel schwieriger, Konjunktureinbrüche zu überstehen, da die Menschen nicht auf Ersparnisse zurückgreifen können, um Einkommensverluste auszugleichen. In vielen Industrieländern sind die inländischen Ersparnisse höher, was bedeutet, dass diese Länder relativ besser dastehen, wenn das Einkommen aufgrund der Lockdowns und damit der Schließung von Unternehmen und des Verlusts von Arbeitsplätzen stark reduziert wird oder ganz ausbleibt.“

Eine aufschlussreiche Statistik findet sich in einem Arbeitspapier der Weltbank, in dem geschätzt wird, dass „in den Industrieländern etwa einer von fünf Arbeitsplätzen aus der Ferne erledigt werden kann. In den Entwicklungsländern liegt diese Zahl bei nur 1 von 26“. Genau hier liegt die Kluft, und hier haben wir versäumt, hinzuschauen und dies zu berücksichtigen. Hier wurden viele ärmere Länder und Regionen durch die oft unwissenschaftlichen und, wie wir meinen, erdrückenden, kostspieligen, unlogischen und unnötigen Lockdowns sowie Schulschließungen weiter „ausgehöhlt“.

Eine besonders wichtige Studie der CDC, die im Mai 2020 in der Zeitschrift „Emerging Infectious Diseases“ (EID) veröffentlicht wurde und nicht-pharmazeutische Maßnahmen zur Bekämpfung der pandemischen Influenza in Einrichtungen außerhalb des Gesundheitswesens untersuchte (persönliche Schutz- und Umweltmaßnahmen unter Verwendung von 10 RCTs), kam zu dem Ergebnis, dass die Verwendung von Masken die Rate der im Labor nachgewiesenen Infektionen mit dem Influenzavirus der Atemwege nicht verringert. „In einer gepoolten Analyse fanden wir keine signifikante Verringerung der Influenza-Übertragung durch die Verwendung von Gesichtsmasken“.

In ähnlicher Weise wurde ein starkes Argument gegen die Verwendung von Masken bei der aktuellen Covid-19-Pandemie laut, als eine kürzlich von der CDC durchgeführte Fallkontrollstudie berichtete, dass weit über 80 % der Erkrankten immer oder häufig Masken trugen. Diese CDC-Studie stellte den Nutzen von Masken im Covid-19-Notfall weiter in Frage. Die CDC-Studie zeigte, dass die Mehrheit der Infizierten Gesichtsmasken trug und sich dennoch infizierte.

Schauen Sie sich nur die schwedische Studie von Jonas Ludvigsson über die Übertragung von Covid bei Kindern an, ohne dass ein Lockdown oder eine Maske vorgeschrieben ist. In Bezug auf die Maskierung von Kindern, die wir vehement ablehnen (in der Schule oder außerhalb der Schule), hat Ludvigsson durch die Veröffentlichung dieser bahnbrechenden Arbeit im „New England Journal of Medicine“ das geringe Risiko bei Kindern im Alter von einem bis 16 Jahren und ihren Lehrern in Schweden eindrucksvoll bewiesen. Von den fast 2 Millionen Kindern, die in Schweden in der Schule beobachtet wurden, wurde berichtet, dass es ohne Maskenpflicht keine Todesfälle durch Covid und nur wenige Fälle von Übertragung und minimale Krankenhausaufenthalte gab.

Und was ist mit der hochwertigen randomisierten Kontrollstudie aus Dänemark, die in den „Annals of Internal Medicine“ veröffentlicht wurde und mit der untersucht werden sollte, ob die Empfehlung, außerhalb des Hauses eine chirurgische Maske zu tragen, dazu beitragen würde, das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion bei den Trägern zu verringern – und zwar in einem Umfeld, in dem Masken unüblich sind und nicht zu den empfohlenen Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit gehören. Diese Studie kann als die qualitativ hochwertigste Studie über die Wirksamkeit von Covid-Masken angesehen werden. Die Stichprobe umfasste insgesamt 3 030 Teilnehmer, die nach dem Zufallsprinzip zum Tragen von Masken aufgefordert wurden, und 2 994 Teilnehmer, die keine Masken tragen sollten (d. h. die Kontrollgruppe). Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass die Verwendung von Masken keinen statistisch oder klinisch signifikanten Einfluss auf die Infektionsrate mit SARS-CoV-2 hatte.

