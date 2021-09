Eine Botschaft an die EU: Lösen Sie die echte Gesundheitskrise durch ein Verbot von Glyphosat

Das Herbizid Glyphosat – das weltweit am häufigsten verwendete Herbizid – ist in der EU noch bis Dezember 2022 zugelassen. Die EU prüft derzeit, ob die Zulassung verlängert werden soll.

Die Umweltschützerin und Aktivistin Dr. Rosemary Mason hat einen offenen Brief an den Leiter des Referats Pestizide bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), Jose Tarazona, geschrieben.

Mason schrieb an Tarazona, weil die mit der Risikobewertung von Glyphosat beauftragten und von der Europäischen Kommission 2019 ernannten Berichterstatter der Mitgliedstaaten (Frankreich, Ungarn, die Niederlande und Schweden) am 21. Juni 2021 erklärten, dass es kein Problem mit Herbiziden auf Glyphosatbasis gebe.

Als unermüdliche Kämpferin gegen Glyphosat hat Mason in den letzten zehn Jahren Dutzende von langen Berichten verfasst, in denen sie dokumentiert, wie ihr ehemaliges Naturschutzgebiet in Südwales durch Glyphosat zerstört wurde, das auf angrenzenden Flächen eingesetzt wird, und wie diese Substanz maßgeblich zu den steigenden Krankheitsraten beiträgt – eine „stille“ Krise der öffentlichen Gesundheit; stumm nur deshalb, weil die Medien und Behörden sie nicht anerkennen oder darüber berichten.

Um die enorme Zunahme verschiedener Krebsarten und neurologischer Störungen zu erklären, verweisen Beamte auf den „Lebensstil“, schlechte Ernährung oder mangelnde Bewegung, um vom eigentlichen Problem abzulenken, nämlich den geheimen Absprachen zwischen Regierung und Agrochemie.

Auf der Grundlage von Hunderten von Peer-Review-Papieren und offiziellen Berichten hat Mason im Laufe der Jahre die verheerenden Auswirkungen von Glyphosat auf die Gesundheit und die Umwelt sowie das Fehlverhalten und die Korruption, die zu diesem Zustand geführt haben, detailliert beschrieben.

Mason informiert Tarazona, dass die Europäische Kommission mit der US-Umweltschutzbehörde konspiriert hat, um Bayer zu erlauben, Glyphosat auf dem Markt zu halten.

Um ihre Behauptungen zu untermauern, hat sie ihrem Brief einen 5.900 Wörter umfassenden Bericht beigefügt, in dem sie Tarazona über die Umweltzerstörung und die schwere Krise der öffentlichen Gesundheit informiert. Ihr Bericht fasst aktuelle Forschungsergebnisse und Analysen zur Toxizität von Glyphosat und zur Dominanz der Industrie über die Regulierungsverfahren zusammen.

Der folgende Beitrag ist der erste Teil eines zweiteiligen Artikels, der auf Masons Bericht basiert. Dieser erste Teil beleuchtet kurz Aspekte der Krise der öffentlichen Gesundheit, die sich aus der Verwendung von Herbiziden auf Glyphosatbasis ergibt. Im zweiten Teil wird argumentiert, dass Glyphosat aufgrund des Einflusses der Industrie auf die Regulierungsverfahren weiterhin verwendet wird.

Giftiges Erbe

Dr. Stephanie Seneff, eine US-amerikanische Wissenschaftlerin, die am Massachusetts Institute of Technology arbeitet, hat gerade das Buch Toxic Legacy: How the Weedkiller Glyphosate is Destroying Our Health and the Environment veröffentlicht. Sie hat einen Artikel über ihren familiären Hintergrund geschrieben und darüber, warum sie das Buch geschrieben hat.

Seneff sagt:

Diese organische chemische Verbindung, C3H8NO5P, ist viel giftiger für Lebewesen, als man uns glauben machen will. Der Mechanismus der Toxizität von Glyphosat ist einzigartig und teuflisch. Es ist ein langsamer Killer, der uns im Laufe der Zeit unsere Gesundheit raubt, bis wir schließlich einer untauglichen oder lebensbedrohlichen Krankheit erliegen.

