Eine kleine Zeitreise in die Zukunft des Jahres 2051, mit unkonventionellen Prognosen für den Zeitraum dazwischen. Wohin wird sich die Technologie entwickeln, wohin der Mensch? In welche Richtung werden sich speziell die aktuellen Ereignisse mit Quarantäne und Lockdowns entwickeln und taugen Prognosen über die Zukunft überhaupt was? In diesem Video vermischen sich Science und Fiction und wagen auch düstere Prognosen, die jedoch nicht eintreten müssen.