Eine der vielleicht zukunftsträchtigsten und strengsten Studien (neben der in den „Annals of Internal Medicine“ veröffentlichten dänischen Studie) stammt von einer Studie des United States Marine Corps, die an einem isolierten Ort durchgeführt wurde: Parris Island. Wie in einer kürzlich erschienenen NEJM-Veröffentlichung (CHARM-Studie) berichtet, untersuchten die Forscher die Übertragung von SARS-CoV-2 unter Marinerekruten während der Quarantäne. Marine-Rekruten auf Parris Island (n=1.848 von 3.143 in Frage kommenden Rekruten), die sich freiwillig meldeten, unterzogen sich einer zweiwöchigen Quarantäne zu Hause, gefolgt von einer zweiten zweiwöchigen Quarantäne in einem geschlossenen College-Campus.

Insgesamt deuten die hier erwähnten Forschungsergebnisse (einschließlich einer Zusammenfassung von Ethan Yang) darauf hin, dass Lockdowns und Schulschließungen nicht zu einer niedrigeren Sterblichkeits- oder Fallzahl führen (und definitiv nicht geführt haben), und nicht wie beabsichtigt funktioniert haben. Lockdowns haben die Ausbreitung von SARS-CoV-2 nicht verlangsamt oder gestoppt.

Einige Kritiker unserer Position werden auf Daten verweisen, die angeblich zeigen, dass die Einführung von Lockdowns zu einer geringeren Sterblichkeitsrate geführt hat. Diese Schlussfolgerungen beruhen jedoch auf künstlichen und überflüssigen Bewertungen. Wir wissen, dass die Sterblichkeitsrate schon vor der Einführung von Lockdowns zurückgegangen ist. So wurde in Europa nachgewiesen, dass die Sterblichkeitsraten in den meisten Fällen bereits um 50 % unter den Spitzenwerten lagen, als die Lockdowns eingeführt wurden, so dass die Behauptung, die Lockdowns hätten die Sterblichkeit wirksam gesenkt, bestenfalls fadenscheinig ist. Das bedeutet natürlich auch, dass die vermeintlich positiven Auswirkungen von Lockdowns stark übertrieben waren und sind. Es ist erwiesen, dass in Ländern und Milieus, in denen weniger strenge soziale Distanzierungsmaßnahmen und Lockdowns angewandt werden, die gleiche Entwicklung (z. B. Todesfälle pro Million) der Epidemie zu verzeichnen ist wie in Ländern, die weitaus strengere Vorschriften anwenden.

Was bedeutet das alles?

Diese fehlgeleitete Politik hat das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben. Zu diesen politischen Maßnahmen und Falschbehauptungen gehören: 1) ein fehlerhafter PCR-Test mit Schwellenwerten für die Zyklenzahl, die nur nichtinfektiöse Fragmente der viralen mRNA aufspüren; ein Ct-Wert von 40 bedeutet, dass eine Infektion nicht infektiös und nicht tödlich ist. 2) Asymptomatische Ausbreitung 3) Wiederkehrende Infektion 4) Gleiches Risiko eines schweren Verlaufs bei einer Infektion 5) Keine Präventiv- oder Therapeutika verfügbar 6) Wir wären nicht bereits teilweise immun gewesen; vielleicht sogar zu 80 % (ein gewisser Grad an Immunität gegen SARS 2) 7) Soziale Distanz von 1.5 Meter verhindere Ausbreitung. 8) Massentests bei asymptomatischen Personen 9) Quarantäne für asymptomatische Personen 10) Kinder würden das Virus verbreiten und und wären dem Risiko einer schweren Erkrankung ausgesetzt 11) Masken wären wirksam gegen Viruserkrankungen 12) Die natürliche Immunität wäre der durch Impfung hervorgerufenen unterlegen und 13) der evolutionäre Druck in Richtung Virulenz würde durch ungeimpfte Menschen verursacht.