Dr. Don Huber, emeritierter Professor für Pflanzenpathophysiologie an der Purdue University, der sich seit 40 Jahren mit Glyphosat und seit 25 Jahren mit gentechnisch veränderten Roundup-fähigen Nutzpflanzen beschäftigt, sagte vor einigen Jahren:

Künftige Historiker werden vielleicht auf unsere Zeit zurückblicken und nicht darüber schreiben, wie viel Pfund von Pestizide wir ausgebracht haben oder nicht, sondern darüber, wie bereitwillig wir unsere Kinder und künftige Generationen für dieses gewaltige Gentechnikexperiment opfern, das auf fehlerhaften wissenschaftlichen Erkenntnissen und gescheiterten Versprechungen beruht, nur um die Gewinne von Wirtschaftsunternehmen zu steigern.

Als der britische Premierminister Boris Johnson 2019 gewählt wurde, stand er vor der Downing Street und verpflichtete sich,:

…den außergewöhnlichen Biowissenschaftssektor des Vereinigten Königreichs von den Anti-Gentechnik-Regeln zu befreien.

Mason weist darauf hin, dass das Ministerium für Umwelt und ländliche Angelegenheiten Landwirten die Verwendung aller Formen von Roundup (das von Monsanto – jetzt Bayer – entwickelte Herbizid auf Glyphosatbasis) für den Anbau in Großbritannien gestattet. Viele Landwirte im Vereinigten Königreich behaupten, dass sie nicht darauf verzichten können, und wollen nach dem Brexit mit der Verwendung von gentechnisch veränderten, Roundup-fähigen Pflanzen beginnen.

Die Glyphosate Renewal Group, eine Gruppe von Glyphosat-Herstellern, übt starken Druck auf die Europäische Kommission aus und hat eine Verlängerung der Glyphosat-Lizenz um 15 Jahre ab Dezember 2022 gefordert.

Im Juni 2021 haben die berichterstattenden Mitgliedstaaten aus Frankreich, Ungarn, den Niederlanden und Schweden offenbar grünes Licht gegeben. Sie sehen keine Anzeichen dafür, dass Glyphosat Krebs oder ein anderes Problem verursachen kann. Es zeichnet sich jedoch ab, dass sie sich auf fehlerhafte wissenschaftliche Erkenntnisse der Industrie stützen (die im zweiten Teil dieses Artikels beschrieben werden).

Verheerende Gesundheitsauswirkungen

Im August 2018 wurden nach einem Zeitungsbericht über US-Kinder, die Unkrautvernichtungsmittel in ihren Haferflocken essen, Proben von vier britischen Haferflocken an die Laboratorien des Health Research Institute in den USA geschickt. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Analyse der vier an das Labor gesandten Haferflocken aufgeführt.

Dr. John Fagan, der Leiter des Labors, sagte dazu:

Diese Ergebnisse sind durchweg besorgniserregend. Die Mengen, die mit einer einzigen täglichen Portion eines dieser Getreideprodukte verzehrt werden, selbst die mit der geringsten Verunreinigung, reichen aus, um die Glyphosatwerte des Menschen über die Werte zu bringen, die bei Ratten (und wahrscheinlich auch beim Menschen) eine Fettlebererkrankung verursachen.

Forscher der Washington State University (WSU) haben bei den Nachkommen der zweiten und dritten Generation von Ratten, die Glyphosat ausgesetzt waren, eine Vielzahl von Krankheiten und anderen gesundheitlichen Problemen festgestellt. In der ersten Studie dieser Art stellten die Forscher fest, dass die Nachkommen der exponierten Ratten Prostata-, Nieren- und Eierstockerkrankungen, Fettleibigkeit und Geburtsanomalien entwickelten.

Michael Skinner, ein WSU-Professor für Biowissenschaften, und seine Kollegen setzten trächtige Ratten zwischen dem achten und 14. Die Dosis – die Hälfte der Menge, von der man annimmt, dass sie keine nachteiligen Auswirkungen hat – führte weder bei den Eltern noch bei der ersten Generation der Nachkommen zu offensichtlichen negativen Auswirkungen.

