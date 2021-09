Der Übergang von Impfpässen zu Pässen für alles

Israel ist schneller als die meisten anderen Regierungen dabei, die Menschen zur Einnahme experimenteller Coronavirus-Impfstoffe zu drängen und Impfpässe als Voraussetzung für die Ausübung ihrer täglichen Aktivitäten einzuführen. Letzte Woche kündigte der israelische Gesundheitsminister Nitzan Horowitz an, dass die Inhaber dieser Impfpässe, die von der Regierung als grüne Pässe bezeichnet werden, eine weitere Impfung mit einem experimentellen Coronavirus-„Impfstoff“ – eine so genannte Auffrischungsimpfung – vornehmen müssen und offenbar alle weiteren fünf bis sechs Monate weitere Auffrischungsimpfungen vornehmen und sich zusätzlichen Risiken von Nebenwirkungen aussetzen müssen, da ihnen sonst die Impfpässe entzogen werden.

Wenn diese neue Anforderung den Menschen auferlegt werden kann, damit sie ihre Impfpässe weiter benutzen können, gibt es keine Grenzen für die Anforderungen, die auferlegt werden können. Israel macht den ersten Schritt bei der Umstellung von Impfpässen auf Pässe für alles.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, könnte Israel oder eine andere Regierung als Nächstes beschließen, dass ein Impfpass entzogen werden kann, wenn eine Person dabei erwischt wird, dass sie keine Maske trägt, wo dies vorgeschrieben ist, sich nicht ordnungsgemäß „sozial distanziert“, sich in einer Gruppe versammelt, die größer ist als erlaubt, oder im Internet Beiträge veröffentlicht oder anderweitig Ideen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verbreitet, die als „Fehlinformation“ gelten.

Im weiteren Sinne könnte zum „Schutz der öffentlichen Gesundheit“ der Impfpass entzogen werden, weil eine Person keine Grippeimpfung oder andere neue Impfungen oder Pillen – etwa zur Vorbeugung von AIDS oder Alzheimer – einnimmt, den jährlichen „Wellness-Besuch“ beim Arzt versäumt, alternative Behandlungsmethoden anstelle der Einnahme von verschriebenen Arzneimitteln in Anspruch nimmt oder nicht dafür sorgt, dass ihre Kinder rechtzeitig alle empfohlenen Impfungen nach einem staatlichen Plan erhalten.

Aber warum muss die Regierung beim „Schutz der öffentlichen Gesundheit“ aufhören, um neue Anforderungen für die Aufrechterhaltung des Impfpasses zu rechtfertigen, oder warum kann die Regierung nicht einfach verkünden, dass Dinge, von denen sie behauptet, sie würden vor Gefahren schützen, als „Schutz der öffentlichen Gesundheit“ gelten? Die Regierung kann damit beginnen, Impfpässe für Menschen zu widerrufen, die wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt oder auch nur angeklagt werden, die mit ihren Steuer- oder Schuldzahlungen im Rückstand sind oder auf der Flugverbotsliste stehen.

Dies sind nur einige der niedrig hängenden Früchte für die Ausweitung der Anforderungen, die Menschen erfüllen müssen, um ihre Impfpässe zu behalten und sich so in der neuen bevorzugten Kaste im sich entwickelnden Kastensystem zu halten. Es können noch viele weitere Anforderungen hinzugefügt werden.

Außerdem muss nicht jede Handlung oder Unterlassung einer Person in Bezug auf den Impfpass allein betrachtet werden. Viele Handlungen und Unterlassungen könnten gewichtet werden, um eine Punktzahl für jede Person zu berechnen, so dass Impfpässe widerrufen werden, wenn die Punktzahl zu niedrig ist. Die Punktzahlen könnten auch so verwendet werden, dass der Impfpass einer Person die Einreise in einige Länder erlaubt, in andere jedoch nicht, je nachdem, wie hoch die Punktzahlen sind.

Im Zeitalter der Computeralgorithmen kann jede Person zehn verschiedene Scores haben, die sich anpassen, um den Umfang der erlaubten Handlungen unter verschiedenen Umständen zu kontrollieren. Und mit Blick auf einen voll entwickelten, digital vernetzten Impfpass, der zur Überwachung von Personen beitragen kann, werden die bewerteten Handlungen und Unterlassungen besser überwacht werden können, um Informationen für die ständig angepassten Entscheidungen über den Entzug von Impfpässen oder die Bestimmung, wo sich eine Person legal aufhalten darf oder was sie legal tun darf, zu liefern.

Impfpässe stellen in ihrer derzeitigen frühen Form eine große Bedrohung für die Freiheit dar. Wenn sie nicht frühzeitig ausgemerzt werden, drohen sie im Laufe der Zeit zu einer viel größeren Gefahr zu werden, wenn sie sich von Impfpässen zu Alles-Pässen entwickeln.