Künftige Generationen werden die Kosten für diese Entscheidungen tragen müssen. Unsere Kinder und jüngeren Menschen werden noch eine Generation lang mit den indirekten, aber sehr realen Schäden und Kosten von Lockdowns belastet sein. Leben werden ruiniert und verloren, und Unternehmen werden für immer zerstört. Amerikaner, Kanadier und andere Weltbürger mit niedrigem Einkommen sind viel eher gezwungen, unter unsicheren Bedingungen zu arbeiten. Es handelt sich um Arbeitnehmer mit der geringsten Verhandlungsmacht, die in der Regel Minderheiten angehören, weiblich sind und im Stundenlohn arbeiten. Darüber hinaus hat sich Covid-19 als eine Krankheit der Ungleichheit und der Armut erwiesen. Das bedeutet, dass schwarze und Minderheitengemeinschaften unverhältnismäßig stark von der Pandemie selbst betroffen sind, und dass sie einen doppelten Schlag einstecken müssen, da sie zusätzlich und unverhältnismäßig stark von den Auswirkungen der restriktiven Maßnahmen betroffen sind.

Wir müssen unsere Gesellschaft, das Leben unserer Menschen, unsere Wirtschaft oder unsere Schulsysteme nicht drastisch verändern, um mit Covid und jeder aufkommenden Variante fertig zu werden. Dazu sind wir mit einer frühzeitigen Behandlung und einer angemessenen Absicherung der älteren Menschen und der Hochrisikogruppen unter uns durchaus in der Lage.

Es ist entmutigend, warum Regierungen, deren primäre Aufgabe es ist, ihre Bürger zu schützen, diese Strafmaßnahmen ergriffen haben, obwohl es zwingende Beweise dafür gibt, dass diese Maßnahmen fehlgeleitet und sehr schädlich waren und dem menschlichen Wohlergehen auf so vielen Ebenen spürbaren Schaden zufügten. Es ist fragwürdig, was Regierungen ihrer Bevölkerung ohne wissenschaftliche Grundlage angetan haben (und nun drohen, es wieder zu tun). Dabei haben wir unsere bürgerlichen Freiheiten und grundlegenden Rechte verloren, und das alles auf der Grundlage falscher „Wissenschaft“ oder schlimmer noch, auf der Grundlage von Meinungen, Spekulationen, Vermutungen und Launenhaftigkeit. Sie weigerten sich einfach, zuzuhören, weigerten sich, die Daten und die Wissenschaft zu lesen, und waren blind dafür. Ihr „wissenschaftlich schlampiges“ Denken und Handeln hat Leben gekostet, und Tausende von Leben wurden durch ihre unsinnige und oft irrationale Lockdowns- und Schließungspolitik vernichtet.

Wir hören jetzt Diskussionen über erneute Lockdowns und Maskenpflichten usw. aufgrund der Delta-Variante, die sich als eine der schwächsten in Bezug auf die Letalität herausgestellt hat und gleichzeitig sehr übertragbar ist. Das beunruhigt uns sehr. Wir sind entsetzt über diese Aussicht und haben Ihnen die tatsächlichen Daten in Bezug auf Delta gezeigt und nicht das erfundene Gefasel und den unwissenschaftlichen Unsinn, der von den Mainstream-Medien und den Gesundheitsexperten verbreitet wird. Es gibt absolut keinen guten Grund, als Reaktion auf die Delta-Variante erneut Lockdowns und Schulschließungen vorzunehmen oder Masken vorzuschreiben. Wir haben keine Beweise dafür gefunden, dass diese Variante eine Maske für Kinder rechtfertigt. Wir lassen Sie mit den Worten von Donald Henderson allein:

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Gemeinschaften, die mit Epidemien oder anderen widrigen Ereignissen konfrontiert werden, am besten und mit der geringsten Angst reagieren, wenn das normale soziale Funktionieren der Gemeinschaft am wenigsten gestört wird. Eine starke politische und gesundheitspolitische Führung, die für Beruhigung sorgt und sicherstellt, dass die erforderliche medizinische Versorgung bereitgestellt wird, ist von entscheidender Bedeutung. Wenn beides nicht optimal ist, kann sich eine handhabbare Epidemie zu einer Katastrophe ausweiten.