In der Fachzeitschrift Scientific Reports schreiben die Forscher jedoch, dass sie bei der zweiten und dritten Generation einen „dramatischen Anstieg“ verschiedener Krankheiten feststellten. In der zweiten Generation kam es zu einem „signifikanten Anstieg“ von Hoden-, Eierstock- und Brustdrüsenerkrankungen sowie von Fettleibigkeit. Bei den Männern der dritten Generation stellten die Forscher eine 30-prozentige Zunahme von Prostataerkrankungen fest – dreimal so viel wie bei der Kontrollbevölkerung. Bei den Frauen der dritten Generation war die Zahl der Nierenerkrankungen um 40 % bzw. viermal so hoch wie bei den Kontrollpersonen.

Mehr als ein Drittel der Mütter der zweiten Generation hatten erfolglose Schwangerschaften, wobei die meisten der Betroffenen starben. Zwei von fünf Männern und Frauen der dritten Generation waren fettleibig.

Skinner und seine Kollegen nennen dieses Phänomen Generationentoxikologie und haben es im Laufe der Jahre bei Fungiziden, Pestiziden, Flugzeugtreibstoff, der Kunststoffverbindung Bisphenol A, dem Insektenschutzmittel DEET und dem Herbizid Atrazin beobachtet. Dabei handelt es sich um epigenetische Veränderungen, die Gene an- und abschalten, oft aufgrund von Umwelteinflüssen.

Roundup tötet Hummeln

Obwohl Mason in ihrem Bericht an Tarazona hauptsächlich die gesundheitlichen Auswirkungen von Glyphosat erörtert, hat sie zumindest eine beunruhigende Auswirkung auf die Umwelt erwähnt. Im April 2021 veröffentlichte das Journal of Applied Ecology einen Artikel mit dem Titel „Roundup verursacht eine hohe Sterblichkeitsrate nach Kontakt mit Hummeln“.

In der Zusammenfassung des Artikels heißt es, dass die Bestäuber die Grundlage der weltweiten Nahrungsmittelproduktion bilden, aber weltweit unter einem erheblichen Rückgang leiden.

Weiter heißt es dort:

Es wird angenommen, dass Pestizide eine wichtige Ursache für diesen Rückgang sind. Herbizide sind die am weitesten verbreitete Art von Pestiziden und werden von den Aufsichtsbehörden weitgehend als „bienensicher“ eingestuft, da sie ihre Anwendung direkt auf den Futterpflanzen der Bienen ausdrücklich erlauben. Wir wollten die Auswirkungen des Versprühens des weltweit beliebtesten Herbizids (Roundup) direkt auf Hummeln (Bombus terrestris audax) auf das Bienensterben untersuchen.

Die Autoren argumentieren, dass Roundup-Produkte eine erhebliche Gefahr für Bienen darstellen, sowohl in der Landwirtschaft als auch in Städten, und dass die Exposition von Bienen ihnen gegenüber begrenzt werden sollte. Sie fügten hinzu, dass Tenside oder andere Beistoffe in Herbiziden und anderen Pestiziden möglicherweise zum weltweiten Bienensterben beitragen.

Sie forderten die Pestizidhersteller auf, die vollständige Liste der Inhaltsstoffe für jede Pestizidformulierung zu veröffentlichen, da der fehlende Zugang zu diesen Informationen die Forschung zur Bestimmung sicherer Expositionswerte für Nutzinsekten in Agrarökosystemen behindert.

Bayers millionenschweres Kopfzerbrechen

Mason fragt Tarazona, ob er die Prozesse gegen Monsanto in den USA verfolgt hat, weil das Unternehmen verschwiegen hat, dass sein Herbizid Roundup Non-Hodgkin-Lymphome verursacht.

Sie erklärt ihm, dass drei Fälle gegen Monsanto/Bayer gewonnen wurden (Bayer hat Monsanto 2018 aufgekauft) und dass 2021 Tausende weiterer Fälle darauf warten, vor Gericht verhandelt zu werden.

