Top-Ermittler: “80 bis 90 Prozent der Covid-Todesfälle sind Betrug”.

Ein renommierter Autor hat davor gewarnt, dass die große Mehrheit der Todesfälle, die in den offiziellen Zahlen der Regierung COVID-19 zugeschrieben werden, gefälscht sind.

John Beaudoin Sr., Autor der Enthüllungsbücher “The Real CDC” und “The CDC Memorandum“, hat eine umfangreiche Studie über die Todesdaten der Regierung durchgeführt.

Beaudoin sagte, er habe die Totenscheine von 1,4 Millionen Amerikanern analysiert, was seiner Meinung nach “5% der US-Bevölkerung” entspricht.

Beaudoins Untersuchungen zufolge sind “80 bis 90 Prozent der Covid-Todesfälle”, die er untersucht hat, “Betrug”.

Er enthüllte, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen, bei denen COVID-19 als Todesursache angegeben wird, in Wirklichkeit an “Überdosen von Drogen und Autounfällen” sowie an alten und kranken Menschen, die “in Krankenhäusern falsch behandelt wurden”, gestorben sind.

Beaudoin enthüllte seine Ergebnisse in einer Bombenrede mit Dr. Randy Bock, MD.

“Covid, wie ich in meinem Buch und in ‘The CDC Memorandum‘, einer zweiten Veröffentlichung, gezeigt habe, sind 80 bis 90 Prozent der Covid-Todesfälle Betrug”, sagte Beaudoin.

“Es waren Drogenüberdosen, Autounfälle und Verkehrsunfälle.

“Und es waren alte Menschen, die aufgrund von Vernachlässigung und schlechter Behandlung in Krankenhäusern starben”.

“Sie bekamen keine Antibiotika, wenn sie eine bakterielle Infektion in der Lunge hatten.

All diese Dinge kamen zusammen durch den Druck von Ärzten des American Board of Internal Medicine, der Familienmedizin, der Pädiatrie, der staatlichen Zulassungsbehörden, der Federation of State Medical Associations, des NIH, der FDA und der CDC, die alle das Gleiche sagten: Sie werden dieses Protokoll anwenden, oder wir werden Ihre Zulassung aufheben.

“Und das kann man im Internet finden”, sagt Beaudoin.

“Der Brief ist noch da.

“Das ist eine gemeinsame Erklärung der Präsidenten des American Board of Internal Medicine und der beiden anderen Organisationen, die ich gerade erwähnt habe.

“Wenn ich mir alle Krankenhausprotokolle ansehe, nenne ich das Mord”, sagt Beaudoin.

“Denn mehr oder weniger wusste jemand, was er tat.

“Mehr als eine halbe Million Menschen wurden durch Krankenhausprotokolle getötet”, erklärt er.

“Eine weitere halbe Million Menschen wurde durch etwas getötet, das sie ‘Impfstoff’ nennen.

“Ich habe alle Daten”, sagt Beaudoin.

“Ich kann es zeigen.

“Ich habe jetzt 1,4 Millionen unredigierte Totenscheine, das sind fünf Prozent der US-Bevölkerung.

“Das ist die größte Studie, die größte Datenbank, die es je für Covid gab.

“80 to 90% of the COVID Deaths Are FRAUD”



Hospitals received BIG money for each step of the “COVID death” process.



• $13,000 per each “COVID” patient

• $39,000 for putting a COVID patient on the vent

Krankenhäuser werden seit langem beschuldigt, von jedem “Covid-Todesfall”, den sie behandeln, zu profitieren.

Im Jahr 2020 schlug der damalige Senator von Minnesota, Scott Jensen, ein Republikaner, Alarm wegen finanzieller Anreize im Zusammenhang mit der Meldung von Covid-Todesfällen.

Während eines Auftritts bei Fox News mit Laura Ingram enthüllte Jensen, der auch Arzt ist, eine sehr beunruhigende Information.

Dr. Jensen sagte, dass die American Medical Association Ärzte “ermutigt” habe, die Zahl der Covid-Todesfälle im ganzen Land zu hoch anzusetzen.

Jensen erhielt ein siebenseitiges Dokument, das ihm zeigte, wie er auf dem Totenschein eine “COVID-19-Diagnose” eintragen konnte, auch wenn es keinen Labortest gab, der diese Diagnose bestätigte.

“Momentan zahlt Medicare 13.000 Dollar, wenn man mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wird”, sagt Jensen.

“Wenn dieser COVID-19-Patient an ein Beatmungsgerät angeschlossen wird, bekommt man 39.000 Dollar, also dreimal so viel.

“Nach 35 Jahren in der Welt der Medizin kann mir niemand erzählen, dass so etwas manchmal unsere Arbeit beeinflusst.

Ferner gewährte das Gesundheitsministerium (HHS) des demokratischen Präsidenten Joe Biden einen Bonus von 20 Prozent auf die gesamte Krankenhausrechnung, wenn Ärzte Remdesivir verabreichten.

Remdesivir, eine Injektion zur Behandlung von Covid, ist ein Medikament, das so giftig ist, dass es den berüchtigten Spitznamen “Der Tod ist nah” trägt.