Rechtsanwalt Robert F. Kennedy Jr. sagte 2018, dass Bayer mehr als ein Aspirin braucht, um seine Kopfschmerzen von Monsanto-Größe zu heilen.

Kennedy war an einigen dieser Fälle beteiligt und hat genügend wissenschaftliche Literatur zu Glyphosat gelesen, um zu dem Schluss zu kommen, dass es eine Reihe wissenschaftlicher Beweise gibt, die Glyphosat mit einer Reihe anderer Schädigungen in Verbindung bringen, die seit seiner Einführung aufgetreten sind, darunter Fettleibigkeit, Depressionen, Alzheimer, ADHS, Autismus, Multiple Sklerose, Parkinson, Nieren- und entzündliche Darmerkrankungen, Hirn-, Brust- und Prostatakrebs, Fehlgeburten, Geburtsfehler und abnehmende Spermienzahlen.

Er fügte hinzu, dass eindeutige wissenschaftliche Erkenntnisse darauf hindeuten, dass Glyphosat der Schuldige an der explodierenden Epidemie von Zöliakie, Colitis, Glutenempfindlichkeit, Diabetes und nichtalkoholischem Leberkrebs ist, der zum ersten Mal Kinder im Alter von 10 Jahren befällt.

Als ob das nicht schon besorgniserregend genug wäre, stellte Kennedy fest, dass Forscher Glyphosat als starken endokrinen Disruptor einstufen, der die sexuelle Entwicklung bei Kindern beeinträchtigt. Es ist auch ein Chelatbildner, der dem Körper wichtige Mineralien entzieht und das Mikrobiom stört, indem es nützliche Bakterien im menschlichen Darm zerstört und Entzündungen des Gehirns sowie andere negative Auswirkungen auslöst.

Obwohl ein Monsanto-Wissenschaftler behauptete, dass Glyphosat unverändert aus dem Körper ausgeschieden wird, zitiert Mason eine Studie von Ridley & Mirly (1988), die eine Bioakkumulation von Glyphosat in Knochen, Knochenmark, Blut und Drüsen (einschließlich Schilddrüse, Hoden und Eierstöcke) sowie in wichtigen Organen (Herz, Leber, Lunge, Nieren, Milz und Magen) feststellte. Die Studie wurde von Monsanto in Auftrag gegeben, aber nicht veröffentlicht.

In einer 1990 von Monsanto zwischen 1987 und 1989 durchgeführten Studie (ebenfalls unveröffentlicht) wurde festgestellt, dass Glyphosat eine statistisch signifikante Kataraktbildung in den Augen von Ratten hervorruft. Im Verlauf der Studie wurden in den Gruppen mit niedriger, mittlerer und hoher Dosis bei männlichen und weiblichen Ratten Linsenveränderungen durch Katarakt festgestellt. Der Pathologe kam zu dem Schluss, dass die Linsenveränderungen an den Augen auf die Behandlung mit Glyphosat zurückzuführen sind.

Mason stellt fest, dass die mit der Risikobewertung von Glyphosat beauftragten Mitgliedstaaten in ihrer Bewertung zu dem Schluss gekommen sind, dass auf der Grundlage der verfügbaren ökotoxikologischen Informationen die derzeitige Einstufung von Glyphosat als „giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung“ und die derzeitige Einstufung als „verursacht schwere Augenschäden“ (H318) beibehalten werden sollte.

Sie fragt daher: Wie kann eine Chemikalie wie Glyphosat noch auf dem Markt sein?

Mason weist darauf hin, dass Glyphosat laut dem Global Chemicals Outlook II der Vereinten Nationen im Jahr 2016 an der Spitze der zehn wichtigsten Produkte stand, die in den Vereinigten Staaten für wichtige Nutzpflanzen verwendet wurden, gemessen an der Menge. Clothianidin (ebenfalls von Bayer hergestellt) ist die Nummer zehn.

Sie merkt an: